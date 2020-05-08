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الرئيسية | مجتمع | مؤشر مقلق .. وزارة الصحة تكشف استمرار تفشي بؤر "كورونا"

مؤشر مقلق .. وزارة الصحة تكشف استمرار تفشي بؤر "كورونا"

مؤشر مقلق .. وزارة الصحة تكشف استمرار تفشي بؤر "كورونا"
هسبريس من الرباط
الجمعة 08 ماي 2020 - 16:40

على بعد حوالي 12 يوماً من تاريخ 20 ماي، وهو موعد انتهاء فترة الحجر الصحي الثاني، كشفت وزارة الصحة استمرار تفشي بؤر فيروس "كورونا" في البلاد.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، في تصريح صحافي اليوم الجمعة، أن أغلب الحالات المسجلة خلال هذه الأيام يتم اكتشافها ضمن بؤر متعلقة بالوسط العائلي أو الصناعي أو التجاري أو في تجمعات أخرى.

وأضاف مدير الأوبئة أن وضعية الحالة الوبائية اليومية بالمغرب تستمر في المستوى نفسه، مضيفا: "مع الأسف يتم تسجيل حالات على شكل بؤر وهو ما يجعلنا نؤكد على ضرورة الالتزام بقواعد الحجر الصحي والنظافة من أجل تقليص الحالات والمرور إلى مرحلة قادمة من التصدي لهذا الفيروس".

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة فقد تم اكتشاف 133 حالة خلال الـ24 ساعة من أصل 163 ضمن عملية تتبع المخالطين، أي بنسبة 82 في المائة، مع الإشارة إلى أن مصالح وزارة الصحة تضع تحت المراقبة 9080 مخالطاً.

وتستقر نسبة الوفيات من إجمالي عدد الإصابات في 3.3 في المائة، فيما ارتفعت نسبة التعافي لتصل إلى 40.7 في المائة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 163 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 5711 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 54160 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة الرابعة بعد زوال اليوم.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 186 حالة إلى حدود الرابعة زوالا، فيما تم تسجيل 145 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 2324 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - الحمد لله الجمعة 08 ماي 2020 - 16:52
فعلا مؤشر مقلق وغير مطمئن مما يعني ضرورة تمديد فترة الحجر الصحي
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-1
2 - مغربي الجمعة 08 ماي 2020 - 16:53
رمضان كريم اللهم ارفع عنا الوباء والداء والتزمو بيوتكم الله ارحم الوالدين
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5
3 - Reda الجمعة 08 ماي 2020 - 16:53
استمرار الحجر ليس حل ،خصوصا و هو لم يعد محترما من طرف الكل ،وحتى الدوله عيات ما بقاتش مزيره ،كنهدر على الدرك لاني في مجال تابعوللدرك بتماره ،
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3
4 - مهتم الجمعة 08 ماي 2020 - 16:54
رفع الحجر الصحي حتى وإن كان جزئيا قد يعصف بكل مجهوداتنا اتمنى المزيد من الصبر على الأقل شهرا إضافيا والا كونوا مستعدين لما وقعت فيه أعتى دول العالم :الجثث مكدسة في الحاويات
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-3
5 - ali69 الجمعة 08 ماي 2020 - 16:56
عسى أن تكره شيئا فهو خير لكم........20 ماي لا اضن سوف ينتهي الحجر الصحي...ارجو من الإخوان الاخد بالحيطة والحدر سواء بالحجر او بدون.....حفظكم الله...من كل وباء تقبل الله صيامكم.
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6 - مراكشي حر الجمعة 08 ماي 2020 - 16:56
السيد وزير الصحة اذا الوضع مقلق . عليكم بمحاصرة الأمكان المنتشر بها بؤور. وترك الناس تذهب للبحث عن رزقهم. وإقفال المصانع . التي لا تحترم معاير النظافة. راه الملل. هاذا
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7 - Rabat الجمعة 08 ماي 2020 - 16:57
بؤر صناعية و بؤر تجارية للاسف و المعامل المصانع كلشي خدااام هاكا بقيينا واخا نزيدو شهر و 2 و 3
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8 - محسن الغامي الجمعة 08 ماي 2020 - 16:57
نحن امام مشكل و استمرار تفشي الفيروس و الاصابات- بعملية حسابية: كل يوم يعلنون عن ما بين 100 و 134 اصابة في اليوم اي اكثر من 3000 في الشهر الواحد و هذا مقلق جدا علما ان دولا حدت من تفشي الفيروس مثل الاردن- ما هي الاسباب؟ المعامل؟ اين البرتوكول الصحي و التدابير الوقائية و الحملة الاعلامية و التوعية...هل سيدوم الحجر الصحي؟ معدل 3000 حالة في الشهر معدل مرتفع و لا يبشر بالخير و بفعالية التدبير- هل ستذهب 3 اشهر من توقيف الحركة هباء منتورا؟
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9 - الدكتور محمد من فاس الجمعة 08 ماي 2020 - 16:57
رجعت لتوي من مهمة طبية بحي بنسودة بفاس
و خلال مروري بجميع الأحياء الشعبية المكونة لهذا الحي، للأسف لم الاحظ أدنى احترام لتعليمات الحجر الصحي!!!!
هذا شيء خطير جدا : اتساءل لماذا هذا التراخي من جانب السلطات !!!!
اناشد المغاربة و السلطات ان يحترموا الحجر وإلا سنعيش في الحجر لمدة طويلة بسبب تهورنا !!!
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10 - مصطفى الجمعة 08 ماي 2020 - 16:58
كنا غاديين مزيان والأمن غادي مزيان حتال هاد رمضان والأمن مبقاش داير خدمتو بحال اللي كان قبل رمضان. الناس مجمعين نهار وليل وكرة القدم بالليل بالسيف مغينتاشر الوباء
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11 - hicham jad الجمعة 08 ماي 2020 - 16:58
التعايش هو الحل ،من ينتظرون 0 حالة فهم واهمون ،لن نصل ل 0 حالة و لو بقينا في الحجر سنة كاملة .
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12 - مسفيوي الجمعة 08 ماي 2020 - 16:59
انا على يقين ان الوزارة ستخرج بتصريح تؤكد فيه على تمديد الحجر الصحي ولكن هذه المرة غالبا ما سيتم اضافة اسبوع الى اسبوعين قبل ان يتم رفع الحجر الصحي في منتصف يونيو بإذن الله مع التأكيد على الالتزام بشروط الصحة واحترام التباعد الاجتماعي.
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13 - med الجمعة 08 ماي 2020 - 16:59
ان استمرار ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد19 هو نتيجة لعدم احترام الحجر الصحي في بعض المدن وخاصة الاحياء الشعبية والاسواق  ولهدا فان استمرار تمديد الطوارئ الصحية واردة وبشدة ..فعدم احترام الحجر الصحي يقابله تمديدالطوارئ....
وهدا كل ما يخص الحالة الوبائية لكوفبد 19 البلادنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبراكته
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