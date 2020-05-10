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كُتّاب وآراء
الحصيلة التراكمية للإصابات بفيروس كورونا تتخطى 6 آلاف بالمغرب
أكدت وزارة الصحة رصد 128 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 6038 حالة في المغرب.
وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 58798 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وتبعا للمصدر ذاته فقد تم تسجيل حالتَي وفاة جديدتين بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الأحد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 188.
وتم التيقن أيضا من 84 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 2545 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (41)
Et la prochaine fois, j'espère que monsieur othmani bien etude ses paroles avant de les adresser a nous
Il a deja dis que la corona au maroc et sous controle
Alors il ne dis pas des choses sur
Merci hespress
عيب عليكم و الله عيب، جيتو حتى للآخر و كتهدمو كلشي...وزايداها الدولة متساهلة معاهم بحالي رفعت الراية البيضا..ومخليا المصانع والشركات خدامين بحالي حتى حاجة مكاينة ...هادشي غير مفهوم وغادي بنا الهلتك..الله يهدي ما خلق ..والله يلطف بنا ...
)كورونا غادا تطول معانا و السبب جهل المواطن)
اما و ترك المعامل تورث البؤر و تنقله الى العائلات فهذا الامر لن يوفف جائحة كورونا ..
صحيح ان الاقتصاد هو الاخر وجب انقاده لءلك قلت بإعطاء عطلة سنوية مسبقا ثم العودة الى العمل بعدها و قد اصبحنا نتمتع بوطن خال من الفيروس كوىونا .
اللهم احفظ للدنا و ارفع عنا هذا الوباءو البلاء
2) عدم فرض حجر صحي كلي 100% لمدة 14يوم، لو صبر الكل هذه المدة القصيرة و فرضت حالة الطوارئ 24/24 لكان الضرر أخف من ورقة المقدم التي تركت كورونا يسجل آلاف الإصبات في مرمى الأسود لشهور...
3) عدد التحاليل اليومي الذي كان ولايزال محتشما مقارنة حتى بأفقر الدول لن يمكن من أكتشاف أغلب حالات الإصبات في وقت وجيز مما يترك المجال للخصم بالتغلغل أكثر في معسكر الأسود خصوصا المصانع و العائلات ما دام الخروج مباح...
4) معضم الخضارة و الحوانيت الذين يوزعون المواد الغذائية على الناس يضعون الكمامة في أعناقهم حتى إذا مر الشرطي وضعوها وفي بعض الحالات أمام مرئى من الشرطة
5) ارتباك في توزيع المساعدات من صندوق كورونا الذي يؤدي إلى خروج الناس للبحت عن رزقهم.. وضعف كبير في تعويضات CNSS (ربما كان فارغ)
هناك 6)و 7) ولكن اسطر هسبريس لا تمكن من المزيد
الجهل الجهل الجهل....ولكم الكلمة؟؟؟!!!
رفع الحجر الصحي التدريجي عن أقاليم نفس الجهة و منع التنقل بين الجهات
ملاحظة جهة الرباط هناك ضعف و أنعدام المعلومة رسالتنا للمكلفين أن يعطوا المعلومة فهم ليسوا منشغلين أكثر من الأطباء جزاهم الله خيرا
نحن قلقين و ننتظر المعلومة و نحن في الحجر و ملتزمين
واللهم انا نعود بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الاسقام.