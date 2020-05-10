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الرئيسية | مجتمع | طلبة "النهج الديمقراطي" يقيّمون التعليم عن بعد

طلبة "النهج الديمقراطي" يقيّمون التعليم عن بعد

طلبة "النهج الديمقراطي" يقيّمون التعليم عن بعد
هسبريس من الرباط
الأحد 10 ماي 2020 - 03:02

عمم طلبة فصيل "اليسار التقدمي"، التابع لحزب النهج الديمقراطي، استمارة على طلبة الجامعات المغربية بغرض تقييم خطوة التعليم عن بعد، التي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق.

ووصل عدد الإجابات إلى حدود اللحظة 1000 إجابة، تفاعلت بشكل متفاوت مع نجاح التجربة أو فشلها، بعد ما يقرب من الشهرين من إقرارها بسبب تفشي جائحة كورونا في المغرب.

ولم تستبعد مصادر طلابية قيام التنظيم الطلابي بندوة افتراضية لبسط نتائج الاستمارة، لكن بعد توصله بجميع الأجوبة التي ستشكل دراسة تقيمية للتجربة الجديدة للتعليم العالي.

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