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كُتّاب وآراء
لقاء رقمي يتطرق لتجارب المغاربة مع يهود البلاد
تواكب جمعية ميمونة الحجر الصحي وشهر رمضان بدعوة إلى مشاركة قصص متابعيها مع اليهود المغاربة.
وأعلنت الجمعية المهتمّة بالتراث الثقافي اليهودي عن ندوة تفاعلية تهتمّ بقصص المغاربة، ومعلوماتهم، وتجاربهم مع اليهود المغاربة.
هذه الندوة، التي من المرتقب أن تنظّم يوم الأحد المقبل 17 ماي، ستتطرّق أيضا لاقتراحات "الحفاظ على الثقافة اليهودية المغربية".
وتحمل جمعية ميمونة اسم عيد مغاربي عُرِف بجمع يهود البلاد المغاربية في آخر أيام الفصح، مع المسلمين. وتهتمّ هذه الهيئة بالحفاظ على ذاكرة التراث اليهودي المغربي بالمملكة.