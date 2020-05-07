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كُتّاب وآراء
وزارة التربية الوطنية تنفي "نجاح جميع التلاميذ"
نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، نفيا قاطعا ما يتم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص "الإعلان عن نجاح جميع التلميذات والتلاميذ".
وأكدت الوزراة، في بيان حقيقة، على أن " كل القرارت المتعلقة بتدبير الامتحانات أو العمليات المتعلقة بإنهاء الموسم الدراسي الحالي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب عبر قنواتها الرسمية ".
وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة "وإذ تقدم هذا التوضيح، فإنها تحتفظ لنفسها بحق المتابعة القضائية ضد الشخص أو الأشخاص الذين يعمدون إلى الترويج لهذه الأخبار الزائفة والصور المفبركة ".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
الأجدر بوزارة أمزازي أن يقدروا أننا - الأطر التربوية والطلاب- نسير نحو المجهول. نحن لا نعرف هل ستلغى الامتحانات أم ستؤجل، ولا حتى ما إذا كنا سنعود للأقسام أم لا.
شخصيا لا أمانع التدريس في الصيف إذا كان هذا سينقذ مستقبل الطلاب أما مهزلة "التعليم عن بعد" فهي أشبه بمن يُرَقِّعُ حذائه بخيط هش ويتوقع أن يسير به إلى بر الأمان فما يلبث الحذاء إلا أن يتمزق عند أول عثرة.
ارجوكم اتخذوا قرارا وأريحونا.
حيت الا هاد الوباء لي مسلط علينا راه اقسم بالله العلي العظيم الا مسيطر على نفسيتنا بزااف لذلك افظل حل هو سنة بيضة وليس إنجاح الجميع
ولقرار يرجع لكم تحياتي