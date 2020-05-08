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كُتّاب وآراء
المغرب يسجّل 163 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 163 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 5711 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 54160 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة الرابعة بعد زوال اليوم.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 186 حالة إلى حدود الرابعة زوالا، فيما تم تسجيل 145 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 2324 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (49)
-فهم تتسطا-
لا حول ولا قوة إلا بالله.....لا حول ولا قوة إلا بالله....
الأمور تزداد تعقيدا... لكن لا تقنطو من رحمة الله... فالله معنا... فإن مع العسر يسرا... وأكثرو من الدعاء في هذه الأيام الفضيلة...
«اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبته، وكل خطيئة أخطأتها»
اللهم احفظنا من كل بلاء ووباء.
آمين، ورحم الله من قال آمين.
على الجميع الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية المتخذة من طرف السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الى متى ايها الشعب المغربي
نحن مطلية نعاني يوميا .معاناة نفسية . وحتى الوزارة لا تبالي . نحن مطلية مقبلين على امتحانات ماستر . فكيف سنحضر في هذه الاجواء .
اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا الله
اعطيني اعلام بدون ضمير اعطيك شعب بدون وعي .
اللهم اشفنا و جميع مرضى المسلمين، اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بأسمائك الحسنى و صفاتك العلى أن ترحم ضعفنا و قلة حيلتنا، مالنا سواك يرحمنا نستغفرك و نتوب إليك نعترف بذنوبنا و تقصيرنا تجاهك و ليسل لنا سوى رجاء رحمتك.
اللهم ارحم و تقبل شهداء هذا الوباء و اعطف على ذويهم بالصبر و السلوان.
تقول المزحة الثانية:
الإشتراكية : أن تكون لديك بقرتان تعطي واحدة لجارك.
الشيوعية: أن تكون لديك بقرتان فتأخذهما الحكومة وتمنحك بعض اللبن.
النازية:أن تكون لديك بقرتان فتأخذهما الحكومة وتعدمك.
البيروقراطية:أن تكون لديك بقرتان فتأخذهما الحكومة وتقتل واحدة وتحلب الأخرى وتسكب اللبن بعيدًا.
الرأسمالية: أن تكون لديك بقرتان فتبيع واحدة وتشترى ثورًا،ثم ينمو القطيع فتبيعه وتتقاعد معتمدًا على مداخيلك.
شركة أميركية: أن تكون لديك بقرتان فتبيع واحدة وترغم الأخرى أن تعطيك لبن أربع بقرات ثم تستأجر خبيرًا استشاريًا لفهم لماذا ماتت البقرة.
شركة فرنسية: أن تكون لديك بقرتان فتعلن الإضراب لأنك تطالب بثالثة.
شركة يابانية:أن تكون لديك بقرتان. تعيد تصميمهما جينيًا بحيث تصير أصغر عشر مرات من حجم البقرة العادية، مع مضاعفة اللبن عشرين مرة.
شركة ألمانية: أن تكون لديك بقرتان تعيد تصميمهما جينيًا بحيث تعيش الواحدة مائة سنة وتحلب نفسها وتأكل مرة كل شهر.
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كفى من السلبية
أي تشاؤم هذا وأي فضل للدولة في تفقير المجتمع .
تقدم الدولة بتقدم مجتمعها على جميع الأصعدة.
ما في الامر هو أ ن هناك اكراهات وجب التغلب عليها.
التغيير يبدأ من القاعدة.
فلنبدأ بتربية انفسنا ونلتزم جميعا بواجباتنا لنطالب و لندافع عن حقوقنا بطريقة حضارية .
20 ماي
يجب على الدولة ان تتخدقرارات جزرية صارمة ضد مخالفي الحجر اذا اردنا ان نجنب بلادنا الحبيبة هذا الوباء
وفي القول والأخير نتضرع إلى المولى عز وجل بأن يرفع عنا هذا الوباء وأن يخرجها منه سالمين لا فاقدين ولا مفقودين وجميع المسلمين امين