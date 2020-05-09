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الرئيسية | مجتمع | مطالب بتوزيع مخزون الداخليات ومنح الدراسة على "معوزي كورونا"

مطالب بتوزيع مخزون الداخليات ومنح الدراسة على "معوزي كورونا"

مطالب بتوزيع مخزون الداخليات ومنح الدراسة على "معوزي كورونا"
هسبريس من الرباط
السبت 09 ماي 2020 - 23:55

مطالب تثمين قدرات الأسر المغربية على مواجهة تبعات الجائحة لا تزال قائمة؛ فأمام عدم استفادة جميع الأسر من الإجراءات الحكومية، تبحث العديد من الهيئات سبلا أخرى لاستدراك الأمر، ومنها مقترح بتوزيع ما تبقى من المواد الغذائية الموجَّهَة إلى الداخليات على مستحقيها من التلاميذ المعوزين.

نقابة الجامعة الوطنية للتعليم راسلت سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، بخصوص المقترح، متسائلة حول مآل المِنح والمواد الغذائية الموجهة إلى المطاعم المدرسية والداخليات والمطاعم الجامعية، كما طالبت بتوضيح مصير مِنح مالية خاصة بالتلاميذ.

ومن جهة أخرى، مصير مخزون كبير من مواد غذائية ما زالت بالأقسام الداخلية بالخزين في ظروف متفاوِتة، خاصة مواد البقالة والقطاني وكل المعلبات ذات تاريخ إنهاء الصلاحية بعيد الأجل؛ وهو ما تطالب المركزية التعليمية بضرورة استثماره في السياق الحالي.

وتضيف المراسلة، الموجهة إلى الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هناك داخليات قامت بطلب السند لاقتناء مواد غذائية لإتمام الدورة، وأن هناك أخرى لها شراكة مع دور الطالب حيث تزودها بالمواد، فما مصير المنح الدراسية والمواد الغذائية؟

محمد كريم، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، قال إن مشتريات المطاعم والداخليات المدرسية يجب أن توجه إلى الأسر والتلاميذ المعوزين، مشددا على أن المؤسسات تعرف الوضع المادي لكل تلميذ، وبالتالي ستدبر الأمر بشكل جيد.

ويضيف كريم، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الرسالة مفتوحة على جميع مقترحات تدبير المخزون؛ فهي دعوة للتفكير الجماعي في المقترح، مشيرا إلى وجود مواد يمكن أن تنتهي صلاحيتها، وبالتالي وجب التحرك عاجلا لضمان استفادة الأسر منها.

وأورد الفاعل النقابي أن الأقسام التحضيرية بدورها تتوفر على مخزون مهم، مسجلا أن بعض المصادر لاحظت كون المؤسسات التعليمية منحت لوزارة الداخلية هذه المواد من أجل توزيعها، كما استغرب من غياب أي تفاعل إلى حدود اللحظة من طرف الوزارة الوصية على القطاع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - البويحياوي الأحد 10 ماي 2020 - 00:25
فكرة صائبة و في محلها ....
هذا إذا ما تم استبعاد الأسلوب المحاسباتي البيروقراطي عن هذه المؤسسات
و اعتيار الوضع شبيه بالحرب و لا حساب للرصاص المنطلق من البنادق و الرشاشات في مواجهة العدو....
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-5
2 - مجهول الأحد 10 ماي 2020 - 00:33
و منح الدراسة على معوزي كورونا ؟؟؟؟؟ هل أنا الوحيد الذي لاحظ شيئا مريبا في هذه الجملة ؟
تتذكرون التلاميذ المعوزين فقط الآن بعد مرور اكثر من شهرين ؟ هل تمزحون ام انكم تتمسخرون على الشعب المغربي و تقولون انجاز الامتحانات في اواخر شهر يونيو كيف سيتمكنون من استئناف الدراسة بعد كل هذه المدة هل هذا هو الذي تسمونه بالعدل و التكافئ ؟ معادلة لا حل لها !!!! و تتحدثون عن الطعام و المعلبات بعيدة انتهاء الصلاحية و انتم تصرحون بعدم اكلها في الاخبار و تعطونها للداخليات ؟ ما هذا يا هذا !!!
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3
3 - Maroc الأحد 10 ماي 2020 - 00:37
هناك بعض الأكاديميات قامت بتوزيع المواد الموجود في خزين الداخليات بتنسيق مع السلطات المحلية في بداية شهر رمضان.
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0
4 - لهويشري عبدالصادق الأحد 10 ماي 2020 - 00:38
كورونا كشفت عورة النظام الرأسمالي الوحشي وجشعه ولولا دعم الدولة له لسقط رغم أن الشركات والخواص راكموا أموالا و أرباحا طائلة لسنين. لكن أن تأتي أزمة فيسرحون العمال و يدعون أنهم على شفة الإفلاس لكي تتدخل الدولة و تضخ لهم امولا من صندوق أمواله جزء من دافعي الضرائب فلا يقبله عقل.
نريد إنعاش الإقتصاد لكن مع ضمان حقوق كل فئات المجتمع و ليس اخد اجبارا من هذا و إعطاء لذاك. فعندما يتازم المواطن و يخرج من العمل لظروف قاهرة فلم تجتمع يوما الشركات و تضع له مساعدات حتى يجد عمل.
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5 - مواطن2 الأحد 10 ماي 2020 - 00:42
الامر بسيط على ما يبدو....توزيع المخزون على التلاميذ المستفيدين من نظام الداخليات...وبالنسبة للمنح توزع كذلك على اصحابها نظرا لكون السنة الدراسية على وشك نهايتها.وكذلك الشان بالنسبة لتلاميذ البوادي المستفيدين من المطعم المدرسي.
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6 - مغربي ملاحظ الأحد 10 ماي 2020 - 00:44
لقد قامت مديرية أكادير اداوتنان بتوزيع مواد الإطعام و المخصصات المالية للنقل و الغاز على مدراء المؤسسات التعليمية المتوفرة على المطاعم منذ اقل أسبوعين فقط . رغم أن التلاميذ في منازلهم و المطاعم لا تشتغل بسبب الحجر الصحي و هذا يعتبر هدرا للموارد
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7 - أستاذ ثانوي منذ 1986م الأحد 10 ماي 2020 - 00:48
للأسف هذا النقابي يجهل القانون المنظم للقطاع الذي يشتغل فيه وانما يبحث فقط عن البوز:
الموارد المخصصة للاطعام في المدارس منظمة بنصوص قانونية،اللحوم مثلا يمنع طلبها قبل يوم اعدادها للطبخ وكذلك الأسماك والبيض وأشياء كثيرة فهي لا تخزن اطلاقا وتتطلب احضار شهادة لونسا يوميا احتياطا من التسمم
وهناك مواد أخرى مثل الخبز يقتنى بصفقات آنية ولا يخزن
ثم هناك الدقيق والقطاني والتوابل والخضروات والفواكه...هذه صفقاتها خاضعة لنظام الطلبيات الآنية
باختصار:لا يوجد هناك تخزين...اللهم الملح وما شاكله كزيت المائدة
وانما هناك صفقات للتموين اليومي ينفق عليها من الاعتمادات المالية المرصودة...
وتبعا لحالة المغرب فما لم يصرف من تلك الاعتمادات بسبب اغلاق المؤسسات سيسترجعه حساب الخزينة العامة وهذا هو القانون
وهذه الاعتمادات بالتأكيد ستلغى في النهاية نتيجة حالة التقشف

أما قوله:" وأورد الفاعل النقابي أن الأقسام التحضيرية بدورها تتوفر على مخزون مهم، مسجلا أن بعض المصادر لاحظت كون المؤسسات التعليمية منحت لوزارة الداخلية هذه المواد من أجل توزيعها"
فهو مجرد كلام لا يصدقه عاقل
أنشروا تعليق مطلع بصير لا يبحث عن البوز
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8 - دايز وصافي الأحد 10 ماي 2020 - 00:53
وا نقابات وااا شرفا راه الطلبة اصلا عندهم كريدي تابعهم خاصهم يخلصوه ها الحوانت ها مالين ديور لي كاريين عندهم ها صحاب لي مسلفين من طلبة اخرين !!!!! وا نقاااااااااااابة وا عيقتوا
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