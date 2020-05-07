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الرئيسية | مجتمع | هذه سيناريوهات وزارة الصحة لرفع الحجر بالمغرب في 20 ماي

هذه سيناريوهات وزارة الصحة لرفع الحجر بالمغرب في 20 ماي

هذه سيناريوهات وزارة الصحة لرفع الحجر بالمغرب في 20 ماي
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 07 ماي 2020 - 21:15

وضعت وزارة الصحة خارطة طريق توقعية لرفع الحجر الصحي في 20 ماي المقبل، أخذاً بعين الاعتبار عدداً من المؤشرات التقنية والعلمية لوتيرة تطور فيروس كورونا "كوفيد 19" في المغرب.

وأعدت مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة خريطة طريق رفع الحجر الصحي (غير نهائية حسب تطورات الوباء إلى غاية 05 ماي 2020)، وتوقعت أن يبلغ عدد الإصابات 6400 حالة عند 20 ماي 2020، تاريخ نهاية الحجر الصحي الثاني.

وتتوقع وزارة الصحة التحكم في مصادر البؤر داخل التجمعات المهنية والعائلية، ونهاية انتشار الوباء المرتقبة ما بين 16 و21 ماي. كما يرتقب أن يتراجع عدد الإصابات اليومية ما بين 10 و20 حالة عند تراجع الجائحة.

مديرية الأوبئة عبرت عن عدم يقينها من مخاطر محتملة مرتبطة بطبيعة سرعة الفيروس بعد رفع الحجر، بالإضافة إلى النسبة غير المعروفة لحاملي العدوى الذين لا تظهر عليهم أي أعراض مرضية، وعدم التزام الناس بقواعد التباعد الاجتماعي بعد رفع الحجر الصحي.

وأكد مدير مديرية علم الأوبئة محمد اليوبي، في خريطة طريق رفع الحجر بعد 20 ماي 2020، أن عودة ظهور الوباء بعد رفع القيود مازالت ممكنة.

وتوقع المصدر ذاته أن يتراجع مؤشر سرعة انتشار الفيروس (R0) إلى 0.7 في الأسبوع ما قبل تاريخ 20 ماي، وهو ما يعني إمكانية رفع الحجر، علما أن الوثيقة تقترح الشروع في إجراءات رفع الحجر ابتداء من 13 ماي، أي الأسبوع المقبل.

مدير الأوبئة أكد أن الخروج من الحجر يجب أن "يكون جزءا من إستراتيجية التحكم في الوباء الذي اعتمد حتى الآن على هدف السيطرة على 'كوفيد 19'"، مشيرا إلى أن الهدف بعد رفع الحجر هو الحد من ظهور بؤر جديدة وانتشار الفيروس في أماكن متفرقة، وتجنب دخول الوباء إلى مناطق خالية منه.

كما تقترح مديرية الأوبئة الخروج تدريجياً حسب المستوى الجهوي. وأكد اليوبي أن رفع الحجر الصحي بعد انقراض الفيروس نهائياً مستحيل، لكنه حذر من أن الخروج الكلي والمفاجئ وعودة الحياة الطبيعية قد يؤدي إلى بروز موجة ثانية من الوباء.

وتشير خريطة طريق مديرية الأوبئة إلى أن رفع الحجر يجب أن يراعي التدرج، والجغرافيا، والنشاط الاقتصادي حسب القطاعات الأولوية، والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى ضرورة إبقاء كبار السن ضمن الحجر الصحي.

وشددت مديرية الأوبئة على ضرورة تعزيز نظام الرصد الوبائي بعد رفع الحجر الصحي، تحسبا لظهور حالات كثيرة، وتكثيف خطة الطوارئ بالمستشفيات، وتوسيع إستراتيجية الفحص على الأشخاص دون أعراض مرضية.

التوقعات ذاتها كشفت أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذها المغرب مكنته من تجنب ما بين 300 ألف حالة إلى 500 ألف حالة جديدة، بالإضافة إلى تجنب ما بين 9000 و15000 حالة وفاة.

كما مكنت إجراءات الحجر الصحي، وفق معطيات توقعية صادرة عن مديرية علم الأوبئة، من تجنب ما بين 4650 و7750 حالة حرجة تتطلب رعاية مكثفة في أقسام الإنعاش، علماً أن الطاقة الإجمالية المستعملة من أقسام الإنعاش بالمغرب لا تتجاوز اليوم نسبة 5 في المائة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (77)

1 - السيناريو الممتاز الخميس 07 ماي 2020 - 21:26
اقترح . اولا رفع الحضر الصحي تدريجيا حسب الجهات .
ثانيا ان يرفع الحضر الصحي بعد يوم العيد بأسبوع على الاقل.
ثالثا رفع وتيرة التحليلات بمعدل 5000 تحليلة يوميا
رابعا الاهتمام بميزانية و اطر الصحة .
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133
2 - driss الخميس 07 ماي 2020 - 21:26
اللهم الحجر الصحي و لا عودة الفيروس درهم وقاية خير من قنطار علاج
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109
3 - عدنان الخميس 07 ماي 2020 - 21:27
يعني ان رفع الحجر الصحي سيكون يوم 20 ماي كما هو مقرر و الفيروس لا يزال ينتشر يعني المغامرة خوفا على الاقتصاد
يا ربي نكون غا كنحلم والله إلى العبث والله مشينا فيها يا ربي السلامة
قرار رفع الحجر سيؤدي بنا للجحيم
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-52
4 - ben الخميس 07 ماي 2020 - 21:27
الحمذ لله . هذا هوا المعقول الله إنصر أمير المؤمنين سيذي محمد . شكرا لوزارة الداخلية . وكل من ساهم في هادا النضال . أكنشكر البقالة اوالتجار . .. هذا هوا المعقول نرفع الحجر شوي بشوية . لينقذ ما يمكن إنقاذه لان إنهيار الكلي الاقتصاد أسوا من كورونا . شكرا
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12
5 - المتفائلة الخميس 07 ماي 2020 - 21:28
من خلال تجارب الدول التي رفعت الحظر تبين أن الاصابات رجعت ترتفع مرة أخرى إذا مازل الوقت مبكر على رفع الحجر في المغرب على الاقل الى أن يظهر بصيص امل من وجود لقاح او دواء فعال لهذا الوباء فلا يجب ان نضحي بانفسنا فلنصبر قليلا ورحمة الله قريبة باذن الله
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57
6 - سعيد الخميس 07 ماي 2020 - 21:29
ما نزل بلاء الا بذنب ومارفع الا بتوبة
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91
7 - Sefrioui الخميس 07 ماي 2020 - 21:29
كل واحد فينا مكرهش نرجعو للحياة العادية ولكن باقي التوجس هو السائد وخايفين الله يحفظ لايرجع الوباء في الانتشار والظهور لان هناك فئة لم تلتزم لحد الان مع هاد الاجراءات فما بالك الى لقاو حريتهم :(
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43
8 - مواطن غيور. الجوع الخميس 07 ماي 2020 - 21:30
السلام عليكم
اادولة و الحكومة فاضحينا بالجهوية المتقدمة و و مقدرناش نرفعو الحجر حتى في الجهات و المدن لي فيها الإصابات قليلة.
من جهة أخرى الفيروس لم يعد بدالك المخيف و الخطير كبدايته، و الدليل قلة الوفيات و ارتفاع المتشافين منه و بأعداد كثيرة دفعة واحدة.
فلا داعي للهلع و الخوف، كما ان ااقضاء عليه نهائيا مستحيل. الحل نتعايشو معاه، فاللهم كورونا و لا الجيب خاوي و الجوع و الدل و السعاية....
إلا كان عندنا الفلوس فراه كاين لي بايت بلا عشا.
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21
9 - مروان الخميس 07 ماي 2020 - 21:31
أن أسف ربما فهمي قليل، لكنني لم أفقه شيئا، عنوان الخطة على ما يبدو هو 《الرب أعلم》.
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9
10 - الادريس الخميس 07 ماي 2020 - 21:32
اذا تم رفع الحجر الصحي يوم 20 ماي غادي نرايبو الحفلة وسنندم حيث لاينفع الندم....راحنا كلنا قنطنا ولكن خاصنا نفكرو مزيان...نصبرو شويا وماناخدو قرار حتى نكونو متاكدين من التبعات ديالو
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35
11 - سيف الدين عبد الله الخميس 07 ماي 2020 - 21:32
الله يحفض بلادنا الشريفة بما حفض الدكر الحكيم
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17
12 - ابن تومرت الخميس 07 ماي 2020 - 21:32
باختصار، وحسب فهمي "الثقيل"، غادي نرفعو الحجر وما غاديش نرفعوه..
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17
13 - Yucef الخميس 07 ماي 2020 - 21:32
أصلاً الحياة عادية، ناس خارجة في الشوارع، الأسواق،الدكاكين، حتى مول زريعة حال، المساجد و المدارس هما ليبقاو
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38
14 - souad الخميس 07 ماي 2020 - 21:33
الله يحفظ وصافي يجب عدم التسرع في رفع الحجر الصحي لأننا غير قادرين على تحمل مفاجءات يمكن ان تكون وخيمة بل يجب التدرج ودراسة كل نقطة على حدة والحرص على عدم التجمع وضرورة وضع الكمامات وعدم الخروج الا للضرورة القصوىوالتعامل مع الاخر وكأنه مصاب حتى نتفادى اخطار لا قبل لنا بها والله الحافظ من قبل ومن بعد
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17
15 - تلميذة في البكالوريا الخميس 07 ماي 2020 - 21:33
دكشي علاش طمع ديالكم باش تلاميذ يدوزو الامتحانات فهد الوضعية راه مخاطرة بالحياة ديالنا و ناس لي قراب لينا ديرو لينا حل بحال اغلبية الدول المتقدمة و خليونا حدا والدينا ولا غيبانو بؤر فالمدارس وو ديك ساعا دا مول لأمانة أمانتو و فات لفوت و رزيتو ناس ف ولادهم
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14
16 - كازاوي rays الخميس 07 ماي 2020 - 21:33
لي بغا الزنقة الله يبليه بها،لي خايف على راسو أو وليداتو أو على والديه يبقى في داروا حتى يفرج الله أو يرفع علينا هذا البلاء.
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12
17 - سونة الخميس 07 ماي 2020 - 21:34
الدولة ستقرر ما هو في صالح الشعب المغربي و سننتظر كلام السيد رئيس الحكومة نتمنى الخير
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7
18 - سعيد الخميس 07 ماي 2020 - 21:35
المغرب يحتل المرتبة52 عالميا من حيت الإصابات ولهذا يجب التريت قبل رفع الحجر الصحي رغم أننا لم نعد نطيق هذا الحجر ولكن هذا أمر الله لا نقاش فيه وتعتبر الصحة أهم من كل شئ ولذا يجب علينا أن نزيد من الصبر والالتزام بالطوارئ الصحية حتى نتغلب على هذا الوباء بإذن الله
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9
19 - مسلم الخميس 07 ماي 2020 - 21:35
خبر مفرح .اشتقنا لحياتنا الطبيعية
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-4
20 - فكرتوني 2011 الخميس 07 ماي 2020 - 21:35
فكرتوني ف 2011 درتو دستور و قلتو حتى الجالية تصوت و قبل ما تصوت خرجتو النتيجة و محشيتوهاش ليها و دبا كتهضر على رفع الحجر و انتما مخليين مغاربة مجليين فالعالم كامل، خزيت على بلاد ،،،حتى اللي بغا يرجع لدارو خاصو يقدم طلب لمول الشي...هادي بلاد و لا فيرما د اداروش
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-4
21 - said الخميس 07 ماي 2020 - 21:35
الدولة ديالنا دارت كل ما فجهدها باش تحمين بالوىباء الحمد الله حنا غاديين فالطريق الصحيح بقا دور علينا حنا لخصنا نتبعو نصائح ديال وزارة الصحة والسلطة وغانخرجو نشاء الله من هد الجائحة
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9
22 - salah الخميس 07 ماي 2020 - 21:36
مرحبا هل يمكن أن تأتي أخبارا عن الدراسة
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-2
23 - مواطنة الخميس 07 ماي 2020 - 21:36
دبا حنا غادي نخرجو نهار20ماي بالتدريج جاوبوني
عفاكوم
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1
24 - محمد الخميس 07 ماي 2020 - 21:36
من خلال المقال يتبين انه ليس هناك خطة واضحة المعالم للخروج من الحجر الصحي و أن الكل متوقف على ماستنتجه الايام القادمة خاصة و أن احتمال عودة الوباء مرة تانية و بوتيرة أشد ممكنه جدا و منه من الواجب أتخاد جميع الاحتياطات الازمه و الله اعلم
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10
25 - ZakariaJ الخميس 07 ماي 2020 - 21:36
الصورة توظح جليلا حالات الأزقة في العديد من المدن. بناء عشوائي، أزقة ظيقة، لا تخضع لأي هندسة. البعض يسميها المدينة العتيقة و يريد إعتبارها من التراث المغربي، في الحقيقة هي بؤر للأوبئة و الإجرام. هدمها و بناء عمارات دات تلاث طوابق يتم بها ربح مساحات شاسعة يتم إستغلالها في بناء أوراش و حدائق و منازل إظافية، بيعها يغطي تكلفة إعادة هندستها. المسألة تحتاج الشجاعة. لن يخسر أحد شيئا و الكل يستفيد.
لكن هيهات.
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3
26 - موظف الخميس 07 ماي 2020 - 21:36
الخلاصة و بناء على ما جاء في هدا المقال من وزارة الصحة ،وجب على وزارة التعليم اعلان نهاية السنة الدراسية ووضع خطة علمية اقول علمية متكاملة في جميع القطاعات المتدخلة، الحق في الحياة مقدم على الحق في التعلم
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9
27 - moncef kenitra الخميس 07 ماي 2020 - 21:37
لا حول ولا قوة الا بالله اقسم بالله أن شوارع القنيطرة وازقتها واسواقها لا أثر فيها للحجر الصحي الزحام كما عهدناه دائما..اصحاب المحلات التجارية الخاضعة للاغلاق تسرب السلع عبر فتحة صغيرة للزبائن الكمامات شبه منعدمة وحتى من يضعها يكتفي بها حول عنقه...مؤسف أن نرى كل المجهودات تضيع أمام الجهل والطمع في الربح ...
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10
28 - موحى الخميس 07 ماي 2020 - 21:37
اللهم نسألك حسنى الخاتمة يارب... اننا عبدك الضعيف
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4
29 - يقيني في الله الخميس 07 ماي 2020 - 21:38
نتمنى من السلطات عدم رفع الحجر الصحي إلا غاية شهر غشت ،حيت حنى ماشي بشر حلوف، بنادم عاد بان ليه يخرج
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3
30 - عمر الخميس 07 ماي 2020 - 21:38
السلام عليكم لقد اطلعت باهتمام وبصفتي مهني الصحة على خريطة الطريق المفصلة من وزارة الصحة على شكل"PDF" والمنبثقة عن مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض، وبكل صدق وتجرد أحسست بأن مشكل هذه الجائحة مسير من طرف كفائات تعي ما تفعل وما تقول. تحليل موضوعي وعلمي في غاية التناسق، مع سيناريوهات لرفع الحجر حسب معطيات دقيقة جدا، أتمنى من الله أن أكون صائبا متضرعين له عز وجل أن يكمل رجائنا في عودة الحياة لطبيعتها في الآجال المحددة وما ذلك على الله بعزيز.
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8
31 - زهير الخميس 07 ماي 2020 - 21:38
أكبر ميزة الحجر الصحي في المغرب هو الحفاظ على نظافة الشوارع رغم بعض الكمامات المتناثرة هنا وهناك
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2
32 - Dijabderrahim الخميس 07 ماي 2020 - 21:39
رفعو الحجر و ديرو الإجراءات اللازمة للحيلولة دون ظهور بؤر جديدة بعد رفعه. فين هي القايدة ديال آسفي؟ صافي عيااات؟ دابا عاد بينو خدمتكم بعد رفع ماشي تستسلمو لتهتر البعض. و خليو عجلة الاقتصاد تتحرك.
و باراكا من تبرير الحجر الصحي بالقول إنكم بذلك تفاديتم 300الف حالة أو 600الف. منين كتجيبو هاد الارقام؟
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8
33 - مهدي الخميس 07 ماي 2020 - 21:39
السلام عليكم أحبائي رمضان كريم، كما ترون معظم الناس تبحث عن قوتها اليومي ذلك من خلال التجارة أو الوقوف في الموقف و من غير ذلك من اشغال حرة و بمجرد حلول جائحة كورونا و البقاء في البيت معظمهم قد تضرر فلا داعي للإطالة عليكم. السؤال المحير هو لماذا لا تقوم الدولة و النقابة ببرنامج تسوية اوضاع جميع هؤلاء الأشخاص الذين تم ذكرهم و دمجهم في صندوق الضمان الاجتماعي و كل واحد يدفع على حسب دخله ثم انتاج صندوق الإدماج لكي يستفيد كل منهم إما بالنسبة لصندوق كورونا حبذا لو يدعمون به المستشفيات
مجرد رأي كل عام و انتم بألف خير
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-3
34 - Sabrina الخميس 07 ماي 2020 - 21:39
الحمدلله اللدي ادهب عنا الحزن ان ربنا لغفور رحيم
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2
35 - رضوانلعلالي الخميس 07 ماي 2020 - 21:39
وصبرو و مترفعوش الحجر. حنت الوباء متينقص احنا صابرين تنكلو في دكشي ل جمعنا ماعندي للكيس ولا رميد ولا اي شي وصابر ولا استفد وصابرين رنا غدين في الطريق الصواب لهاذا لازمنا نصبرو
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3
36 - ولد مو قنين الخميس 07 ماي 2020 - 21:39
يجب التكثيف من المبادرات التحسيسية للمواطنين وتوعيتهم من اجل تغيير السلوك والتأقلم مع الجائحة لانه يصعب انتظار حالة السيطرة التامة على الفيروس من أجل رفع الحجر.
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2
37 - Abdou الخميس 07 ماي 2020 - 21:40
بان لي هاد شي مازال فيه بزاف ديال عنداك ورد بالك وفيه المغامرة بزاف. اللهم ازبدو شويا باش ملي يخرج بنادم اخرج طرونكيل.
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38 - محمد لمراحلي الخميس 07 ماي 2020 - 21:40
كل الشكر للطاقم الطبي على المجهودات المتفانية من اجل سلامة المواطن المغربي.
على فطرة الاطقم الطبية ابنت على قدرات هائلة في احتواء والانتصار على الوباء.
كل الشكر للادارة العسكرية والامنية وعلى راسهم صاحب الجلالة ملكنا الهمام محمد السادس نصره الله وايده.
عاش الملك
وعاشت بلادنا مزدهرة
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39 - mayssa الخميس 07 ماي 2020 - 21:41
لي سمعكوم كتهضرو بهاد الجدية يقول هذه هي المسوولية والا فلا زعما الناس كلها دايرا الحجر ومزيرينهم. راه غير وحد النسبة القليلة لملتزمة اما الاغلبية خدامين على راسهم ولا خارجين ممسوقينش ولي مضطر يخدم من حقو حيتاش متوصلش بالتعويض لي حرقتوا لينا بيه راسنا
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40 - الريفي الخميس 07 ماي 2020 - 21:41
رفع الحجر الصحي يجب ان يبدأ أولا في الأقاليم التي لم تعرف أية إصابة والتي لم تعد فيها أية إصابة أما أن يرفع الحجر في المدن الكبرى التي سجلت بها مئات الحالات فهي مغامرة ستكون عواقبها كارثية ، عموما الحجر الصحي يجب أن يستمر ويمدد بعد 20 ماي ولو لإسبوع واحد على الأقل لما بعد العيد حتى لا تقع كارثة خلال أيام العيد بسبب الزيارات والإحتفالات بين العائلات والأسر والإختلاط المبالغ فيه
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7
41 - بشرى الخميس 07 ماي 2020 - 21:42
الحمد لله والشكر لله هذه كلها مؤشرات تبشر بالخير ،وتشير الى أن المغرب تجنب كارثة بسبب الإجراءات الاستبقاية والاحترازية وكذلك يبدو أن الوضع متحكم فيه،والدليل ولله الحمد نسبة الاصابات مقارنة مع نسبة التعافي،كذلك لحد اليوم وصل عدد المصابين في قسم الإنعاش الى 50حالة وهذا مهم جدا،وبسبب لطف الله تعالى وتظافر جهود الأطباء والأمن والممرضين والقوات المساعدة وكذلك المواطنين،ومن هذا المنبر ندعو المواطنين للالتزام بالحجر والصبر الصبر الصبر حتى نخرج من هذا الحجر ..تحية لكل من ساهم من قريب أو بعيد ونتمنى ان شاء الله ان نقضي عيد الفطر خارج اجراءات الحجر.
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2
42 - net الخميس 07 ماي 2020 - 21:42
اللّهم ارفع عنا هدا الوباء في أقرب الأجال.أكترو من الدعاء في هده الأيام المباركة،و الله يفرج على إخواننا العالقين في الخارج و الله يرجعهم لبلادهم في أقرب وقت
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43 - الخشيبات الخميس 07 ماي 2020 - 21:45
انا بغيت نعرف حاجة واحدة كيفاش عرفو أن المغرب تجنب 500ألف حالة و حنا من اللي بدا هاد الوباء ما زال كاع ما وصلنا ل 100 ألف تحليلة و ايلا كالو بأن هذه توقعات مدروسة اشنو كنتو غادي تديرو لو كان طرا هاد الشي بالصح كيفاش غادي ديرو غير اتعرفوهاد 500الف حالة اما اتحبسوها مستحيل يعني الكارثة الحصول اشاوا كاديرو للأرقام و الاحصائيات
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6
44 - mounir الخميس 07 ماي 2020 - 21:46
هنا في اسبانيا تم تخفيف الحجر الصحي وليس رفع الحجر ,ونخرج لمن اراد ممارسة الرياضة والمشي صباحا باكرا او مساءا , من بعد االفطور امارس الرياضة بشكل فردي وبعيدا عن التجمعات , وتم تمديد الحجر الصحي الى يوم 25ماي
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0
45 - محمد أشبو الخميس 07 ماي 2020 - 21:46
اذا رفعوا الحجر الصحي بصفك نهائية، سوف يحدث ما لا يحمد له عقباه، بسبب كثرة الاختلاط بين المغاربة و عدم احترام مسافة الأمان، و إهمال قواعد النظافة بالكيفية المستمرة، لذلك ندعو برفع الحجر بشكل تدريجي و أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء ذلك التنفيذ!
و الحذر دائما من الوباء، و لا ننسى الاكثار من الدعاء في هذا الشهر المبارك، فهو سلاح قوي للمسلم.
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-1
46 - yass الخميس 07 ماي 2020 - 21:47
كلام في كلام.. لا اساس له.. الدول الكبرى بامكانياتها و حصلات فيه.. و لكم في المانيا خير مثال... لنكن واقعيين الدولة معندهاش استراتيجية واضحة.. غير تتخبط يعني نوكلة امرنا لله و نخرجو ترزقو... لان تاحد مايدخل عليك طرف د خبز حلال الا مخرجتيش تقلب عليه.. الا جيتي تعولو على دعم... فرسالة راها عندي... تتم دراسة طلبكم... سيتم اجابتكم لاحقا... لاحول و لاقوة الا بالله
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3
47 - نهاية الحجر الصحي الخميس 07 ماي 2020 - 21:47
يجب توفير وسائل الوقاية لكل المواطنين و إلزامية الكمامة و القفازات لكل من خرج من بيته و إطلاق صراح الشعب .. فهو قادر على توعية نفسه بنفسه .. لحد الآن لم نسمع عن عدوى سريعة او خاطفة (أي في الشارع) و لله الحمد و لكن جميع البؤر وجدت في أماكن مغلقة (تجمعات صناعية أو عائلية) و لابد لوزارة الصحة أن تكون لها قاعدة بيانات انطلاقا ممن شملهم التحليل سواء سلبي او ايجابي و عليه وجب بناء استراتيجية للتعامل مع انتقال الفيروس .. فلو كان الحجر تاما و 100% فلم نكن بحاجة لاكثر من أسبوعين و لكن هناك ارتجال في التعامل مع المواقف و ليس دراسة .. و ننتظر ما ستمليه علينا فرنسا و ننفذه بدون نقاش .. الحل : توفير وسائل الوقاية و الزام استعمالها عند الخروج و الافراج الكامل عن الشعب و كفاكم تبعية لدولة بها الآلاف المؤلفة من الإصابات.
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48 - N.H الخميس 07 ماي 2020 - 21:48
نتمنو أن لا تتخدو قرارات إرتجالية و عشوائية فتكونوا سببا في ما لا يحمد عقباه
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49 - الجامعي الخميس 07 ماي 2020 - 21:49
الحالة المتالية لرفع الحجر
تعافي او موت جميع المصابين + عدم ضهور حالات جديدة . وهذا يبقى خياليا لاستحالة حدوته
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50 - بوشتى علوي الخميس 07 ماي 2020 - 21:49
الدكتور محمد اليوبي يستحق بكل جدارة ان يكون في هذه الظروف وزيرا للصحة
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51 - مواطن غاضب الخميس 07 ماي 2020 - 21:50
يجب فتح الجهات التي تسجل 0 حالة منذ مدة طويلة
مثلا الجهة الشرقية تسجل 0 حالة منذ 15 أيام
لا يعقل ان تدفع جهة ثمن تهور سكان جهات أخرى
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52 - فضولي الخميس 07 ماي 2020 - 21:51
فين هوما السيناريوهات؟؟ هادو معطيات فقط. يعني نكملوا حنا من راسنا.
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53 - ملاحظ الخميس 07 ماي 2020 - 21:52
شي حجر جدي ماكاين طلقوا الناس اللي خدامة تخرج و اللي مخدامش يبقا فدارو و لا الحبس.
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54 - حماد الخميس 07 ماي 2020 - 21:52
هذا صحيح لكن يجب على المدارس ان تبقى مغلقة وتفتح الاعداديات والثانويات لاقسام الاشهادية .الكبار في السن والذين يعانون من امراض يلزموا البيوت.والله يرفع عنا هذا الوباء تحية لاطقم الصحة ورجال الامن والقوات المساعدة ورجال الامن والسلطة والمجتمع المدني والدرك .
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55 - مراظ الخميس 07 ماي 2020 - 21:52
الكوبي كولي من ..
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56 - مشينا فيها الخميس 07 ماي 2020 - 21:52
كانضن انه من بعد مايترفع هاد الحجر عاد اتبدا لفراجة ديال بصاح الله يحضر سلامة ناس ماواعياش و ماعلابالهاش بالحجر الصحي ، اما من بعد الحجر حدت ولا حرج الله يلطف
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57 - نقطة في بحر الخميس 07 ماي 2020 - 21:53
تجنبنا 15000وفاة جميل، لكن علينا أن نقارن أنفسنا في الإحصاءات بالدول العربية كمصر والجزائر وتونس وغيرها والتي تقارب بلدنا في الوفيات والإصابات أخذا بعين الاعتبار عدد السكان ووقت انتشار الفيروس، لا بإيطاليا وإسبانيا إذن فوضعنا مثل وضع معظم الدول العربية
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58 - sami الخميس 07 ماي 2020 - 21:53
يجب الخروج من الحجر الصحي في اقرب وقت وفرض الكمامات على الجميع والى تفاقمت الأوضاع أكثر مما هو عليه ناس على شبر من الإفلاس
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59 - Omar Tánger الخميس 07 ماي 2020 - 21:53
الحمد لله على كل ما قام به المغرب من خطوات وتدابير احترازية جنبت هذا الوطن كارثة إنسانية عظمى.
الحمد لله المغرب يتابع خطته الاستراتيجية بنجاح ومتمكن من مراقبة الوضعية الوبائية. الحمد لله 95% من الحالات المؤكدة لا تتطلب الإنعاش في العناية المركزة. وكذلك عدد الوفيات محدود وليس كما هو عليه الحال في دول عربية كمصر والجزائر. الحمد لله والشكر لله. اللهم احفظ بلدنا واحفظ اهله من كل مكروه.
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60 - nihad الخميس 07 ماي 2020 - 21:54
السلام عليكم. سبب زيادة إنتشار الوباء هو التجمعات بالنهار وبالليل وكل الأحياء الشعبية تتجاهل الحجر الصحي والسلطات تتحمل مسؤوليتها. منذ بداية الحجر كانو بينو شوية ديال الخدمة واكن دابا طالقين اللعب.
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61 - جابر الخميس 07 ماي 2020 - 21:56
هذا تقرير طبق الأصل للحكومة الفرنسية، وكأنني أستمع إلى الوزير الأول أو وزير الصحة الفرنسي !! ( الترهيب والتنبأ بالموجة الثانية ( ؟؟؟) ، التي قال عنها الپروڤيسور راوول ،أنها science fiction ) ...ياسادة، الله يرحم لكم الولدين، راه مرضتونا بقرارات وقوانين فرنسا. الرأي العام الفرنسي تبرأ من حكامه وتعالت ضده صكك الإتهامات بدأّ بالإهمال الممنهج ( الكمامات التي مازالوا الى هذه الساعة في القيل والقال حولها والدواء الناجع الذي مُنع بقرار من وزارة الصحة ووو...) إلى القتل العمد... نحن المغاربة، لا دخل لنا في شؤونهم. نريد حلولا عاجلة لمشاكلنا، رفع الحجر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من إقتصادنا، إن لم يكن، déjà trop tard.
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62 - الطنجاوي الخميس 07 ماي 2020 - 21:56
مجرد خزعبلات الأمر اخطر مما تتوقعون يكفي ان تقوم بجولات مسترسلة بالاحياء الشعبية لتقف على مستوى تطبيق الحجر الصحي بالمغرب
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63 - yaba achbdan الخميس 07 ماي 2020 - 21:57
حفض الله بلادنا المغرب وبلاد المسلمين من كل شر اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام
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64 - محمد الخميس 07 ماي 2020 - 21:57
بعد الخروج من هدا الوباء وجب على الحكومة و كل مكونات المجتمع الاعتبار من الدروس الاتية :
الاهتمام بقطاع الصحة و التعليم
تشجيع قطاع الابتكار
العنصر البشري من خلال التوعية و التاهيل
الاهتمام بالقطاع الغير المهيكل
مراقبة المعامل و اجبارها بتصريح جميع الحمال لدى الصندوق الاجتماعي
اعدة النظر في السكن الاجتماعي و التجمعات السكنية
الاستماع و الاخد بعين الاعتبار نبض الشارع
من اجل كل هدا يجب وضع مخطط خماسي لا يتغير مع تغير الحكومات . و الله الموفق
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65 - مصطفى الخميس 07 ماي 2020 - 22:00
الحمد لله و الشكر لله ... إن الحمد لله نحمده و نستغفره و نستعين به .. اللهم احمى بلدنا الحبيب و جميع بلدان المسلمين و ارفع عنا الوباء يا رب العالمين
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66 - عبد القدوس الخميس 07 ماي 2020 - 22:00
حمدا لله كثيرا مباركا فيه .أخيرا انقشع ضوء نور من بعيد .
فعلا من الضروري أن ترفع الدولة الحجر لان هناك عائلات تعاني الأمرين في صمت ولا يشعر بهم أحد .
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67 - Nouro الخميس 07 ماي 2020 - 22:01
واهم من يعتقد ان الحياة ستعود كما كانت بعد الحجر على المدى القريب....فيروس قاتل لا يجب التساهل معه لنتحد جميعا ضده لربما نخرج بأقل الخسائر فالكل يعلم ان قطاعنا الصحي عاى قد الحال...تحياتي العطرة لكم
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68 - مصطفى الخميس 07 ماي 2020 - 22:03
لماذا لا تبرمج عودة التلاميذ للدراسة حسب المناطق الخالية من الوباء
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69 - عمر الخميس 07 ماي 2020 - 22:04
"أكد مدير مديرية علم الأوبئة محمد اليوبي، في خريطة طريق رفع الحجر بعد 20 ماي 2020، أن عودة ظهور الوباء بعد رفع القيود مازالت ممكنة. " ماشي بحال دخول الحمام بحال خروجو . أجدادنا أكلوا الترفاس و الجراد و جذور الدوم سلامة للوطن.
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70 - yahya الخميس 07 ماي 2020 - 22:04
ما يجري عصي على الفهم حقا، إقليم جرادة لم يسجل أي حالة إصابة بالفيروس منذ ظهوره بووهان الصينية لحدود اللحظة ، ومع ذلك شلل تام بالمدنية توقف الحافلات وسيارات الأجرة ومنع الأسواق الشعبية وإغلاق محلات المواد الغذائية قبل الساعة الخامسة.
في الوقت الدي تعرف فيه معظم المدن حركة عادية للحافلات وسيارات الأجرة والطرام و الأسواق في الوقت التي تعرف هذه المدن إصابات جديدة يوميا
أعتقد أنه حان الوقت لرفع حالة الطوارئ على المدن والأقاليم التي تستقر بها الحالة الوبائية( جهات الصحراء وأقاليم تزنيت شفشاون بولمان جرادة اليوسفية وسيدي بنور) لممارسة الحياة اليومية الطبيعية مع تشديد مراقبة الدخول لهذه المناطق .
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71 - Sidika الخميس 07 ماي 2020 - 22:06
نبقاو فالدار أحسن، توقعات وزارة غير قادرة على رفع نسب التحليلات ستغرق المغرب في موجة إنتشار أوسع
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72 - هشام الخميس 07 ماي 2020 - 22:07
صين لم ترفع الحجر عندما تأكدة أن فيروس إختفى
هاهي يوم وصلات تقريبا 4000 مصاب
بؤر في مصانع والعائلات
وزيد رفع الحجر باش يخرج ينتشر في زناقي
خصوصا أن هاد أيام إرتفعة أعداد المصابين
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73 - رشيد الخميس 07 ماي 2020 - 22:08
الاخوان حتى ولو رفعت السلطات الحجر الاجباري و هي مشكورة على المجهودات الجبارة و بالرغم من عدم تعاون بعض المواطنين و عدم التزامهم الجيد فيجب علينا نحن كمواطنين واعيين تحمل المسؤولية و نفرض على انفسنا حجر اختياري و تجنب كل ما يمكن به جذب العدوى خوفا على انفسنا و اهلنا عافانا الله و اياكم و نجانا من هذا الفيروس ...
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74 - ولد حميدو الخميس 07 ماي 2020 - 22:12
كبار السن هم الاكثر عناد فمن الصعب ان تفرض عليهم البقاء في منازلهم
فعندما تم تطبيق الحجر الصحي وجدت السلطة مسنين يلعبون الكارطة و قال لهم شيخ بعد ان رفع عكازه عليهم
50 عام و حنا فلالمان و تجي انت تقول لي ادخل لداركم
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75 - من الرباط الخميس 07 ماي 2020 - 22:12
اقترح تعليق رفع الحجر إلى ما بعد عيد الفطر حتى لو كانت الظروف مواتية في 20 ماي. أتخيل الأسواق قبل العيد را فضيحة و صافي
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76 - simo الخميس 07 ماي 2020 - 22:14
انا لست مع رفع الحظر في 20 ماي.ستكون عواقب وخيمة.للأن المواطنين يستهترون بالفيروس.يجب توخي الحذر.حتى تبقى صفر حالة
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77 - غرباوي مهاجر الخميس 07 ماي 2020 - 22:14
اولا حتى وان رفع الحجر الصحي ضروري من الاحتراس وحتى من بعد اعلان الحكومة تسجيل 0 حالة في اليوم.
الحمد لله هنا اين اعمل الامور بدأت تاخد طريقها الى الحياة العادية اليوم عدلت أشياء خاصة بدون مشاكل والموظفين بدون كمامات او قفازات هذا كذالك حسب كل جهة رايت محلات تجارية، حلاقة، مقاهي فتحت. ربما سوف يكون الحجر فقط في الاماكن التي يوجد فيها الوباء ومنع كل من يريد الخروج او ذخول منها. حتى ينتهي الوباء او العثور على لقاح حتى وان رجع السنة المقبلة الجميع سيكون يعلم ما عليه فعله.
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