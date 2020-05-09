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كُتّاب وآراء
حصيلة كورونا تصل 5873 بتسجيل 162 إصابة جديدة في المغرب
كشفت أرقام محينة لشبكة المختبرات الطبية الوطنية عن تسجيل 162 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في ظرف الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 5873 حالة في المغرب.
وأوردت معطيات وزارة الصحة أن عدد الحالات التي جرى استبعادها، بعد الحصول على نتائج سلبية، قد بلغ 56134 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.
وتبعا للمصدر ذاته؛ لم يتم تسجيل أية حالة وفاة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم السبت، ليظل إجمالي الوفيات 186 حالة.
المعطيات المذكورة أفادت بأنه تم تسجيل 65 حالة شفاء جديدة خلال المدة الزمنية نفسها، ويناهز العدد الكلي لحالات التعافي 2389.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (53)
يارب دير لينا تاويل ديال الخير
يا ربي تستر
الأمور تزداد تعقيدا...
«اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبته، وكل خطيئة أخطأتها»«اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبته، وكل خطيئة أخطأتها»
منظمة الصحة العالمية تتوقع عودة الفيروس في الخريف القادم ، بمعنى أن أعراضه و قوته ستنخفض في الصيف لاكنه لن ينقرض، و في الخريف يتطور و يرجع مجددا.
الفيروس في ضعف و حتى غالبية الحالات لم تظهر عليها أية أعراض، إدن لن يمر فترة الحجر حتى ترسلوا نصف المغاربة للمستشفيات بسبب الإكتئاب و فقر الدم و الوزن الزائد و القلب و الشرايين... و النصف الآخر للقضاء و السجون! راه الناس غاتموت بالجوع.
اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.
السلام عليكم ورحمة الله. التعليق على وباء كورونا وتداعياته شأن يختص به أصحاب التأهيل المختص في علم الأوبة والفيروسات؛ ويالتالي فهو غير خاضع للهوى أو النزوات. فتعليق غير المختص يصدر عن ظرفيته ونفسيته هو عن مدى مؤهلاته وبالتالي فإن ما يراه هذا تحسنا للحالة الوبائية قد يراه آخر حالة خطيرة، وتتعدد الآراء بتعدد المعلقين وهذا يزيد من حيرة المتتبع. فالمرجو ترك التعليق لمن له الأهلية ليفيدنا لا لأي شخص آخر يزيدنا قلقا وتذمرا، وشكرا.
#خليك-فدارك
بقى فدارك
اللهم رحمتك يا رحمان