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فيروس كورونا في المملكة .. هذه خريطة تفشي الجائحة عبر 12 جهة

فيروس كورونا في المملكة .. هذه خريطة تفشي الجائحة عبر 12 جهة
هسبريس من الرباط
السبت 09 ماي 2020 - 16:35

أفادت وزارة الصحة، من خلال معطيات رصد الوضع الوبائي على مستوى جهات المملكة، أن جهة الدار البيضاء سطات وجهة مراكش آسفي تواصلان تصدر مناطق تفشي كورونا بالمغرب.

كما أبرز المصدر نفسه أن الساعات القليلة الماضية، بين العاشرة صباحا والرابعة بعد الزوال من يومه السبت، عرفت اكتشاف 19 حالة إصابة بجهة الرباط سلا القنيطرة و10 في جهة البيضاء.

وجاءت نتائج الفحوصات إيجابية، أيضا، بخصوص 5 حالات في سوس ماسة و3 على مستوى جهة فاس مكناس، و2 بجهة مراكش وحالة في جهة الشرق وأخرى إضافية في درعة تافيلالت.

الحصيلة التراكمية تجعل عدد الإصابات المعلن عنها يصل إلى 1591 في الدار البيضاء سطات و1176 بمراكش آسفي، و874 في جهة طنجة تطوان الحسيمة و812 حالة بجهة فاس مكناس.

كما بلغ المجموع 559 حالة في جهة درعة تافيلالت و502 بجهة الرباط و176 في جهة الشرق، و174 ببني ملال خنيفرة و67 في سوس ماسة، و43 بجهة كلميم و4 في العيون الساقية الحمراء و2 بجهة الداخلة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بروز الجائحة وطنيا، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - Reda السبت 09 ماي 2020 - 16:44
الحجر لن يجدي شيء طلما الأغلبية غير ملتزمه ، أغرب ماشاهدت اليوم ،رجل قوات مساعده ،ينزع الكمامه ليسلم على شخص اخر بدون كمامه ،و السلام كان بالوجه ،تصدمت و فقدت الامل ، والله ما كذبت في هذا الشهر الفضيل.
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41
2 - مصطفى السبت 09 ماي 2020 - 16:45
الحمد لله و الشكر لله ... اللهم احمى بلدنا و جميع بلدان المسلمين و اشفى مرضانا و جميع مرضى المسلمين يا كريم يا رحيم و اللهم يا عليم يا عظيم ارفع عنا البلاء و الوباء
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16
3 - أنا السبت 09 ماي 2020 - 16:48
لماذا لا توجد هناك احصائيات دقيقة لماذا فقط الجهات لماذا لا تكون الاحصائيات عن المدن باش نعرفو واش الحالات موزعين على كاع المناطق في الجهة والا غير بعض المناطق أش هاد تخربيق حتى الاحصائيات مقدرينش عليهم اره الدول مثل كورية الجنوبية و المانية لي سيطرات على الفيروس كانت فيها الاحصائيات جدا دقيقة بالشوريع باش بنادم يتجنب دك شوارع
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10
4 - mouss السبت 09 ماي 2020 - 16:50
حبدا لو تعرفنا على الحالات حسب المدن الكبرى بالجهة مثلا .**.الرباط سلا القنيطرة ** ....ثلاثة مدن او اربعة بالجهة على ان تدرج اسماء مدن اخرى بنفس الجهة يوم الموالي ..وشكرا
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2
5 - الوليد السبت 09 ماي 2020 - 16:52
هنيىا لنا فعدم الا متثال للحجر يؤدي إلى زيادة الحالات الا عداد في تزايد بعد ان كنا نستبشر خيرا في التراجع الذي عرفته البلاد في الأيام الأولى من رمضان صرنا نرى تزايدا في الا عداد يوما بعد يوم حتى لو قمنا بالتمديد لعامين اخرين لن نستطيع القضاء على الفيروس بسبب انانية و الا مبالاة من البعض
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2
6 - هام جدا السبت 09 ماي 2020 - 16:54
شئ مقلق ارتفاع الاصابات بسبب الاستهتار والجهل بخطورة الوباء على البلاد والعباد بقاو في ديوركم حتى تمر الازمة بسلام رحمكم الله
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3
7 - TRAS السبت 09 ماي 2020 - 16:55
من الواضح جدا جدا ان الحكومة ترغب و تعمل كل ما في وسعها لتمديد الطوارء الصحية !!! والدليل هو ظهور مفاجء للفيروس في بعض المدن الصفر حالة لاكثر من ستة اسابيع
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0
8 - libre السبت 09 ماي 2020 - 16:56
حبستو الشعب فديورهوم..و خليتو شركاتكم خدامين لي هي سبب هاد البؤر كلها...و كاطلبو من المواطن يلتزم الحجر...
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9 - البعمراني 2 السبت 09 ماي 2020 - 16:56
من الواضح ان الحكومة ستمدد الحجر الصحي فهي تنتضر مدى رفعه على انتشار الفيروس في فرنسا و اسبانيا ستمدده في نضري ل 10 ايام اضافية اللهم احفض امتك من هدا الوباء
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10 - Brahim.f السبت 09 ماي 2020 - 16:58
المرجو من المواطنين أن يلتزموا بيوتهم، ومزيدا من الصبر جازاكم الله خيرا.
كونوا عونا وسندا لجنود كم المدنيين كانوا أم عسكريين ، ساعدوهم في مهامهم المنوطة لهم بارك الله فيكم. إنكم ترون الأطباء والممرضين والممرضات ، و رجال الأمن والدرك ورجال السلطة ورجال الإغاثة و رجال النظافة ، كل من جهته ترك أهله وعشيرته ليخذم مواطني بلده.
استعملوا الكمامة من فضلكم واغسلوا وطهروا أيديكم . ومن غشنا فليس منا. شكرا لجريدتنا الغراء التي تواكب الجاءحة عن كثب وشكرا للساهرين علينا. لكم منا ألف تحية .
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11 - خالد السبت 09 ماي 2020 - 17:01
«اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبته، وكل خطيئة أخطأتها»
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12 - موووحا السبت 09 ماي 2020 - 17:03
هناك تراخي من طرف الدولة غير مفهوم كما أن جل الإصابات ناتجة عن بؤر صناعية أو مهنية مما يجعلها بؤر عائلية ما فائدة الحجر الصحي وهناك من يجلب لك الفيروس إلى قلب السكن على الدولة تحمل المسؤولية كما أن رجال السلطة أصبحوا غير مهتمين طول النهار شئ غير مفهوم
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5
13 - مواطن مغربي السبت 09 ماي 2020 - 17:04
السلطات في جهات الدار البيضاء سطات، طنجه،أ،فاس مكناس يجب أن تتحمل مسؤوليتها في المراقبه ومحاصره الوباء لقد لوحظ في الأيام الاخيره تراخي من طرفها،هدا التراخي جعل الناس يخرجوا بإعداد كبيره،يجب الرجوع إلى التعبئة التي كانت في الأيام الأولى للحجر.
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14 - ولد حميدو السبت 09 ماي 2020 - 17:06
بالنسبة الي جهة درعة تافيلالت هي المتصدرة نسبة لعدد السكان

اما الاحتياطات فما هو الفرق بين سيارة تحمل خمسة اشخاص مع الطاكسي و ربما طاكسي صغير سيفرض عليه حمل راكب واحد في المقعد الخلفي
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15 - بنكيران السبت 09 ماي 2020 - 17:07
حبذا لو تشرحوا لنا كيف انتقل الفيروس بهذه الكيفية و رغم الحجر الصحي و رغم تعليمات الوقاية !!! الدولة تتحمل مسؤوليتها في البؤر الصناعية التي بدورها تتحول لبؤر عائلية حيث أننا لم نسمع انتقال عدوى في سوق شعبي او مركز تجاري!!! فرغم عدم احترام الحجر الصحي فهناك احتياط و حذر من الكل و لو لم يكن يحمل كمامة.. الفيروس يحتاج لمكان مغلق و مدة معينة للانتقال.. راه لازم خطة بديلة أو اطلاق سراح الشعب .. و شكرا.
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16 - منتصر السبت 09 ماي 2020 - 17:15
بالنسبة للمدن المندوبيات الجهوية لعدد من المدن والاقاليم تنشر الاحصائيات بدقة ويوميا . مثال بمكناس وفاس يوميا نتعرف على التفاصيل الساعة الثالثة والنصف
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