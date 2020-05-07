المغرب يسجل 140 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة

هسبريس من الرباط

سجل المغرب 140 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 5548 حالة.

وأوردت وزارة الصحة أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل جاءت نتائجها سلبية، قد بلغ 50944 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد وإلى حدود الساعة الرابعة عصر اليوم الخميس.

وأبرز مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في اللقاء الصحفي اليومي، أنه لم يتم تسجيل أي وفاة ليستقر العدد الإجمالي للوفيات في 183 حالة.

واسترسل المسؤول ذاته بأنه تم تسجيل 162 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 2179 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية