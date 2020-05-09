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الرئيسية | مجتمع | "صفر وفاة" في 18 ساعة .. والخاضعون لعلاج كورونا 3298

"صفر وفاة" في 18 ساعة .. والخاضعون لعلاج كورونا 3298

"صفر وفاة" في 18 ساعة .. والخاضعون لعلاج كورونا 3298
هسبريس من الرباط
السبت 09 ماي 2020 - 10:32

في الوقت الذي لم تفصح فيه معطيات وزارة الصحة صباح اليوم السبت عن أعداد المصابين بفيروس كورونا وفق التوزيع الجغرافي لجهات المملكة، كشف المصدر عن عدم تسجيل أي حالة وفاة طيلة 18 ساعة المنصرمة، لتستقر النسبة في 3.17 بالمائة، وفق تطبيق https://covid.hespress.com.

ومقابل عدم تسجيل أي ضحية بسبب تداعيات فيروس كورونا خلال الفترة الزمنية الممتدة بين الرابعة عصر أمس والعاشرة من صباح اليوم، تعافى 65 شخصا، ليصل عدد المتعافين إلى 2389، بنسبة 40.68 بالمائة.

المعطيات ذاتها أوردت رقما معتبرا يتمثل في استبعاد 1974 شخصا بعد أن أثبتت التحاليل عدم إصابتهم بالفيروس، ويصل الإجمالي إلى 56134 مستبعدا.

رقم آخر ورد في معطيات وزارة الصحة المغربية يتجسد في عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج من فيروس كورونا، وهو 3298 شخصا، بزيادة 97 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 162 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 5873 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - شفاء السبت 09 ماي 2020 - 10:39
الحمد لله اللهم ادم الاخبار المفرحة علينا وعجل بالشفاء لكل المرضى قادر يا حكيم
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2 - سامي السبت 09 ماي 2020 - 10:40
انا بعدا مرضت بهاد الارقام
فيناهو التحاليل ايجاز من كوريا باش نديرو التحاليل لجميع المخالفين مرة وحدة
علاش هاد مرض الاعصاب
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3 - مبارك في الغربة السبت 09 ماي 2020 - 10:40
هي أرقام لا تبعت علی اليأس..فقط يجب أخد الحيطو الحدر أكثر و أنا مع تمديد الحجر الصحي بالمغرب...
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4 - said السبت 09 ماي 2020 - 10:44
الحمد لله على عدم تسجيل أي وفاة وهذا طبعاً بإذن الله سبحانه وتعالى ولكن مايقلقنا هو هذا الارتفاع في الإصابات وهذا راجع إلى الا مبالاة بالحجر الصحي وعدم تطبيق حالة الطوارئ الصحية مائة بالمائة سنجتاز هذه المحنة العصبية وترجع الأمور إلى طبيعتها
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5 - Rayes السبت 09 ماي 2020 - 10:49
اذا بقينا على هذا المنوال و هذه الطريقة فسيصاب جل سكان المغرب بهذا الفيروس. في اروبا وبعد وصول الجائحة الى الذروة انخفظت اعداد المصابين بشكل منطقي بعد احترام الحجر المنزلي طوعا او كرها بالغرامات و الحبس. اما في بلدنا الحبيب فمنذ اكثر من شهرين و العدد مستقر غالبا اكثر من 150 اصابة في اليوم وكما قال رئيس الحكومة الحمد لله الاصابات في ارتفاع. لا طريق واضح للخروج من الازمة سوى الكلام عن السيطرة و َ حصر المخالطين. لابد من الاغلاق الكلي شهر كامل ومن تم حصد النتائج الجيدة. النشر يا هسبريس
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6 - محمد السبت 09 ماي 2020 - 10:53
اللهم انت الشافي اشف عبادك واهد عبادك بالإلتزام بالحجر حتى تمر هذه الجاءحة
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7 - لمياء من البيضاء السبت 09 ماي 2020 - 10:58
162 حالة بعد شهرين من الحجر الصحي، توضح ان الغير ملتزمين هم سبب الارتفاع.
ماعندهوم منين يجيبوها كون احتارموا الاجراءات المفروضة.
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8 - المتمعن السبت 09 ماي 2020 - 11:01
صفر وفاة شيء مفرح ولكن 163اصابة شيء محزن الله يرفع علينا هد البلاء و لينا عايشين فقلق وتوتر الله يرزقنا صبر ايوب
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9 - يونس القنيطري السبت 09 ماي 2020 - 11:03
عوض من طبلو ونزمرو الأحرى بنا نبكيو على نفوسنا لي طحنا مع پول ما واعيش وپول طماع. لي مواعيش هما الناس لي تنشوفو كاملين فالزنقة ومامسوقينش بلا من دخلو فالتفاصيل. والطماع هما أرباب العمل لي تيلعبو كاكاش مع المخزن ومستغلين خوف وضعف العمال وتيفرضو عليهم العمل فظروف لاإنسانية. وحتى المخزن ملي دخل رمضان ترخى رغم معرفتو الامشكوك فيها بلي حنا شعب كموني.
دمتم في حفظ الله ورعايته
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10 - GALA السبت 09 ماي 2020 - 11:04
التهور والفوضى في بعض الأحياء سيؤدي بنا إلى الكارثة إذن على السلطات أن تترك ما يسمى ب عقوق الإنسان فوق الرفوف ويشتغلون بصرامة وإلا وسيكون ثمن التهور غاليا جدا
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11 - Ayoub_54 السبت 09 ماي 2020 - 11:06
لا ادري لماذا ثم قامت وزارة الصحة بتقليص عدد التحليل المخبرية في الوقت الذي يجب فيه اسراع وتيرة تتبع المخالطين في اسرع وقت ممكن ...!!!
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12 - khalid52 السبت 09 ماي 2020 - 11:07
أتمنى أن يستمر الحجر الصحي بشكل يتناسب مع الوضع بعد مرور عيد الأضحى المبارك، لأن الناس ليست لديها إمكانية لشراء الأضحية
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