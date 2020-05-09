حصيلة كورونا تصل 5873 بتسجيل 162 إصابة جديدة في المغرب

هسبريس من الرباط

كشفت أرقام محينة لشبكة المختبرات الطبية الوطنية عن تسجيل 162 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في ظرف الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 5873 حالة في المغرب.

وأوردت معطيات وزارة الصحة أن عدد الحالات التي جرى استبعادها، بعد الحصول على نتائج سلبية، قد بلغ 56134 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

وتبعا للمصدر ذاته؛ لم يتم تسجيل أية حالة وفاة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم السبت، ليظل إجمالي الوفيات 186 حالة.

المعطيات المذكورة أفادت بأنه تم تسجيل 65 حالة شفاء جديدة خلال المدة الزمنية نفسها، ويناهز العدد الكلي لحالات التعافي 2389.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية".