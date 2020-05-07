3186 مصابا بكورونا يخضعون للعلاج .. و"صفر وفاة" خلال يوم

هسبريس من الرباط

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يوجدون حالياً تحت الإشراف الطبي بالوحدات الاستشفائية المخصصة لـ"كوفيد 19" بلغ ما مجموعه 3186 حالة.

وأبرز محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في اللقاء الصحافي اليومي، أن نسبة التعافي ارتفعت بالمغرب لتصل إلى 39.3 في المائة، فيما نسبة الوفيات مستقرة في 3.3 في المائة.

وسجل المغرب، اليوم الخميس، صفر حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليستقر العدد الإجمالي للوفيات في 183 حالة؛ بينما يتواصل عدد المتعافين في الارتفاع بتسجيل 162 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 2179 حالة.

ومن بين الـ140 حالة المسجلة اليوم، يورد اليوبي، فقد تم اكتشاف 81 في المائة منها ضمن المخالطين للمصابين بفيروس "كورونا"، علما أن عدد المخالطين الذين يوجدون اليوم تحت المراقبة الصحية يبلغ 9631 مخالطاً، فيما شمل التتبع الصحي ما يفوق 32 ألف مخالط.

واستبعدت المختبرات الوطنية المرجعية، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما مجموعه 3994 حالة، بعد التأكد من خلوها من فيروس كورونا.