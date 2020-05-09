المغرب يسجّل 199 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 199 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5910 حالات في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد التوصل بتحاليل سلبية لحالات مشتبه في إصابتها بالجائحة، قد بلغ 57149 منذ بداية انتشار الفيروس على مستوى المملكة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض محمد اليوبي، في تصريحه الصحافي اليومي، أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ليثبت العدد الإجمالي للوفيات في 186.

المصدر نفسه أضاف أنه، بين الساعة الرابعة من بعد زوال أمس الجمعة ونفس التوقيت اليوم السبت، تأكدت 137 حالة شفاء إضافية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2461 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.