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كُتّاب وآراء
هذه سيناريوهات وزارة الصحة لرفع الحجر بالمغرب في 20 ماي
وضعت وزارة الصحة خارطة طريق توقعية لرفع الحجر الصحي في 20 ماي المقبل، أخذاً بعين الاعتبار عدداً من المؤشرات التقنية والعلمية لوتيرة تطور فيروس كورونا "كوفيد 19" في المغرب.
وأعدت مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة خريطة طريق رفع الحجر الصحي (غير نهائية حسب تطورات الوباء إلى غاية 05 ماي 2020)، وتوقعت أن يبلغ عدد الإصابات 6400 حالة عند 20 ماي 2020، تاريخ نهاية الحجر الصحي الثاني.
وتتوقع وزارة الصحة التحكم في مصادر البؤر داخل التجمعات المهنية والعائلية، ونهاية انتشار الوباء المرتقبة ما بين 16 و21 ماي. كما يرتقب أن يتراجع عدد الإصابات اليومية ما بين 10 و20 حالة عند تراجع الجائحة.
مديرية الأوبئة عبرت عن عدم يقينها من مخاطر محتملة مرتبطة بطبيعة سرعة الفيروس بعد رفع الحجر، بالإضافة إلى النسبة غير المعروفة لحاملي العدوى الذين لا تظهر عليهم أي أعراض مرضية، وعدم التزام الناس بقواعد التباعد الاجتماعي بعد رفع الحجر الصحي.
وأكد مدير مديرية علم الأوبئة محمد اليوبي، في خريطة طريق رفع الحجر بعد 20 ماي 2020، أن عودة ظهور الوباء بعد رفع القيود مازالت ممكنة.
وتوقع المصدر ذاته أن يتراجع مؤشر سرعة انتشار الفيروس (R0) إلى 0.7 في الأسبوع ما قبل تاريخ 20 ماي، وهو ما يعني إمكانية رفع الحجر، علما أن الوثيقة تقترح الشروع في إجراءات رفع الحجر ابتداء من 13 ماي، أي الأسبوع المقبل.
مدير الأوبئة أكد أن الخروج من الحجر يجب أن "يكون جزءا من إستراتيجية التحكم في الوباء الذي اعتمد حتى الآن على هدف السيطرة على 'كوفيد 19'"، مشيرا إلى أن الهدف بعد رفع الحجر هو الحد من ظهور بؤر جديدة وانتشار الفيروس في أماكن متفرقة، وتجنب دخول الوباء إلى مناطق خالية منه.
كما تقترح مديرية الأوبئة الخروج تدريجياً حسب المستوى الجهوي. وأكد اليوبي أن رفع الحجر الصحي بعد انقراض الفيروس نهائياً مستحيل، لكنه حذر من أن الخروج الكلي والمفاجئ وعودة الحياة الطبيعية قد يؤدي إلى بروز موجة ثانية من الوباء.
وتشير خريطة طريق مديرية الأوبئة إلى أن رفع الحجر يجب أن يراعي التدرج، والجغرافيا، والنشاط الاقتصادي حسب القطاعات الأولوية، والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى ضرورة إبقاء كبار السن ضمن الحجر الصحي.
وشددت مديرية الأوبئة على ضرورة تعزيز نظام الرصد الوبائي بعد رفع الحجر الصحي، تحسبا لظهور حالات كثيرة، وتكثيف خطة الطوارئ بالمستشفيات، وتوسيع إستراتيجية الفحص على الأشخاص دون أعراض مرضية.
التوقعات ذاتها كشفت أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذها المغرب مكنته من تجنب ما بين 300 ألف حالة إلى 500 ألف حالة جديدة، بالإضافة إلى تجنب ما بين 9000 و15000 حالة وفاة.
كما مكنت إجراءات الحجر الصحي، وفق معطيات توقعية صادرة عن مديرية علم الأوبئة، من تجنب ما بين 4650 و7750 حالة حرجة تتطلب رعاية مكثفة في أقسام الإنعاش، علماً أن الطاقة الإجمالية المستعملة من أقسام الإنعاش بالمغرب لا تتجاوز اليوم نسبة 5 في المائة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (77)
ثانيا ان يرفع الحضر الصحي بعد يوم العيد بأسبوع على الاقل.
ثالثا رفع وتيرة التحليلات بمعدل 5000 تحليلة يوميا
رابعا الاهتمام بميزانية و اطر الصحة .
يا ربي نكون غا كنحلم والله إلى العبث والله مشينا فيها يا ربي السلامة
قرار رفع الحجر سيؤدي بنا للجحيم
اادولة و الحكومة فاضحينا بالجهوية المتقدمة و و مقدرناش نرفعو الحجر حتى في الجهات و المدن لي فيها الإصابات قليلة.
من جهة أخرى الفيروس لم يعد بدالك المخيف و الخطير كبدايته، و الدليل قلة الوفيات و ارتفاع المتشافين منه و بأعداد كثيرة دفعة واحدة.
فلا داعي للهلع و الخوف، كما ان ااقضاء عليه نهائيا مستحيل. الحل نتعايشو معاه، فاللهم كورونا و لا الجيب خاوي و الجوع و الدل و السعاية....
إلا كان عندنا الفلوس فراه كاين لي بايت بلا عشا.
عفاكوم
لكن هيهات.
و باراكا من تبرير الحجر الصحي بالقول إنكم بذلك تفاديتم 300الف حالة أو 600الف. منين كتجيبو هاد الارقام؟
مجرد رأي كل عام و انتم بألف خير
على فطرة الاطقم الطبية ابنت على قدرات هائلة في احتواء والانتصار على الوباء.
كل الشكر للادارة العسكرية والامنية وعلى راسهم صاحب الجلالة ملكنا الهمام محمد السادس نصره الله وايده.
عاش الملك
وعاشت بلادنا مزدهرة
و الحذر دائما من الوباء، و لا ننسى الاكثار من الدعاء في هذا الشهر المبارك، فهو سلاح قوي للمسلم.
تعافي او موت جميع المصابين + عدم ضهور حالات جديدة . وهذا يبقى خياليا لاستحالة حدوته
مثلا الجهة الشرقية تسجل 0 حالة منذ 15 أيام
لا يعقل ان تدفع جهة ثمن تهور سكان جهات أخرى
الحمد لله المغرب يتابع خطته الاستراتيجية بنجاح ومتمكن من مراقبة الوضعية الوبائية. الحمد لله 95% من الحالات المؤكدة لا تتطلب الإنعاش في العناية المركزة. وكذلك عدد الوفيات محدود وليس كما هو عليه الحال في دول عربية كمصر والجزائر. الحمد لله والشكر لله. اللهم احفظ بلدنا واحفظ اهله من كل مكروه.
الاهتمام بقطاع الصحة و التعليم
تشجيع قطاع الابتكار
العنصر البشري من خلال التوعية و التاهيل
الاهتمام بالقطاع الغير المهيكل
مراقبة المعامل و اجبارها بتصريح جميع الحمال لدى الصندوق الاجتماعي
اعدة النظر في السكن الاجتماعي و التجمعات السكنية
الاستماع و الاخد بعين الاعتبار نبض الشارع
من اجل كل هدا يجب وضع مخطط خماسي لا يتغير مع تغير الحكومات . و الله الموفق
فعلا من الضروري أن ترفع الدولة الحجر لان هناك عائلات تعاني الأمرين في صمت ولا يشعر بهم أحد .
في الوقت الدي تعرف فيه معظم المدن حركة عادية للحافلات وسيارات الأجرة والطرام و الأسواق في الوقت التي تعرف هذه المدن إصابات جديدة يوميا
أعتقد أنه حان الوقت لرفع حالة الطوارئ على المدن والأقاليم التي تستقر بها الحالة الوبائية( جهات الصحراء وأقاليم تزنيت شفشاون بولمان جرادة اليوسفية وسيدي بنور) لممارسة الحياة اليومية الطبيعية مع تشديد مراقبة الدخول لهذه المناطق .
هاهي يوم وصلات تقريبا 4000 مصاب
بؤر في مصانع والعائلات
وزيد رفع الحجر باش يخرج ينتشر في زناقي
خصوصا أن هاد أيام إرتفعة أعداد المصابين
فعندما تم تطبيق الحجر الصحي وجدت السلطة مسنين يلعبون الكارطة و قال لهم شيخ بعد ان رفع عكازه عليهم
50 عام و حنا فلالمان و تجي انت تقول لي ادخل لداركم
الحمد لله هنا اين اعمل الامور بدأت تاخد طريقها الى الحياة العادية اليوم عدلت أشياء خاصة بدون مشاكل والموظفين بدون كمامات او قفازات هذا كذالك حسب كل جهة رايت محلات تجارية، حلاقة، مقاهي فتحت. ربما سوف يكون الحجر فقط في الاماكن التي يوجد فيها الوباء ومنع كل من يريد الخروج او ذخول منها. حتى ينتهي الوباء او العثور على لقاح حتى وان رجع السنة المقبلة الجميع سيكون يعلم ما عليه فعله.