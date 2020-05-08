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كُتّاب وآراء
تسجيل 113 حالة جديدة لكورونا يرفع الإجمالي إلى 5661 بالمغرب
رصدت شبكة المختبرات الوطنية 113 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في ظرف 18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 5661 حالة في المغرب.
وكشفت معطيات وزارة الصحة أن عدد الحالات التي جرى استبعادها، بعد الحصول على نتائج سلبية، قد بلغ 52931 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.
وتبعا للمصدر ذاته؛ تم تسجيل حالتي وفاة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الجمعة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 185.
وأوردت المعطيات المذكورة بأن 123 حالة شفاء جديدة سجلت خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 2302 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية