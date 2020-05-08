مركز حقوقي يشيد بسحب قانون "تكميم الأفواه"

هسبريس من الرباط

اعتبر المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، أن قرار وزير العدل بسحب مشروع قانون ما بات يعرف بـ"تكميم الأفواه"، خطوة إيجابية وضرورية، محذرا من تكرار النهج الالتباسي ذاته في تمرير قوانين تمس حق المواطنين والمواطنات في الرأي والتعبير.

كما دعا المركز، في بيان صادر عن لقائه الدوري عبر تقنية التواصل عن بعد، "إلى ضرورة إحالتها على المؤسسات ذات الصلة، مع اعتماد الديمقراطية التشاركية في مثل هذه القوانين، حتى لا تتسبب محاولة تمريرها دون استشارة المعنيين بالموضوع في مزيد من فقدان الثقة بين السلطة والشعب".

وعبر المكتب عن تنديده "بحجم تجاوزات بعض رجال ونساء السلطة، واتساع نطاقها على نحو يضع وزير الداخلية تحت طائلة المساءلة، بالنظر إلى ما تتمخض عنه هذه السلوكيات من تداعيات ترقى إلى الانتهاك المسترسل لحقوق المواطنين، من خلال أشكال متعددة من التعنيف والإهانة وتخريب ممتلكاتهم، من خلال حالات عديدة ومسترسلة، تنطوي كلها على شطط خطير في استعمال السلطة بشكل خطير ومهين".

ودعا المكتب وزير الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، الكفيلة بفتح تحقيق في كل هذه التجاوزات، "واتخاذ ما يلزم من إجراءات، مع ضرورة اعتماد تدابير وقائية للحيلولة دون تكرار هذه السلوكات المشينة، التي تسيء إلى سمعة حقوق الإنسان ببلادنا، داخليا وخارجيا".

وتساءل المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، عن الدعم المخصص للفئات المعوزة، "إذ إن شرائح عريضة جدا من المواطنين من الفئات الهشة، ينددون بإقصائهم وحرمانهم من الدعم الذي خصصته الدولة لهم، سواء من حاملي بطاقة "راميد" أو أصحاب الأنشطة غير المهيكلة، بل ويستنكرون استفادة بعض الأشخاص ميسوري الحال".

كما دعا بلاغ المكتب إلى ضرورة إعادة تشغيل محطات "لاسامير" تحت إشراف الحكومة، "باعتبارها حاجة وطنية وتدخل في إطار الأمن الطاقي لبلادنا"، معتبرا أن الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام إزاء هذا الصمت المريب، "الذي لن يخدم سوى لوبيات المحروقات ببلادنا، الشيء الذي يدعونا إلى مطالبة رئيس الحكومة بتحديد موقفه، والعمل على التخفيف من عبء الدين الخارجي، عن طريق الاستفادة من أزمة انهيار سعر برميل النفط، وإعادة تأميم شركة "لاسامير"، والعمل على استئناف عملية تشغيلها".

ولفت البلاغ الانتباه إلى معاناة شريحة عريضة من التلاميذ والتلميذات، عبر التراب الوطني، خاصة في المناطق النائية، من انقطاع التواصل التعليمي بينهم وبين مدرسيهم خلال حالة الطوارئ، "إما بسبب عدم توفر رابط الأنترنيت في مناطقهم، بشكل جماعي أو فردي، أو عدم توفر آبائهم على الهواتف الذكية"، مطالبا، في الآن ذاته، الحكومة المغربية بتحمل مسؤوليتها والإسراع في اتخاذ ما يلزم من تدابير، لإعادة المواطنين العالقين في الدول الأجنبية وإرجاعهم إلى بلدهم المغرب.