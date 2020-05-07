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الرئيسية | مجتمع | العثماني: مرحلة ما بعد الحجر أصعب .. ولا سنة دراسية "بيضاء"

العثماني: مرحلة ما بعد الحجر أصعب .. ولا سنة دراسية "بيضاء"

العثماني: مرحلة ما بعد الحجر أصعب .. ولا سنة دراسية "بيضاء"
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 07 ماي 2020 - 23:10

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن تمكين ملايين المغاربة من الاستفادة من الدعم المخصص للأسر المتضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد يعدّ إنجازا كبيرا حققه المغرب، مشيرا إلى أن الأسَر التي تأخر عنها الدعم ستستفيد قريبا.

وعدّ رئيس الحكومة تمكين خمسة ملايين مغربي من دعم صندوق تدبير جائحة كورونا، إلى حد الآن، بمثابة إجراء خارق، قائلا، في لقاء بثته القناة الأولى مساء الخميس: "أن تدعم هذا العدد من المواطنين في ظرف أسابيع قليلة فهذه معجزة غير مسبوقة في تاريخ المغرب".

وبخصوص المأجورين الذين فقدوا عملهم بشكل مؤقت، والذين تم تعويضهم عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد بلغ عددهم إلى حد الآن، وفق الأرقام التي قدمها رئيس الحكومة، 716 شخصا، برسم شهر مارس، مبرزا أن عدد المستفيدين برسم شهر أبريل مرشح للارتفاع، إذ يجري التدقيق في مزيد من طلبات الدعم من طرف الجهات المختصة بهذه العملية.

وبخصوص مصير الموسم الدراسي لهذه السنة، جدد العثماني التأكيد على استبعاد "السنة البيضاء"، معتبرا أن كل ما يروج حول احتمال هذا السيناريو "باطل ومجرد أخبار زائفة"، دون أن يحدد موعدا لإجراء اختبارات نهاية السنة الدراسية، إذ اكتفى بالقول: "كلشي غادي يدّار ليه الحلول المناسبة، وسيتم الإعلام عنها في الأيام المقبلة".

واعتبر العثماني أن ما أُنجز عن طريق التعليم عن بعد "مهم جدا"، مضيفا: "وصلنا إلى نتيجة معقولة. لا أقول إن جميع التلاميذ يستفيدون من التعليم عن بعد، ولكنّ عددا كبيرا منهم يواكبون دراستهم، لأن القنوات التلفزية تصل إلى العالم القروي المغطى بالبث بنسبة 92 في المائة"، قبل أن يستدرك: "رغم ذلك فهذه العملية تكميلية".

وعبر العثماني عن رفضه خيار السنة البيضاء، بعد أن أكمل التلاميذ والطلبة حوالي سبعين في المائة من المقررات الدراسية، حسب المعطيات التي قدمها، مضيفا: "هناك عدد من السيناريوهات حول كيفية تدبير الأمور إلى النهاية، وهناك فِرق تشتغل في التفكير بتشاور مع المسؤولين التربويين لإيجاد حل مكيف مع كل طرف من أطراف العملية التربوية لكي تتم السنة الدراسية بشكل عاد وفي أحسن الظروف".

وفي ما يتعلق بالمغاربة العالقين في الخارج، الذين طُرحت قضيتهم في الاجتماع الحكومي الأسبوعي، اليوم الخميس، لم يحدّد العثماني أيضا أجلا لإعادتهم إلى المغرب، مكتفيا بالقول: "نحن مهتمون بوضعيتهم اهتماما كبيرا وأتابع شخصيا هذا الموضوع. ولا بد أن نصل إلى حل".

وجوابا عن سؤال حول ما إن كانت الحكومة حددت موعدا لإعادة العالقين، قال العثماني إن اللجنة المعنية بهذا الملف وضعت سيناريوهات، "وبمجرد فتح الحدود ستتم إعادتهم"، وزاد: "نريد أن ننجح في هذه القضية مثلما نجحنا في قضايا أخرى، وعلينا أن نهيئ الظروف لعودتهم التي هي آتية لا ريب فيها".

ويبلغ عدد المغاربة العالقين في الخارج، المصرّح بهم لدى مختلف سفارات وقنصليات المملكة 27.850 شخصا، حسب تصريح رئيس الحكومة، مبرزا أن القنصليات والسفارات أحدثت 155 مركزا وخلية أزمة لمتابعة وضعيتهم، وأن وزارة الخارجية تكفلت بـ 5.700 شخص، إما لتوفير السكن أو التطبيب أو الخدمات الأخرى.

من جهة ثانية، تحدث رئيس الحكومة بحذر عن التدابير المتخذة لتدبير مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا، بعد أن حُدد تاريخ عشرين ماي كأجل للشروع في رفع الحجر الصحي تدريجيا، بقوله: "ليس لدي تصور معين.. هناك سيناريوهات وإمكانيات، وهناك اجتماعات مكثفة لنرى أحسن طريقة لتدبير المرحلة المقبلة، وسنعلن الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الأيام المقبلة".

وأضاف العثماني: "لقد نجحنا في تفادي الأسوأ، ونجونا من 200 وفاة في اليوم، وعلينا أن نستمر في مسار النجاح هذا، وأن نعي أن الخروج من الحجر الصحي أصعب، لأنه خاص ياخد الوضعية الوبائية والاحتياطات باش ما نرجعوش للور، وهذا يتطلب مزيدا من الصبر ومزيدا من الاحتياطات لنتفادى ما هو أسوأ".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (48)

1 - طبيب مغترب الخميس 07 ماي 2020 - 23:18
الحل هو التمديد لشهر إضافي لتتضح الرؤية جيدا وعدم الدخول فالمرحلة 3 لإنتشار الوباء فالڤيروس خبيث و ماكر كما نشاهد عدم امتثال الساكنة للشروط الصارمة للحجر الصحي
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52
2 - aziz الخميس 07 ماي 2020 - 23:19
انشاء الله اللهم احفض بلدنا هدا من كل شر يارب
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51
3 - رانيل الخميس 07 ماي 2020 - 23:20
نحن لا نريد سنة بيضاء نحن نريد ان يتم حسب الدورة الأولى
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48
4 - مواطن مراكشي الخميس 07 ماي 2020 - 23:20
إذا الوضع صعب سيدي رئيس الحكومة. فالمبلغ الذي استفاد منه بعض الناس. لن يكفيهم فعليكم بزيادة المبلغ الذي هو 800درهم . أعطوهم 5000 دهم للشهر وألزموهم بالحجر الصحي لمدة سنة ان اسطتعتم .
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41
5 - Samir الخميس 07 ماي 2020 - 23:20
مقولة سيخلدها التاريخ للعثماني " انا حاليا ليس لدي تصور " بلدنا للاسف يسير كالاعمى
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58
6 - عابر سبيل الخميس 07 ماي 2020 - 23:21
أي إجراء خارق هو هذا.. الخارق هو أن تعيدوا أبناءكم العالقين خارج الوطن.. الخارق ان تتواصلوا مع المواطنين بلغتهم، وكفى من لغة الخشب.. اصلا ذلك الدعم قد استفاد منه من لا يستحق!
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30
7 - محمد بوصبر الخميس 07 ماي 2020 - 23:22
السلام عليكم ورحمة الله لقد ارسلت اليكم عدة مرات لتضامن لم استفد مالسبب عن ذالك
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40
8 - مواطن الخميس 07 ماي 2020 - 23:22
اللقاء التلفزي مع السيد رئيس الحكومة كان شاملًا ، تم من خلاله التطرق لمختلف المواضيع الراهنة بشكل واضح و مقنع ، كل الاحترام للسيدة لطيفة بن حليمة التي أدارت اللقاء باحترافية عالية بعيدة عن الأساليب الاستفزازية التي دأبت بعض الوجوه الصحفية نهجه كلما سنحت لهم الفرصة لذلك .
أنصتنا و تتبعنا سلاسة التواصل بين رئيس الحكومة و محاورته .
كل التوفيق لمساعي ذوي النوايا الحسنة في مغربنا الكبير .
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-22
9 - مواطن الخميس 07 ماي 2020 - 23:23
على الحكومة تريث في رفع الحجر و ذلك لكي لا يحدث اندلاع للمرض، حيث عليها فك الحجر حتى تتاكد من الاستقرار الحالة الوبائية لانه بسبب خطوة خاطئة قد تسبب ازمة كبيرة قد تندم عليها الحكومة
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44
10 - خالد الخميس 07 ماي 2020 - 23:24
السؤال المطروح هو مادا أعددتم لمرحلة مابعد الحجر اسي العتماني
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32
11 - احدا براهيم الخميس 07 ماي 2020 - 23:24
تنشكروك على مجهودك وشجاعتك وتصريحتك الله يعلبك على عديانك
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-56
12 - محمد الخميس 07 ماي 2020 - 23:25
الوقت لايزال مبكرا عن رفع او تخفيف الحجر واذا قدمت الدولة على هذه الخطوة سنندم و لا ينفع الندم
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6
13 - Bouchra الخميس 07 ماي 2020 - 23:25
مساء الخير هل سيتم الشروع في الخروع يوم 20 ماي قرار مؤكد. و بخصوص الدراسة متى سيتم أجراء الامتحان
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-9
14 - غيور الخميس 07 ماي 2020 - 23:25
ما ينبغي الاشارة إليه السيد العثماني أن جزءا مهما من الدعم وصل إلى جيوب غير المستحقين والذين يضاعف مدخولهم أضعافا كثيرة من اقتطع من أجورهم لدعم هؤلاء الأغنياء و بالحجة والدليل. و مازال عدد كبير من المحتاجين للدعم لم يتوصلوا به. وهذان أمران ينبغي تداركهما مستقبلا إنشآء الله
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27
15 - عهد الأصدقاء الخميس 07 ماي 2020 - 23:26
لي لفت انتباهي في هاد اللقاء هو انه مدايرش الكمامة لا هو لات الصحفية واخا مابيناتهمش تا 2متر اما الاجابات ديالو كلها كاين دراسات مادراسات مافهمنا والو منو معطاناش راس الخيط
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43
16 - Momo الخميس 07 ماي 2020 - 23:27
Ta rien réussi tant que ta rien fait pour nous frères bloqué à l'étranger
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9
17 - عبدو فاس الخميس 07 ماي 2020 - 23:27
كيف تنتظر فتح الحدود لإعادة العالقين في الخارج ونحن نرى رحلات برمجت للأجانب العالقين في المغرب واش ماشي الطنز العكري هذا السي العثماني
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20
18 - خالد.ف الخميس 07 ماي 2020 - 23:28
إن ما يحز في القلب أولائك المغاربة العالقون في الخارج و مدى تدهور وضعيتهم هناك بينما تجد هؤلاء يهيؤون رحلات منظمة للبريطانيين و الفرنسيين ...! متى تكون للمغربي قيمة !؟
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37
19 - omar الخميس 07 ماي 2020 - 23:28
نحن نريد حسم الباكالوريا في نقط الدورة الاولى لا نريد سنة بيضاء
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5
20 - مواطن الخميس 07 ماي 2020 - 23:28
لننظر إلى الإحصائيات و حللنا المعطيات بعقلانية بعيدا عن القيل و القال و الاشاعات : منظمة الصحة تقول أن عدد وفيات كورونا أقل بكثيير من الزكام الموسمي العادي الذي يأتي كل سنة و تعايش معه الإنسان منذ الأزل بشكل طبيييعي و يشفى منه بدون مشكل، إذن المنطق يقتضي من باب أولى أن يكون الحجر الصحي من أجل الزكام لأن عدد وفياته أضعاف مضاعفة من وفيات كورونا لماذا لم نسمع ابدا بمثل هذه الإجراأت؟؟ من جهة أخرى الوفيات نجد الاغلبية الساحقة منهم لهم أمراض مزمنة حادة منذ زمن بعيد قبل مجيء كورونا، معطى آخر النسبة الهائلة للشفاء و حسب اليوبي أكثر من 80% ممن تم تصنيفهم مصابين ليست لهم أية أعراض إطلاقا و لا يعانون من أي مشكل و في صحة جيدة، إذا تم تجميع كل هاته المعطيات هل يبدو هذا مرض خطيييير لهذه الدرجة؟؟؟ هل يستحق أن ندمر اقتصاد بلدنا و نرجع للعصر الحجري بسبب مرض أقل بكثير من الزكام؟؟ مع كل ذلك التضخيم الاعلامي و التهويل و التخويف و بث الهلع الذي لا نراه إلا في الاعلام فقط، يجب التفكير جديا في الاقتصاد الوطني الذي يغرق يوما بعد يوم هناك عدة أمور مريبة غير مفهمة ستتضح مع الوقت، نطلب الله اللطف و السلامة
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29
21 - سمير الخميس 07 ماي 2020 - 23:30
شكرا جزيلا العثماني. والله يحفظ بلادنا و سائر بلاد خلق الله أجمعين
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-21
22 - صاحب سناك الخميس 07 ماي 2020 - 23:30
ادا طال هدا الاغلاق فسوف ابيع ما املك ان وجدت الشاري ... ارى انني مشروع (((( متسول ))))
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12
23 - هبتكاني الخميس 07 ماي 2020 - 23:31
والله من يشاهد العثماني في حوار صحفي يقول ان المغرب بلا كفاءات مستوى ضعيف في النقاش غير مقنع كرئيس حكومة أنشر يا هسبريس
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23
24 - جهاد الصويري الخميس 07 ماي 2020 - 23:32
السي العثماني من جيهتي انا راه كنشتغل فالقطاع الغير مهيكل ودفعت الطلب وعندي كل الأدلة لي تثبت اني اشتغل فالقطاع الغير مهيكل ومستافتش وعندي التزامات أسرية! بحالي بحال عدد كبير من الناس لي ماستافدوش.. نقول ليك راه مقدرتش نكمل هاد المقال وحدي كلمة " إجراء خارق " والله مقدرتش نكمل!!
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12
25 - Za3ter الخميس 07 ماي 2020 - 23:32
الحل هو التعايش مع الفيروس خص تحديد السبل والطرق لتفاديه والتعايش معه كما تم التعايش مع فيروس السيدا
احترام المسافة التباعد
الخروج الإجباري بالكمامات
والتعود على التعقيم اليومي
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8
26 - Benabdellah الخميس 07 ماي 2020 - 23:33
لغة الخشب هذا اقرب ما يمكن ام نصف به تصريحات رئيس الحكومة. فكلامه كسكوته. و ادعاءه بأن الحكومة تدبر الظرفية باحترافية مجرد رفع للمعنويات. التقارير عن الوضع الوبائي في المغرب لا تستند على معطيات ميدانية. من باب أولى إجراء فحوصات يومية عند مداخل الاسواق و المراكز التجارية لمدة أسبوعين . فكل حالة محتملة يمكن أن تقودنا إلى البؤر الأسرية المحتملة. و بذلك يمكن وضع تصور عن الوضعية الوقائية اقرب الى الواقع. فاتكم القطار السيد الرئيس.
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10
27 - Saidovic الخميس 07 ماي 2020 - 23:34
السلام عليكم
شخصيا احترمك كدكتور
معالي رئيس الحكومة وانت طبيب نفساني.. تشخيص الحالة الاجتماعية ما بعد الازمة لا تحتاج الى مسكنات بل تحتاج إلى الاستماع و البحث عن حلول لفكها بدون نسيان مسببات الاختلال الاجتماعي
لا نعيب عنك أمور.. لكن لا ننسى قبل وقت قصير قلت ان الكمامات لن تفيد في عزل الفيروس و بعد ذلك جئت بقرار مختلف تجبر فيه على ارتداء الكمامة؛ يعني أنك كل ما قلته اليوم يمكن أن تتراجع عنه غدا !!
حكومة الظل أو القرار للوبي الاقتصاد
شخصيا احترمك كدكثور
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5
28 - هشام الخميس 07 ماي 2020 - 23:35
إذا كان الحجر سيرفع يجب إتخاد تدابير فيما يتعلق بسوق شغل ككل أسواق تجمعات حفلات كرة القدم وزيد..من أحسن طلبو الله
نخرجو يكونو كل مستشفيات مغرب خالية من
مرضى فيروس
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5
29 - لبواجدة الخميس 07 ماي 2020 - 23:35
بقاؤكم انتم وجماعتكم للبواجدة سيكون اصعب بملاين المرات من كرونا وعائلة كرونا
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15
30 - سعيد الخميس 07 ماي 2020 - 23:36
مانزل بلاء الا ذنب ومارفع الا بتوبة
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6
31 - الصالحي الخميس 07 ماي 2020 - 23:38
الأسئلة الموجهة للسيد رءيس الحكومة رغم انها كان متفق عليها مسبف لم تكن في مستوى الوضعية و لم تكن محرجة ابدا و أجوبة الضيف طبع عليها لغة الخشب و انه لم تكن له تصورات للخروج من الأزمة. فمثلا لم يدلي ابدا بوعود مضبوطة اي تاريخ برجوع المغاربة العالقين في الخارج بعد هذه المدة الزمنية الطويلة من الانتظار للرجوع إلى أرض الوطن . الاجوبة غامضة و الصحافية المعروفة بكفاءتها المهنية لم تبين عن الجرءة المعروفة هند الصحافيين لكي يدفعوا المستجوب بالإجابة رغما عن أنفه. الصحافية كانت خجولة.
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10
32 - تنغيري 2020 الخميس 07 ماي 2020 - 23:40
وبخصوص المأجورين الذين فقدوا عملهم بشكل مؤقت، والذين تم تعويضهم عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد بلغ عددهم إلى حد الآن، وفق الأرقام التي قدمها رئيس الحكومة، 716 شخصا، برسم شهر مارس، مبرزا أن عدد المستفيدين برسم شهر أبريل مرشح للارتفاع، إذ يجري التدقيق في مزيد من طلبات الدعم من طرف الجهات المختصة بهذه العملية.هل تقصدون 716 الف شخص ام الرقم المدون هو 716 شخص.لانه على ما يبدوا و من كثرت الشكايات ممن لم يتوصلوا بالدعم فيبقى رقم 716 شخصا هو الرقم الحقيقي.
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2
33 - تلميذ الخميس 07 ماي 2020 - 23:42
اذا دخلنا لدراسة يعني انا هذا الواباء ينتقل الى مرحلة التالت واكتر يصيب التلاميذ
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5
34 - 81 سنه عالق الخميس 07 ماي 2020 - 23:43
وعود كثيرة وتصريحات غير صحيحة.(القنصليات و السفارات احدثت 155 مركزا وخلية أزمة لمتابعة وضعيمتهم) غير صحيح. القنصلية لا تريد أن تستقبلني، و انا اعاني من أمراض مزمنة وحالتي النفسيه يرثى لها. حسبي الله ونعم الوكيل يا العثماني وبوريطا.
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8
35 - تلميذة الخميس 07 ماي 2020 - 23:48
خلاصة القول هذه الحكومة لن تستمع لمطالبنا و لن تقرأ تعليقاتنا لأنهم لن يقوموا إلا باصدار قرار يخدم مصالحهم و مصالح اولادهم... للاسف حنا لغتجرا فينا و حنا لغناكل الدق بحال ديما. تلاميذ سيتضررون كثيرا و أعيد و اكرر راه هذاك لكاتسموه " تعليم عن بعد" غاتخربيق كون كان فيه النفع كون داما مشينا المدراسة اصلا
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3
36 - aziz الخميس 07 ماي 2020 - 23:48
نحن عالقون بالمغرب وراءنا مصالحنا هناك ونريد الرحيل .لا نطلب اي شيء منكم.لقد اصبحنا مشردين هنا .لانظركم في خروجنا .افتح لنا الحدود للرحيل .ولنا رب كريم .
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4
37 - زكريا الخميس 07 ماي 2020 - 23:51
راه خاصنا شي حل حنا الجالية هي شهرين خرجنا من الخدمة و ما عندنا فلوس باش نعيشو و لا نكريو، ما بقا لينا غا نسعاو على الأقل يعطيونا أمل انهم يفتحو فاقرب و مستعدين نديرو حجر الصحي حتى شهر، راه الله غالب
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2
38 - رسالة الخميس 07 ماي 2020 - 23:51
رئيس الحكومة لا يرتدي الكمامة و كذلك الصحفية ...
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2
39 - عبدوا الخميس 07 ماي 2020 - 23:53
لم نسمع بعد عن شيء الا التسويف مما يجعلنا كمواطنين في ضبابية و افق غير مرئي.و ابناؤنا لا نعلم مصيرهم و متى. سيتم الحسم في كل ما يهم المواطنين؟
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3
40 - تلميذ الخميس 07 ماي 2020 - 23:53
إن على الحكومة الاعتبار إلى سلبيات الحجر الصحي على نفسية التلاميذ و الطلبة من اكتئاب وملل بسبب عدم وجود وسائل الراحة كذلك فقدانهم الرغبة في الاستطلاع
فنحن نتكلم عن شهرين متتاليين من الحجر و ليس أسبوعين
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3
41 - ahmed الخميس 07 ماي 2020 - 23:53
Un premier ministre qui n'a pas de vision, qui n'a pas de stratégie!!!!!! qui dit que les marocains bloqués à l'étranger vont rentrer chez eux une fois les frontières ré-ouvertes. quelle réalisation Monsieur le premier ministre!!! et je me demande comment pouvez-vous être fier de ça. désolé Monsieur le premier ministre de vous dire que vous ne trouverez que des nuls qui vont vous applaudir. Autre question Monsieur le premier ministre, pouvez-vous nous dire quels sont les pays qui ont ouvert leurs écoles et qui étaient obligés de les refermer comme vous l'avez annoncé et Merci
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42 - قبح الله الفقر الخميس 07 ماي 2020 - 23:55
وماذا عن الاشخاص الذين تقدمو لطلب الدعم ورفظ طلبهم بدون وجه حق
اعيدو النظر في هؤلاء الذين لم تكلف اللجنة جهدا لقراءة الطلب
انتم مخطئون لايمكن جعل الكمبيوتر يقرر من يستفيذ
نحن ملتزمون بالقانون وصحة المعلومات المرسلة في الطلب وبشروط اللجنة للاستفاذة
لاكن نؤكد ان هناك اخطاء غير مقصودة وعليكم فتح قنوات للاستفسار
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1
43 - هشام الخميس 07 ماي 2020 - 23:55
كلمة خارق كنت كنسمعها غير في الرسوم المتحركة.ولينا نسمعوها في الخطاب الحكومي.
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2
44 - عمر الخميس 07 ماي 2020 - 23:56
سلام عليكم انا متسجلتش اسم عمار شنو يمكلي ندير لله يجزيكم بخير
راه لبغينا نرفعو الحجر نهائي خصنا 20 يوم منسجلو حتى حالة وحدة
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0
45 - متابع للاحداث الخميس 07 ماي 2020 - 23:57
التعليق رقم 20 منطقي جدا وهذا ما يحدث في كل بقاع العالم المانيا تستانف كل القطاعات منها الرياضة اسبانيا كذالك بلاروسيا لم تعمل الحجر الصحي السويد كذلك ومع ذلك الاصابات قليلة يجب علينا انقاذ الاقتصاد ولا نتبع الهستريا الاعلامية لان هذا الفيروس حسب المختصين ضعيف السيد اليوبي قال اكثر من 80% يتشافون اذن يجب ان نكون منطقيين كما قال احد الوززراء العراقيين انه فيروس سياسي اقتصادي اذن نتمنى خيرا ان شاء الله وراء كل هذا والسلام اعليكم
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1
46 - nameless الخميس 07 ماي 2020 - 23:57
وا فهمنا انه مشي سنة بيضاء و قولونا شنو غادي ديرو مشي تخليونا معلقين ! واش قريت و حفظت حتى هلكت راسي باش نجيب كتر من 19 و ما راضياش بقل منها! ف المدرسة الخصوصية اللي كانقرا فيها راه التعليم عن بعد واااالو ما كاين لا نظام و لا هم يحزنون دايرين مجموعات ف واتساب و الحصة الوحدة كاتقام ب 500 ميساج و كتر كولشي كايتلف ما كاتعرف راسك من رجليك و ولا كولشي كايتبلوكالي بسباب الضغط ديال الميساجات و هدرت مع الإدارة و هدر بابا و هما ما كايديوهاش فينا زعما زايدة ناقصة نقرا و لا لا! وا حشوما و تزيدونا حتى نتوما الضغط النفسي!
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-1
47 - abdo الخميس 07 ماي 2020 - 23:59
الفيروس إبان بشكل واضح مكانة المواطن المغربي مقرنتا مع جنسيات أخرى منها الدول المجاورة العربية ووووو. لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم. والحمد لله على كل حال.
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48 - Otman الجمعة 08 ماي 2020 - 00:02
والعثماني شوف كديرو لينا نخرجو نهار عشرين نمشيو خدمو على رسنا شهرين باقي موصلتنا استفادة وانا مريح وصلنا لميزيريا
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