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الرئيسية | مجتمع | إدارة سجن "عكاشة" تنفي الاعتداء على نجل زيان‎

إدارة سجن "عكاشة" تنفي الاعتداء على نجل زيان‎

إدارة سجن "عكاشة" تنفي الاعتداء على نجل زيان‎
هسبريس من الرباط
السبت 09 ماي 2020 - 23:25

ردا على ما نشر ببعض المواقع الإلكترونية بخصوص تعرض نجل الوزير السابق النقيب محمد زيان، لأبشع أنواع الاعتداءات من طرف إدارة السجن المحلي "عين السبع1"؛ قالت إدارة المؤسسة السجنية إن ما نشر "ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".

وأكدت إدارة السجن، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن السجين لم يتعرض لأي اعتداء لفظي أو جسدي من طرف موظفي المؤسسة، وهو ما أكده خلال الاستماع إليه من طرف مدير المؤسسة، مؤكدا أن العلاقة التي تجمعه بالموظفين والسجناء تحكمها الضوابط القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية.

وأوردت الإدارة أن السجين يستفيد من كافة حقوقه التي يكفلها له القانون، بما فيها الحق في التغذية والتطبيب والفسحة والاتصال بعائلته والاستفادة من دكان المؤسسة، شأنه في ذلك شأن بقية النزلاء.

واعتبرت إدارة السجن أن حديث صاحب المقال عن ربط ظروف إقامة السجين المذكور بتصريحات سابقة لوالده هو شطحة من شطحات خياله، مؤكدة أن إدارة المؤسسة السجنية حريصة على معاملة جميع النزلاء على قدم المساواة، بغض النظر عن التهم المنسوبة إليهم أو وضعياتهم الاجتماعية خارج السجن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ولد حميدو الأحد 10 ماي 2020 - 00:30
فهل هو وحده من يشتكي من سوء المعاملة فالمتابعون في القضية ابن محامي اخر معروف و اخرون
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2 - من الرباط الأحد 10 ماي 2020 - 00:33
واش نجل زيان لي كان تعتاقل مؤخرا في قضية الكمامات القاتلة ؟
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3 - سليمان الأحد 10 ماي 2020 - 00:50
ابن زيان او علان او فلان مواطن يجب ان يخضع للقانون الذي يسري على الجميع. تسليط الضوء عليه في ضروف احتجازه هو في حد ذاته تمييز ليس وحده من يقبع في السجون المغربية وكل من سولت له نفسه تجاوز النصوص التشريعية عليه ان يحاكم كباقي المواطنين لا تمييز امام القانون.بل اكثر اذا ثبت ان هذا الخبر زائف ولا اساس له من الصحة على ادارة السجون ان تتابع مروجيه.
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4 - mohamed الأحد 10 ماي 2020 - 00:56
يا ناس اجيو تسمعو اخر نكتة باقية جديدة .ادارة المؤسسة السجنية حريصة على معاملة جميع النزلاء على قدم المواساة بغض النظر عن وضعياتهم الاجتماعية خارج السجن. و دابا واش اما المؤسسة السجنية تتعتبر المغاربة مكلخين او هي باغية تضحك شوية او لي صرح بهادشي ماعايش في المغرب
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