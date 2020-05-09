فيروس كورونا في المملكة .. هذه خريطة تفشي الجائحة عبر 12 جهة

هسبريس من الرباط

أفادت وزارة الصحة، من خلال معطيات رصد الوضع الوبائي على مستوى جهات المملكة، أن جهة الدار البيضاء سطات وجهة مراكش آسفي تواصلان تصدر مناطق تفشي كورونا بالمغرب.

كما أبرز المصدر نفسه أن الساعات القليلة الماضية، بين العاشرة صباحا والرابعة بعد الزوال من يومه السبت، عرفت اكتشاف 19 حالة إصابة بجهة الرباط سلا القنيطرة و10 في جهة البيضاء.

وجاءت نتائج الفحوصات إيجابية، أيضا، بخصوص 5 حالات في سوس ماسة و3 على مستوى جهة فاس مكناس، و2 بجهة مراكش وحالة في جهة الشرق وأخرى إضافية في درعة تافيلالت.

الحصيلة التراكمية تجعل عدد الإصابات المعلن عنها يصل إلى 1591 في الدار البيضاء سطات و1176 بمراكش آسفي، و874 في جهة طنجة تطوان الحسيمة و812 حالة بجهة فاس مكناس.

كما بلغ المجموع 559 حالة في جهة درعة تافيلالت و502 بجهة الرباط و176 في جهة الشرق، و174 ببني ملال خنيفرة و67 في سوس ماسة، و43 بجهة كلميم و4 في العيون الساقية الحمراء و2 بجهة الداخلة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بروز الجائحة وطنيا، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.