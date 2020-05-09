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كُتّاب وآراء
"صفر وفاة" في 18 ساعة .. والخاضعون لعلاج كورونا 3298
في الوقت الذي لم تفصح فيه معطيات وزارة الصحة صباح اليوم السبت عن أعداد المصابين بفيروس كورونا وفق التوزيع الجغرافي لجهات المملكة، كشف المصدر عن عدم تسجيل أي حالة وفاة طيلة 18 ساعة المنصرمة، لتستقر النسبة في 3.17 بالمائة، وفق تطبيق https://covid.hespress.com.
ومقابل عدم تسجيل أي ضحية بسبب تداعيات فيروس كورونا خلال الفترة الزمنية الممتدة بين الرابعة عصر أمس والعاشرة من صباح اليوم، تعافى 65 شخصا، ليصل عدد المتعافين إلى 2389، بنسبة 40.68 بالمائة.
المعطيات ذاتها أوردت رقما معتبرا يتمثل في استبعاد 1974 شخصا بعد أن أثبتت التحاليل عدم إصابتهم بالفيروس، ويصل الإجمالي إلى 56134 مستبعدا.
رقم آخر ورد في معطيات وزارة الصحة المغربية يتجسد في عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج من فيروس كورونا، وهو 3298 شخصا، بزيادة 97 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 162 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 5873 حالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
فيناهو التحاليل ايجاز من كوريا باش نديرو التحاليل لجميع المخالفين مرة وحدة
علاش هاد مرض الاعصاب
ماعندهوم منين يجيبوها كون احتارموا الاجراءات المفروضة.
دمتم في حفظ الله ورعايته