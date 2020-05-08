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الرئيسية | مجتمع | اعتماد المنصة الرقمية "توجيه" لولوج مدارس وطنية

اعتماد المنصة الرقمية "توجيه" لولوج مدارس وطنية

اعتماد المنصة الرقمية "توجيه" لولوج مدارس وطنية
هسبريس - و.م .ع
الجمعة 08 ماي 2020 - 18:10

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم، ابتداء من الدخول الجامعي المقبل 2020-2021، تدبير ولوج السنة الأولى لعدد من المدارس الوطنية من خلال اعتماد الانتقاء عبر استعمال المنصة الرقمية "توجيه" عوض الانتقاء الأولي والمباراة الكتابية المعمول بهما.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، اليوم الجمعة، أن الأمر يتعلق بالمدارس الوطنية للتجارة والتسيير، والمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، والمدرستين الوطنيتين للمهن، والمدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم، مضيفة أنه سيتم الاعلان عن المسطرة التفصيلية وتواريخ انطلاق طلبات الترشيح عبر هذه المنصة في وقت لاحق.

ووفق البلاغ، فإن هذا القرار الذي تم اتخاذه بتشاور وتنسيق مع المؤسسات المعنية في إطار خطة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، يأتي لتبسيط ورقمنة مسطرة ولوج المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود من خلال منظومة معلوماتية مندمجة تكرس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

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