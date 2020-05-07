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الرئيسية | مجتمع | المغرب يتجنّب 15 ألف حالة وفاة ونصف مليون إصابة بـ"كورونا"

المغرب يتجنّب 15 ألف حالة وفاة ونصف مليون إصابة بـ"كورونا"

المغرب يتجنّب 15 ألف حالة وفاة ونصف مليون إصابة بـ"كورونا"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 07 ماي 2020 - 19:00

كشفت معطيات صادرة عن مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذها المغرب مبكراً للوقاية من فيروس كورونا مكنت المملكة من تجنب حوالي نصف مليون إصابة بالوباء و15 ألف حالة وفاة.

وبفضل الإجراءات الاستباقية التي اتخذها المغرب، فقد تمكنت المملكة من تجنب ما بين 300 ألف حالة إلى 500 ألف حالة جديدة، بالإضافة إلى تجنب ما بين 9000 إلى 15000 حالة وفاة.

وبلغ مجموع الإصابات، إلى حدود اليوم الخميس على الساعة الرابعة مساء، ما مجموعه 5548 حالة، و2179 حالة شفاء، و183 حالة وفاة.

كما مكنت إجراءات الحجر الصحي، وفق معطيات توقعية صادرة عن مديرية علم الأوبئة، من تجنب ما بين 4650 و7750 حالة حرجة التي تتطلب رعاية مكثفة في أقسام الإنعاش، علماً أن الطاقة الإجمالية المستعملة من أقسام الإنعاش بالمغرب لا تتجاوز اليوم نسبة 5 في المائة.

ووفق خريطة رفع الحجر الصحي، اطلعت عليها هسبريس، فقد مكنت الإجراءات الاستباقية من تجنيب المغرب المرور إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة انتشار العدوى الجماعاتية، لتسقر الوضعية اليوم في حدود المرحلة الثانية، والتي لم تستنزف الإمكانيات الطبية للمملكة.

ويتوقع أن يصل عدد الإصابات إلى غاية 20 ماي الجاري، وهو تاريخ انتهاء فترة الحجر الصحي الثانية، حوالي 6400 إصابة مؤكدة، وفق المصادر ذاتها.

وبلغ مؤشر انتشار فيروس كورونا (R0) إلى غاية 5 ماي 2020 على الصعيد الوطني 1.01، وفي جهات الدار البيضاء 1.09، و1.07 بمراكش، و1.06 بطنجة، و1.04 بفاس، و0.98 بالرباط، و0.6 بدرعة، و0.5 في كل من بني ملال وسوس ماسة وكلميم، بينما تخلصت جهة الداخلة والعيون من هذا المؤشر.

وسجل المغرب، اليوم الخميس، 140 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 5548 حالة.

وأوردت وزارة الصحة أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل جاءت نتائجها سلبية، قد بلغ 50944 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد وإلى حدود الساعة الرابعة عصر اليوم الخميس.

وأبرز محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في اللقاء الصحافي اليومي، أنه لم يتم تسجيل أي وفاة ليستقر العدد الإجمالي للوفيات في 183 حالة.

واسترسل المسؤول ذاته بأنه تم تسجيل 162 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 2179 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - متتبع الخميس 07 ماي 2020 - 19:08
الحمد لله على نعمه
ورمضان مبارك
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2 - حذاري من الغرور الخميس 07 ماي 2020 - 19:10
مؤشرات تدعو إلى التفاؤل ،
لكن حذاري من الغرور ،
وهو مع الأسف ما أصبحنا نشاهده من خلال تصرفات بعض المتهورين .
حفظ الله الجميع .
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0
3 - Andaloussi الخميس 07 ماي 2020 - 19:10
الحمد لله
تحية تقدير لمن ساهم من قريب أو بعيد في إقلال آثار الوباء على بلادنا.
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4 - رعد العملاق الخميس 07 ماي 2020 - 19:11
من نيتك آسميتك... زعما دابا قطعنا الواد ونشفوا رجلينا... الناس راه مابقات تسجل تاحالة...وحنا جميع المفاهيم الاقتصادية والاحصائية والعلمية كتجي تال عندنا وكتفروح...
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0
5 - الصدارة الخميس 07 ماي 2020 - 19:11
أحسن بلد فالتعامل مع أزمة كورونا فالعالم هو المغرب بدون منازع سيطرة تامة على الوباء بأقل التكاليف
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6 - رشيد بوبكراوي الخميس 07 ماي 2020 - 19:11
نعم هذا صحيح ، لولا رد الفعل المبكر والإجراءات التي قامت بها الدولة لكانت الكارثة ، الحمد لله المغرب له رجالات و حراس ساهرين على امنه.
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7 - الهواري الخميس 07 ماي 2020 - 19:12
ايوا الحمد لله .نتمنى من البقية على المواطنين تجنب تخرج الا للضرورة القصوى .
كنتعجب دبا في رمضان الايام العادية بنادم ساد عليه و يخرج غير بزز دبا شي وحدين عاد حلا ليه براا و شي براهش يبقاو شادين الجماعة فزناقي .العفوووو
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8 - Anonymous الخميس 07 ماي 2020 - 19:12
لم نجري حتي 100 الف تحليلة و تقولون ان المغرب تجنب 500 الف حالة
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9 - zaki الخميس 07 ماي 2020 - 19:12
نعم يمكن ان نكون تجنبنا كارثة إنسانية ، لكن هذا لا يخف العجز الواقع ، هناك ناس لم يجدو قوت يومهم ، وهناك أحياء شعبية خرجت من ضيق الحال ، من فيهم يصرخ بعبارة" ما لقيت ما نوكل لولدي" اين صندوق الدعم لماذا اصحاب القطاع الغير المهيكل لم يستفيدوا ، اين حتى الان دعم صندوق الضمان الإجتماعي و دعم راميد ، ارحمو شريحة من المجتمع لا تريد أكثر من قوت يومها.
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10 - كمال المنصوري الخميس 07 ماي 2020 - 19:13
بل كان سيكون عدد الحالات اليوم هو صفر، لو أنْ الحكومة لم تستسلم لأصحاب المال و تركت الشركات و المعامل مفتوحة و هي التي أصبحت بعد ذلك بؤر للوباء.
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11 - racg الخميس 07 ماي 2020 - 19:13
والجزائر و موريتانيا و تونس .... كم تجنبوا كذلك من الخسائر ؟؟؟؟
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12 - adam الخميس 07 ماي 2020 - 19:13
لا نعرف ماذا يخبئ لنا المستقبل هل انحسار ام تفش اقوى ؟؟ اتمنى ان ينحسر الفيروس قبل 20 ماي مع ان هذا غير وارد بسبب البؤر التي تظهر يوم بعد يوم و عدم احترام بعض الفئات من الناس الحجر الصحي
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13 - بولمان الخميس 07 ماي 2020 - 19:14
ارقام مبالغ فيها لأن دول الأفريقية والعربية وخاصة شمال أفريقيا القريبة من أروبا مثل المغرب أو اقل
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14 - nabil الخميس 07 ماي 2020 - 19:14
ميريكان حنايا ؟؟ الحمد لله المغاربة لديهم مناعة من عند الله رغم الفقر.
الأرقام الأولى للمصابين فهم معروفون و لا يريدون ذكرهم، هم السياح آولا و الثانيين هادوك صحاب الويكيند في باريس او أسبانيا، و هم من خالطو آ٢دقائهم و أهاليهم، آما المزلوطين ما بانت فيهم والو، رآه قاتلهم الهم ديال الزلط اللي وفر ليهم مناعة لمقاومة آي فيروس..
الحمد لله على كل حال، و آلف تحية للمغاربة في رقيهم و حضارتهم فهم آعطو درسا للعالم.
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15 - Ssi Zemrani الخميس 07 ماي 2020 - 19:14
Le Maroc compte 36 million d'habitants et on a éviter 500 000 cas c'est à dire on va être classer deuxième après les USA et on va dépasser tous les pays à savoir la France, l'Italie l'Espagne Brésil la Russie la Thaïlande dont la population dépassent notre pays x4 ou x10 .... fahm Ykamel men 3aklo pourquoi pas comparer avec la Tunisie la Jordanie ou la Thaïlande qui ont pu bien gérer la situation ... juste pour info on est classer troisième pays infecte en Afrique
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16 - hogra الخميس 07 ماي 2020 - 19:14
و الجهة الشرقية علاش ما دكروهاش حسبنا الله و نعم الوكيل
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17 - الصويري الخميس 07 ماي 2020 - 19:15
المغرب تجنب ايضا استفادة 15الف مواطن من دعم الضمان الاجتماعي ومليون من بطاقه راميد
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18 - متتبع!! الخميس 07 ماي 2020 - 19:15
اللهم لك الحمد! نسأل الله تعالى أن يدفع عنا هذا البلاء.. اللهم احرس هذا البلد بعينك التي لا تنام.. لعل هذه النازلة تكون لنا جميعا سببا لمراجعة اوراقنا ومحاسبة أنفسنا قبل يُقال لنا "وقفوهم إنهم مسؤولون"!
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19 - مواطن الخميس 07 ماي 2020 - 19:16
الحمدلله لكن ما زال الخطر قائم في حالة اذ رفع الحجر الصحي في 20 ماي و رجعت الحياة الى طبيعتها ستحدث كارثة لذا يجب ان يستمر الحجر الصحي الى غاية 20 يونيو في كافة ارجاء المملكة ليتم القضاء عليه بصفة نهائية
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20 - Momo الخميس 07 ماي 2020 - 19:17
رغم انني لا اعطي اهمية و مصداقية لهذه التوقعات الا انني متفائل باختفاء هذا الوباء مع مرور الايام،على الدولة الان التفكير بالاجراءات الازمة للرفع من الحجر الصحي بشكل تدريجي مع اخذ كافة الاحتياطات كتوفير الكمامات و المعقمات و توعية الناس في وسائل الاعلام على اجراءات التباعد الاجتماعي،ويجب تحريك الاقتصاد وتشجيع المقاولات الصغرى ماديا و اداريا مع اعطاء اهمية لمجال البناء عن طريق تسهيل الرخص لان البناء يضم مهن كثيرة مثل الحدادة و النجارة و الكهرباء و الماء و بائعوا مواد البناء و الالمنيوم و الجبص و الرخام ووووو.
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21 - ياسين الخميس 07 ماي 2020 - 19:17
كان من الممكن تجنب أي إصابة منذ البداية و ذلك بإيقاف جميع الرحلات الجوية و البحرية لكن لا حياة لمن تنادي. حتى الإجراءات الحالية متراخية و الحجر الصحي لن يتوقف من التمديد.
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22 - مصطفى الخميس 07 ماي 2020 - 19:18
نطلب من الله أن يرفع عنا هذا الوباء
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23 - simo الخميس 07 ماي 2020 - 19:18
بالفعل لقد ثم التصدي بنجاح للفيروس الآت من الخارج. ولكن ذلك الفيروس الذي يتجول بيننا بالمخالطة وقلة الوعي والجهل هي التي أصبحنا عاجزين للتصدي لها. تصدينا للوفايات باتباع بروتوكول علاجي أما أرقام المصابين فهي لازالت مستمرة ولا نعرف العدد الذي ستقف فيه.
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24 - stop الخميس 07 ماي 2020 - 19:18
افريقيا كاملة فيها 52 الف حالة فقط رغم ان سكانها مليار و 100 مليون,المغرب ثالثا بعد جنوب افريقيا ومصر,ماكاين لا اجراءات استباقية ولا استبعادية,افريقيا عندها الزهر وصافي ,كاين احياء ديما بنادم مزاحم فيها و 0 حالة.كفى من الاشهار والشفوي
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25 - hassan الخميس 07 ماي 2020 - 19:19
الله اعلم بما كان سيكون.وهو القاهر فوق عباده
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26 - البيضاوي الخميس 07 ماي 2020 - 19:20
والله لو ااستهترثم ابقيتو دايرين زايد ناقص السلطة متهاونة ستصلون اليها لا اتشائم و الواقع
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27 - عبد الله الخميس 07 ماي 2020 - 19:20
وا سيرو الله اعطينا وجوهكوم
لا يعلم الغيب إلا الله
ببببببشششششخخخخخخ
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28 - ام ربان الخميس 07 ماي 2020 - 19:21
اللهم لطفك ببلدنا الحبيب وارحم شهداء الوباء وشافي المرضى وسلم المتعافين والفضل لله سبحانه وتعالى ثم للرؤية السامية لسيدنا الهمام والمنصور بالله محمد السادس حفظه الله ورعاه ثم لاطرنا الطبية وكل كوادرها وللامن الوطني وكل قواتنا من جيش وقوات مساعدة وصولا الى كل الأطر الداخلية وكل الساهرين على سلامة بلادنا وكل الغيورين حفظ الله ملكنا الحبيب وسلم بلادنا الجميلة ورفع الله عنا هذا الوباء قريبا
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29 - حداوي مغربي مغربي الخميس 07 ماي 2020 - 19:22
مزيدا من اليقظة..الواجب الوطني يقتضي أن يحترم كل واحد منا حرفيا الحجر الصحي و الا.......اللهم يا رب العالمين احفظ البلاد و العباد من كل مكروه و تحية صادقة إلى الساهرين على صحتنا و غداءنا و أمننا.
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30 - الزغاري الخميس 07 ماي 2020 - 19:23
مجرد احتمالات اما الموت و الحياة بيد الله وحده
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31 - said الخميس 07 ماي 2020 - 19:23
هل نسي السي محمد ليوبي خلال شهر مارس في لقاء صحفي ما قاله حين قال للمغاربة متخلعوش ، أعتقد أن محمد ليوبي وحاشيته له مسؤولية كبيرة في ما آل إليه المغرب جراء هذه الجائحة.
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32 - مواطن الخميس 07 ماي 2020 - 19:24
فعلا الاجراءات الاستباقية التي قامت بها الدولة مهمة جدا، لكن تجنبنا نصف مليون مبالغ فيه، في تقديري تجنبنا 100 الف اصابة مثلا، هي الارقام التي وصلت اليها دول اوربية.
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33 - مهدي الخميس 07 ماي 2020 - 19:25
الحمد لله بدينا نهدرو على رفع الحجر ،
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34 - عبدالله الخميس 07 ماي 2020 - 19:26
أتمنى لو ترفعوا من عدد الإختبارات ليصل ما بين 10000 و 15000 تحليلة في اليوم، قبل ان تصبح 500000 تحليلة في اليوم غير مجدية، فلنربح الوقت الله يجزكم بالخير بزيادة الكشف السريع وتجهيز المختبرات الطبية و لو مؤقتا لأن الفيروس سريع جدا ، لكم كل التوفيق
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35 - ابو يحيى الخميس 07 ماي 2020 - 19:26
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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36 - Aly d'Agadir الخميس 07 ماي 2020 - 19:26
هادشي كامل كان غايتجنبو المغرب قبل ماتظهر الحالة الأولى ف المغرب .. أنذاك كانت النداءات باش يتغلقو الحدود الجوية والبرية والبحرية .. لكن بقينا ظهرو حالات عاد تعليقات الحدود .. لكن رغم ذلك نشيد بإجراءات الدولة تحت التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .. وعلينا التقيد بها .. ونشكر الجنود في الصفوف الأمامية من رجال أمن ودرك عناصر القوات المسلحة والقوات المساعدة والوقاية المدينة .. من جانب آخر نتمنى أن يُنظر في حال الفئات الفقيرة التي لا تملك قوت يومها ..
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