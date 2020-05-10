الفحوصات تكشف 128 إصابة بـ"كوفيد 19" على مستوى 6 جهات

هسبريس من الرباط

أكدت الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، خلال الـ18 ساعة الماضية، إصابة 128 شخصا بعدوى "كوفيد 19" على مستوى 6 جهات في المملكة، لتصل الحصيلة إلى 6038 بالمغرب.

ووفق بيانات وزارة الصحة الخاصة بالوضع الوبائي، بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة صباحا اليوم الأحد، فإن أكبر عدد من المصابين الجدد عادل 47 في جهة الرباط سلا القنيطرة.

جهة فاس مكناس سجلت 35 إصابة إضافية مقابل 19 في جهة الدار البيضاء سطات، و13 في مراكش آسفي و13 أيضا في جهة طنجة، زيادة على إصابة واحدة بجهة بني ملال خنيفرة.

مجموع الحالات المعلن عنها، بناء على تحديث المعطيات الرسمية، وصل إلى 1610 حالات في جهة البيضاء و1189 بجهة مراكش آسفي و887 على مستوى طنجة تطوان الحسيمة.

كما بلغت الحصيلة التراكمية 847 في جهة فاس مكناس و559 بدرعة تافيلالت، و549 في جهة الرباط و176 بجهة الشرق، و104 في بني ملال خنيفرة و67 ضمن جهة سوس ماسة.

أما جهة كلميم وادي نون فقد سجلت ما يصل إلى 43 حالة إصابة مؤكدة منذ بداية تفشي الجائحة بالمملكة، و4 حالات في جهة العيون وحالتان اثنتان بجهة الداخلة وادي الذهب.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.