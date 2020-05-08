مؤشر مقلق .. وزارة الصحة تكشف استمرار تفشي بؤر "كورونا"

هسبريس من الرباط

على بعد حوالي 12 يوماً من تاريخ 20 ماي، وهو موعد انتهاء فترة الحجر الصحي الثاني، كشفت وزارة الصحة استمرار تفشي بؤر فيروس "كورونا" في البلاد.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، في تصريح صحافي اليوم الجمعة، أن أغلب الحالات المسجلة خلال هذه الأيام يتم اكتشافها ضمن بؤر متعلقة بالوسط العائلي أو الصناعي أو التجاري أو في تجمعات أخرى.

وأضاف مدير الأوبئة أن وضعية الحالة الوبائية اليومية بالمغرب تستمر في المستوى نفسه، مضيفا: "مع الأسف يتم تسجيل حالات على شكل بؤر وهو ما يجعلنا نؤكد على ضرورة الالتزام بقواعد الحجر الصحي والنظافة من أجل تقليص الحالات والمرور إلى مرحلة قادمة من التصدي لهذا الفيروس".

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة فقد تم اكتشاف 133 حالة خلال الـ24 ساعة من أصل 163 ضمن عملية تتبع المخالطين، أي بنسبة 82 في المائة، مع الإشارة إلى أن مصالح وزارة الصحة تضع تحت المراقبة 9080 مخالطاً.

وتستقر نسبة الوفيات من إجمالي عدد الإصابات في 3.3 في المائة، فيما ارتفعت نسبة التعافي لتصل إلى 40.7 في المائة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 163 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 5711 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 54160 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة الرابعة بعد زوال اليوم.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 186 حالة إلى حدود الرابعة زوالا، فيما تم تسجيل 145 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 2324 حالة.