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كُتّاب وآراء
3186 مصابا بكورونا يخضعون للعلاج .. و"صفر وفاة" خلال يوم
كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يوجدون حالياً تحت الإشراف الطبي بالوحدات الاستشفائية المخصصة لـ"كوفيد 19" بلغ ما مجموعه 3186 حالة.
وأبرز محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في اللقاء الصحافي اليومي، أن نسبة التعافي ارتفعت بالمغرب لتصل إلى 39.3 في المائة، فيما نسبة الوفيات مستقرة في 3.3 في المائة.
وسجل المغرب، اليوم الخميس، صفر حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليستقر العدد الإجمالي للوفيات في 183 حالة؛ بينما يتواصل عدد المتعافين في الارتفاع بتسجيل 162 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 2179 حالة.
ومن بين الـ140 حالة المسجلة اليوم، يورد اليوبي، فقد تم اكتشاف 81 في المائة منها ضمن المخالطين للمصابين بفيروس "كورونا"، علما أن عدد المخالطين الذين يوجدون اليوم تحت المراقبة الصحية يبلغ 9631 مخالطاً، فيما شمل التتبع الصحي ما يفوق 32 ألف مخالط.
واستبعدت المختبرات الوطنية المرجعية، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما مجموعه 3994 حالة، بعد التأكد من خلوها من فيروس كورونا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
mais sans le nombre de tests reste faible.
2179 شفاء (162+)....
183 وفاة (0+)....
3,534 تحليلة....
رغم الارقام رغم الأزمة وان وجدنا في وسط العاصفة....
ابشروا الخير قادم والله خير قريب
نرجوا من الله ان يحفظكم ويحفظنا من كل مرض ووباء ووصب وشر اكثروا من الاستغفار والله رحيم بِنَا الحمدلله
إن شاء الله تعالى صفر إصابة في القريب العاجل ولاكن مزيدا من الحجر الصحي والخروج إلى في الحلات الحرجة أو القصوى ياربي تحفظ وطننا الحبيب المغرب وسائل دول العالم من هادا الفيروس الفتاك يارب العالمين.
«اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبته، وكل خطيئة أخطأتها»
لأن لكل حالات جديدة لها مخالطين جدد .
أما المستبعدون فهم من تم الشك في حملهم للفيروس فتبين العكس بعد التحاليل .
Sinon, il faut qu'on sorte pour chercher nos argents et énormes richesses volés par les Holdings..!
On nous empêche même de respirer un peu d'air devant nos maisons (vu la chaleur actuelle à Marrakech)
!
Et maintenant on crève du Faim!
On a plus que Marre que vous!
نتوسل من العلي القدير حسن الخاتمة.
انشري هسبرس كما المعتاد مشكورة
يجب أن يعلم هؤلاء المغامرين خلف حواسيبهم و هواتفهم أن نسب الوفاة ليست ثابتة عندما يتعلق الامر بوباء ، بل تتغير و تختلف وفق عدد كبير من المعايير ، ليس أهمها عدد الحالات نفسه و قابلية الولوج للخدمات الصحية بسلاسة .
ارفقوا ببلدكم و لا تزيدوه استهتارا فوق استهتار من يخالف الطوارئ الصحية .
واش انت أخويا معانا اولا مع GHANA
باغي تخليها علينا
قتلتيني بالضحك
باينا فيك مقطوع من القهوة
إنشاء الله يمشي هذا الوباء او تشرب قهوة فالمقهى على حسابي
غا صبر شوية و جلس فدارك هاد الساعة
و الله إلى قال ليك نفتحو المقاهي
أنا ما يقلقني كثيرا ويقلق جل المغاربة هو العدد الغير الكافي للتحاليل اليومية، وعدد المخالطين المرتفع ( أكثر من 9000 مخالط مند أيام). إدا أخذنا بعين الإعتبار أن نسبة 80% من الإصابات اليومية هي من المخالطين فإنه حسابيا لدينا 7200 شخص هم مصابون لكن نظرا لقلة التحاليل لم يتم الكشف عنهم اليوم، من جهة أخرى الاصابات اليومية تنتج لنا مخالطين جدد تنضاف للمخالطين الموجودين سلفا وهكدا دواليك.
يعني منطقيا وحسابيا إن بقي عدد التحاليل اليومية بهدا الشكل (أي عدد التحاليل أقل من عدد المخالطين) فإنه من المستحيل التغلب على هدا الوباء، وسنبقى ندور في حلقة مغلقة إلى أجل غير مسمى.
نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هدا الوباء، أما دولتنا الحبيبة فقد أبانت على أنها ما بيدها حيلة.