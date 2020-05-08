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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجّل 163 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجّل 163 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجّل 163 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الجمعة 08 ماي 2020 - 16:05

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 163 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 5711 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 54160 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة الرابعة بعد زوال اليوم.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 186 حالة إلى حدود الرابعة زوالا، فيما تم تسجيل 145 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 2324 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (49)

1 - البيضاوي الجمعة 08 ماي 2020 - 16:15
خلاصة القول اقفلوا المصانع ...شددوا حالة الطوارئ ...نشر الشرطة في الأحياء الشعبية زيادة التحاليل المخبرية عدم التهاون و تشديد العقوبة على الخارجين بدون سبب الحجر الصحي العام ........ينتهي المرض . ......الله المستعان ويا رب ارفع البلاء عنا ..ويا ايها الجهلة الخارجين بلا حاجة نحملكم المسؤولية امام الله
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76
2 - المراكشي الجمعة 08 ماي 2020 - 16:17
الحمد لله على كل حال، اتفاع مفرح لنسبة التعافي. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. بالشفاء العاجل للمصابين. بقا فدارك
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15
3 - Jaouad الجمعة 08 ماي 2020 - 16:17
ما سبب انخفاض عدد التحاليل?نتمنى نعيدو مع ولادنا فهاد العيد.
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28
4 - Hafid الجمعة 08 ماي 2020 - 16:17
‏‎أظن أن أعداد الإصابات الغير المكتشفة بالألاف لم يتم رصدها لإنها ربما لا تعاني من أعراض وهي الأن سائرة في نقل العدوى للناس والسبب الرئيسي في هذا الانتشار المخيف تتحمله الدولة لوحدها لأنها لم تقم بتفعيل الحجر الصحي بشكل صحيح أو انها قامت بحجر وتجميد لكل شيئ لمدة 15 يوما بدل اشهر لكان الوباء قد طوق وتحاصر نحن لا نرى الحجر سوى في الاعلام حتى السلطات لم تعرف كيف تتعامل مع الوضع بأنه وباء معدي وقاتل وليس قضية من أجل تكريس السلطة كقوة قمعية.للأسف المحسوبية والزبونية وباك صاحبي حتى في الحجر الصحي للإشارة هذ الوباء لا يفرق بين أحد
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45
5 - أطلسي الجمعة 08 ماي 2020 - 16:18
للاسف لم تتعامل السلطات كما يجب مع المخالفين للحجر الصحي يجتمعون بالعشرات ولا من يحرك ساكنا.
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27
6 - اللهم فرج الجمعة 08 ماي 2020 - 16:18
الفرج قريب باذن المولى عز وجل.لابد من الصبر .
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31
7 - تخذير الجمعة 08 ماي 2020 - 16:18
ملاحظة : معظم البؤر التي ظهرت هي تجمعات للموظفين والعمال (معامل، سجون ....)، وهذا في حد ذاته انذار للمسؤولين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة وتقليص عدد الموظفين للخد الادنى، واعفاء المسؤولين عن التهاون في اتخاذ التدابير اللازمة. والاعفاء هو أقل مايمكن فعله
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13
8 - N.H الجمعة 08 ماي 2020 - 16:18
قاليك رفع الحجر الصحي في 20 ماي هههه
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24
9 - youness الجمعة 08 ماي 2020 - 16:19
اللي يشوف السيد رئيس الحكومة المبتسم، المتفائل وهو يقول نحن مسيطرون مع أننا لسنا متأكدين من مهوم السيطرة- و الأجوبة المطلقة يطير ليه مع هد الأرقام.............
-فهم تتسطا-
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14
10 - مواطن مستاء الجمعة 08 ماي 2020 - 16:19
نداء الى وزارة الصحة. نحن لا نريد نسب مئوية أعطونا الارقام الخاصة بكل جهة ولا تزيدوا في عذابنا. كفاكم استهتارا بالمواطن البسيط. يعني لازم تكون معي آلة حاسبة لأعرف عدد الإصابات في جهتي. ما هاذا ؟
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14
11 - Hassan fadli الجمعة 08 ماي 2020 - 16:19
Il faut éviter de ré ouvrir les centres de visite technique et les centres d'immatriculation et les souks de ventes de véhicule pour éviter la propagation du virus
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1
12 - الحمد لله الجمعة 08 ماي 2020 - 16:20
الحمد لله الشرق صفر حالة لمدة 14 يوم الشرق الحضارة استمروا لكي نلقن درسا مهما للمغاربة في التحضر والرقي والازدهار
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-52
13 - مهدي الجمعة 08 ماي 2020 - 16:20
اللهم ارفع عنا هذا الوباء اشتقنا لصوت الإمام و اقامة الصلاة اللهم لا تحرمنا يا رب
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23
14 - حايد بلاك الجمعة 08 ماي 2020 - 16:21
الحياة أصبحت عادية في المدن، يجب رفع الحجر الصحي وكل شخص سيتحمل مسؤوليته فيما يتعلق بالاجراءات والاحترازات الوقائية، أما تدمير الانسان نفسيا واقتصاديا وحتى جسديا فهذا خطره أشد فتكا من كورونا، الناس غير ملتزمة فقط الدولة تريد تدمير الاقتصاد وتدمير الطبقة الوسطى لتزداد نسبة الفقر والبطالة والهشاشة والامراض تلنفسية والانتحار...انهوا هذه المهزلة، فلا يمكن الاختباء من سنن الطبيعة.
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13
15 - khalid الجمعة 08 ماي 2020 - 16:21
الأغلبية ملتزمة بالحجر الصحي...والبعض غير مبالي... بهذا التصرف .... سنبقى ندور في حلقة مغلقة...
لا حول ولا قوة إلا بالله.....لا حول ولا قوة إلا بالله....
الأمور تزداد تعقيدا... لكن لا تقنطو من رحمة الله... فالله معنا... فإن مع العسر يسرا... وأكثرو من الدعاء في هذه الأيام الفضيلة...
«اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبته، وكل خطيئة أخطأتها»
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5
16 - جالس في دارو الجمعة 08 ماي 2020 - 16:21
الحمد لله على كل حال الأمور تبشر بالخير إن شاء الله عدد الوفيات قليل علينا بالدعاء والله يهدي الناس يلتزمو البيوت في هذه الأيام الحرجة
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6
17 - محمد بومريم الجمعة 08 ماي 2020 - 16:22
ماهو غير معروف هل الإصابات المعلن عنها يوميا من ضمن عدد المخالطين ام هناك إصابات خارج هذا العدد
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2
18 - boz الجمعة 08 ماي 2020 - 16:22
الله يحفضنا يا رب و يبعد عنا الوباء
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8
19 - bobo الجمعة 08 ماي 2020 - 16:23
هدا نتاج لواقع ينخره الجهل والامية الله يلطف بينا في هدا رمضان
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6
20 - Marra الجمعة 08 ماي 2020 - 16:23
حسبنا الله ونعم الوكيل مازال كنشوفو بؤر جديدة كتزاد منين كيتزاد هادشي الله وأعلم علاش الدولة مبغاتش تزير ودير حجر صحي كلي عالاقل لمدة اسبوع باش يبانو جميع الحالات مرة وحدة ويتصداو ليها ويسالي علينا هادشي ياربي شهرين واحنا محبوسين مكنشوفو واليدينا مكنمشيو لخدامينا صابرين لهادشي كامل على ود بلادنا ويلا خرجتي شفتي زناقي والطرقان تقول حتى واحد مكاين فدارو راه عيب هادشي والله راه خاصنا نتعاونو الهدرة بوحدها مكافياش كولشي يتقدا داكشي لي خاص مرة وحدة ويسد عليه راه لي كيخرج كيجيب المرض للدار ومازال شركات باقيين خدامين ايوا هادشي معمرو مغادي يتحبس فرحنا ملي الناس بداو كيتشافاو ولكن دوك لي كيخرجو كيعاود يدخو بحالهوم تاني ايوا ماغاديش نساليو بعدم مبالاة الشعب أملنا فالله يشوف من حالنا اما احنا مغلوب عن امرنا
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10
21 - عبد الصمد أبو ملاك الجمعة 08 ماي 2020 - 16:23
أخوف ما أخافه هو رفع الحجر قبل اجتثات هذا الفيروس الخطير، المدة القدرة في شهرين كانت كافية لاندحاره لولا عدم التزام الجميع بالقواعد الصحية السليمة، نسأل الله السلامة والعافية.
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1
22 - خريبكي الجمعة 08 ماي 2020 - 16:24
اودي مع من داوي سييير واحد شهر اخر
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4
23 - عثمان الضاو الجمعة 08 ماي 2020 - 16:24
غدا ان شاء ستكون الاعداد قليلة في الصباح 38 حالة و في المساء 28 حالة و بعد الغد ستكون نفس
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-1
24 - cmc rachid الجمعة 08 ماي 2020 - 16:25
في كل وقت وحين ننتضر تقلص عدد الإصبات ،ولكن متشاؤن لإ أن يشاء الله اللهم رفع عنا هذا الوباء
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0
25 - نادية الجمعة 08 ماي 2020 - 16:25
نسألك الرحمة يا الله ...الله يشاافي الجميع يااربي والله ارحم الأموات في هذاا اليوم المبارك
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1
26 - انسانة الجمعة 08 ماي 2020 - 16:26
163 حالة ونحن على اساس في الحجر الصحي فما بالك اذا تم خفيفه او رفعه سنسمع 1000 في اليوم . يارب سترك
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6
27 - مر مرور الكرام الجمعة 08 ماي 2020 - 16:26
اللهم الطف بنا، اللهم سلم سلم.
اللهم احفظنا من كل بلاء ووباء.
آمين، ورحم الله من قال آمين.
على الجميع الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية المتخذة من طرف السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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2
28 - من الرباط الجمعة 08 ماي 2020 - 16:26
للأسف الإصابات في جهة الرباط ليست دقيقة كما ان الإصابات في مجملها لاتزال في ارتفاع بالرغم من تطمينات رئيس الحكومة البارحة حيث أن المغرب يمر خلال هذه الأسابيع الماضية وربما تمتد إلى الأسابيع القادمة بقلب عاصفة هذا الفيروس اللعين نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يرفعه عنا وعن جميع خلقه يا أرحم الراحمين. اللهم إنك كريم عفو فاعفوا عنا.
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3
29 - موحى الجمعة 08 ماي 2020 - 16:27
كل يوم و نفس الأسلوب في تناول جديد الوباء.ندوة جافة أكثر روتينية و مملة. لماذا لا تتم التطرق إلى معلومات جديدة كمتوسط المتعافين و الوفيات و أسباب تواجد البؤر ؟ لماذا لا تعطى فرصة للصحفيين لطرح أسئلة هادفة ؟ طريقة تناول الأرقام المحينة يكفي أن تأتي في النشرات الرئيسة للاخبار. الله اعفو على هاد المسؤولين
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7
30 - متفائل الجمعة 08 ماي 2020 - 16:27
الحمد لي الله على كل حال.دابا تزيااان.
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1
31 - عبد الرحيم الجمعة 08 ماي 2020 - 16:27
نسأل الله تعالى أن يجعل هذا الشهر شهر المغفره والعتق من النار وان يشفي كل مريض،ويحفظنا من شرور الاوبئة .برحمتك يالله .
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4
32 - Mahzala الجمعة 08 ماي 2020 - 16:27
55يوم من الحصار ولم تفعلو الا ماقسم ادا شاء الله ورفع هدا البلاء اهتمو بالناس وساعدو الفقير وحاربو الضلم اللدي هو سبب الجهل والتشتت في لافكار والقيم
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0
33 - طالب باحث الجمعة 08 ماي 2020 - 16:28
نعم ... الارقام في ازدياد و تمديد الحجر ضرورة ملحة لا مفر منها
الى متى ايها الشعب المغربي
نحن مطلية نعاني يوميا .معاناة نفسية . وحتى الوزارة لا تبالي . نحن مطلية مقبلين على امتحانات ماستر . فكيف سنحضر في هذه الاجواء .
اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا الله
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4
34 - عقدة النقص الجمعة 08 ماي 2020 - 16:31
في أعلى الصورة مكتوب بالفرنسية unite de prise en charge covide19 لماذا كل شيء في المغرب بالفرنسية هل نحن مثل ماما فرنسا في التقدم العلمي والطبي على الاقل ترجموها بالعربية وحدة العناية المركزة كوفيد19
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-1
35 - حميد الجمعة 08 ماي 2020 - 16:33
السلام عليكم ورحمة الله، راني كنقرا التعليقات وكلها كتسول علاش الاصابات كتزاد واخا كاين الحجر الصحي! اوبغيت نجاوب حيت بان ليا بزاف لي مزال مفهمش أن هاد الاصابات ماشي من الحجر الصحي لي ممطبقش كما يجب و لكن نسبة كبيرة تقريبا 80% من المخالطين لي راهوم تحت المراقبة كاين فيهوم لي فبداية العزل ديال 14يوم او كاين لي فوسط المدة أو في آخر المدة إذن لي كان فيه الفيروس او مكانش باين خاصو مدة ديال الحضانة عاد باش كيبان في التحليلات لذلك كل يوم غادي نبقاو نسمعو ما بين 70 حتى200 حالة حتى يتم التاكد من جميع المخالطين اما الحجر فهو مطبق بشكل مقبول احسن من كثير من الدول نعم كاين شوية تفاوت بين المدن وشيء من التهاون ولكن الحمد لله غادي اكون خير ان شاء الله ورمضان مبارك سعيد
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1
36 - Abdou الجمعة 08 ماي 2020 - 16:34
عادي جدا ما دام وقت الحجر فقط من الساعة السابعة الى فجر اليوم الموالي . أما في النهار فليس هناك من حجر . و ذلك راجع لعدم الوعي الذي يسود و اللامسؤولية التي تربينا عليها .هذه نتائج التعليم الذي تلقيناه و الاعلام الذي نتابعه
اعطيني اعلام بدون ضمير اعطيك شعب بدون وعي .
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2
37 - محمد الجمعة 08 ماي 2020 - 16:35
اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما.
اللهم اشفنا و جميع مرضى المسلمين، اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بأسمائك الحسنى و صفاتك العلى أن ترحم ضعفنا و قلة حيلتنا، مالنا سواك يرحمنا نستغفرك و نتوب إليك نعترف بذنوبنا و تقصيرنا تجاهك و ليسل لنا سوى رجاء رحمتك.
اللهم ارحم و تقبل شهداء هذا الوباء و اعطف على ذويهم بالصبر و السلوان.
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38 - maroki الجمعة 08 ماي 2020 - 16:36
ناس خرجات عد بالهم سالا هالحجر الصحي ا حالة الطوارئ
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39 - isma3ily الجمعة 08 ماي 2020 - 16:36
اللهم ارفع عنا هادا الوباء ويخفف مانزل.يارب
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40 - bouazza الجمعة 08 ماي 2020 - 16:37
***
تقول المزحة الثانية:
الإشتراكية : أن تكون لديك بقرتان تعطي واحدة لجارك.
الشيوعية: أن تكون لديك بقرتان فتأخذهما الحكومة وتمنحك بعض اللبن.
النازية:أن تكون لديك بقرتان فتأخذهما الحكومة وتعدمك.
البيروقراطية:أن تكون لديك بقرتان فتأخذهما الحكومة وتقتل واحدة وتحلب الأخرى وتسكب اللبن بعيدًا.
الرأسمالية: أن تكون لديك بقرتان فتبيع واحدة وتشترى ثورًا،ثم ينمو القطيع فتبيعه وتتقاعد معتمدًا على مداخيلك.
شركة أميركية: أن تكون لديك بقرتان فتبيع واحدة وترغم الأخرى أن تعطيك لبن أربع بقرات ثم تستأجر خبيرًا استشاريًا لفهم لماذا ماتت البقرة.
شركة فرنسية: أن تكون لديك بقرتان فتعلن الإضراب لأنك تطالب بثالثة.
شركة يابانية:أن تكون لديك بقرتان. تعيد تصميمهما جينيًا بحيث تصير أصغر عشر مرات من حجم البقرة العادية، مع مضاعفة اللبن عشرين مرة.
شركة ألمانية: أن تكون لديك بقرتان تعيد تصميمهما جينيًا بحيث تعيش الواحدة مائة سنة وتحلب نفسها وتأكل مرة كل شهر.

.
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1
41 - حجر صحي الجمعة 08 ماي 2020 - 16:37
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، بنادم في حجر صحي ملتزمون والباقي خارج ممسوقش كاع،هناك خلل في الشعب منهم في بيته والاخرون مزدحمون في شوارع.
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42 - متابع الجمعة 08 ماي 2020 - 16:38
أرفعو الحجر الصحي على المدن التي تعرف 0 حالة نريد ان نعيش حياتنا الطبيعية
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-1
43 - امال الجمعة 08 ماي 2020 - 16:44
و إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو و إن يمسسك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده و هو الغفور الرحيم.
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44 - مواطن الجمعة 08 ماي 2020 - 16:45
99% من المواطنين ملتزنين أما 1% الله يهديهم ، إذا و بكل تأكيد هاد 1% غادنشر الوباء بشكل كبير و السلطات عيات و ملات من بقا فدارم بقا فدارك، الأردن و تونس كايبقاو أفضل مثال لمحاصرة الوباء فالدول العربية
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0
45 - مغربي ملتزم بالحجر الصحي الجمعة 08 ماي 2020 - 16:45
من خلال تعليقات هناك إجماع أن الحجر الصحي موجود فقط في التلفزة أما على أرض الواقع فهناك فوضى في الشوارع في الأزقة السيارات لي غادي لي جاي بدون سبب أسواق الخضر هناك ازدحام كأننا في رمضانات الفارطة نعم لا ننكر في أول الأمر كانت تحركات السلطات مشكورة أبهرت لا المواطنين و كذا دول أوروبية حيث أبان المغرب أنه في مستوى التحديات نتمنى أن نستدرك الأمر و تكون هناك دوريات في الأزقة و تعبئة شاملة و نتمنى أن نتخطى هذه المحنة
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1
46 - حمزة الجمعة 08 ماي 2020 - 16:49
لكل من يقول لم نسيطر على الفيروس فقط انضرو إلى دول الخليج إحصائيات خيالية بمقارنة معنا قطر اليوم سجلت 1311 حالة...
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0
47 - Hicham E.A الجمعة 08 ماي 2020 - 16:51
سيدي "حايد بلاك".
كفى من السلبية
أي تشاؤم هذا وأي فضل للدولة في تفقير المجتمع .
تقدم الدولة بتقدم مجتمعها على جميع الأصعدة.
ما في الامر هو أ ن هناك اكراهات وجب التغلب عليها.
التغيير يبدأ من القاعدة.
فلنبدأ بتربية انفسنا ونلتزم جميعا بواجباتنا لنطالب و لندافع عن حقوقنا بطريقة حضارية .
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48 - لأسف الجمعة 08 ماي 2020 - 16:52
بقينا هاكا كول نهار ههه حتال 2021 مهم 20 ماي رفع حجر صحي لي بغا طرا طرا صلات مدة ديال تصلف من هنا و هنا وطلب هنا و هنا....أنا مستفدت لا من راميد لا من دولة ولا من تشي حاجة فقط مقاتل أو جالس فدار أو تاشي حاجا متبدالات هادي شهرين... رفع حجر صحي ضروري حيت عينا... أو لي كيقول زيدو في حجر هداك شبعان في كرشي مزيان أو جامع فلوس تاع 10 سنين من بعد فاهم فهم تلاح.
20 ماي
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49 - مغربية الجمعة 08 ماي 2020 - 16:54
الملاحظ أن المسؤولية تتقاسم بين الدولة والمواطنين فالدولة تهاونت وخاصة في الأيام الأخيرة في فرض الحجر على المواطنين بالقوة فالشوارع مملوءة وأزقة الأحياء الشعبية تضج بالشباب والأسواق مملوءة ومكتضة وكأننا في عيد الضحى أما المواطنين فأنا اتأسف لهذا المستوى من اللامبلات وعدم الوعي بخطورة المرض وخطورة تنقله بين الناس وقالك غدين نرفعوا الحجر بعد 20 ماي !!
يجب على الدولة ان تتخدقرارات جزرية صارمة ضد مخالفي الحجر اذا اردنا ان نجنب بلادنا الحبيبة هذا الوباء
وفي القول والأخير نتضرع إلى المولى عز وجل بأن يرفع عنا هذا الوباء وأن يخرجها منه سالمين لا فاقدين ولا مفقودين وجميع المسلمين امين
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