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كُتّاب وآراء
إدارة سجن "عكاشة" تنفي الاعتداء على نجل زيان
ردا على ما نشر ببعض المواقع الإلكترونية بخصوص تعرض نجل الوزير السابق النقيب محمد زيان، لأبشع أنواع الاعتداءات من طرف إدارة السجن المحلي "عين السبع1"؛ قالت إدارة المؤسسة السجنية إن ما نشر "ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".
وأكدت إدارة السجن، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن السجين لم يتعرض لأي اعتداء لفظي أو جسدي من طرف موظفي المؤسسة، وهو ما أكده خلال الاستماع إليه من طرف مدير المؤسسة، مؤكدا أن العلاقة التي تجمعه بالموظفين والسجناء تحكمها الضوابط القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية.
وأوردت الإدارة أن السجين يستفيد من كافة حقوقه التي يكفلها له القانون، بما فيها الحق في التغذية والتطبيب والفسحة والاتصال بعائلته والاستفادة من دكان المؤسسة، شأنه في ذلك شأن بقية النزلاء.
واعتبرت إدارة السجن أن حديث صاحب المقال عن ربط ظروف إقامة السجين المذكور بتصريحات سابقة لوالده هو شطحة من شطحات خياله، مؤكدة أن إدارة المؤسسة السجنية حريصة على معاملة جميع النزلاء على قدم المساواة، بغض النظر عن التهم المنسوبة إليهم أو وضعياتهم الاجتماعية خارج السجن.