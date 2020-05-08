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الرئيسية | مجتمع | نشطاء يطلقون "جائزة أمل" لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد - 19‬"

نشطاء يطلقون "جائزة أمل" لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد - 19‬"

نشطاء يطلقون "جائزة أمل" لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد - 19‬"
هسبريس - أمال كنين
الجمعة 08 ماي 2020 - 23:15

أطلق نشطاء مسابقة وطنية تُعنى بتكريم ومكافأة المبادرين، الذين ساهموا بمشاريعهم وبرامجهم وحملاتهم التطوعية في مواجهة العواقب الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن فيروس كورونا، وهي الجائزة التي رصد لها مبلغ 80.000 درهم كقيمة إجمالية؛ فيما قيمة كل فئة من فئاتها تبلغ 20.000 درهم، مهداة لصاحب المركز الأول عن كل فئة، مع تتويج مبادرته بلقب أحسن مبادرة مغربية في مقاومة فيروس كورونا.

الجائزة التي تحمل اسم "أمل"، وأشرف عليها جلال اعويطا، فيما تتكلف مريم بنزويتة بإدارتها التنفيذية، تهم كل من قاموا بمبادرات إيجابية وخلاقة خلال هذه الفترة؛ وتنقسم إلى أربع فئات أساسية، منها الفئة الاجتماعية، ثم مبادرات "الويب" والصحة والمقاولات الاجتماعية.

وتقول بنزويتة إن التتويج بالجائزة سيأخذ بعين الاعتبار نسبة الإبداع في المبادرات، وأيضا أثرها ومدى حداثة الفكرة، موضحة أن الاختيار سيكون بناء على عامليْ انتقاء، يهم الأول تصويت الجمهور بنسبة 25 بالمائة واختيار لجنة التحكيم بنسبة 75 بالمائة.

وتوضح بنزويتة في حديثها مع هسبريس أن المسابقة تستهدف الأفراد والمؤسسات والجمعيات التطوعية التي تبنت مشروع أو برنامج أو حملة أو مبادرة خلاقة ومبتكرة، لتحل بها أيا من المشكلات التي تواجه البلاد في ظل انتشار فيروس كورونا.

وتشير المتحدثة إلى أن أهداف تنظيم الجائزة هي زرع روح المبادرة وتشجيع المبادرة الخلاقة والمبتكرة وتحفيز الشباب على الإبداع وروح المقاولة والعمل التطوعي، وتبرز أن من الأهداف أيضا الاحتفاء بالمبادرين وتكريمهم تقديرا لجهودهم المبذولة في هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها بلادنا، وتسليط الضوء على المشاريع الإنسانية والتطوعية التي أحدثت فرقا إيجابيا خلال أزمة انتشار فيروس كورونا.

ويحق لأي شخص صاحب مبادرة أو مؤسسة أو جمعية أو مجموعة تطوعية أو شركة الترشح للجائزة، وذلك ضمن الشروط والمعايير التي تهم إسهام المبادرة في تحسين حياة الناس المعنيين أو إحداث فرق إيجابي في المجتمع في هذه الظروف.

كما يشترط للمشاركة في المسابقة أن يقوم صاحب المبادرة بمشروعه كجهد تطوعي بعيداً عن تحقيق أي ربح أو منفعة مادية، وأن تتسم المبادرة بالأصالة والابتكار، بحيث تقدم مقاربة نوعية أو مختلفة في الحد من انتشار جائحة كورونا أو التخفيف من الأضرار المترتبة عنه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - احسن مبادرة الجمعة 08 ماي 2020 - 23:27
افضل واحسن اقتراح هو جلسوا في ديوركوم
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20
2 - مواطن مغربي الجمعة 08 ماي 2020 - 23:33
في الحقيقة يجب مكافأة الاطقم الطبية ومساعديها وكل من ساهم في محاربة الجائحة بكل جدية ومسؤولية. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الوباء انك سميع الدعاء.
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3 - نصرالدين الجمعة 08 ماي 2020 - 23:34
هل يمكن عنوان من أجل وضع طلب قصد مشاركة في مسابقة
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4 - فارس الجمعة 08 ماي 2020 - 23:55
احسن جائزة هي ناس يدوز ليهم سالير ديالهم
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8
5 - الفاسي الجمعة 08 ماي 2020 - 23:55
لو كانت الحكومة المغربية لما فرضت الحجر الصحي على المواطنين وفرضت حالة الطوارئ وحظر التجوال الشامل وغلق جميع المعامل باستثناء إنتاج الأغذية والطبية لأن المعامل هي من قامت بضرب كل الجهود المبدولة من طرف الشعب والحكومة بتلك البؤر التي ظهرت ولا زالت تظهر . أعتقد أن حالنا كان سيكون أحسن من ما نحن فيه الأن
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