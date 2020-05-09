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كُتّاب وآراء
المغرب يسجّل 199 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 199 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5910 حالات في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد التوصل بتحاليل سلبية لحالات مشتبه في إصابتها بالجائحة، قد بلغ 57149 منذ بداية انتشار الفيروس على مستوى المملكة.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض محمد اليوبي، في تصريحه الصحافي اليومي، أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ليثبت العدد الإجمالي للوفيات في 186.
المصدر نفسه أضاف أنه، بين الساعة الرابعة من بعد زوال أمس الجمعة ونفس التوقيت اليوم السبت، تأكدت 137 حالة شفاء إضافية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2461 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (80)
في نضري خاص الملك ادير خطاب للأمة.
راه المملكة في خطر والله هدشي لا يبشر بالخير .
خاص يكون حضر شامل لمدة 20 يوم لبغينا هاد البلاء الطير
فبالله عليكم هل من المعقول أنْ نغلق الحدود و نترك الالاف من المغاربة مشردين في الخارج، و نترك المهاجرين في الداخل و نضيع عليهم أرزاقهم و نتسبب لهم في مشاكل مع أرباب عملهم، و هناك منهم من هو مريض مرض مزمن...ثم نترك شركات الكابلاج و الأحذية تعمل و بداخلها المئات من العمال؟!!
الحكومة تتحمل ما يحدث اليوم، و المستشارون الذين يعملون مع الوزير الأول كالخلفي الذي يتقاضى 7 ملايين شهريًا ثم يعطوننا هذه السياسة الغبية و يضيعون البلاد!
أليس في المغرب مَن يحاسِب الحكومة. المستشارين و كل أصحاب القرارات على قراراتهم الخاطئة؟!!
خصوصا مع ظهور بؤر جديدة!!!.
كورونا هزمت العالم
كالخروج إلا للضرورة القصوى ثم تعقيم كل شيء تشتريه من خارج البيت و حتى النقود يجب تعقيمها .
هنا تحضرني واقعة جرت لي قبل الحظر بأيام معدودة إذ كنت ابتاع بعض الخضر والفواكه عند احد الباعة المتجولين فسألته عن رأيه بخصوص الاخبار المزعجة التي تأتي من الصين .. فرد علي بجملة بليغة .. "بالنسبة لي كورونا هي الفقر" ..
فما الحل يا ترى ...?
قبل حياتنا لم تكن طبيعية، ومع كورونا اصبحت أجمل، هواء نقي، شوارع هادئة في المساء، انعدام قتلى حوادث السير، السرقة اصبحت شبه منعدمة، الطيور اخدت حريتها الثامة، انخفاض الثلوث، التئام جرح الأوزون، إلتحام الأسر، معرفة قيمة النعم، إذا مرضت اتصل يجيبون عن تساؤلاتك...اذا كنت مصاب يرسلون لك الاسعاف في الحين...الدولة عرفت عدد الفقراء.... والكثييييير......
عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم...
و الزموا بيوتكم
أنا في فرنسا منذ شهرين لم اخرج ،يخرج فقط زوجي للمؤونة ،ستة مرات مدة شهرين ،رغم اننا في منطقة خضراء ،يعني لا يوجد اصابات كثيرة.
واشتغل اسبوعا فقط ،و الباقي من المنزل لأنه. مهندس معلوميات
السلطات عليها ان تكون اكثر حزما ،من يجدونه خارجا دون ضرورة قصوى ،تعطى له بروسي و بالوثيقة لكي لا يتم التلاعب ،و من لم يكن عنده ما خلص به يشتغل في المستشفيات دون مقابل ،قد يبدو اقتراحي قاسيا لكنه سيجنب الوطن خسائرا جمة في الارواح و الاقتصاد لانه ان لم يتم القضاء على الوباء سيمدد الحجر ،و يتضرر الاقتصاد لهذا وجب الضرب بيد من حديد على من ثبت تراخيه لأنه بشكل خطرا على المجتمع
اللهم ارفع الوباء عن البشرية جمعاء فنحن عبادك شاء من شاء وابى من ابى
المعامل هي المشكل ماشي المواطن . هذا الأخير داير الحجر الصحي .
1. علاش الدولة تهاونت في ضبط المخالفين للحجر الصحي؟
2. علاش باغين يحيدو الحجر الصحي تدريجيا ؟
3. علاش خلاو شركات ومعامل تقدم منتوجات ليست ضرورية خدامة ؟
4. علاش متبغاش يفهم ؟
1. تمديد فترة الحجر الصحي الاجباري شهرين.
2. تكثيف مجهودات السلطة لتوعية الناس.
3. تكثيف جميع انواع السلطة لمحاربة خارقي حالة الطوارىء بكل جدية وقوة.
4. تكثيف البرامج والاعلانلت التحسيسية.
5. منع الدخول للمتاجر التجارية الكبرى دفعة واحدة.
6. غلق المحلات التجارية التي لا تحترم معايير السلامة.
7. اجبارية ارتداء الكمامة مع الطريقة الصحيحة لضمان تغطية الانف والفم.
8. اجبارية مسافة الامان بين الافراد.
كم عدد الحالات المخبرية ؟
كم عدد الحالات المحلية ؟
10. توعية المجمتع على الزامية وضع الكمامات وارتادئها بالطريقة الصحيحة وتغييرها في الوقت المناسب.
11. الابقاء على غلق جميع الحدود البرية والجوية والبحرية.
12. العمل على اعادة المغاربة العالقين في دول اخرى.
13. وضع بالعائدين الى ارض الوطن في فنادق محروسة لمدة 15 يوم الى حين التاكد من سلامتهم كحل لضمان عدم اصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
14. العمل على مراقبة الاسواق لضمان سلامة السلع ومحاربة الغش ورفع الاسعار.
15. العمل اكثر على تسريع عملية دعم الاسر الفاقدة للعمل.
16. خطاب ملكي رسمي من قائد البلاد للامة لحتها على الالتزام. لان الملك تربطه علاقة مميزة مع شعبه. سيكون للخطاب الملكي اثاره الايجابية على الجميع.
الامل في الله وحده