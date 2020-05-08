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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة: رفع "الطوارئ" رهين بتراجع مؤشر انتشار الفيروس

وزارة الصحة: رفع "الطوارئ" رهين بتراجع مؤشر انتشار الفيروس

وزارة الصحة: رفع "الطوارئ" رهين بتراجع مؤشر انتشار الفيروس
هسبريس من الرباط
الجمعة 08 ماي 2020 - 13:19

قالت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، إن خطة رفع حالة الطوارئ الصحية بالمغرب التي جرى تداولها تبقى غير رسمية.

وأضافت وزارة الصحة أنها، بـ"شراكة مع باقي القطاعات الأخرى، بصدد وضع خطة عملية ودقيقة تأخذ بعين الاعتبار جميع المؤشرات التي ستساهم في تحديد سيناريوهات رفع الحجر الصحي بشكل سليم وسلس ويضمن الحفاظ على قدرة بلادنا في التحكم في الوباء وتجنب موجة انتشار ثانية".

وزارة الصحة أشارت إلى أن قرار رفع الحجر الصحي "يظل رهينا بمدى تراجع سرعة انتشار الفيروس، والذي لن يتأتى إلا بالانخراط الجاد والمسؤول للمواطنات والمواطنين في الالتزام بالتدابير الوقائية لتفادي انتشار العدوى والتغلب على الفيروس".

وكانت مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة أعدت خريطة طريق رفع الحجر الصحي (غير نهائية حسب تطورات الوباء إلى غاية 05 ماي 2020)، وتوقعت أن يبلغ عدد الإصابات 6400 حالة عند 20 ماي 2020، تاريخ نهاية الحجر الصحي الثاني.

وأكدت وثيقة مكونة من 36 صفحة أن رفع الإجراءات الوقائية يمكن أن يؤدي إلى ظهور بؤر عائلية أو مهنية، والتي يمكن أن تبقى تحت السيطرة، وتوقعت مديرية الأوبئة أن تحتفي هذه البؤر خلال الفترة بين 16 و22 من شهر ماي الجاري.

محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، أكد، في خريطة طريق رفع الحجر بعد 20 ماي 2020، أن عودة ظهور الوباء بعد رفع القيود ما زالت ممكنة.

وتوقع المصدر ذاته أن يتراجع مؤشر سرعة انتشار الفيروس (R0) إلى 0.7 في الأسبوع ما قبل تاريخ 20 ماي؛ وهو ما يعني إمكانية رفع الحجر، علما أن الوثيقة تتوقع تراجع سرعة انتشار الفيروس ابتداء من 13 ماي ويستمر التراجع على هذا المنوال إلى غاية 20 ماي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مواطن مغربي الجمعة 08 ماي 2020 - 13:37
أتمنى أن يتراجع الوباء إلى صفر في المائة ، ونرجع إلى حياتنا السابقة في أقرب وقت ممكن
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2 - Maroc الجمعة 08 ماي 2020 - 13:38
اللهم ارفع عنا البلاء وطهر قلوبنا ونور صدورنا و تقبل صيامنا انشاء الله سيرفع الحجر ولكن بالتدريج و بعقلانية
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3 - عاطل الجمعة 08 ماي 2020 - 13:45
كل ما يمكن فعله فعلناه، ومع الاسف انتشر الفيروس ، صدقنا لا اقتصاد لا محاصرة الفيروس ، راه من الواجب ومن الضروري رفع الحجر. راه ولكم في القتصاد حياة يا اولي الالباب، رفع الحجر مع ضرورة وضع الكمامات منع التجمعات الغير الضرورية متل الحفلات التضاهرات الرياضية الحمامات المساجد و فتح الشياء الاخرى ، رحمة ب اغلبية المغاربة الدين ليس لهم اجر شهري اوقفو الحجر
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4 - مراد فاس الجمعة 08 ماي 2020 - 13:48
من سنن الله تعالى انه يرفع البلاء عن المسلمين بعد فترة من الزمن الا انه سبحانه وتعالى انما يريد بذلك تذكير الانسان بضعفه تحت اقداره فهو الجبار القوي...
لكن يبقى السؤال المطروح هو هل سنتق الله في انفسنا وفي العباد المستضعفين ؟ ...فذنوبنا الكثيرة وطغيان وجبروت بعض البشر وظلمهم للاخرين...فهذا يكذب من اجل المال وهذا قاض يحكم ظلما...وهذا يشهد زورا...وهذا يقهر بمسؤولية وكلت له انسانا ضعيفا ...ووو
الله سيرفع البلاء فهو القادر على ذلك ولا احد سواه...
فاتقوا الله في عباده ايها الذين تظنون انكم جبابرة...والله يقول سبحانه وان عدتم عدنا.
والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين
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5 - مواطن الجمعة 08 ماي 2020 - 13:49
لا لتمديد لا لتجويع لا لتفقير. يجب رفع الحجر الصحي تدريجيا كما تفعل جل الدول لتمكين الناس من كسب لقمة العيش
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