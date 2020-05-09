24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:5005:2812:2916:0819:2120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المغرب يسجّل 163 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة (5.00)

  2. منيب: الحكومة تستغل ظروف "الجائحة" .. ودعم 800 درهم "إهانة" (5.00)

  3. تقرير: قانون "22.20" لا يحترم الدستور ويُضعف "حراك المواقع" (5.00)

  4. ديوان المائدة ـ14ـ: "شيخ الأطعمة" في العرس وليمة وبالمأتم وضيمة (5.00)

  5. مؤشر مقلق .. وزارة الصحة تكشف استمرار تفشي بؤر "كورونا" (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | جمعيات تطالب الحكومة بتمكين أُجراء من تعويضات صندوق كورونا

جمعيات تطالب الحكومة بتمكين أُجراء من تعويضات صندوق كورونا

جمعيات تطالب الحكومة بتمكين أُجراء من تعويضات صندوق كورونا
هسبريس من الرباط
السبت 09 ماي 2020 - 15:00

وجّهت عشرات الجمعيات بالمغرب رسالةً مفتوحةً إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تدعو من خلالها إلى تمكين أُجرائها من الاستفادة من التعويضات الشهرية التي يمنحها صندوق تدبير جائحة كورونا عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ووقّعت على هذه الرسالة جمعيات عديدة؛ من بينها مُنتدى بدائل المغرب وجمعية محاربة السيدا والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وجمعية أنفاس ديمقراطية، والمدرسة المواطنة للدراسات السياسية، وجمعية تاركا للتنمية المستدامة، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.

وأوردت الرسالة أن أغلب الجمعيات قامت، بروح إنسانية ووطنية، بإغلاق مقرات عملها، والعمل عن بُعد؛ فيما بقيت جمعيات أخرى تشتغل في الميدان، بنفس تضامني، معرضةً بذلك مُستخدميها لمخاطر الإصابة بالعدوى.

وبحسب كمال لحبيب، عن جمعية منتدى بدائل المغرب، فإن عدد العاملين كأجراء في الجمعيات بالمغرب بدوام كامل يبلغ أكثر من 40 ألف شخص، دون احتساب العاملين بدوام جزئي وبعقود محددة والمتطوعين والمستشارين.

وأورد لحبيب، في تصريح لهسبريس، أن هذه الفئة تعيش وضعاً هشاً خلال الفترة الحالية، وزاد قائلاً: "لا يمكن أن تؤدي الجمعيات اشتراكات الضمان الاجتماعي مثل المقاولات التي تحقق الأرباح، والأجراء في الشركات يستفيدون من صندوق كورونا فيما أجراء الجمعيات مقصيون".

وأضاف المتحدث أنه "لا يُوجد أدنى مُبرر لإقصاء الجمعيات من الاستفادة من هذه التعويضات المقررة بمرسوم، على الرغم من أنها تؤدي مستحقاتها وضرائبها. ولذلك، يجب تدارك الأمر لإنصاف هذه الفئة من العاملين".

وذكر لحبيب أن عدداً من الجمعيات أوقفت عملها باتفاق مع الجهات الممولة لمشاريعها إلى حين مرور مرحلة الحَجر الصحي؛ وهو ما يجعل أجور العاملين فيها متوقفة ما دامت الأنشطة المتفقة عليها في إطار المشاريع متوقفة.

وقالت الجمعيات في مضمون الرسالة إن "الوضع الدستوري للجمعيات وطبيعتها الاجتماعية ذات النفع العام تحتاج إلى اتخاذ تدابير عاجلة وواضحة من طرف الحكومة من شأنها أن تُمدد من الاستدامة المالية وتحول دون أن يُسدد صندوق الدولة تعويضات عن البطالة".

ومن أجل تجاوز هذا الوضع، دعت الجمعيات الموقعة إلى تعديل المرسوم رقم 2.20.331 لإحقاق حق الجمعيات، وبأثر رجعي، في التعويض الجزافي الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما طالب الموقعون على الرسالة إقرار الإعفاء من الضريبة على الدخل للأجراء العاملين في القطاع الجمعوي، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، وإلغاء جميع الضرائب المرتبطة بمقراتها.

ودعت الجمعيات الموقعة إلى إشراكها في تفعيل الإستراتيجية الوطنية للحد من الجائحة والمشاركة في إعادة البناء الذي تفرضه مرحلة ما بعد الحجر؛ لكن الأمر يتطلب حسبها تدابير استعجالية عديدة، من بينها استعادة الثقة بين الدولة والجمعيات من أجل التعبئة العامة للتضامن.

واقترحت الرسالة المفتوحة أيضاً تدبيراً يتمثل في إنشاء منصة إلكترونية للتطوع حول الاحتياجات الأساسية خلال هذه الفترة، مثل التسوق لفائدة الجيران الأكثر هشاشة وعوزاً، وحملة توزيع المواد الغذائية للمحتاجين، ودعم المهاجرين في وضع إداري غير نظامي.

وبخصوص صندوق تدبير جائحة كورونا الذي جمع تبرعات ناهزت 32 مليار درهم، دعت الرسالة إلى تعزيز الشفافية الضرورية في التدبير العادل لموارده عبر إشراك فعاليات المجتمع المدني في لجنة اليقظة الاقتصادية أو أية هيئة أخرى لمراقبة الأموال المرصودة للصندوق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - متتبع السبت 09 ماي 2020 - 15:09
ليس الأجراء وحدهم .هل نسيتم من اغلقت محلاتهم من اين سيقتاتون ليست لهم مداخيل لمدة الحجر ولهم اولاد ومسؤولية هل هم ليسو مغاربة فيهم من يكتري محل يجب الالتفاتة لهؤلاء المتضررين لم يجدوا ما يأكلون الان ومحلاتهم مغلقة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - عبدالله السبت 09 ماي 2020 - 15:11
لم اتوصل ولو بسنتيم واحد مع العلم اني مستأجر السكن
والبقال هو الي رآه صبر علينا بالكردي
يعني عارف اللعب
الي ستفدو عندهم أرصدة بنكية مكايناش فالمغرب لا صندوق ولا عبو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - axraf السبت 09 ماي 2020 - 15:13
سلام عليكم تأخير كتيرا مستحاقات تعويضات الضمان الاجتماعي ﻷن كانت اسفادة قبل 8 ابريل لكن تم زيادة اسبوع لمادا على التأخير المتوالي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - عامل السبت 09 ماي 2020 - 15:14
اريد تعويضاتنا من اقتطاعاتنا من الضمان الاجتماعي،اما أموال صندوق كورونا فهو خاص بالناس التي لا توجد على صندوق ضمان اجتماعي والباقية الشعب المتضرر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
5 - مواطن مفهمش السبت 09 ماي 2020 - 15:14
انا مشفت تعويض لا من هاد الصندوق لا من cnss, مع العلم اني خدام ٩ سنين و قانوني، ودابا قالك حيت شيفر دافير ديال الشركة......... وبقاو علينا بالتخربيق بحال الا موالف الشركة كتقسم معانا، و مني عدد، ناس اللي كنعرف تاواحد ماشاف شي تعويض، الله كبير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
6 - سفيان الهولندي السبت 09 ماي 2020 - 15:18
هل تعلمون يا مغاربة ان حالة الطواريء والجوع هي التي تحفز العقل على الاختراع والمثل يقول لاتعطيني سمكة بل علمني كيف اصطادها لعل في فيروس كورونا عبرة لنا في الإعتماد على النفس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
7 - hamid السبت 09 ماي 2020 - 15:24
هههههه كعكة مازال ماطبتش غير صبرو شوية... جمعيات شعاركم دائم هو التطوع ولا غير شعارات دبا بان المعقول
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
8 - خليل السبت 09 ماي 2020 - 15:29
أنا شخصيا أخاف من الجمعيات،ولا أثق فيها،كثرت وتشعبت،ومنها من يخدم بأجندة أجنبية عدوة،وأخرى جشعة أنانية،استغلت آهات مرضى و معوزين،ربما هناك القليل منها مسؤولة كيف لنا أن نعرفها و كما نقول باللغة الفرنسية و أعتذر:la mauvaise monnaie chasse la bonne.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
9 - jawad السبت 09 ماي 2020 - 15:38
الجمعيات تشتغل على اساس تطوعي و ليس بواجب .في زمن كورونا انتهى التطوع بنسبة 90%
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - الصنهاجي السبت 09 ماي 2020 - 15:39
هذه شهرين وحنا الحجر عطاونا دعم اسبوع .... بالحق العاطي هو الله سبحانه اما البشر تيعطيك غير الإهانة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.