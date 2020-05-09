24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:5005:2812:2916:0819:2120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مبادرة كمامات مجانية (5.00)

  2. منيب: الحكومة تستغل ظروف "الجائحة" .. ودعم 800 درهم "إهانة" (5.00)

  3. تقرير: قانون "22.20" لا يحترم الدستور ويُضعف "حراك المواقع" (5.00)

  4. ديوان المائدة ـ14ـ: "شيخ الأطعمة" في العرس وليمة وبالمأتم وضيمة (5.00)

  5. رفع الطوارئ الصحية بالمغرب .. سيناريوهات قائمة وبوصلة تائهة (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجّل 199 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجّل 199 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجّل 199 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
السبت 09 ماي 2020 - 16:10

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 199 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5910 حالات في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد التوصل بتحاليل سلبية لحالات مشتبه في إصابتها بالجائحة، قد بلغ 57149 منذ بداية انتشار الفيروس على مستوى المملكة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض محمد اليوبي، في تصريحه الصحافي اليومي، أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ليثبت العدد الإجمالي للوفيات في 186.

المصدر نفسه أضاف أنه، بين الساعة الرابعة من بعد زوال أمس الجمعة ونفس التوقيت اليوم السبت، تأكدت 137 حالة شفاء إضافية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2461 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (80)

1 - سمير السبت 09 ماي 2020 - 16:17
، كلما زاد عدد البؤر كلما تطلب الأمر أكثر عدد من الإختبارات،لهذا المرجو زيادة في عدد المختبرات تدريجيا لربح الوقت قبل أن يتغير الوضع، لاشيء يتحقق بلا صبر،لهذا أطلب من كل واحد الله يجزه بالخير أن يلتزم بالحجر الصحي الناجع، وعدم المقارنة مع الأخرين لكي لا يحبط، من الأحسن أن يطور قدراته الذاتية بالرياضة و القراءة و الإستماع لأشرطة التنمية الذاتية(الكل خلق على الفطرة و في أحسن صورة)وشكرا لكل مساهم في هذه المعركة من بعيد أو من قريب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
153
2 - youness السبت 09 ماي 2020 - 16:18
الكل يضع السيناريوهات لتجنب الأسوء لأنه أيا كان من موقعه هو المعني بالدرجة الأولى لكن الأمور بيد الله عز وجل، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
141
3 - مستخدم السبت 09 ماي 2020 - 16:18
ناري بزااااف الله يدير شي تاويل دال الخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - مواطن مغربي السبت 09 ماي 2020 - 16:19
اعتقد بأن الأمور بدأت تتعقد ، ولا مفر من الاستمرار في الحجر حتى يوليوز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
67
5 - ولد فضالة السبت 09 ماي 2020 - 16:19
لا حول ولا قوة الا بالله، مزيدا من الإلتزام الله يرحم الوالدين راه عيينا من الجلوس في الدار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
91
6 - وجدان السبت 09 ماي 2020 - 16:20
يا ربي السلامة، اللهم إنا لا نسألك رد القضاء لكننا نسألك اللطف فيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
93
7 - امال السبت 09 ماي 2020 - 16:20
حاولوا أن لا يتسرب اليأس إلى انفسكم ولا تستسلموا اليه لكي لا تكونوا عرظة للإحباط فالله الذي أنزل الداء سينزل الدواء.اكثروا من التدرع الى الله العلي القدير في هذه الأيام المباركة وكذلك التقرب اليه بالذكر والمناجاة والاستغفار حيث قال جل و علا "وما كان الله ليعذبهم و أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون" باذن الله سوف نخرج من حلق الضيق إلى أوسع الطريق .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
134
8 - redwane السبت 09 ماي 2020 - 16:20
والله مبقيت فاهم والو .
في نضري خاص الملك ادير خطاب للأمة.
راه المملكة في خطر والله هدشي لا يبشر بالخير .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
9 - عمر السبت 09 ماي 2020 - 16:21
يبدو أن حالة الطوارئ سوف تمدد لفترة تالثة. اللهم ارفع عنا البلاء. لايسلط البلاء الا بذنب ولايرفع الابتوبة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
72
10 - الرحيق المختوم السبت 09 ماي 2020 - 16:21
رقم كبير وغير مسبوق. لو بقي الأمر على هذه الوتيرة فانتظر تمديدا للحجر المنزلي، حينذاك ستزداد الأمور سوءا لدرجة أنهم لن يقدروا على اتخاذ قرار صائب، وستدخل الأمور في ارتباك كبير وخسائر أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
11 - مواطنة السبت 09 ماي 2020 - 16:21
كنا نتمنى أن يبدأ المنحنى في النزول و لكن العكس تماما فما زال في إرتفاع أكثر. يبدو اننا ما زلنا تحت خطر الوباء.المزيد من الحدر. اللهم ارفع عنا هذا هذا الوباء وهذا البلاء ونتمنى السلامة يا رب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
12 - خالد السبت 09 ماي 2020 - 16:21
اللهم ارفعنا البلاء قدر الله وماشاء فعل اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا
خاص يكون حضر شامل لمدة 20 يوم لبغينا هاد البلاء الطير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
13 - adam السبت 09 ماي 2020 - 16:22
اليوم الحالات زادت عن المعتاد نتمنى ان الحالات تنقص غدا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
14 - البيضاوي السبت 09 ماي 2020 - 16:22
المرجوا من السيد العثماني شرح ما يلي :: أقفلتم المساجد و حرمتمونا لذة التراويح قلنا نعم ....ألزمتمونا بيوتنا قلنا حاضر..فرضتم حالة الطوارئ أجبنا مرحبا ...ولكن يا عثماني لما أبقيتم على مصانع أصبحت تعدد حياة الناس و أنتم تعلمون أن الشعب جاهللللللللل و أن الشركات لا تحترم معايير ااسلامة حكومة ضحكت من تصرفاتها أمم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
87
15 - عثمان الضاو السبت 09 ماي 2020 - 16:22
و ما فائدة الحجر و نحن نرى الاعداد لا تتوقف كل يوم 144 و 166 و 187 و 199 و هي في ارتفاع أود أن أعرف من أين تأتي هذه الحالات ارحمونا قهرتونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
60
16 - GALA السبت 09 ماي 2020 - 16:23
إذا لم يتم فرض الحجر الصحي بالقوة فلم يتم التغلب على هذا الوباء اللعين. الصرامة واجبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
17 - houssam السبت 09 ماي 2020 - 16:23
المرجو تمديد حالة الطوارء لمدة شهر آخر لتفادي الكارثة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
18 - كمال المنصوري السبت 09 ماي 2020 - 16:23
للأسف الدولة اليوم تجني سوء تسييرها للجائحة و محاباتها لأصحاب الشركات و المعامل.
فبالله عليكم هل من المعقول أنْ نغلق الحدود و نترك الالاف من المغاربة مشردين في الخارج، و نترك المهاجرين في الداخل و نضيع عليهم أرزاقهم و نتسبب لهم في مشاكل مع أرباب عملهم، و هناك منهم من هو مريض مرض مزمن...ثم نترك شركات الكابلاج و الأحذية تعمل و بداخلها المئات من العمال؟!!
الحكومة تتحمل ما يحدث اليوم، و المستشارون الذين يعملون مع الوزير الأول كالخلفي الذي يتقاضى 7 ملايين شهريًا ثم يعطوننا هذه السياسة الغبية و يضيعون البلاد!
أليس في المغرب مَن يحاسِب الحكومة. المستشارين و كل أصحاب القرارات على قراراتهم الخاطئة؟!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
66
19 - السملالي السبت 09 ماي 2020 - 16:24
عندما تبدأ فاكهة الهندية في الظهور في الصيف سيختفي الفايروس إنشاء الله ... فالهندية شبيهة بكورونا و الله أعلم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
20 - في بلادي ظلموني السبت 09 ماي 2020 - 16:24
متباقوش تكدبوا على الناس أن الدولة فضلت الشعب على الاقتصاد !!! راه الشركات خدامة المحلية و الأوربية معندها علاقة بتصنيع مواد غذائية او صحية و حتى مراكز الاتصال الدولية !! و الي هي سبب البؤر اليوما الي اتمدد الأزمة للأسف! المسؤولين الكبار فهاد البلاد و الله كون لقاو الهربة على كورونا مايستوقو لشي حد !! الدليل الأيام العادية كيمرضو امشيو لأوروبا. لو كان همهم على الشعب كن صلحوا المستشفيات شحال هادي ياك الناس ماكاتلقا حتى برى و خيط و الكّبص للهرس و الناس كتولد قدام باب المستشفى.. فين كانو المسؤولين ؟؟ راه لا دارو شي اجراء كيقى شكلي باش احميو راسماليهم و مشاريعهم. هدشي لي خلا وزير الداخلية اقول: " نحن في قارب واحد " منيمتا اخويا حتى جات المرضية كورونا ؟؟! حفظ الله وطننا الحبيب و شكرا هسبريس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
62
21 - حميد السبت 09 ماي 2020 - 16:26
علينا نفرح بعدد حالات شفاء وأن لا نتغاضى على عدد الإصابات فنصبح نحتاج إلى 50 ألف تحليلة يوميا بلا جدوى ، المطلوب الزيادة في عدد المختبرات في أقرب وقت من فضلكم و لكم كل التوفيق إن شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
22 - Yassine السبت 09 ماي 2020 - 16:26
عدد الحالات في تصاعد، كذا عدد المخالطين لم ينخفض، و كما قال السيد اليوبي، الأرقام تذهب في منحى على عكس ما نتمناه؛ هذا و الحجر الصحي مطبق، رغم أن تطبيقه لا زال بعيد عن الحقيقة، لكن مابالك إن تم رفعه بصفة نهائية، سنشاهد عندها بداية عاصفة وبائية لن تنتهي بالمغرب، خاصة و النظام الصحي متهالك ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
23 - دجو السبت 09 ماي 2020 - 16:26
من اليوم وحتى 20 ماي ان شاء الله لن تجاوز الحصيلة اجمالا 7500 مصاب على ابعد تقدير . المرجو الرفع من التحاليل المخبرية .المملكة الاردنية اعطت مثالا على انظباط الدولة والشعب. اما عندنا فصبرنا قليل لا من الدولة ولا من الشعب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
24 - هذا رئي السبت 09 ماي 2020 - 16:26
علينا تطبيق الخطة الصينية بشكل جديد و أقل تكلفة بحجر مدينة كل شهر حجر مشدد تتوقف فيه جل القطاعات الصناعة التجارة النقل...وسيتم خلالها منح وتوصيل حصص الغداء والدواء مباشرة لوقف هدا الوباء الخطير عند حده
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
25 - aziz السبت 09 ماي 2020 - 16:26
الحالات في إزدياد،و المواطن خرق الحجر،والسلطة يظهر أنها بدأت تستسلم لغباء وإستهتار الناس،باختصار كورونا تنادي،والموت على الأبواب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
26 - بن جرير السبت 09 ماي 2020 - 16:27
في البداية كانت الحالات يوميا تتزايد بحالة الى خمس حالات تم بالعشرات تم بالمئة واليوم بالمئتين لطفك يارب . يا ناس احجروا على انفسكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
27 - ضيف الله السبت 09 ماي 2020 - 16:27
اما ان نتخذ اجراءات صارمة واما ستشهد الايام القادمة تسجيل 500 حالة في اليوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
28 - Bachir السبت 09 ماي 2020 - 16:28
مشينا فيها

قيدوني معااكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
29 - بوهالي السبت 09 ماي 2020 - 16:28
اكثرهم يلقي اسباب استمرار الوباء على الناس و يتناسى من ظل يدعم السهرات و الحفلات و التفاهة لخلق هؤلاء الناس، من زرع حصد و انتم زرعتم الجهل و التفاهة في عقول الناس فلا تنتظروا منهم احترام الحجر، انظرو الى كوريا الجنوبية و الصين يتم زرع الانضباط و حس المسؤولية من روض الأطفال، يجب مراجعة الكثير من الأشياء بعد الوباء و إن لم نتعض فلا خير فينا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
30 - المتمعن السبت 09 ماي 2020 - 16:28
يا خوتي المغاربى يجب علينا الالتزام مني و جبد اصابات 200قل 1الله يلطف بنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
31 - كمال السبت 09 ماي 2020 - 16:29
الحصيلة كل يوم في ارتفاع..يجب اتخاذ الحيطة والحذر
خصوصا مع ظهور بؤر جديدة!!!.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
32 - ben salah السبت 09 ماي 2020 - 16:29
كما كان فوقت الانتخابات 99.99 اسيدي قولو200 بلا زواق و لا بخل راحنا الا بقينا هاكا راه محال ترفع حالة الطوارئ ونتمنى ما يكونش هناك تسييس للارقام و المعطيات لان في الاخير كولشي غايبان كالصبان و شكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
33 - Yucef السبت 09 ماي 2020 - 16:29
صراحة باقي متردد، وش نشري حوايج لعيد أو بلاش؟ اش بالكم؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-17
34 - monday السبت 09 ماي 2020 - 16:29
يعني غادي نبقاو فديورنا حتى الى السنة المقبلة وهذا مايريده البعض حيث ان الدولة لم تعد بتلك الجدية التي كانت في اول الامر تلزم الناس على عدم الخروج الا للضرورة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
35 - Rachid السبت 09 ماي 2020 - 16:30
يبدو أن حالة الطوارئ سوف تمدد مزيدا من الإلتزام الله يرحم الوالدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
36 - ابو يحيى السبت 09 ماي 2020 - 16:30
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
كورونا هزمت العالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
37 - عبدو السبت 09 ماي 2020 - 16:31
لا تقنطو من رحمة الله ففرج الله ات لا محالة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
38 - كريم السبت 09 ماي 2020 - 16:32
عدد الإصابات يتزايد بثبات. فالمرجو من كافة المواطنين إتخاذ جميع إلاحتياطات اللازمة ضد هذا الوباء الخطير.
كالخروج إلا للضرورة القصوى ثم تعقيم كل شيء تشتريه من خارج البيت و حتى النقود يجب تعقيمها .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
39 - med السبت 09 ماي 2020 - 16:32
الحمدلله على كل حال......هذا بالنسبة لي شيئ طبيعي لانها مرحلة الذروة التي تمر منها البلاد الى حدود 14 من الشهر الحالي على امل التراجع بعدها ...لهذا اوصي ثم اوصي بضرورة التباعد والنظافة الشخصية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
40 - قدور السبت 09 ماي 2020 - 16:32
اللهم ياارحم الراحمين ارحم الأمة واكشف الغمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
41 - brahim السبت 09 ماي 2020 - 16:32
هذه النتائج تبين فشل الحكومة ، نقطة نهاية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
42 - ابن تومرت السبت 09 ماي 2020 - 16:33
يبدو أن المغرب وقع في مشكلة عويصة إذ أصبح بين مطرقة الوباء وسندان الفقر.. فإما تحدي الحجر الصحي والخروج لكسب لقمة العيش بالنسبة لفئة عريضة لا تجد ما تسد به رمقها وبالتالي تعريض البلد والعباد لمخاطر لا يعلمها سوى الله.. أم الالتزام بالحجر الصحي وبالتالي قطع أرزاق الطبقات الفقيرة ..
هنا تحضرني واقعة جرت لي قبل الحظر بأيام معدودة إذ كنت ابتاع بعض الخضر والفواكه عند احد الباعة المتجولين فسألته عن رأيه بخصوص الاخبار المزعجة التي تأتي من الصين .. فرد علي بجملة بليغة .. "بالنسبة لي كورونا هي الفقر" ..
فما الحل يا ترى ...?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
43 - TRAS السبت 09 ماي 2020 - 16:33
من الواضح جدا جدا ان الحكومة ترغب و تعمل كل ما في وسعها لتمديد الطوارء الصحية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
44 - موسى السبت 09 ماي 2020 - 16:34
سلام عليكم رمضان كريم شىءطبيعي نولحض هد الإرتفاع نضرا كترة الكشوفات في البلاد لكين في الأيام المقبلة غدي يكون خبر إنشاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
45 - FATINE السبت 09 ماي 2020 - 16:35
فيروس كورونا نعمة وليس نقمة
قبل حياتنا لم تكن طبيعية، ومع كورونا اصبحت أجمل، هواء نقي، شوارع هادئة في المساء، انعدام قتلى حوادث السير، السرقة اصبحت شبه منعدمة، الطيور اخدت حريتها الثامة، انخفاض الثلوث، التئام جرح الأوزون، إلتحام الأسر، معرفة قيمة النعم، إذا مرضت اتصل يجيبون عن تساؤلاتك...اذا كنت مصاب يرسلون لك الاسعاف في الحين...الدولة عرفت عدد الفقراء.... والكثييييير......
عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
46 - البيضاوي السبت 09 ماي 2020 - 16:35
وا عباد الله المصانع خدامة و الازقة عامرة و دابا مع العواشر القيساريات عامرين بالبشر في الخي المحمدي و درب السلطان و الحي الحسني الناس تايبيعو و يشريو بحال الا ما كاين والو اودّي كيييت اللي فارضين عليهم الاقفال هادو هما اللي واكلين الدّق اما هاذ الارقام عادية في ظل هذا الوضع العادي جدا في مواجهة الفيروس الله يستر اوصافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
47 - Youssef السبت 09 ماي 2020 - 16:35
الله يهدي الناس هاد شي راه خيب ناس كتسول امتا غادي نخرجو علا حنا داخلين بعدا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
48 - الزموا بيوتكم تسلموا السبت 09 ماي 2020 - 16:36
المعامل هي من اججت كورونا من جهة و من جهة أخرى عدم التوازن المواطنين بالحجر الصحي !
و الزموا بيوتكم
أنا في فرنسا منذ شهرين لم اخرج ،يخرج فقط زوجي للمؤونة ،ستة مرات مدة شهرين ،رغم اننا في منطقة خضراء ،يعني لا يوجد اصابات كثيرة.
واشتغل اسبوعا فقط ،و الباقي من المنزل لأنه. مهندس معلوميات

السلطات عليها ان تكون اكثر حزما ،من يجدونه خارجا دون ضرورة قصوى ،تعطى له بروسي و بالوثيقة لكي لا يتم التلاعب ،و من لم يكن عنده ما خلص به يشتغل في المستشفيات دون مقابل ،قد يبدو اقتراحي قاسيا لكنه سيجنب الوطن خسائرا جمة في الارواح و الاقتصاد لانه ان لم يتم القضاء على الوباء سيمدد الحجر ،و يتضرر الاقتصاد لهذا وجب الضرب بيد من حديد على من ثبت تراخيه لأنه بشكل خطرا على المجتمع
اللهم ارفع الوباء عن البشرية جمعاء فنحن عبادك شاء من شاء وابى من ابى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
49 - Yoyo السبت 09 ماي 2020 - 16:36
يعاب على البعض عدم احترام الحجر الصحي ولكن حين لا تحترمه هيئات مهمة في البلاد فهذا لا يعقل،حسب منبر اعلامي اصيب عدد من الحرس الملكي بالحاجب وايموزار كندر وكذا بعض القوات المساعدة بفاس،فحين يصاب هؤلاء وباعداد تبدو كبيرة فما نريد ان يفعل ذلك الذيالمياوم الذ انقطع رزقه،سيبحث عن العمل هنا وهناك والاختلاط يردي الى ما لا يحمد عقباه،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
50 - حسن السبت 09 ماي 2020 - 16:36
المزيد من الإختبارات الله يجزكم بالخير لأن هو الحل الوحيد للفتك بالفيروس مع الإلتزام بالحجر الصحي لأنهم لا ينفعان إن لم يمشيان متوازيان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
51 - nabilnajmi السبت 09 ماي 2020 - 16:36
على السلطات ان تتعامل مع الحجر المنزلي كما في الاول لتجنب هذه الإصابات الكثيرة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
52 - Lhoussain السبت 09 ماي 2020 - 16:37
عن اي رفع الحطر الصحي تتحدثون و كورونا في تصاعد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
53 - قولوا العام زين السبت 09 ماي 2020 - 16:37
كورونا ألبست الناس لباس الخوف الأن عرفت بٱن المغاربة خوافة فين كنتو لما كنا نسمع المئات تموت في حوادث السير هده حافلة وهدا قطار وسبارة لنقل المدرسي كنا نكتفي بشرب القهوة ونمر على الحدث الجلل ممر الكرام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
54 - sezar السبت 09 ماي 2020 - 16:38
كتلومو الجالية اوا جربو حتى نتوما اما اروبا بلوعي قدرت تحكم فلوباء اوا عنشوفوكم شنو عديرو لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
55 - تلميذة السبت 09 ماي 2020 - 16:42
اطالب بانجاح التلاميذ فلحد الان لم يصدر اي قرار ، نفسيتنا مذمرة كليا ، ارحمونا!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
56 - المهاجر السبت 09 ماي 2020 - 16:42
الارقام لتسجلات اليوم كنا نتوقع دالك وسترتفع مع اقتراب عشرين ماي لان الحكومة في نيتها تمديد الحجر الصحي أوى مشيتوفيها لعالقين في الخارج وداخل أوى صبرو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
57 - bakilly السبت 09 ماي 2020 - 16:44
تسجيل عدد 199حالة هناك من يعتبره رقما كبيرا فعلا عندما تكون التحاليل المخبرية قليلة قد لا تتحدى فحص ستون او سبعون شخص تكون الارقام الايجابية قليلة ولكن عندما تعمل ازيد من ثلاثة الالف تحليلة يوميا فان عدد 199 عادي من خلال كم عندك في كثلة المخالطين هدا مايعني ان المغرب داهب في الطريق الصحيح لان السبق الدي اتخده جعله في اريحية لان ممكن ان لا تتجاوز نسبة الموجودين في حالة التنفس الصناعي والانعاش عدد قليل وهدا كله لايكفي لان ابسط الاخطاء قد تغير كل الاوضاع لدالك يجب الالتزام بالحجر والنظافة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
58 - عبد السلام السبت 09 ماي 2020 - 16:44
الملاحظ ان بعض الجهات والاقاليم ضلت صامدة في عدم تسجيل حالات جديدة مند حوالي اسبوعين او اكثر مثل جهة الشرق واقليم الريش والصويرة واسفي ومناطق اخرى. ودلالة ذلك ان هناك تقصير في احترام التدابير الوقائية وكذلك في فرض الطوارئ. اوضعف المراقبة الامنية بمداخل هذه المناطق او تسلل بعض الافرد الحاملين للفيروس الى هذه المناطق. وهذا يدل على انعدام حس المسؤولية والاستهتار. والنتيجة هي تمديد حالة الطوارى .الله يهدي الجميع ويرفع علينا هذا البلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
59 - الحياة السبت 09 ماي 2020 - 16:45
بالنسبة للمهاجرين العالقين في المغرب الحبيب راحنا تقهرنا امورنا عالقة بالمجهر لاحول ولاقوة لنا عندي مرض مزمن يخصني الدواء وملقيتوش في بلادي العزيز راني كنعاني هو واشنو هو الحل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
60 - ali السبت 09 ماي 2020 - 16:49
المشكل في تجمعات المهنيه هي لدرت هد المشكل لو الحكومة قامت بوقفها مند الاول احسن المشكل الان الاحياء الشعبية لا يعرفون الحجر الصحي كانك في عالم اخر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
61 - معلق السبت 09 ماي 2020 - 16:51
ادا كان هدا اللدي نعيشه يسمى بحجر صحي فاضن اننا لن نخرج من متاهت كرونا ؤنضرو الى الاحياء و الاسواق وستعرفون السبب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
62 - أحمد السبت 09 ماي 2020 - 16:52
عفاكم أ السلطات سدوا المعامل لمدة 20 يوما باش يخرج المغرب من هذه الحاجة سالما .
المعامل هي المشكل ماشي المواطن . هذا الأخير داير الحجر الصحي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
63 - mmoudda السبت 09 ماي 2020 - 16:52
يبدو ان الارقام المصرح بها يزيدون فيها وينقصون حسب القرارات التي يريدون اتخاذها ...فمن اجل اقناع المواطنين بالبقاء في منازلهم سيحاولون تضخيم الاصابات بشكل صاروخي حتى يقيمو الحجة على المواطن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
64 - الراي الاخير السبت 09 ماي 2020 - 16:53
اغلقوا المعامل والمصانع او ارفعوا الحجر ، لا يعقل شعب باكمله ملتزم بالحجر والحكومة تستهتر به وهي تاركة المعامل خدامين لا يبالون لاحد ، والله انكم لتضحكون علينا ، هادا ليس عدلا ، الله يبين البرهان فلي كان سباب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
65 - الفاسي السبت 09 ماي 2020 - 16:53
بكل صراحة وبكل إختصار وبكل تقبل وروح رياضية : الأمور خرجت عن السيطرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
66 - younes السبت 09 ماي 2020 - 16:54
سؤالي :
1. علاش الدولة تهاونت في ضبط المخالفين للحجر الصحي؟
2. علاش باغين يحيدو الحجر الصحي تدريجيا ؟
3. علاش خلاو شركات ومعامل تقدم منتوجات ليست ضرورية خدامة ؟
4. علاش متبغاش يفهم ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
67 - bestword السبت 09 ماي 2020 - 16:58
لايجب رفع الحجر الصحي في 20 ماي خصوصا سيتزامن مع الاستعداد للعيد ومع العيد وكما نعرف خصوصية اجواء العيد عند المغاربة وخصوصا الاطفال.ولذا وجب الحذر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
68 - محمد الحقوني السبت 09 ماي 2020 - 16:58
اللهم ارفع عنا هدا الوباء يارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
69 - هشام السبت 09 ماي 2020 - 17:01
الله يرحم الوالدين وقتاش تيدير الاستاذ اليوبي الندوة انا منين دخل رمضان تنساينو على الاولى ما بين الربعة والخمسة ومعمري صادفتو . وكان سبق ليه قال قبل رمضان ان الندوة غتكون مع الرابعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
70 - aziz السبت 09 ماي 2020 - 17:01
نلاحظ ان البؤر التي ترفع عدد المصابين تكون في أماكن العمل مثلا ثكنة العسكرية بفاس و بن كرير وثكنة القوات المساعدة بفاس و بعدها المعامل الكبرى. المهم ولله الحمد ان نسبة الوفايات ضئيلة والا كانت الكارثة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
71 - مواطن السبت 09 ماي 2020 - 17:06
كترة الإصابات رغم الحجر فهو راجع إلى البؤر الصناعية بدرجة أولى كتلفى مائة العمال في بضع أمتار بلإضافة إلى انعدام سروط السلامة بلإضافة إلى تأخر التحاليل المخبرية 72 ساعة أو أكتر وكيقول ا لناس بقو فديوركم إلى صدور النتيجة والناس كين لمكيلتزمش وهدشي كامل في قطاعات غير حيوية بغين نعرفو السادة العمال فين هو الدور ديالهم في نشر البؤر الصناعية الوباء خلاصة القول إما نديرو حجر صحي كما يجب أو عدم القيام لأن هناك فئات متضررة وفئات مستهترة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
72 - oussama السبت 09 ماي 2020 - 17:07
اضن ان الحل هو مناعة القطيع احسن و اسهل طريق. و يعلم الجميع ان كل الناس سوف تصاب لا مفر منه. فلا يمكن تأجيل مدة الحضر لمرات عديدة بدون فايده. حتى لو مددنا الحضر لشهور لا نتيجة. الحل هو كولشي يتعادا وتكون عندنا وناعة ونخرجو نخدمو و...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
73 - جلال ق السبت 09 ماي 2020 - 17:09
لقد تم تخفيف الحجر الصحي حيت قلت الدوريات والحملات التحسيسية وتدخل السلطة لردع المخالفين وهدا هو سبب استقرار الحالات و عدم انخفاضها. الدولة تقوم بالمناوبة حتى لاتفقد السيطرة فتح غلق فتح غلق كلما كان ضغط على النظام الصحي ستقوم بالغلق وكلما أصبح الضغط على الجهاز الأمني ستفتح من جديد. الاغلاق التام مستبعد لانه غير ممكن المغامرة بالاقتصادولوجستكيا صعب و مكلف. الفتح التام فيه مخاطرة الحل هو ماتقوم به الدولة فتح غلق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
74 - الى هشام السبت 09 ماي 2020 - 17:10
عليك متابعته مباشرة عبر Medi1 يوميا بعد الرابعة زوالا نسال الله ان يرفع عنا البلاء و يعجل بالشفاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
75 - younes السبت 09 ماي 2020 - 17:11
هذه هي اقتراحاتي لتفادي الكارثة :
1. تمديد فترة الحجر الصحي الاجباري شهرين.
2. تكثيف مجهودات السلطة لتوعية الناس.
3. تكثيف جميع انواع السلطة لمحاربة خارقي حالة الطوارىء بكل جدية وقوة.
4. تكثيف البرامج والاعلانلت التحسيسية.
5. منع الدخول للمتاجر التجارية الكبرى دفعة واحدة.
6. غلق المحلات التجارية التي لا تحترم معايير السلامة.
7. اجبارية ارتداء الكمامة مع الطريقة الصحيحة لضمان تغطية الانف والفم.
8. اجبارية مسافة الامان بين الافراد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
76 - Ossama السبت 09 ماي 2020 - 17:12
199 حالة مؤكدة
كم عدد الحالات المخبرية ؟
كم عدد الحالات المحلية ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
77 - younes السبت 09 ماي 2020 - 17:12
9. توعوية المجتمع على الزامية التباعد الاجتماعي داخل المنازل.
10. توعية المجمتع على الزامية وضع الكمامات وارتادئها بالطريقة الصحيحة وتغييرها في الوقت المناسب.
11. الابقاء على غلق جميع الحدود البرية والجوية والبحرية.
12. العمل على اعادة المغاربة العالقين في دول اخرى.
13. وضع بالعائدين الى ارض الوطن في فنادق محروسة لمدة 15 يوم الى حين التاكد من سلامتهم كحل لضمان عدم اصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
14. العمل على مراقبة الاسواق لضمان سلامة السلع ومحاربة الغش ورفع الاسعار.
15. العمل اكثر على تسريع عملية دعم الاسر الفاقدة للعمل.
16. خطاب ملكي رسمي من قائد البلاد للامة لحتها على الالتزام. لان الملك تربطه علاقة مميزة مع شعبه. سيكون للخطاب الملكي اثاره الايجابية على الجميع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
78 - التزمو السبت 09 ماي 2020 - 17:12
بعض الجهات يلزم ومن الضروري فيها15يوم من الحجر الاجباري الكامل بون خروج الا لضرورة القصوى لطبيب مع الزاميت التاكد بالوثائق حتى يتم حصر الوباء وتحديد البؤر وحصرها والا سيبقى المغاربة في دوامة يجب احتواء الوضع بقوة و باي طريقة وبسرعة ويحتاج الامر تدخل الجيش والامن وكل من يستطيع لمدة كافية لكن فقط بنسبة للجهاات التي مازال الامر ينتشر فيها لانهم لم يلتزمو كباقي المدن والجهات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
79 - عبدالله السبت 09 ماي 2020 - 17:14
بغيت نفهم حاجة كيفاش عدنا مخالطين تقريبا 9000 و العدد يزداد و كل يوم تقريبا كنقلاو أغلبية مصابين من المخالطين علاش هاد المخالطين مايديروش ليهم تحاليل و ايهانيونا راه الا بقينا هوكا ديما غادي نسمعو اصابات حيت من المخالطين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
80 - الوجدي السبت 09 ماي 2020 - 17:14
الوضع عوض أن يتناقص يتزايد بالله عليكم كيف أن الحكومة وقفت كل شيء و في البداية كانت الامور جدية مع العلم أن في البداية لم تكن خطيرة كهذه و الان يتركون المصانع تشتغل و يتركون الناس تخرج بأريحية أنا الحكومة أو قفتني عن العمل يوم 16 أبريل من ذاك الوقت وأنا في المنزل لا مساعدات لا دعم ولا اي شيء يذكر شهرين تقريبا ولا اي دخل مع اني دفعت مع دفعة التضامن كوفيد فقدت الامل في هذه الحكومة لا تنتظرو ان يخف الوباء مع هذه الحكومة الهاوية
الامل في الله وحده
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 80 | عرض: 1 - 80

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.