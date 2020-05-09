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الرئيسية | مجتمع | لقاء رقمي يتطرق لتجارب المغاربة مع يهود البلاد

لقاء رقمي يتطرق لتجارب المغاربة مع يهود البلاد

لقاء رقمي يتطرق لتجارب المغاربة مع يهود البلاد
هسبريس من الرباط
السبت 09 ماي 2020 - 21:30

تواكب جمعية ميمونة الحجر الصحي وشهر رمضان بدعوة إلى مشاركة قصص متابعيها مع اليهود المغاربة.

وأعلنت الجمعية المهتمّة بالتراث الثقافي اليهودي عن ندوة تفاعلية تهتمّ بقصص المغاربة، ومعلوماتهم، وتجاربهم مع اليهود المغاربة.

هذه الندوة، التي من المرتقب أن تنظّم يوم الأحد المقبل 17 ماي، ستتطرّق أيضا لاقتراحات "الحفاظ على الثقافة اليهودية المغربية".

وتحمل جمعية ميمونة اسم عيد مغاربي عُرِف بجمع يهود البلاد المغاربية في آخر أيام الفصح، مع المسلمين. وتهتمّ هذه الهيئة بالحفاظ على ذاكرة التراث اليهودي المغربي بالمملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Nabil السبت 09 ماي 2020 - 21:39
les juifs marocains étaient un exemple de voisinage ils aimaient vivre dans la paix
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