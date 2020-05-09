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الرئيسية | مجتمع | حصيلة كورونا تصل 5873 بتسجيل 162 إصابة جديدة في المغرب

حصيلة كورونا تصل 5873 بتسجيل 162 إصابة جديدة في المغرب

حصيلة كورونا تصل 5873 بتسجيل 162 إصابة جديدة في المغرب
هسبريس من الرباط
السبت 09 ماي 2020 - 10:00

كشفت أرقام محينة لشبكة المختبرات الطبية الوطنية عن تسجيل 162 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في ظرف الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 5873 حالة في المغرب.

وأوردت معطيات وزارة الصحة أن عدد الحالات التي جرى استبعادها، بعد الحصول على نتائج سلبية، قد بلغ 56134 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

وتبعا للمصدر ذاته؛ لم يتم تسجيل أية حالة وفاة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم السبت، ليظل إجمالي الوفيات 186 حالة.

المعطيات المذكورة أفادت بأنه تم تسجيل 65 حالة شفاء جديدة خلال المدة الزمنية نفسها، ويناهز العدد الكلي لحالات التعافي 2389.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (53)

1 - بقا فدارك السبت 09 ماي 2020 - 10:13
ليس هناك اي تحسن لازلنا في خط افقي نسال الله العافية.
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20
2 - LAAZIZI ABDERRAHIM السبت 09 ماي 2020 - 10:15
الحمد لله على كل حال
يارب دير لينا تاويل ديال الخير
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17
3 - نطالب السبت 09 ماي 2020 - 10:16
نطالب بتمديد حالة الحجر الصحي لشهر آخر فالأوضاع لا تبشر بخير في ظل وجود بعض البشر الغير منضبطين لأوامر السلطات.يجب فرض حظر التجوال ابتداءا من الرابعة عصرا والقطع مع سياسة اللين
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19
4 - Arias السبت 09 ماي 2020 - 10:16
هيا بنا .نحن على عتبة 10 الاف.رغم الداء والاعداء.بقينا هنا احمادي...
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11
5 - oujdi السبت 09 ماي 2020 - 10:17
قفزة مور قفزة و شكون يحد الباس
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2
6 - سعيد السبت 09 ماي 2020 - 10:17
اللهم ألطف بعبادك وارحمهم الأمور تزداد خطورة و تعقيدا الإصابات ارتفعت وهذا مالا نريده التزموا بيوتكم إذا أردتم أن نخرج من هذا الوباء وان يرفع الحجر عنا بركة من التعنت وعدم الاهتمام بحالة الطوارئ الصحية
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14
7 - مروان السبت 09 ماي 2020 - 10:17
...............................وامصيبتاه.
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0
8 - ابن السبت 09 ماي 2020 - 10:17
ويستمر نفس العدد مع آسف ، يارب اللهم رفع مقتك وغضبك علبنا عجل غير اجيل ياارحمة الرحمين
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8
9 - عز الدين أفريكانو السبت 09 ماي 2020 - 10:18
بكل بساطة إننا نؤدي ضريبة جهل فئة متهورة ومستهترة ....تقودنا إلى الحجر الطويل...لا حول ولا قوة إلا بالله...لطفك يارب..
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18
10 - مرباح السبت 09 ماي 2020 - 10:18
تمرة تهورنا و عدم التزامنا بالحجر الصحي بدأت تضهر بحيت يوما على يوم بدأنا نسجل اصابات متزايدة... السبب تراخينا وعدم التزام المواطن بالحجر الصحي و بطرق السلامة و منها عدم استعمال الكمامة بالطريقة الصحية الصحية حيت هناك من يستعمل نفس الكمامة لايام ولاسابيع والله اعرفهم حتى تترجع سوداء بالوسخ وهناك من يستعملها خوفا من المراقبة و منهم من يستعمل نفس الكمامة لايام ولاسابيع تحت دقنه ناهيك عن الزيارات بين العائلات و كان الامور عادية بالإضافة إلى التنقل بين المدن عبر طرق ملتوية
يا ربي تستر
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12
11 - adil السبت 09 ماي 2020 - 10:19
نتيجة التراخي و استهتار المواطنيين مع عدم الاحساس بالمسؤولية سيولدون الى نتائج كارتية على المستوى الصحي تم الاقتصادي. الاحظ ان هناك من فقد بوصلة التحكم في الأمور
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6
12 - خالد السبت 09 ماي 2020 - 10:19
لا حول ولا قوة إلا بالله.....لا حول ولا قوة إلا بالله....
الأمور تزداد تعقيدا...
«اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبته، وكل خطيئة أخطأتها»«اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبته، وكل خطيئة أخطأتها»
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12
13 - مواطن غيور. الحجر الصحي السبت 09 ماي 2020 - 10:20
السلام عليكم
منظمة الصحة العالمية تتوقع عودة الفيروس في الخريف القادم ، بمعنى أن أعراضه و قوته ستنخفض في الصيف لاكنه لن ينقرض، و في الخريف يتطور و يرجع مجددا.
الفيروس في ضعف و حتى غالبية الحالات لم تظهر عليها أية أعراض، إدن لن يمر فترة الحجر حتى ترسلوا نصف المغاربة للمستشفيات بسبب الإكتئاب و فقر الدم و الوزن الزائد و القلب و الشرايين... و النصف الآخر للقضاء و السجون! راه الناس غاتموت بالجوع.
اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.
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8
14 - بدور علي السبت 09 ماي 2020 - 10:21
السلام عليكم.....كما العادة بؤر صناعية او تجارية ...متى نصل إلى 0حالة ونعود إلى حياتنا الطبيعة......كل ما علينا هو التعود على العيش مع الوباء والاخد بالحيطة والحدر بجدية .........حتي يأتي الفرج تقبل الله صيامكم والسلام....
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9
15 - هشام السبت 09 ماي 2020 - 10:22
هاد شي مخدامش.. ايلا بقينا هكدا فلن نقضي على الفيروس و لن يتم رفع حالة الطوارئ نهائيا.. اعتقد يجب اعتماد حضر التجول شامل مع إغلاق الوحدات الصناعية و تدخل جميع القوات بما فيها الجيش للتدخل عند الحالات الاستثنائية و مساعدة العائلات المحتاجة بالمواد الغذائيه
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4
16 - Yoyo السبت 09 ماي 2020 - 10:22
بعد اعلان الاصابات بالنسب المئوية بدلا من الاعداد الحقيقية اصبح الكثير لا يبالي بالامر ظنا منه ان هناك امر ما يتم اخفاؤه،كان الكل يمتظر السيد اليوبي ليطلع عن المستجدات واماكن الاصابة اما الان فالامر لا يهم وبعد تضارب بعض الارقام زيادة او نقصا بعد التساؤل عن كيفية احصاء الحالات،هل تتم حسب مكان الاقامة ام مكان التسافي او مكان الانتماء اي اصل المصاب
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8
17 - ام اسراء السبت 09 ماي 2020 - 10:22
إن هذه الإصابات التي نراها في تزايد لا تبشر بخير، لأن الناس لا تحترم ولا تساعد السلطات على الصد لهذا الوباء تحية لكل الطاقم الطبي والسيد محمد الليوبي الذي يطل علينا كل يوم وعلامات الحزن ظاهرة على وجهه وتحية للسيد صلاح الدين الغماري.
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3
18 - ابراهيم السبت 09 ماي 2020 - 10:23
ان اكبر خطا يحدث هو لماذا لا يتم ذكر الاحياء المصابين حتى يتمكن الناس ليعرفو اين تغلغل المرض
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4
19 - goulmima السبت 09 ماي 2020 - 10:23
لاحظنا هده الايام ارتفاع عدد الاصابات الى ما فوق المأة،وهدا ربما راجع الى عدم الالتزام التام بتدابير الحجر الصحي،و ارتفاع نسبة الفحوصات كدلك،على العموم ارقام غير مقلقة،مزيدا من الصبر،الفرج قريب و تعود الحياة الى طبيعتها.
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-1
20 - شفاء السبت 09 ماي 2020 - 10:23
الله يدير شي تاويل ديال الخير ويستر العواقب آمين يارب ندعو الله ان يستر هذا البلد ويرفع عنا الوباء بقدرته وقوله تعالى للشيء كن فيكون
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5
21 - تري السبت 09 ماي 2020 - 10:24
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين
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2
22 - محمد الجعباق السبت 09 ماي 2020 - 10:24
خص الدولة تعمل حظر شامل . وإلا كتسننى أيام كحلة راه تناكت أخوتي
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-5
23 - أطلسي السبت 09 ماي 2020 - 10:25
ااسبب هو بعض البشر المخالفين للحجر أين هي الدوريات. قبل أذان المغرب كارثة تقع في الأحياء الشعبية تمديد الطوارى لا مفر منه..
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2
24 - A .JALIL السبت 09 ماي 2020 - 10:26
اللهم يا كريم يا رب العرش العظيم يا ذا القوة المتين ..لاحول ولاقوة لنا الا بك نسالك باسماءك وصفاتك العليا ان تفرج همنا وتنفس كربنا ..قصرنا وفرطنا وانتا الله الرحيم الكريم لا يخفى غليك حالنا ..ازل عنا هدا الوباء بقدرتك يا قدير....امين
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4
25 - ياسين بوهامة السبت 09 ماي 2020 - 10:27
الرقم في تزايد يوم بعد يوم و كل شيئ عندنا بالعكس...في الدول الاخرى نلاحظ تناقص اعداد الاصابات و عندنا بعد اكثر من 2 اشهر من الحجر اعداد الاصابات تتزايد...علاش؟ ما السبب؟ واش في السكان او في الادارة؟
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1
26 - المكناسي السبت 09 ماي 2020 - 10:27
رفقا بنا أيها الإخوة
السلام عليكم ورحمة الله. التعليق على وباء كورونا وتداعياته شأن يختص به أصحاب التأهيل المختص في علم الأوبة والفيروسات؛ ويالتالي فهو غير خاضع للهوى أو النزوات. فتعليق غير المختص يصدر عن ظرفيته ونفسيته هو عن مدى مؤهلاته وبالتالي فإن ما يراه هذا تحسنا للحالة الوبائية قد يراه آخر حالة خطيرة، وتتعدد الآراء بتعدد المعلقين وهذا يزيد من حيرة المتتبع. فالمرجو ترك التعليق لمن له الأهلية ليفيدنا لا لأي شخص آخر يزيدنا قلقا وتذمرا، وشكرا.
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6
27 - Mohammed السبت 09 ماي 2020 - 10:28
يجب معاقبة كل من اصيب بهدا المرض لانه لم يحترم الحجر الصحي ولو بدعيرة لأننا سامنا من هدا الحجر ونرى يحب التعامل بأكثر حزم وصرامة
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-13
28 - مبارك في الغربة السبت 09 ماي 2020 - 10:28
لي بغيت نوصلو و إعرفوه المغاربة أنه هم أنفسهم لي بإمكانهم إيقاف إنتشار الوباء من خلال الإبتعاد عن الإختلاط و اتباع شروط السلامة.. خصنا نعاونو نفوسنا باش نتجاوزو هذه الجائجة ..واش ضروري إجي المخزن و تنوض الحيحة باش نلتازمو ..لنرتقي.....
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4
29 - رشيد السبت 09 ماي 2020 - 10:29
هذا الفيروس حير العالم، الدول التي كنا نحسبها متقدمة تخالطت عليها الاوراق فبدأت بإجراءات التخفيف ، دراسة ألمانية والله أعلم حسب ما نشر، بينت بأن الفيروس بدأ يفقد قوته الفتكية وتكوينه الجيني بدأ بالتغير والضعف، ورغم ذلك فسرعة الانتشار ما زالت متواصلة وقد تستمر لمدد طويلة، ما خلفه الفيروس من ركاد اقتصادي في العالم وحجر صحي على سكانه خلخل السياسات والخطط، وقد يعرف العالم بعد كورونا تغييرات جذرية هامة.
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2
30 - تازة السبت 09 ماي 2020 - 10:31
الله ايحد الباس وايجيب الشفاء للجميع وايحد الله هدا الوباء في هدا الشهر المبروك.
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1
31 - rachida السبت 09 ماي 2020 - 10:31
شئ مقلق ونحن نرى نفس عدد الاصابات بسبب الفئة المستهترة الجاهلة التي لا تريد ان تعرف عواقب وخطورة هذا الوباء الله يلطف بنا وصافي
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1
32 - مواطن السبت 09 ماي 2020 - 10:31
اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الداء بلطفك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام وسيء الاسقام.
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1
33 - تقبل الله صيامكم. السبت 09 ماي 2020 - 10:33
الحمد لله الأمور بدأت تعطي أكلها نتيجة جهود المسؤولين الصحيين بمضاعفة عدد التحليلات في اليوم حيث تخطى 2000 تحليلة بعد 18 ساعة. هذا ويجب التنبيه على الإستمرار في الصرامة واليقظة من جانب السلطات الأمنية وعدم التراخي من أجل حصر الوباء في مناطق ضيقة وتطبيق الخناق عليه بواسطة الإلتزام الصارم بقواعد الحجر والنظافة. كما نفرح للمعافين نتألم للمتوفين. حفظ الله البلاد والعباد من كل سوء.لنتذكر سابقا كان عدد الحالات يتجاوز 200 فقط بعدد قليل من التحليلات في اليوم أقصاها 900 تحليلة. تقبل الله صيامكم.
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-1
34 - sohail السبت 09 ماي 2020 - 10:34
بالسيف ماترتفع الحصيلة وسيسجل في الايام القادمة ارقام تتعدى 300حالة فاليوم كيفاش ما بغيتوش هادشي يكون وجميع المحلات التجارية مفتوحة وبائعي الخضر والفواكه في كل مكان علاش ما نديروش بحال زمان تفكروا بزلافة دالشوربة والثمر ونتسحرو برغيفات مدهونين بالسمن والعسل ونبقاو فديورنا حتى يفوت هاد المرض راه بهاد الخروج العشوائي حياتنا في خطر والعمل في مهب الريح على السلطات ان تقوم بواجبها مشي لوبي الفلاحة والتجارة ادخل الفلوس وحنا نتشردو
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-4
35 - chakib السبت 09 ماي 2020 - 10:34
اللهم إرحم عبادك المستضعفين. ورفع هذا الوباء عنا يارب. المشكلة في المواطنين. لا يحترموا الطوارئ . الناس خارجين بدون أسباب الفوضى كفاش تيتراجع هدا الوباء
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1
36 - خلدون السبت 09 ماي 2020 - 10:34
الشركات هي سبب هدا الانتشار وخاصة بالدار البيضاء وطنجة يجب توقف هده الشركات والا لن يزول هدا الفيروس نلاحض في باقي الجهات هناك انخفاض كبير أما طنجة والدار البيضاء هناك ارتفاع بحكم اشتغال الشركات واكتشاف بؤر فيها
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1
37 - مغربي السبت 09 ماي 2020 - 10:34
الله يلطف بينا وصافي ,كانبغي نكون إيجابي قدر المستطاع ولكن راه النفسية عيات بهاد العداد لي كايسجل كل يوم حالات إصابة جديدة ولا نهار توقف مند البداية دالانتشار د الوباء .
#خليك-فدارك
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1
38 - مواطن السبت 09 ماي 2020 - 10:36
هادشي غادي وكيزيد باينة غيكون تمديد حالة الطوارئ لمرات عديدة حتى يفوت الصيف خصوصا في بعض الجهات
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2
39 - عبد الصمد السبت 09 ماي 2020 - 10:36
لطفك يا الله.أرقام لا تبشر بالخير في ظل استهتار الكثير من المواطنين بشروط السلامة الصحية
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1
40 - عابر سبيل السبت 09 ماي 2020 - 10:37
تكثيف حالات الكشف الطبي هو الحل.. سيعقبه طبعا ارتفاع صاروخي لحالات الإصابة.. ولكن سنتمكن من تطويق المرض أواخر غشت... لا تتحدثوا عن ماي.. وإلا سنضطر للتعايش مع الكارثة.
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1
41 - [email protected]m السبت 09 ماي 2020 - 10:39
يارب السلامة . واش هدا مسلسل لا نهاية له .اصبحنا فدوامة . يارب تلطف بنا. وتهدي بنادم علينا.
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1
42 - عزيز السبت 09 ماي 2020 - 10:39
عدنا إلى نقطة الصفر لأسباب أو لأخرى المهم فترة الحجر الصحي لم تفي بمبتغاها المنشود لازلنا بحاجة إلى شهر اخر لتتضح الصورة
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0
43 - لطيفة لحرش السبت 09 ماي 2020 - 10:41
اين اختفى اذن الفايد الذي صرح في فيديو ان رمضان سيقضي نهائيا على فيروس كورونا . الاحصائيات منذ بداية رمضان تقول العكس فهناك ارتفاع في حالات الاصابة على ما قبل رمضان ولولا اجهزة التنفس ودواء الطبيب الفرنسي راوول لكان الموتى اكثر وحالات الاستشفاء منعدمة . اتمنى ان يلتزم المغاربة جميعهم بالحجر الصحي والكمامة والتباعد الاجتماعي وايضا النظافة لكي نخرج من هذه الجائحة باقل الاضرار . فما نلاحظه هو استهتار بعض الشبان بالخروج في كل وقت ناسين ان بامكانهم ان يكونوا حاملين للفيروس ولو انهم يشعرون بصحة جيدة ولكن يمكن ان ينقلونها الى افراد عائلاتهم او اصدقاء لهم لان المؤكد هو ان الانتشار الحالي اصبح بشكل كبير بين المخالطين وداخل العائلة . فمزيد من الحذر وشكرا لكم
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0
44 - منصف التازي السبت 09 ماي 2020 - 10:43
ارقام تدل سيستمر الوضع على ما هو عليه . عطيونا باش ناكلو و تشربوا رآه تقهرنا و بالإضافة رآه مراض ايضا بالضغط و السكري أنها كارثة تنتظرنا . شهرين من الحجر بدون فائدة
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45 - عبد الحكيم السبت 09 ماي 2020 - 10:45
الأمر للله ،على الحكومة أن تصرح بالسنرهات المحتملة ،
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0
46 - اساعيل السبت 09 ماي 2020 - 10:45
الأرقام المسجلة في المغرب ضعيفة ويستطيع التحكم بها ولكن أظن أن ضعف التحاليل المخبرية والحجر الصحي الغير الجيد يحول دون ذالك
بقى فدارك
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1
47 - سعد السبت 09 ماي 2020 - 10:46
بينما تضحي الاطقم الطبية بحياتها من اجل هذا الشعب و عملها المتفاني ليلا و نهارا و بعيدا عن فلذات كبدهم، هناك من لم يستطع التضحية بجلوسه وسط عائلته و أبى الى ان يخرج للتسكع...في انتظار الحظر العسكري ان شاء الله
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0
48 - مجرد رأي السبت 09 ماي 2020 - 10:47
بعيدا عن القراءات التحليلية للوضع الوبائي، يذكرني مايجري حاليا بمقابلات المنتخب الوطني عندما يكون متقدما في اللقاء لكن سرعان ما يفقد تفوقه بسبب تهور اللاعبين وانتشاء فرحة الفوز قبل الاوان. نحتاج المزيد من الجهد لتغيير العقليات.
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49 - حكيم السبت 09 ماي 2020 - 10:47
يا من ينتظرون رفع الحجر الصحي في 20 ماي كأنك تعطي سلاح لطفل ( أقصد الجاهلون الذين لا يلتزمون بالحجر الصحي ) ، الى جات موجة من الإصابات كثر من الطاقة الإستعابية لمستشفياتنا ، وللعلم ان حصيلة الإصابات تكون يومياً الدينا الإمكانيات لإحتواء جميع المصابين لا أظن ذلك, الحل الامثل هو وضع مختبرات للكشف عن الجهل و علاجه.
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0
50 - المتمعن السبت 09 ماي 2020 - 10:50
صباح الشفاء لكل المرضى الله يفرجها علينا اصابات كتزاد الله يدير شيتاوي د الخير
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0
51 - Zahya السبت 09 ماي 2020 - 10:51
إن الحجر الصحي في الدار البيضاء أصبح شبه منعدم وساكنتها وصلة إلى درجة كبيرة من اللامسؤولية وخصوصا الأحياء الشعبية فهم يغردون خارج السرب.
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0
52 - الحمداني السبت 09 ماي 2020 - 10:51
لازالت هناك 11يوما وتنتهي فترة الحجر الصحي الثانية. والعداد غير متحكم فيه والكل يتحدث هل نحن فعلا تجاوزنا مرحلة الخطر .فلا جواب شاف يطماءننا واصبحنا نرى الاكتضاض في كل مكان ..ومبقناش عارفين رسنا من رحلتنا .
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53 - زعيتر السبت 09 ماي 2020 - 10:53
اللهم لطفك بنا فإننا ضعفاء
اللهم رحمتك يا رحمان
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