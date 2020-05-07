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الرئيسية | مجتمع | 3186 مصابا بكورونا يخضعون للعلاج .. و"صفر وفاة" خلال يوم

3186 مصابا بكورونا يخضعون للعلاج .. و"صفر وفاة" خلال يوم

3186 مصابا بكورونا يخضعون للعلاج .. و"صفر وفاة" خلال يوم
هسبريس من الرباط
الخميس 07 ماي 2020 - 16:45

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يوجدون حالياً تحت الإشراف الطبي بالوحدات الاستشفائية المخصصة لـ"كوفيد 19" بلغ ما مجموعه 3186 حالة.

وأبرز محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في اللقاء الصحافي اليومي، أن نسبة التعافي ارتفعت بالمغرب لتصل إلى 39.3 في المائة، فيما نسبة الوفيات مستقرة في 3.3 في المائة.

وسجل المغرب، اليوم الخميس، صفر حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليستقر العدد الإجمالي للوفيات في 183 حالة؛ بينما يتواصل عدد المتعافين في الارتفاع بتسجيل 162 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 2179 حالة.

ومن بين الـ140 حالة المسجلة اليوم، يورد اليوبي، فقد تم اكتشاف 81 في المائة منها ضمن المخالطين للمصابين بفيروس "كورونا"، علما أن عدد المخالطين الذين يوجدون اليوم تحت المراقبة الصحية يبلغ 9631 مخالطاً، فيما شمل التتبع الصحي ما يفوق 32 ألف مخالط.

واستبعدت المختبرات الوطنية المرجعية، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما مجموعه 3994 حالة، بعد التأكد من خلوها من فيروس كورونا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - مغربي الخميس 07 ماي 2020 - 16:55
السلام عليكم. مافهمتش العدد ديال المخالطين مكاينقسوش. ياك قالو الحالات المستبعدة اكتر من 3000. شي حد يشرح لينا
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2
2 - عزيز الخميس 07 ماي 2020 - 16:59
يجب علا الدولة اي مدينة ليس بها حالات .يدعو الناس تخرج وتفتح المقاهي.
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-111
3 - zar الخميس 07 ماي 2020 - 17:01
les efforts sont considérables de part et d'autres.
mais sans le nombre de tests reste faible.
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-3
4 - رشيد cmc الخميس 07 ماي 2020 - 17:02
الله يرفع عينا هذا الوباء كل يوم نحن في نتضار محمد اليوبي حثى صفر حالة إن شاء الله
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43
5 - الشرق الخميس 07 ماي 2020 - 17:03
الحمد لله الشرق عرف استقرارا منذ 13يوم رغم الخطىء الذي وقع امس حيث تم تسجيل 98حالة شفاء و بقاء 69 حالة تتلقى العلاج ووفاة 8 حالات لذلك وجب على الجهات المختصة الابقاء على الصرامة وتشديد المراقبة خاصة عند مداخل الجهة
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22
6 - وفاء الخميس 07 ماي 2020 - 17:03
اللهم لك الحمد والشكر يا رب أخبار مفرحة نرجو من العلي القدير ان يديم حالات الشفاء وتتوقف الإصابات عند هذا الحد حتى تعود الأمور إلى ما كانت عليه بل وأفضل إن شاء الله تعالى ويرفع الحجر وينتعش الاقتصاد من جديد قادر يا حكيم
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31
7 - asb9 الخميس 07 ماي 2020 - 17:06
من مجموع 140 حالة جديدة نسجل 81 من المخالطين المتتبعين.عادي.لكن هناك 59 لم يكونو تحت المراقبة وهنا يكمن الخطر إدا كانو يتجولون بيننا.
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-5
8 - FATINE 871 الخميس 07 ماي 2020 - 17:07
حصيلة اليوم 5548 حالة (140+)....
2179 شفاء (162+)....
183 وفاة (0+)....
3,534 تحليلة....
رغم الارقام رغم الأزمة وان وجدنا في وسط العاصفة....
ابشروا الخير قادم والله خير قريب
نرجوا من الله ان يحفظكم ويحفظنا من كل مرض ووباء ووصب وشر اكثروا من الاستغفار والله رحيم بِنَا الحمدلله
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18
9 - mohamed الخميس 07 ماي 2020 - 17:09
الله يلطف بينا
إن شاء الله تعالى صفر إصابة في القريب العاجل ولاكن مزيدا من الحجر الصحي والخروج إلى في الحلات الحرجة أو القصوى ياربي تحفظ وطننا الحبيب المغرب وسائل دول العالم من هادا الفيروس الفتاك يارب العالمين.
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2
10 - hamid الخميس 07 ماي 2020 - 17:14
من خلال المتتبع لما يجري في شوارعنا وأزقتنا وما خفي أعظم فالغاربة معظمهم مخالطون ولم ثم الكشف على الكل لوجدوا الآلاف يوميا.
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2
11 - الخميس 07 ماي 2020 - 17:16
الحمد لله على كل حال،ونطلب من الله أن يرفع عنا هدا الوباء،كما نطلب جميع المواطنين بتوخي الحدر وعدم الخروج إلا للأغراض الضرورية،كما نطلب من أفراد المجتمع كل منا يتحمل المسؤولية ويدافع عن نفسه في إضعاف قوة هدا الفيروس بالاعتماد على الحجر الصحي ووضع الكمامة والخروج للضرورة والاعتماد على وسائل النظافة ،والصبر ثم الصبر حتى تندرج هده الأزمة إنشاء الله
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1
12 - khalid الخميس 07 ماي 2020 - 17:17
الأهم في هذا اليوم هو التمكن من تخطي 4000 إختبار..... 140 إختبار إيجابي..... والأمر الذي يدعون إلى التفاؤل أكثر..... تسجيل صفر حالة وفاة...... وعدد المتعافون يفوق عدد الإصابات...
«اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبته، وكل خطيئة أخطأتها»
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9
13 - إلى صاحب التعليق1 الخميس 07 ماي 2020 - 17:19
عدد المخالطين لا يتناقص بل يتزايد
لأن لكل حالات جديدة لها مخالطين جدد .
أما المستبعدون فهم من تم الشك في حملهم للفيروس فتبين العكس بعد التحاليل .
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5
14 - WAWE! الخميس 07 ماي 2020 - 17:19
Est ce qu'ils vont nous jeter ces 2 francs (800 DH!) pour le mois de MAI ou pas (Pour les gens de 'Ramid') ???

Sinon, il faut qu'on sorte pour chercher nos argents et énormes richesses volés par les Holdings..!

On nous empêche même de respirer un peu d'air devant nos maisons (vu la chaleur actuelle à Marrakech)
!
Et maintenant on crève du Faim!

On a plus que Marre que vous!
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-1
15 - Momo الخميس 07 ماي 2020 - 17:21
يجب على الدولة تفعيل استراتيجية وطنية شاملة تحضيرا لرفع الحجر التدريجي،لان الانسان قادر على ان يتحمل المرض الجسدي و ليس قادر على تحمل ازمة مالية خانقة و ما يترتب عنها من امراض نفسية و كئابة،يجب على الدولة تحريك العجلة الاقتصادية و فرض شروط صارمة للوقاية من الفيروس،على الدولة اولا الدفع بقطاع البناء و تمكين الناس من رخص البناء لان هذا الميدان يجلب معه مهن كثيرة كالكهرباء و الماء و الحدادة و النجارة و الالمنيوم و تجار مواد البناء و الجبص و الرخام الخ.....
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3
16 - العام زين الخميس 07 ماي 2020 - 17:22
أضن صفر حالة وفاة بكل بساطة لأن رئيس الحكومة سيكون ضيفا على 2M هذه الليلة. و لكي لا يحرج و يقول كما العادة العام زين كان على مديرية الأوبئة إخراج إحصائيات أكثر تفاؤلا اليوم. كما وقع في آخر لقاء مع وزير الصحة حيت يوم استضافته نزل عدد المصابين الجدد إلى 50 حالة و مت بعدها قفز بشكل غريب.
نتوسل من العلي القدير حسن الخاتمة.
انشري هسبرس كما المعتاد مشكورة
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-1
17 - محمد الشرقي الخميس 07 ماي 2020 - 17:25
هناك الكثير من التعليقات المتزايدة التي تدعو للتعايش مع الوباء بما أن نسب الوفاة قليلة و لا تتجاوز 4 في المائة .

يجب أن يعلم هؤلاء المغامرين خلف حواسيبهم و هواتفهم أن نسب الوفاة ليست ثابتة عندما يتعلق الامر بوباء ، بل تتغير و تختلف وفق عدد كبير من المعايير ، ليس أهمها عدد الحالات نفسه و قابلية الولوج للخدمات الصحية بسلاسة .

ارفقوا ببلدكم و لا تزيدوه استهتارا فوق استهتار من يخالف الطوارئ الصحية .
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18 - salah الخميس 07 ماي 2020 - 17:25
نرجو من ألله ان تكون في أقرب الأوقات صفر حالة بالمغرب وأن يتعافى كل مريض اللهم اشف كل مريض وفرحه بالشفاء العاجل
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19 - مصطفى الخميس 07 ماي 2020 - 17:28
الحمد لله و الشكر لله .. اللهم اشفى جميع مرضى المسلمين
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3
20 - الهواري الخميس 07 ماي 2020 - 17:30
اول خاسر بعد كورونا المدارس الخصوصية الوحيدة الدي اظهرت عدم وطنيتها اسال الدولة ان تعيد حساباتها مع هؤلاء الجشعين
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21 - حسن الخميس 07 ماي 2020 - 17:30
أتمنى قريبا، السيد محمد اليوبي يقول أنجزنا 10000 إختبار في ظرف 24 ساعة، كل شيء ممكن، فقط الهدوء و مبدأ التحسن المستمر و الإلحاح و عدم المقارنة مع الأخرين و التركيز على إمكانياتنا
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22 - حسان الخميس 07 ماي 2020 - 17:32
ربما كيتزادلهم عدد المخالطين نتاع الحالات الجديدة لغير المخالطين اللي كيكتشفوها كل نهار. هداك علاش كيبان ما ينقصش... كتفهم فهمني ههه
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23 - متتبعة الخميس 07 ماي 2020 - 17:36
اجيب في تعليقي صاحب التعليق الاول واقول له بانه كل يوم تتسجل نسبة كبيرة من بين المخالطين لكن تتسجل في نفس الوقت نسبة ولو قليلة من غير المخالطين بهذا الوباء اللعين هؤلاء يكون لهم مخالطين جدد ينضافون للمخالطين المسجلين من قبل لكننا كلنا امل في انه سياتي يوم يرفع الله عنا هذا الوباء وتعود الحياة لطبيعتها ان شاء الله
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24 - سمير الخميس 07 ماي 2020 - 17:37
صفر وفاة بداية السيطرة ان شاء الله، الجميع ابلى بلاء كبيرا؛ مزيدا من المثابرة حتى استكمال شروط منظمة الصحة العالمية الستة للرفع التدريجي للحظر؛
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25 - عزالدين الخميس 07 ماي 2020 - 17:40
‘لى التعليق رقم 2
واش انت أخويا معانا اولا مع GHANA
باغي تخليها علينا
قتلتيني بالضحك
باينا فيك مقطوع من القهوة
إنشاء الله يمشي هذا الوباء او تشرب قهوة فالمقهى على حسابي
غا صبر شوية و جلس فدارك هاد الساعة
و الله إلى قال ليك نفتحو المقاهي
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26 - مجهول الخميس 07 ماي 2020 - 17:41
المهم هو الصحة َو العافية، الله يرفع عنا هذا الوباء، والشيئ الذي يبعت الأمل في قلوب المغاربة هو تزايد عدد المتعافين ، وشكرا.
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27 - الدار البيضاء الخميس 07 ماي 2020 - 17:44
انعدام حالات الشفاء في الدار البيضاء يطرح أكثر من سؤال ؟؟؟؟؟
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28 - زهير من المغرب الخميس 07 ماي 2020 - 17:45
عدد الحالات المستبعدة هو 3394 وليس 3994.
أنا ما يقلقني كثيرا ويقلق جل المغاربة هو العدد الغير الكافي للتحاليل اليومية، وعدد المخالطين المرتفع ( أكثر من 9000 مخالط مند أيام). إدا أخذنا بعين الإعتبار أن نسبة 80% من الإصابات اليومية هي من المخالطين فإنه حسابيا لدينا 7200 شخص هم مصابون لكن نظرا لقلة التحاليل لم يتم الكشف عنهم اليوم، من جهة أخرى الاصابات اليومية تنتج لنا مخالطين جدد تنضاف للمخالطين الموجودين سلفا وهكدا دواليك.
يعني منطقيا وحسابيا إن بقي عدد التحاليل اليومية بهدا الشكل (أي عدد التحاليل أقل من عدد المخالطين) فإنه من المستحيل التغلب على هدا الوباء، وسنبقى ندور في حلقة مغلقة إلى أجل غير مسمى.
نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هدا الوباء، أما دولتنا الحبيبة فقد أبانت على أنها ما بيدها حيلة.
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