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الرئيسية | مجتمع | الفحوصات تكشف 128 إصابة بـ"كوفيد 19" على مستوى 6 جهات

الفحوصات تكشف 128 إصابة بـ"كوفيد 19" على مستوى 6 جهات

الفحوصات تكشف 128 إصابة بـ"كوفيد 19" على مستوى 6 جهات
هسبريس من الرباط
الأحد 10 ماي 2020 - 10:30

أكدت الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، خلال الـ18 ساعة الماضية، إصابة 128 شخصا بعدوى "كوفيد 19" على مستوى 6 جهات في المملكة، لتصل الحصيلة إلى 6038 بالمغرب.

ووفق بيانات وزارة الصحة الخاصة بالوضع الوبائي، بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة صباحا اليوم الأحد، فإن أكبر عدد من المصابين الجدد عادل 47 في جهة الرباط سلا القنيطرة.

جهة فاس مكناس سجلت 35 إصابة إضافية مقابل 19 في جهة الدار البيضاء سطات، و13 في مراكش آسفي و13 أيضا في جهة طنجة، زيادة على إصابة واحدة بجهة بني ملال خنيفرة.

مجموع الحالات المعلن عنها، بناء على تحديث المعطيات الرسمية، وصل إلى 1610 حالات في جهة البيضاء و1189 بجهة مراكش آسفي و887 على مستوى طنجة تطوان الحسيمة.

كما بلغت الحصيلة التراكمية 847 في جهة فاس مكناس و559 بدرعة تافيلالت، و549 في جهة الرباط و176 بجهة الشرق، و104 في بني ملال خنيفرة و67 ضمن جهة سوس ماسة.

أما جهة كلميم وادي نون فقد سجلت ما يصل إلى 43 حالة إصابة مؤكدة منذ بداية تفشي الجائحة بالمملكة، و4 حالات في جهة العيون وحالتان اثنتان بجهة الداخلة وادي الذهب.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - محسن الأحد 10 ماي 2020 - 10:36
أين الخلل!؟ ومتى ننتهي من هذا الرعب؟ نسأل الله الحفظ والعافية
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10
2 - محمد الجابر الأحد 10 ماي 2020 - 10:41
خاص الحكومه ان تطبق الحزم في الحجر، لي عجبو هو هداك لي ما عجبوش ا اما يهز ايديه لله يطلب الرحمه يا اما يتوكل ع الله من الدنيا
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3 - ايت الأحد 10 ماي 2020 - 10:41
سؤلي هو هل لعب مبارة في كرة القدم ..كما يحصل في ملعب احدى الاعداديات بتارودانت ..يعتبر عادي وقانوني في ظل اجراءات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي ام هو تهور....وعلى من غادي نطرحوا السؤال....باش الا كان قانوني نخرجوا حتى حنا من الدار.....بحيث تعرف اعدادية رحال المسكيني مباراة كرة قدم زوال كل ايام رمضان ....واش هذه مخالفة لقوانين الحجر ولا لا..شي واحد عارف يجاوبني؟..
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6
4 - الواقع المر الأحد 10 ماي 2020 - 10:43
لا يمكن للمغرب أن يتبع النموذج الصيني أو الأوروبي من أجل تدبير الحجر الصحي. النموذج المغربي خارجيا جيد و يحسد عليه و حتى من طرف الدول الكبرى في تدبير أزمة كورونا، أما داخليا نرى الهشاشة الإجتماعية، الفقر، عدم قدرة العائلات الفقيرة على البقاء في البيوت مقابل الصبر على الجوع و إجبار أطفالهم الصغار كذلك على التحمل و هذا شهر رمضان.. هناك من كان يعمل في مجال النقل، المقاهي، المطاعم، السياحة، الحمامات، المخابز، التجارة، الحرف الصغرى… و ما أكثرهم، كلهم متضررين ماديا و معنويا و حتى الذين تمكنوا من أخذ المنحة الهزيلة 800 أو 1000 درهم..
وهناك من يعيش في ظروف مادية جيدة، يخرج لشراء مستلزماته المعيشية من الأسواق الممتازة ويلتزم بيته مناشدا المخزن بالصرامة في تطبيق الحجر الصحي وضرب بيد من حديد كل من يخالف الطوارئ الصحية واصفا الفئة الهشة بالمستهترة والامكترثة.. للأسف الشديد نعيش في تناقض كبير، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
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14
5 - مجرد رأي الأحد 10 ماي 2020 - 10:46
لم يعد الناس يقوموا بالاحتياطات الاحترازية من حجر صحي فالكل خرج للتبضع او احيانا خرج فقط برفع المخزن الذي كان يتتبع خطوات السكان الراية البيضاء الله يلطف بنا ويرفع عنا الوباء
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6 - مضارب في البورصة الأحد 10 ماي 2020 - 10:47
بقاو تعطيونا حتى الإحصائيات اليومية ديال الناس لي مراض ب سرطان لي بسكار لي بالإنفلوانزا أو زيد زيد. عا كورونا لي طلع ليها زهر. أولا كورونا هي لي طالعة دابا في طوندونس
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7 - متفاءل الأحد 10 ماي 2020 - 10:48
اذا لم تتجاوز التحاليل اليومية اكتر من 4000 تحليلة فاننا لن نستطيع ان نتغلب على الوباء
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8 - [email protected] الأحد 10 ماي 2020 - 10:49
الخبز السوداء و االسنا فيهما دواء لكل داء كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم
اذكر ان الشيخ الزنداني عالج السيدا بالقسط الهندي وذلك موثق في اليوتيب
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-1
9 - معلق الأحد 10 ماي 2020 - 10:50
أين هي التوقعات التي قالت سنصل إلى حوالي 6400 حالة مع نهاية الحجر الصحي.؟.. الأمور واضحة الآن هذا فيروس غريب الأطوار والحجر الصحي على هذه الشاكلة سوف لن ينهي المشكل لأنه ليس هناك هناك إلا إسم الحجر الصحي الناس عايشة حياة عادية إلا القلة القليلة هي الملتزمة لذلك في نظري يا إما حجر صحي شامل وكامل وبصرامة يا إما أرفعوا الحجر وأتركوا الناس لمصيرهم...
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10 - ثريا لحرشي الأحد 10 ماي 2020 - 10:52
يجب ان تكون النسبة صفر او العدد تقريبا صفر و اما 128 اصابة فرقم كبيرا نظرا لسرعة انتشار كرونا اللعين- لا بد من الصرامة الذاتية كما في الصين و حتى الغربيين المعروفين بالتنظيم و الصرامة غلبهم هذا الوباء- الدولة المغربية تقليديا لها تاريخ طويل مع الاوبئة و مع ذلك لم تقضي عليه كليا لان البؤر ما تزال تنفجر هنا و هناك- الرجاء استغلال شهر رمضان الكريم في الحجر الصحي لعل الله فاعل خيرا بعده مع اشتداد الحرارة- و من يدري؟؟؟؟
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11 - المتمعن الأحد 10 ماي 2020 - 10:56
اصبحنا منهكين عقليا غير كتفتح عينك و تقرا عدد اصابات كتفشل يا ربي نفيقوا شي صبح و لقاو 000 ياربي شوف من حالنا و رحمنا برحمتك التي وسعتك كل شيء
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6
12 - لمنور الأحد 10 ماي 2020 - 10:58
اعتقد ان الحالة الوبائية ستبقى في تصاعد اذا لم تتخد السلطات اجراءات صارمة في حق بعض المتهورين الذين لايؤمنون بوجود فيروس كرونا ويعيشون حياة طبيعية ..في معظم احياء مدينة الدار البيضاء لاتوجد مؤشرات للحجر الصحي المواطن يعيش حياته العادية..كرونا ستطول المقام وسيكون هناك ضحايا..
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13 - زهير الأحد 10 ماي 2020 - 10:59
كشفت جامعة هونغ كونغ في تقرير لها يوم أمس أن الصين, بسبب الفئران, تتعرض لهجمة وباء جديد وأكثر خطورة من كورونا .. هذا الوباء الجديد والخطير في غاية الشراسة والسرعة يصيب كبد الإنسان ويقضي عليه خلال بضعة أيام
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14 - Yassine الأحد 10 ماي 2020 - 11:02
يجب رفع الحجر تدريجيا على المدن والجهات التي تسجل نسب إصابات منخفضة. من العته الإستمرار في الحجر الشامل والتعويل على تسجيل 0 إصابة لرفعه. من يتخذون قرارات تمديد الحجر ومن يروجون لاستمراره من الإعلاميين المغمورين و"الغماريين" يعيشون في فيلات فاخرة بمسابح وجميع وسائل الترفيه كما أن أجورهم مضمونة وهم أنفسهم لا يعانون من تداعيات الحجر النفسية لأنهم ينتقلون لمقرات عملهم يوميا و"كيبدلو الجو". لو كانت الدولة جادة فعلا في تطبيق الحجر لما سمحت للمعامل التي تنتج منتوجات غير ضرورية للمعيش اليومي من الإستمرار في العمل والتي أصبحت بؤر للإصابة.
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15 - Bilwadi7 الأحد 10 ماي 2020 - 11:03
يا ربي تحفضنا، كا يبان لي غالبية الناس ما كا يفهموش داك "وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية." خاص ننكتبو ليهم بالواضح "و تطلب وزارة الصحة من المواطنات والمواطنين غسل اليدين جيدا بالصابون تبديل ملابس الخروج عند دخول آلبيت، وو تعقيم كل المشتريات وو كذلك آلنقود و المفاتيح، و وضع الكمامة بالطريقة المناسبة و التباعد بين الناس خارج آلبيت و كذلك داخله" شكرا هسپرس
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16 - عبد القادر الأحد 10 ماي 2020 - 11:07
الله ايجيب الشيفاء للجميع وايحد الباس من هدا الوباء في هدا الشهر المبروك.هدا الشي مكيفرحش بحال والوا غدي انزيدو في الحجر الصحي.
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17 - fayouki الأحد 10 ماي 2020 - 11:09
يالطيف الطف بنا يارب نتضرع إليك في هذا الشهر الكريم وفي هذه الأيام المباركة أن ترفع عنا هذا الوباء فإنك ولي ذلك والقادر عليه .اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وارفع عنا هذه الغمة عاجلا غير آجل
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18 - سعد الأحد 10 ماي 2020 - 11:09
شعب لا يستطيع التضحية بشيء و في نفس الوقت يدير انهاء الحجر الصحي. تبا لكم.
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19 - سعيد الأحد 10 ماي 2020 - 11:09
يجب على كل شخص تحمل مسؤوليته في تصدي لهذا الوباء فأجهزة الدولة وحدها غير كافية .الى متى سوف ننتظر كل صباح أو مساء عدد الحالات . تهور المواطنين و نقص التوعية و البرامج التوعوية . اللهم أرفع الوباء و ارفع الغمة عن الامة يارب.
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20 - ماندي الأحد 10 ماي 2020 - 11:10
نفس الاصابات في نفس الجهات.لماذا لا تتخذ الدولة حلولا امام هذه المعطيات المتكررة طوال الحجر. لست اخصائيا و لكن يمكن تقنين خروج الناس الى الشارع حسب الاعمار و ايضا الخروج لعدد محدود من ايام الاسبوع و لساعات محددة. تسريح الجنود المتواجدين في المدن باعطائهم عطل زمنية بالتناوب بعد فحصهم طبعا. خفض الانتاج في بعض المعامل بخفض العمال..
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21 - مغربي غيور الأحد 10 ماي 2020 - 11:11
المعركة مزال طويلة و تهور البعض غادي يطول علينا هدشي،فترة ثالتة من الحجر أصبحت واردة جدا لكن خاص تكون أكثر صرامة و تفعيل قوانين مشددة للغاية من غير هدشي راه غادي نبقاو كنضيعو لوقت و الجهد و الاقتصاد كياكل لعصا.
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22 - Yoyo الأحد 10 ماي 2020 - 11:14
التصريح بالاعداد احسن من النسب المئوية لان الاخطاء في احتساب النتائج واردة خير مثال جهة سوس ماة على منبركم النتيجة الصحيحة ولكن على منبر اخر مغربي يقوم بتحويل النسب لنفس الجهة حدد عدد الاصابات في 72 حالة بدلا من 67 الناتج الصحيح كما هو عل منبركم،لذا الرجاء كل الرجاء اخبار المواطنين باعداد الاصابات بدلا من انسبة المئوية لانه نحب وطننا ونريد له الخير ولبواكب كل فرد من المجتمع تصحيح التصرفات اللامسؤولة،ولاننا لا نود ان تذهب جهود الساهرين على صحتنا وامننا محب الريح
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23 - احمد الأحد 10 ماي 2020 - 11:17
استعينوا بالصبر والصلاة. الله يدير ليفيها الخير
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24 - COVID20 الأحد 10 ماي 2020 - 11:17
استمرار تفشي الوباء سببه ان الوزارات المعنية والحكومة ماديرينش خدمتهم من اجل محاصرة الفيروس والقضاء على البؤر رغم الموارد الموارد المالية الضخمة المخصصة لهذا الغرض اذا فتأتر الإقتصاد المغربي بهذه الجائحة يرجع بالأساس إلى عدم كفاءة الحكومة وعدم قدرتها على تسيير الأزمات
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