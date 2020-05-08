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الرئيسية | مجتمع | هذه حقيقة إرسال السلطات المغربية طائرة مساعدات طبية إلى الجزائر

هذه حقيقة إرسال السلطات المغربية طائرة مساعدات طبية إلى الجزائر

هذه حقيقة إرسال السلطات المغربية طائرة مساعدات طبية إلى الجزائر
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 08 ماي 2020 - 15:50

نفى مصدر مسؤول لهسبريس أن يكون المغرب أرسل طائرة من المساعدات الطبية إلى الجزائر، لمساعدتها على مواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنابر إعلامية تناقلت بشكل واسع، منذ مساء أمس الخميس، أن المغرب أرسل شحنة من المساعدات إلى الجزائر عبارة عن كمامات طبية مغربية الصنع ومعدات أخرى.

ويتعلق الأمر، وفق مصادر متطابقة لهسبريس، بعملية بيع وشراء وليس بإرسال مساعدات طبية إلى الجارة الشرقية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إغلاق المغرب لمجاله الجوي يقتصر على الطائرات التجارية لنقل المسافرين. أما طائرات الشحن (CARGO) فلم يشملها قرار إغلاق الحدود الجوية. وزادت أن هذا النوع من الطائرات التجارية يدخل بين الفينة والأخرى إلى الأراضي المغربية، رغم إغلاق الحدود.

وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية قامت بعملية شحن انطلاقاً من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء في اتجاه الجزائر، علماً أن المغرب عندما يُقرر إرسال مساعدات إلى بلد معين يرسلها عبر طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية.

وكان عمر بلافريج، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، طالب رئيس الحكومة بتوفير الكمامات والمطهرات للشعوب الإفريقية، ومنها الجزائر، بعد تحقيق المغرب للاكتفاء الذاتي وإعلانه تصدير هذه المواد.

وضمن جلسة عمومية سابقة للأسئلة الشفهية الشهرية حول السياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، بمجلس النواب، قال بلافريج: "أطالب رئيس الحكومة المغربية، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير في الكمامات والمطهرات، بأن نعطي الأسبقية للشعوب الإفريقية، وعلى رأسها الشعب الجزائري".

معطيات محينة لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي كشفت أن المغرب أنتج ما مجموعه 160 مليون وحدة من الكمامات (حصيلة الإنتاج بتاريخ 04 ماي)، وذلك منذ تاريخ إعلان المملكة إلزامية ارتداء هذه الواقيات ضمن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتشير معطيات سابقة حصلت عليها هسبريس إلى أن إنتاج المغرب اليومي من الكمامات بلغ ما مجموعه 7.5 ملايين وحدة؛ وهو ما رفع سقف الإنتاج عبر المملكة، وخلق فائضا دفع الوزارة إلى التفكير في تعديل قرار الحصول على تراخيص التصدير بما يسمح بتوجيه جزء إلى الخارج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - مغربي قح الجمعة 08 ماي 2020 - 15:57
160مليون كمامة يالاه جابت 4 كمامات لكل مغربي!أين هو هذا الاكتفاء الذاتي ؟؟؟؟خاص على الأقل كل مغربي تكون عندو 20 كمامة عاد نتكلمو على الاكتفاء الذاتي والتصدير .
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-107
2 - أمين الجمعة 08 ماي 2020 - 15:57
المغرب بلد الرجولة فبعد شماتة بعض المغاربة في الاخوة في الجزائر قرر المغرب تحويل صورة المساعدات من مساعدات إلى سلع مدفوعة الأجر.
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35
3 - Reda الجمعة 08 ماي 2020 - 15:58
راه الاقتصاد الكبير خدام ، الحجر غي على التجار والعمال البسطاء مساكن
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-54
4 - مواطن غيور الجمعة 08 ماي 2020 - 16:01
كل ما أتمناه هو أن يتحد المغرب و الجزائر و يحقق قطبا اقتصاديا قويا لتكامل اقتصاد البلدين فيحسب له ألف حساب ,,,, و ما سوى ذلك فهو مضيعة للوقت و فاتورة سيؤدي ثمنها غاليا كلا البلدين
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82
5 - ليس بغريب على الشعب الكريم الجمعة 08 ماي 2020 - 16:05
سلوك غير مستغر من الشعب المغربي الكريم ، التاريخ يشهد لهم بالكرم فقد سبق لهم ان ادعوا انهم ارسلوا طائرة مساعدات الى قطر مع انها كانت مدفوعة القيمة .
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-74
6 - Tarik الجمعة 08 ماي 2020 - 16:06
C'est la même chose acheté ou autres ils achètent les produits alimentaire ailleurs au lieu de l'acheter chez nous et comme les masques et autre produits médicale contre le covid19 sont introuvable ailleurs ou plus cher ,ils viennent s'approvisionner chez nous ,perso j'aurait dit NON mais jesper que c'est le peuple qui vas en profiter et pas ceux qui s’entraînent a balles réale a nos frontières
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6
7 - fidel marocain الجمعة 08 ماي 2020 - 16:08
c est une bonne chose qu on aide nos voisins c est quand on est en crise qu il faut s aider et a constaté que beaucoup de marocains n utilisent pas les masqurs malgré leur prix bas!!!
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4
8 - مواطن غيور. الوحدة الجمعة 08 ماي 2020 - 16:08
السلام عليكم
لنتوقف لحظة و نتصور اتحاد حقيقي بين الدول المغاربية و العربية، بفتح حدود حقيقية و رواج تجاري مل يكمل البعض.
أقسم بالله ستعيش الشعوب في بحبوحة و رغد، أما الدول فسيحسب لها ألف حساب و لن تتجرأ أي دولة لاحتقار الشعوب العربية كما هو الحال من العراق حتى اليمن و ليبيا... فالدئب يأكل من القطيع القاصية.
لاكن ابتلانا الله بدول لا تحب الخير إلا لحكامها لا لشعوبها!
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31
9 - rachid الجمعة 08 ماي 2020 - 16:08
السلام عليكم جميعا اتعجب من بعض ضعاف الابصار ان يمنعوا الدولة من مساعدة الشعب الجزائري الشقيق , ايها الاحبة الكرام اعلموا انه لا مشكلة بيننا وبين اخواننا بالجزائر فالشعب خاوة خاوة الى الممات , فهم أصهارنا ونحن كذلك , والطرق الرابطة بيننا وبينهم دلالة على قوة العلاقة المتينة التي كانت تربطنا بهم
لذلك لا معنى ان تبقى الحزازات دائمة الوصال ...
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9
10 - lahcen الجمعة 08 ماي 2020 - 16:13
على مااظن هته طائرة جزائرية جاءت لتنقل بعض الجزائريين العالقين في المغرب واتمنى من المغرب ان يقوم بنفس الشئ لان كثيرا من المغاربة عالقين في الخارج
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-29
11 - بنكيران الجمعة 08 ماي 2020 - 16:14
نحن نؤيد مساعدة اخواننا في الجزائر و لو مجانا او حسب استطاعتنا .. السؤال المطروح هو هل سنصدر لهم كمامة 0.80 سنتيم ؟؟؟؟؟ حتى المغاربة لم يستعملوها و هي متراكمة في الصيدليات و عند البقالة .. ربما عن هذا الفائض يتكلمون !!!!!!
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12 - N.H الجمعة 08 ماي 2020 - 16:17
إذا لم تستحيي فقل ما شئت و الله إلا أمر هذه البلاد عجيب غريب أصلا المغاربة ما لقين لا كمامات لا أدوات طبية و قليك بغاو يساعدو إفريقيا و يبيعو للجزائر وووو أش من كمامة لكانو بحال هاد لكمامات لي كنشوفو ديال 80 سنتيم و الله لا خداها من عندكم شي واحد وخا فابور دايرين الضحك في روسكم و كضحكو علينا
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13 - هشام الجمعة 08 ماي 2020 - 16:17
إدا كانت العملية هي بيع و شراء فماذا أشترينا عوض الكمامات أنا قرأت مقال عن موقع جزائري يقول بأنها مساعدات من عند المروك شكون نتيقو دابا ؟؟
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-3
14 - Brija city... الجمعة 08 ماي 2020 - 16:18
بما أننا نتوفر على إكتفاء داتي من الكمامات فلا بأس ان نصدر إلى الشعب الجزاءري وكذا للدول الافريقية هدا المنتوج في ظل انتشار هدا الوباء الخطير، ولما لا نصدر الى جارتنا كذلك الخضر والفواكه هي الأخرى بدلا من دول اوربا لان النبي (ص) عليه وسلم اوصى على الجار . مع تحفضاتي لحكام الجزاىر .
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15 - لاثقة في العصابة الجمعة 08 ماي 2020 - 16:22
لو ارسل المغرب شحنة من الكمامات فسوف لن تكون الامن نصيب الكبرانات وعائلاتهم الدين يحتكرون كل خيرات الجزائر ولدلك نحن مع استفادة اشقائنا من الكمامات المغربية ولكن وفق الية لتمتيع الشعب بها
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16 - محلل اج الجمعة 08 ماي 2020 - 16:22
فعلا الكمامات أصبحت موجودة في السوق المغربي لدى على الحكومة المغربية ((ادا كان هناك فائض )) إمكانية تسويقها خارج المغرب لجلب العملة الصعبة وملا الفراغ الدي تركته بعض المعامل الصناعية وكذلك لشراء بعض الأجهزة الصحية الباهظة التمن من الصين للتصدي لفيروس كورونا
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17 - ولد سيدي يوسف بن علي الجمعة 08 ماي 2020 - 16:22
واين هو المشكل.... سواء باع المغرب أو أهدى لإخواننا الجزائر، نحن اخوة وجيران ويجمعنا دين الإسلام ودم العروبة والجيوار. وان كان مكر بعض المسؤولين الجزائريون حول قضيتنا الوطنية حول الصحراء المغربية، فإن غالبية الشعب الجزائري غير راض على ذلك ولكن لا حول له. نطلب من الله ان تزول هذه الغمة وتفتح الحدود بيننا وبين اخواننا ويصبح المغرب كله لهم وتصبح الجزائر كلها للمغاربة ونتعامل على الخير في شتى المجالات الصناعية والفلاحين وغيرها. وكيف ما كان الحال فيحرم التناحر بين الاخوة المسلمين. وتضامن الشعب المغربي الجزائري واضح وخير دليل وقعت فوز المغرب بكأس أفريقيا ابانوا على تضامنهم وجهلهم لإخوانه المغاربة. ودائما نقول: (احنا خوت.......).
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18 - Said الجمعة 08 ماي 2020 - 16:22
خاص المسؤولين يعرفو بان البعض يعيد استعمال الكمامات عدة مرة وقد يضطر الى غسلها وتنشيفها ليعيد استعمالها وهذا ما جعل السيد الوزير يتكلم عن الفائض والهم هو التصدير ااى الخارج ولو طبقنا كمامة كل اربع ساعات وهو الصحيح لما وجدنا واحدة.
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19 - Daka الجمعة 08 ماي 2020 - 16:28
بدأت اشك في المشكل السياسي بين المغرب والجزائر ربما مسرحية العداوة بين الدولتين هي فقط تمثيل لابعاد الدول الكبرى عنهم وان لا تخلق لهم مشكل ربما اكبر من ذالك لاننا بدانا نرى انه مستحيل ان تكون دولة من العالم الثالت تعيش بدون مشكل مفتعل يمنعها من ااتقدم
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20 - عاىشة فرنسا الجمعة 08 ماي 2020 - 16:31
ايها الاخوة والاخوات الا يكفينا ما اصابنا من الوباء هل لم تستوعبو ان الحقد والحسد والكلام الفارغ هو سبب ما اصابنا ارجعو الا الله واتفقو وانسو الحسد والنميمة والكلام الجارح بين الامة المسلمة والجار على جارو في الشدة الله يهديكوم
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21 - ولد حميدو الجمعة 08 ماي 2020 - 16:32
المغرب يصنع الان ثمانية ملايين كمامة كل يوم و في عشرة ايام يصنع ثمانين مليون اما بعض المغاربة يتهربون من وضع الكمامة بدعوى انها غير موجودة
ضع على الاقل قماش على وجهك رغم انها الان متوفرة في الصيدليات و خصوصا التي ثمنها تسعة دراهم و اكثر
اما عن التبادل التجاري فهدا يهم المصدرين و المنتجين و ليس الدولة و ما هو دخل المغرب في جلب التمور من الجزاءر او تونس او تصدير المغرب لسلع مطلوبة الى دول اخرى
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22 - م المصطفى الجمعة 08 ماي 2020 - 16:38
بخصوص الكمامات أو الآلات الطبية التي بعث بها المغرب للجارة الجزائر ، سواء عن طريق التبادل التجاري أو مساعدة ، علينا أن نضع الأمور في سياقها الأخلاقي ، وألا نزيع عن الصواب. فنحن في شهر رمضان، وأخوك أو جارك عليك بالوقوف إلى جانبه وهو كذلك، خصوصا في خائنة كورونا هذه ، وفي هذا الشهر الفضيل.
إذن من باب الصواب أن نتفادى الكلام الساقط، وألا نربط شعبان برمضان.
الأخوة يجب أن تبقى أخوة ، وتحريك الملفات ليس هذا وقته. هذا وقت التقارب والتآخي وفرصة إصلاح ذات البين، وإلا التزام الصمت.
فلاحظوا الزلة التاريخية التي قامت به الإمارات في حبق بلادنا، وكانت الإجابة لها بالرفض لعرضها المشؤوم، وانتهى الأمر.
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23 - محسن الجمعة 08 ماي 2020 - 16:39
يجب على الجزايرين ان كانت فيهم درة من الإسلام أن يجلسون مع المغرب من أجل حل كل المشاكل العالقة منذ من القرن الماضي مشكل الصحراء الغربية والشرقية التي لا زالت تحت الإحتلال الجزائري
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24 - مبادرة طيبة الجمعة 08 ماي 2020 - 16:44
على زين هاد الكمامات.. خليو شوهتنا بيناتنا بلا ماتفضخونا قدام الجيران يضحكو علينا... كمامات مهترئة وليست ذات جودة ورائحتها كريهة... انشري يا هسبريس
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25 - asb9 الجمعة 08 ماي 2020 - 16:45
الكمامات ليست ملكا للدولة.أصحابها شركات خاصة.هدف الشركة في كل بلدان لعالم هو الربح.السلعة للدي يدفع التمن. في الأيام الٱولى منعت الدولة تصدير الكممات بقانون.الواضح أن هدا المنع انتهى بتغيير المرسوم.الأن ستصدر الكمامات دون تدخل من الدولة.لا أتخيل السي لعتماني يطلب من شركة عدم لتصدير الى أفريقيا الجنوبية أو فنزويلا
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26 - hicham الجمعة 08 ماي 2020 - 16:46
كانت فرحتي أكبر لو كانت مساعدات فعلا فهم إخواننا وجيراننا
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27 - نورالدين المروكي الجمعة 08 ماي 2020 - 16:50
اناشدكم بالله ان لا تتفاءلوا خيرا من حكام الجزاير وسياستنا المحتشمة و المتسامحة معهم هي التي شجعت العسكر ان يتمادوا و يتفننوا في حقدهم الدفين لبلدنا و ارجو من مسؤولينا ان يغيروا سياستهم تجاه اعداء وححدتنا الترابية
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28 - عبدو الجمعة 08 ماي 2020 - 16:50
سواء تلك الكمامات الطبية المغربية الصنع والمعدات الأخرى كانت هبة من المملكة المغربية الشريفة أو كانت عن طريق بيع وشراء فهو على حد سواء إد ما هو إلا دليل قاطع على وفاء بالعهد اتجاه الشعوب الشقيقة خصوصا في هذه الظروف الصعبة وليس وفاء بالعهد عن طريق المناورات العسكرية التي ما هي إلا مناورات شيطانية لن تعود على أصحابها إلا بعكس ما كان يرجى منها من نتائج.
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29 - ريفي من اسكندنافيا الجمعة 08 ماي 2020 - 16:51
مافيهاش عيب نساعدوهم يساعدونا مرة عليك ومرة عليا واحنا خوت,وبالمناسبة انا كنعيش هنا في اروبا دابا ثلاثين سنة ووالله العظيم اعز ناس عندي هما اشقائنا الجزائريين واشقائنا السودانيين وهادو هما الناس لي كنتعامل معهم وحتى اشقائنا الليبيين اما الباقي مكندوزش حداهم كاع وفين مالقيتهم تنهرب منهم والصراحة راحة
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