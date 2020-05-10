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الرئيسية | مجتمع | الحصيلة التراكمية للإصابات بفيروس كورونا تتخطى 6 آلاف بالمغرب

الحصيلة التراكمية للإصابات بفيروس كورونا تتخطى 6 آلاف بالمغرب

الحصيلة التراكمية للإصابات بفيروس كورونا تتخطى 6 آلاف بالمغرب
هسبريس من الرباط
الأحد 10 ماي 2020 - 10:05

أكدت وزارة الصحة رصد 128 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 6038 حالة في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 58798 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته فقد تم تسجيل حالتَي وفاة جديدتين بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الأحد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 188.

وتم التيقن أيضا من 84 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 2545 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - Jamal الأحد 10 ماي 2020 - 10:15
ربما من الافضل ان يتم تحديد يوم الخروج والساعة في وثيقة شهادة التنقل بحيث يكون للمواطن الحق في التبضع مرة واحدة في الاسبوع.لأن مانراه من تراخ لا يبشر بخير.
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19
2 - العاب الاخير في هذا القرن الأحد 10 ماي 2020 - 10:15
اللهم انا نعوذ بك من شر البلاء
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12
3 - Mostafa الأحد 10 ماي 2020 - 10:15
ياربي ارفع عنا هذا الوباء يآ رب العالمين يآرب يآرب
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13
4 - farah الأحد 10 ماي 2020 - 10:16
ياربي اتشوف من حالنا ياربي رآه حنا عبادك الضعفاء وأنت الحنان فبعزتك وقوتك اعرف عنا هذا الوباء يارحم الراحمين
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13
5 - الفاسي الأحد 10 ماي 2020 - 10:17
الأمور خرجت عن السيطرة بسبب المعامل من المسؤول عن هذا الأن ؟
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2
6 - Marocain du denmark الأحد 10 ماي 2020 - 10:19
Sans ameliorer les tests comme les pays smart il'ya aucune solution
Et la prochaine fois, j'espère que monsieur othmani bien etude ses paroles avant de les adresser a nous
Il a deja dis que la corona au maroc et sous controle
Alors il ne dis pas des choses sur
Merci hespress
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0
7 - سعاد الأحد 10 ماي 2020 - 10:19
في الحقيقة الدولة قايمة بواجبها على احسن حال و بكل المرافق و من جميع الجوانب..لكن يا حسرتنا على عدم الوعي و الجدية
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7
8 - hicham/ jad الأحد 10 ماي 2020 - 10:19
بنادم مبقاش خالعوا المرض . و بنادم كيلعب الكورة و كيبقا خارج حتى الفجر . الله يلطف و صافي
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9
9 - عبدو الأحد 10 ماي 2020 - 10:20
السلام عليكم في اعتقادي ان الاوان لرفع الحجر مع استثناء الذين يعانون من امراض مزمن، فعدد الاصابات في ارتفاع وبما ان معدل الوفايات ضعيف فيمكن ان نراهن على اكتساب مناعة القطيع، الذي يشجع على ذلك ان اغلب المصابين لا يعانون سوى من اعراض طفيفة، كما ان الحجر بالطريقة التي يتبناها كل واحد منا غير مجدية على المدى البعيد فالاقتصاد اذا لم نحركه غنخرجو للسعاية كاملين...
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4
10 - متابع الأحد 10 ماي 2020 - 10:20
نعم للتعامل الفظ مع المخالفين و القسوة معهم من أجل الصالح العام..... المواطن المغربي يريد حجرا صحيا دياب اطبطب ادلع و يخرج و ما تغوتش عليه ..... مما أدى إلى تراخي بعض عناصر قوات حفظ الأمن في تطبيق القانون خوفا من العقوبات .... و النتيجة تسيب كبير في عدد من المدن و الأحياء الشعبية ..... مع مثل هاته التصرفات المستهترة من طرف المواطنين وداعا رفع الحجر في 20 ماي
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4
11 - عز الدين أفريكانو الأحد 10 ماي 2020 - 10:20
ضياقت بنا و الله، غاديين لشهرين و البشر مامسوقش، خيطي بيطي في الزناقي
عيب عليكم و الله عيب، جيتو حتى للآخر و كتهدمو كلشي...وزايداها الدولة متساهلة معاهم بحالي رفعت الراية البيضا..ومخليا المصانع والشركات خدامين بحالي حتى حاجة مكاينة ...هادشي غير مفهوم وغادي بنا الهلتك..الله يهدي ما خلق ..والله يلطف بنا ...
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6
12 - خالد الأحد 10 ماي 2020 - 10:21
الحمد لله لله مااعطى ولله مااخد عسى ان تكرهو شيءا وهو خير لكم وعسى ان تحبو شيءا وهو شر لكم تحنا رطغينا بزاف الناس ولات كتلعب بالفلوس حتى مبقاتش تلقى فين ديرهم والناس مساكن كين لملق حتى الماكلة وميلبس واكترهم موصلهم والو ومتزوجوش .لدار لخدمة لوالو ومتطلبات الحياة تزادت وربي جاب هاد كورونا تفيق شوي بنادم وكلنا سواسية الان الحمد لله الحمد لله الحمد لله
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3
13 - متتبع وفي لهسبريس الأحد 10 ماي 2020 - 10:23
هادشي ساير كيطوال الله احد الباس وصافيالحجر باين واشً زايدين فيه
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3
14 - ايطاليا الأحد 10 ماي 2020 - 10:23
نطالب من الموطنين الاوفياء عدم الخروج من المنازل لان الامر خطير جدا نتمنى من الموطنين الابتعاد على المقاهي والمطاعم والمسابح حتى بعد رفع الحجر الصحي لانهم بؤرة تفاشي كورونا في المغرب جل المطاعم والمقاهي غير معقمة هدا الوباء يدخل عبر الفم او الانف اوالعينيين لدالك تجنب شرب او اكل في اكواب او صحون المطاعم ربما هناك نادل مصاب بالفيروس ويتسبب في كارتة الى قدرا الله اجتنبو اكل فى المقاهي والمطاعم
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2
15 - Yoyo الأحد 10 ماي 2020 - 10:24
الله يحفظ البلاد،والله وحده يجازي اطر الجيش الابيض الذين يكافحون الوباء بعيدا عن اهلهم وذويهم امام استهتار البعض،،ولكن هل يمكن اتخاذ مقاربة تواصلية نافعة غير النسب المئوية التي اصبحت في بعض الحالات تعطينا نتيجتها ارقاما غير حقيقية واعدادا اقل من الاعداد الحقيقية
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16 - ساسوكي الأحد 10 ماي 2020 - 10:24
سبب هدا الارتفاع و الله الجهل و قلة الوعي... بالامس و في احد شوارع بني ملال امرأة شفيت من المرض ...و في المقابل حي سكني بأكمله يزغرد و يهفو باستقبالها كانها نهاية الوباء...
)كورونا غادا تطول معانا و السبب جهل المواطن)
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7
17 - Anas الأحد 10 ماي 2020 - 10:24
الناس عياو بالحجر الصحي .. وكثرة المخالطين .. كون دارو 4000 تحليلة فالنهار يجبدوهم كاملين ونتهناو اما من حد المخالطين ما درناش ليهم التحاليل فهادوك الناس اللي كانو قراب ليهم را كيعاديو الناس اللي فالخارج .. خاسنا سياسة حازمة سيمانة فقط باش نتغلبو على هادشي
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6
18 - عبد الأحد 10 ماي 2020 - 10:25
كان لزاما على المسؤولين منح العطلة السنوية لشهر كامل مسبقا اي بدلا عن شهر غشت . و كذلك الامر بالنسبة للوزارات كلها ..فيفرض الحجر الصحي على أشده التزاما بالبيت و عدم الخروج .
اما و ترك المعامل تورث البؤر و تنقله الى العائلات فهذا الامر لن يوفف جائحة كورونا ..
صحيح ان الاقتصاد هو الاخر وجب انقاده لءلك قلت بإعطاء عطلة سنوية مسبقا ثم العودة الى العمل بعدها و قد اصبحنا نتمتع بوطن خال من الفيروس كوىونا .
اللهم احفظ للدنا و ارفع عنا هذا الوباءو البلاء
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19 - alaa الأحد 10 ماي 2020 - 10:25
اللهم انا نسألك اللطف في ماجرت به المقادر .ياربي استفحال فينا الداء وعجز الأطباء. ولا نملك إلا الدعاء .اللهم إرفع عنا هدا الوباء واشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين
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20 - Ingénieur الأحد 10 ماي 2020 - 10:25
الأخطاء التي أدت بنا إلا هذه الوضعية هي:1) التأخر في غلق الحدود رغم علمنا بخطورة الوباء و رغم علمنا بأنتشاره الكبير في العالم و رغم حتى اكتشاف أول حالة..
2) عدم فرض حجر صحي كلي 100% لمدة 14يوم، لو صبر الكل هذه المدة القصيرة و فرضت حالة الطوارئ 24/24 لكان الضرر أخف من ورقة المقدم التي تركت كورونا يسجل آلاف الإصبات في مرمى الأسود لشهور...
3) عدد التحاليل اليومي الذي كان ولايزال محتشما مقارنة حتى بأفقر الدول لن يمكن من أكتشاف أغلب حالات الإصبات في وقت وجيز مما يترك المجال للخصم بالتغلغل أكثر في معسكر الأسود خصوصا المصانع و العائلات ما دام الخروج مباح...
4) معضم الخضارة و الحوانيت الذين يوزعون المواد الغذائية على الناس يضعون الكمامة في أعناقهم حتى إذا مر الشرطي وضعوها وفي بعض الحالات أمام مرئى من الشرطة
5) ارتباك في توزيع المساعدات من صندوق كورونا الذي يؤدي إلى خروج الناس للبحت عن رزقهم.. وضعف كبير في تعويضات CNSS (ربما كان فارغ)
هناك 6)و 7) ولكن اسطر هسبريس لا تمكن من المزيد
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6
21 - alaa الأحد 10 ماي 2020 - 10:25
اللهم انا نسألك اللطف في ماجرت به المقادر .ياربي استفحال فينا الداء وعجز الأطباء. ولا نملك إلا الدعاء .اللهم إرفع عنا هدا الوباء واشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين
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2
22 - عبد القدوس الأحد 10 ماي 2020 - 10:27
كفى من نشر أرقام هذا الوباء فقد أصبح بدون معنى وصار له تأثير خطير على صحة المواطنين النفسية.
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23 - مواطن الأحد 10 ماي 2020 - 10:27
ان لم تغلق المصانع و الشركات فلننتظر مزيدا من الحجر المنزلي كيف يعقل ان الحكومة فرضت الحجر المنزلي على 39 مليون مواطن و تركت مليون يشتغلون في المصانع و الشركات و هم من ينقل الفيروس لعائلاتهم جل المصابين خلال هذا الشهر هم عمال المصانع و الشركات الذين لا حول ولا قوة لهم إلا لامثتال المحكومة المغربية بهدا الإنجاز الدي قدمته الحكومة سيرفع الحجر إن شاء الله بعد سنة
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1
24 - منصف التازي الأحد 10 ماي 2020 - 10:28
انها مشكلة كبيرة ارتفاع العدد يوميا رغم الحجر الصحي . لا بد هناك خلل كبير في تسيير الأزمة . يجب على وزارة الصحة تعترف أن ضعف الفحوصات للمخالفين . نتائجه هي التي نرى الان و سنبقى هكذا مدة طويلة و الحل غير مضمون . لا بد من التعايش مع الفيروس و للاعتراف إمكانيات الدولة لا تسمح فحص أكثر مما هو في المستطاع كي لا تفضح القطاع الصحي الهش. كل ما نراه على التلفزة على الواقع لا يصل 20 في المائة من الواقع
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25 - kamal الأحد 10 ماي 2020 - 10:28
نتمنى من الحكومة النظر في كافة القطاعات لأن جلها متضرر كثيرا فمابالك لو تمدد الحجر الصحي ستكون هناك كوارث في تلك القطاعات لدا ننتظر من الحكومة تعويضات فورية لتلك القطاعات التي تمر في نفق مظلم ،لتتمكن من إستوعاب الجلوس في المنازل لو إستمر الحجر الصحي
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0
26 - إن شاء الله اكون خير الأحد 10 ماي 2020 - 10:28
السلاح بين ايدينا والقضاء على هذا الفيروس هو الالتزام للبيوت بطريقه صحيحه 100/100 وتعود الحياة الطبيعية كما كانت ونعود المساجد واشغالنا يارب
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2
27 - مغربي حتى النخاع الأحد 10 ماي 2020 - 10:30
ما أراه أن الاحياء الشعبية من أهم الأسباب في الانتشار وباء كورونا...
الجهل الجهل الجهل....ولكم الكلمة؟؟؟!!!
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28 - التازي جواد الأحد 10 ماي 2020 - 10:32
يجب على الحكومة الموقرة ان تزيد في الحجر الصحي وحالات الطوارء الى متم شهر شتنبر انشاء الله نضرا لخطورات الوباء في حالات ما يجب اغلاق المقاهي واسواق الاسبوعية والمطاعم والمسابح الى 2021 انشاء الله نضرا للخطورت الوضع وهده الاماكن هي نقط تجمع البشر بعد اكتشاف ان فيروس يمكن ان يعيش فى الماء العدمة يجب عدم سماح لابنائنا الدهب الى المسبح او الشاطئ او الحمام المرجو تطبيق هدا والا ندهب جميعا الى المستشفى
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29 - وسام الأحد 10 ماي 2020 - 10:33
وا صافي إلى زادتو فالحجر الصحي غادي ناكلوا الخشب ماداويش مع صحاب الشهرية راه هما مخاسرين والو كورونا المصاريف د رمضان المدخول والوا فين غادي هادشي الله أعلم *^*
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30 - ali الأحد 10 ماي 2020 - 10:33
يجب معادلة التحاليل بعدد المخالطين حتى تتضح الرؤية و عزل الأحياء الموبوءة مع إعطاء الحالة الوبائية اليومية لكل مدينة
رفع الحجر الصحي التدريجي عن أقاليم نفس الجهة و منع التنقل بين الجهات
ملاحظة جهة الرباط هناك ضعف و أنعدام المعلومة رسالتنا للمكلفين أن يعطوا المعلومة فهم ليسوا منشغلين أكثر من الأطباء جزاهم الله خيرا
نحن قلقين و ننتظر المعلومة و نحن في الحجر و ملتزمين
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31 - اللهم ارفع عنا هذا الوباء الأحد 10 ماي 2020 - 10:33
الي بغيت نقول الدولة هي انك درتي واحد قضية مزيانة فاش سديتي الحدود وبادرتي بتطبيق الحجر الصحي و اعلان حالة الطوارئ..لكن ضربتي هذشي كامل في الزيرو فاش خليتي المصانع خداميين واسواق وزيد وزيد ..شتو والله كون الدولة سدات كلشي واحد 20 يوم في ايامات أولى من تطبيق الحجر ..والله حتا تنقضيو على المرض ونقدروا نوصلوا لصفر حالة ..ما دابا فات الفوت بنادم مبقاش قادر يتحمل الوضع ..يعني من لاخر بنادم تآزم ديال بصح..الحل هو التعايش ..دولة لم تنجح في التطبيق .
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32 - متتبعة الأحد 10 ماي 2020 - 10:33
نحمل نتيجة هذه النتائج لتقاعس السلطات مؤخرا في أداء واجبها في أغلب المدن و الدليل كون الشارع يعج بالكبار والصغار دون حسيب أو رقيب مما يشجع ذوي عقول العصافير على معاودة الخروج في كل وقت وحين
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0
33 - مغربي الأحد 10 ماي 2020 - 10:34
المشكلة في الحكومة لأن الطبقة المعوزة قدرات تتحكم فيها وتحبسها بالجوع أما أصحاب الشركات الأجنبية راهم خدامين وداب أغلب الحالات كتجي من البؤر الصناعية
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1
34 - Said الأحد 10 ماي 2020 - 10:37
ياربي ترحمنا وترفع عنا هذا الوباء وتحية للناس اللي فالواجهة الله يعطيهم مزيد من الصبر
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35 - السلام عليكم الأحد 10 ماي 2020 - 10:37
اللهم إرفع عنا هذا الوباء و إرحم عبادك المسلمين
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1
36 - كمال الأحد 10 ماي 2020 - 10:38
نتمنى من الحكومة أن تنظر لجل القطاعات لأنها متضررة وبشكل كبيرا ولم تلتفت لها في فترة الحجر الصحي ،وأن جل القطاعات في إتجاه نفق نفق مظلم وكارثي لتجاهل الطرف المعني ،لذا أتمنى من الحكومة صرف تعويضات سريعة للإنقاض مايمكن انقاضه ولتتمكن من المكوت أمام إستمرار الحجر الصحي
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37 - الحاجب ؟ الأحد 10 ماي 2020 - 10:38
مالذي حدث بمدينة الحاجب؟لقد انفجرت فيها بؤرة جديدة؟ مامصدرها؟
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38 - جمال الأحد 10 ماي 2020 - 10:39
الحمد لله على كل حال، وجب على السلطات مواصلة المهام المنوطة لها في هاته الظرفية العصيبة على البلاد،....كما أدعو المواطن المغربي التشبت بالطريقة الأمثل واللتي اتخذتها جل الدول المتقدمة ، بالعزل الصحي وعدم التراخي لأن مافات إنشاء الله أثقل بكثير مما تبقى من الأيام حتى نسلك لبر الأمان بأقل الخسائر المادية والمعنوية.
واللهم انا نعود بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الاسقام.
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39 - الجرأة والشفافية الأحد 10 ماي 2020 - 10:51
وما زالت اعداد الاصابات في ارتفاع...بل أصبحت تتعدى 100 كل يوم...ورغم قلة الوفيات وارتفاع عدد المتعافين تظهر بؤر عائلية وصناعية إضافة إلى رفع الحجر الصحي واقعيا في العديد من الأحياء الشعبية بطريقة تعجز فيها السلطات على التحكم في العدد المتزايد من المستهترين الذين لم تنفع معهم لا صرامة ولا غرامة ولا تخويف ...وما زالت الأسئلة الملحة تصطدم بابواب مقفلة ...والحكومة تضع سيناريوهات دون تصور واضح لنهاية هذا الفيلم المرعب ...هل نستسلم؟ الحل بأيدينا ...فهل من أذان صاغية؟؟حان الوقت الآن لتحلي المسؤولين بالجرأة والشفافية لتوضيح الوضع للشعب المغربي...الوضع الحالي يتطلب سرعة اتخاذ القرارات اللازمة ولو التراجع عنها اذا أثبتت عدم فعاليتها ...واتخاذ أخرى...اما الصمت والغموض فلن يؤدي إلا إلى مقاومة الحجر الصحي ما دام التصور مغيبا
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40 - أمين الأحد 10 ماي 2020 - 10:59
الله يلطف بنا الحالات لازالت في تصاعد بسبب إهمال المواطنين الحجر الحجر الصحي اختلاط في الأسواق أمام المحلات في الشركات الواحدات الصناعية....
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41 - المتمعن الأحد 10 ماي 2020 - 11:00
ولكم التعليق هدشي كثير و نحن مغاربة السبب
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