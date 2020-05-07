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الرئيسية | مجتمع | وزارة التربية الوطنية تنفي "نجاح جميع التلاميذ‎"

وزارة التربية الوطنية تنفي "نجاح جميع التلاميذ‎"

وزارة التربية الوطنية تنفي "نجاح جميع التلاميذ‎"
هسبريس من الرباط
الخميس 07 ماي 2020 - 21:40

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، نفيا قاطعا ما يتم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص "الإعلان عن نجاح جميع التلميذات والتلاميذ".

وأكدت الوزراة، في بيان حقيقة، على أن " كل القرارت المتعلقة بتدبير الامتحانات أو العمليات المتعلقة بإنهاء الموسم الدراسي الحالي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب عبر قنواتها الرسمية ".

وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة "وإذ تقدم هذا التوضيح، فإنها تحتفظ لنفسها بحق المتابعة القضائية ضد الشخص أو الأشخاص الذين يعمدون إلى الترويج لهذه الأخبار الزائفة والصور المفبركة ".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - khalid الخميس 07 ماي 2020 - 21:54
الله يهدي ما خلق . لماذا تزرعون الفتنة باخبار كاذبة. باراكا راه شهر رمضان يمكن.
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29
2 - Hamza الخميس 07 ماي 2020 - 21:56
ما بلان متا لعبة حنا فوسط واحد لأزمة لي مكنفهموش دروس و مخنوقين و هما باغيين يكملوا علينا من هاد المنبر نطالب بأن ينجح كل طالب و طالبة كيفاش نديرو ندوزو متيحانات وحنا مقريناش هادي شهرايين واطافاك فيناهو لوجيك فهادشي
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37
3 - Molfix TV 3 الخميس 07 ماي 2020 - 21:57
أريد النجاح السلامية إنها عطلة
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11
4 - جالس في دارو الخميس 07 ماي 2020 - 21:59
ارحموا هؤلاء التلاميذ من داعيات كاذبة اليس لكم إحساس. الامتحان كائن لا محالة وخصوصا الاشهادي أن شاء الله وذلك من طبيعة الحال بعد رفع الحجر. اخواني التلاميذ الله يكون في عونكم والله معكم عليكم بالصبر وكله خيرا أن مع العسر يسرا
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22
5 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الخميس 07 ماي 2020 - 21:59
هل هذه إشاعة تمهيدية لتكون مطروحة على طاولة الوزارة؟ كما كانت الإشاعة وصارت حقيقة عند توقيف الدراسة
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18
6 - باحث في المادة الجنائية الخميس 07 ماي 2020 - 22:00
الطريقة التي تم توظيفها في كتابة الاعلان ركيكة جدا لذا لا يجب تصديق كل الاخبار، و التأكد من المصادر الموثوقة.
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22
7 - كاعي الخميس 07 ماي 2020 - 22:00
و طلقونا خلاص را حنا ماشي مونيكات ديال عاشورا تلعبوا كيما بغيتوا
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3
8 - تلميذ الخميس 07 ماي 2020 - 22:00
أنا أرى في إنجاح جميع التلاميذ انتهاكا صارخا لمبدء تكافؤ الفرص، فهناك من بذل مجهودات جبارة سواء في الدراسة الحضورية أو عن بعد، و هناك من لم يلتفت أبدا للدراسة منذ أول السنة وأشكر الوزارة على هذا التوضيح و أنصح المتهاونين بالبدء في الدراسة بدل الاهتمام بالتراهات.
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-12
9 - shaimae الخميس 07 ماي 2020 - 22:01
شكرا على علمنا بهدا الخبر ، و يجب اتخاذ القرار في حق أولئك الأشخاص
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-4
10 - bizarre الخميس 07 ماي 2020 - 22:03
S'il vous plait arrêtez vos conneries.ce genre d'information ne fera qu'aggraver la situation.ayez un peu de civisme et pensez à nos élèves et à leurs parents.laissez-nous vivre ce confinement en paix.il faut retrouver ces rigolos et les poursuivre en justice.
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7
11 - (@) الخميس 07 ماي 2020 - 22:03
هادوا خاصهوم متابعة قضائية و بسرعة، الأخبار عن القرارات تؤخد من المسؤول عن القطاع و ليس من الشائعات.
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4
12 - تلميذ الخميس 07 ماي 2020 - 22:03
يجب على وزارة التربية والتعليم إصدار كلمتها الأخيرة بحقنا كتلاميذ ومراعات الضروف التي نمر منها.وإذا أرادو إنجاح التلاميذ حسب نقطة الدورى الأولى يجب أن يقلصو عتبت النجاح إلى تسعة ،الان هناك عدة تلاميذ بدلو مجهود أكبر في الدورة الثانية
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11
13 - فكرة لا باس بها الخميس 07 ماي 2020 - 22:06
ا ظن ان الفكرة في نجاح كل التلاميذ لا باس بها .مثلا في بريطانيا تلاميذ الابتداءي والسلك الاول ثانوي لاياخدون امتحانات طول ال11 عشر سنة التي درسوا خلالها ,والامتحان الاول الذي ياخدوه هو للوصول الى الىسلك الثاني تانوي( lycee)
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-1
14 - تلميذ الخميس 07 ماي 2020 - 22:06
كيف نجز امتحانات بعد حجر صحي اذا دخلنا يزداد اصابات تلاميذ
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4
15 - مغربية الخميس 07 ماي 2020 - 22:14
تقنيةle raisonnement par élimination هي التي تتبعها الوزارة حاليا لتحديد مصير السنة الدراسية، إذ أنه بدل اتخاذ قرار جريء وحاسم، فهم ينفون الاشاعات واحدة تلو الأخرى تاركيننا وسط دوامة من الحيرة.
الأجدر بوزارة أمزازي أن يقدروا أننا - الأطر التربوية والطلاب- نسير نحو المجهول. نحن لا نعرف هل ستلغى الامتحانات أم ستؤجل، ولا حتى ما إذا كنا سنعود للأقسام أم لا.
شخصيا لا أمانع التدريس في الصيف إذا كان هذا سينقذ مستقبل الطلاب أما مهزلة "التعليم عن بعد" فهي أشبه بمن يُرَقِّعُ حذائه بخيط هش ويتوقع أن يسير به إلى بر الأمان فما يلبث الحذاء إلا أن يتمزق عند أول عثرة.
ارجوكم اتخذوا قرارا وأريحونا.
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6
16 - تلميذة الخميس 07 ماي 2020 - 22:20
أرجوكم أرجوكم أخبرونا بتاريخ امتحانات اولى باك راه الاساتذة دياولنا باقي مسالاوش لينا الدروس أو خاسكم تصدرو قرار حاسم باش الاساتذة استوعبو الموقف و يعتيونا الدروس راني تقهرت بكثرة التفكير راه هذا مستقبلي اناس
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0
17 - bensaid الخميس 07 ماي 2020 - 22:20
في مثل هده الأمور يجب اعتبار الاخبار الصادرة عن قنوات غير رسية أخبارا غير موتوقة و لا داعي للاخد بها. و احيانا بعض الاخبار لا يجب حتى النقر عليها لقراءة التفاصيل لأن أصحابها يبحثون عن الضحايا لتسجيل دخولهم و بيعهم الوهم.يجب أن يكون القارئ متمرس و له حس ليشم به الخبر الصحيح من الزائف.
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1
18 - خالد.ف الخميس 07 ماي 2020 - 22:21
كثرة الإشاعات الكاذبة هذه الأيام !! أليس هذا يصب لصالح قانون تكميم الأفواه الذي أرادت الحكومة تمريره هذه الأيام !؟
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2
19 - متتبع الخميس 07 ماي 2020 - 22:21
المتعاقدين يروْن أن الدعم عن بعد لفائدة التلميذات والتلاميذ هو مضيعة للوقت, لذلك يأملون الإعلان عن نجاح الجميع دون امتحانات
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4
20 - عبدالرحبم الخميس 07 ماي 2020 - 22:25
المشكل هو أن الوزارة تكذب وتهدد بالمتابعة وكأن قرارها سيكون مخالفا لهذه البلاغات المزورة؟ نتمنى أن نسمع بلاغ رسمي مخالف لما يروح يصب في مصلحة التعليم بالمغرب ومصلحة التلميذ
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2
21 - طالبه الخميس 07 ماي 2020 - 22:27
عفاكم رحموونا وعطونا شي قرااار أخيير وفأقرب وقت وخلونا نعرفو راسنا من رجلينا ، انا بعدا ماكدة بلي ينجحو الجميع فهاذا مستحيل ، حيت كاينين ناس لي يستهلو ينجحو وكاينين لا ، لذلك حبذا لو درتو لنا سنه بيضة من الأحسن والأفضل
حيت الا هاد الوباء لي مسلط علينا راه اقسم بالله العلي العظيم الا مسيطر على نفسيتنا بزااف لذلك افظل حل هو سنة بيضة وليس إنجاح الجميع
ولقرار يرجع لكم تحياتي
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0
22 - تلميذ الخميس 07 ماي 2020 - 22:27
انا متفق مع الاخ حمزة التعليم عن بعد فكرة جيدة لكن ماشي حتالهاد المذة الي تجاوزت شهرين الاخوان اقسم بالله الا ماشي باغي نبان ولكن كيهضر معاكم تلميذ كيجي ديما من الاوائل راه ولينا كنعيشو روتين كيقهر مع التعليم عن بعد ولا ب النسبة لينا منعدم خصوصا جينا فوقت ديال الدروس الصعاب ديال بصح اضافة الو وخا تبدل و تنوع ولكن راه و الله مابقا عندنا الخاطر النفسية مدمرة مقادينش عاد نوليو خصوصا ان وخا غيديرو الدعم نتوما عارفين كاين عدد كبير من الاساتذة الهم ديالهم هو يساليو السنة الدراسية بسرعة مع احترامي لجل الاساتذة الملتزمون لكن كاين هاذ الفئة للاسف مغيديرولناش الدعم و حنا لي غادي ناكلو العصا لذا الله يرحم الوالدين حسو بينا و نجحونا و العام الجاي ان شاء الله علاش ميديرولناش الاساتذة رائز و نسلكو المشاكل لي عندنا ف الدروس و مريضنا معندو باس
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23 - عبدالىخيم الخميس 07 ماي 2020 - 22:30
في الحقيقة كنا ضد القرار 20.22. لكن نحن ربما مازلنا لا نستهل الحرية مادام معظم الذين يستعملون مواقع التواصل الاجتماعي يضرون بالمصلحة العامة. وللأسف الشديد ما زال الجهل معشش في عقول المتعلمين وغير المتعلمين.
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24 - الكسالى أصحاب الكذب الخميس 07 ماي 2020 - 22:34
الكسالى يروجون الإشاعات السخيفة في زمن انفجار العمل الجاد والجدي فظهر الحق وزهق الباطل في ظروف كورونا، بالعكس على الكسالى أن يجتهدوا ليكونوا كالأطباء والممرضين والموظفين الذين أبلوا البلاء البطولي في زمن كورونا وخاطروا بأنفسهم في سبيل الآخرين، فاسكتوا يا كسالى البلاد
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