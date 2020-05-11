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الرئيسية | مجتمع | خرق "الطوارئ" في مدن مغربية .. ملل الساكنة أم تغاضي السلطة؟

خرق "الطوارئ" في مدن مغربية .. ملل الساكنة أم تغاضي السلطة؟

خرق "الطوارئ" في مدن مغربية .. ملل الساكنة أم تغاضي السلطة؟
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 11 ماي 2020 - 12:00

وضعية استثنائية تعيشها مدينة الدار البيضاء خلال الأيام المنصرمة، تمثلت في الخرق الجماعي لحالة الطوارئ الصحية من قبل السكان، وتراخي المواطنين في الالتزام بإجراءات الوقاية اللازمة؛ وهو ما تسبب في موجة استياء عارمة للنشطاء في الشبكات الاجتماعية.

ولم يقتصر الوضع على خرق حالة الطوارئ الصحية فقط، وإنما عاينت جريدة هسبريس الإلكترونية عدم التزام جلّ السائقين بقوانين الجولان والسير في العاصمة الاقتصادية للمملكة، حيث يُقدم عدد كبير من المواطنين على الخرق المعلن لإشارات المرور، ما نتج عنه انعدام التنظيم في بعض المحاور الطرقية، لا سيما خلال أوقات الذروة.

عدم انضباط المواطنين في الدار البيضاء لقوانين السير والجولان أسفر عن مجموعة من الحوادث المرورية، فضلا عن اندلاع العديد من المناوشات الكلامية بين السائقين قبيل اقتراب موعد أذان صلاة المغرب، ما قد يساهم في تفشي الفيروس بين الأوساط العائلية والمهنية.

وتعليقاً على هذه الظواهر الاجتماعية التي لم تعد منحصرة على الدار البيضاء فقط، وإنما أصبحت موجودة في جميع المدن الكبرى للمملكة، قال علي الشعباني، باحث في علم الاجتماع، إن "المواطنين ملّوا من الحجر الصحي الإجباري من جهة، وهناك تشدد كبير لأعوان السلطة أدى بطريقة غير مباشرة إلى تمرد الناس وعدم قبولهم بتلك الإجراءات الصارمة من جهة ثانية".

وأضاف الشعباني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ما يقع حاليا في الأحياء الشعبية عكس ما كنا نراه في بداية الحجر الصحي، من خلال المرونة والتفهم اللذين أبداهما أعوان السلطة لإقناع المواطنين بلزوم المنازل، لكن انعدمت فيما بعد هذه الأساليب، وأصبحت لغة السلطة قائمة على عدم التفاهم".

وأوضح الأستاذ الجامعي أن "الإستراتيجية المتخذة أعطت مفعولا عكسيا، وهو ما لاحظناه راهناً في مجموعة من المدن، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي زادت تشددا، فانعدمت بذلك المرونة مع المواطنين"، وزاد: "صحيح طالت مدة الحجر الصحي في البلاد، وهو ما ساهم في ذلك، لكن تبقى هذه الظواهر الاجتماعية طبيعية".

وتابع الأكاديمي: "الوضعية الاستثنائية لا تعيشها مدينة الدار البيضاء فقط، بل انتقلت إلى مدن أخرى أكثر هدوءاً، من قبيل مدينة الرباط التي كانت معروفة بسلامة جولانها، حيث بدأ الناس يملون الحياة ويخرجون إلى الشارع لقضاء حوائجهم"، مستدركا: "نعرف أن من يترك منزله فلا يفعل ذلك قصد الترفيه، وإنما للبحث عن مورد رزق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (49)

1 - rida الاثنين 11 ماي 2020 - 12:10
سلام المشكلة من المواطن او حتا السلطات عرفت شويا ديال التراخي ف الاجراءت هدا علاش المواطن ما بقاش مهتم بالحجر
نطلبو من السلطات اعادة النظر واتخاد اجراءت صارمة من جدبد
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20
2 - طاطاوي الاثنين 11 ماي 2020 - 12:10
وانا اقول. إن تراخي السلطات هو اللذي أدى إلى الوضع بكترة الانتقادات و الصحافة البيضاء
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61
3 - ياقوت الاثنين 11 ماي 2020 - 12:14
فعلا الناس بدات كتخرق الحجر الصحي وهادشي ماشي لصالحنا ماهو إلا جهل من بعض الناس الله يهديهوم
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24
4 - عبدالرحيم الاثنين 11 ماي 2020 - 12:16
هذا الخرق بالفعل في كل المدن الكبرى .وسببه ليس فقط الملل وإنما كذلك تراخي السلطات وأن أعوان السلطة كلامهم غير مسموع كما لا يستطيعون خبط الأحياء الشعبية الكبيرة. الحذر شبه مرفوع قبل ترفعه السلطات وهذا أمر خطير . والأخطر أن الشوارع مملوؤة والتجار وكثيىدر من القطاعات وتضرر لأنها مازالت مغلقة تنتظر قرار الدولة.
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30
5 - Zakaria الاثنين 11 ماي 2020 - 12:17
الأمر لا يتعلق بملل الساكنة بقدر ما هو قلة أو انعدام الوعي بالنسبة لبعض الساكنة، على سبيل المثال المعظم في مدينتي يرتدي كمامة واحد لمدة أسبوع أو أكثر، أبعد من ذلك، فهم يضعون الكمامة على العنق رغم الزحام ويستعدون لوضعها في مكانها الطبيعي إذا مر القايد أو المقدم أو الباشا أو العامل أو...، فكأن الكمامة تحميهم من المخزن ولا تحميهم هم، هذا بالإضافة إلى الازدحام الكبير الذي نجده لدى المخابز وبائعي الخضر والسمك، يجب أن نكون منطقيين إن نجحنا في تجاوز هذه الجائحة، سيكون ذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى ورحمته بنا، لأنه بسبب هذه التصرفات التي نقوم بها ولولا رحمة الله لكنا ننافس إيطاليا وإسبانيا.
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58
6 - بشير الاثنين 11 ماي 2020 - 12:18
ملل الساكنة ام تغاضي السلطة؟
في تقديري هما معنا. شخصيا طال على الأمد رغم انني لا اخرج الأ مرة واحدة كل يوم لشراء ما يلزم البيت وقد لاحظت في الأيام الأخيرة تزايد عدد الأفراد يوما عن يوم في الحي الذي اسكنه من جميع الأعمار على مرآى من السلطات المحاضرة. اللهم الطف بنا.
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20
7 - عبدالرحيم الاثنين 11 ماي 2020 - 12:19
حتى أن المواطن أصبح لا يرى خطرا كبيرا في انتشار العدوى في المغرب لما بتابع ويقارن مع الدول الأخرى الأوروبية أو الولايات المتحدة. كذلك تراخي الأمن ساعد كثيرا في الخرق.
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3
8 - simo barnoussi الاثنين 11 ماي 2020 - 12:19
ملل السكان.وعدم الوعي....الشباب ممسوقش....راه في الدرب من 15h00 حتى وقت الافطار كين غي الماطر بدون كمامات ولا كاسكات...متيريحوش...ومجمعين بدون حاجة....اما وراء الافطتر تجمعات للمدخنين وراء السيارت او الازقة المظلمة......شعب غير واهي تماما لا بكلام التلفاز او الواليدين او المخزن......وحتى المخزن نقص الدور ديالوا بشيء ملحوظ للعيان
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29
9 - بنكيران الاثنين 11 ماي 2020 - 12:21
ليس استثناء يا كاتب المقال و انما واقع الحال منذ بداية الجائحة .. الماس يعيشون حياتهم طبيعية على مرأى و مسمع من السلطة غي حين نرى الحكومة و من يواليها من إعلام يتكلمون عن نجاعة الخطة الامنية و الحجر الصحي ناجح و الحياة وردية و نحن في النعيم .. لا يوجد حجر في المغرب اطلاقا .. كفا من نصوير واقع لا نعيشه و كونوا موضوعيين حتى تكون هناك حلول أما أن نكذب على أنفسنا و الأدهى أن نصدق الكذبة فتوقعو ما هو أسوأ .. 20 ماي!!!!!!!
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4
10 - google الاثنين 11 ماي 2020 - 12:21
تراخي السلطات هي السبب لدرجة هاد الأيام كولشي حال و كولشي خارج، و حتا الناس معندهاش وعي الا مكانوش السلطة مغاديش يدخلو الناس
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10
11 - وسيم الاثنين 11 ماي 2020 - 12:24
مدينة الدار البيضاء الاولي في خرق وعدم التزام مواطنيها بحجر صحي رغم عدد ايصابات الكبير لدلك لا يتوقع ساكنوها رفع الحجر قريبا لانها نقطة سوداء علي عكس مدن اخري
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13
12 - مواطن الاثنين 11 ماي 2020 - 12:25
لا يمكن للمغرب أن يتبع النموذج الصيني أو الأوروبي من أجل تدبير الحجر الصحي. النموذج المغربي خارجيا جيد و يحسد عليه و حتى من طرف الدول الكبرى في تدبير أزمة كورونا، أما داخليا نرى الهشاشة الإجتماعية، الفقر، عدم قدرة العائلات الفقيرة على البقاء في البيوت مقابل الصبر على الجوع و إجبار أطفالهم الصغار كذلك على التحمل و هذا شهر رمضان.. هناك من كان يعمل في مجال النقل، المقاهي، المطاعم، السياحة، الحمامات، المخابز، التجارة، الحرف الصغرى… و ما أكثرهم، كلهم متضررين ماديا و معنويا و حتى الذين تمكنوا من أخذ المنحة الهزيلة 800 أو 1000 درهم..
وهناك من يعيش في ظروف مادية جيدة، يخرج لشراء مستلزماته المعيشية من الأسواق الممتازة ويلتزم بيته مناشدا المخزن بالصرامة في تطبيق الحجر الصحي وضرب بيد من حديد كل من يخالف الطوارئ الصحية واصفا الفئة الهشة بالمستهترة والامكترثة.. للأسف الشديد نعيش في تناقض كبير، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
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51
13 - Laoban الاثنين 11 ماي 2020 - 12:25
كلشي كان متراخي من الاول سلطة وشعبا! الا ناس محترمين صبروا وبقاو فديورهم، السلطة اللي تصدر قرارات هي اللي يعود اللوم عليها حيت فئة كبيرة من الشعب جاهلة او ما لقات ماتاكل، ولو ان الحجر كان صارم جدا قبل شهرين لما كنا نعيش الحجر اليوم
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10
14 - مغترب الاثنين 11 ماي 2020 - 12:26
الفقر و الناس مستافدات من والو وحتا لي ستافد من ديك جوج دريال د مارس تسالات ليه فسيمانة باغيين ناس تموت بالجوع وفرو لبنادم طرف د الخبز لولادو و الله لا عتب باب الدار
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13
15 - ali الاثنين 11 ماي 2020 - 12:26
التدرع بالملل من الحجر الصحي ليس مُبررا نحن هنا لسنا مُخيرين الأمر اكبر فالأمر خطير جدا والدولة خاطرت باقتصادها لحماية الأرواح فنحن في حالة حرب وهاته الحرب أخطر من ما يتصور الفرد فباستهتار من لايلتزمون بقواعد الحجر الصحي يعرضون الجميع لخطر العدوى وهنا نحن أمام اكبر غباء جماعي والدولة يجب أن تمر لسرعة القصوى في الضّبط ولو اضطرت لاستعمال كل الوسائل لامتتال الجميع ولو بالقوة.
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7
16 - وعزيز الاثنين 11 ماي 2020 - 12:27
هذا المسلسل اليومي من اصابات تفوف 150 و 85% تسجل من المخالطين .....

لو كان الحجر الصحي يحترم احتراما تاما ...لما وجدنا مخالطين للحاملين للفيروس ....

هذا المخالط كيف اتصل بالحامل؟؟؟؟؟



هناك تهاون


هناك تراخ



هناك عبث بصحة الجميع ....


يجب تغيير الاسلوب ....

اسلوب التوعية
اسلوب التواصل
اسلوب فرض الحجر الصحي

الناس تتجول كان شيئا لم يقع .....!!!

حتى الخوف الذي كانت تحس به الناس في الايام الاولى بدا يتراجع ......


هناك خلل .....يجب تصحيحه .....


و الا ستطول مدة انتشار الفيروس ...
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12
17 - أدربالز الاثنين 11 ماي 2020 - 12:27
السلطة تغاضت لغرض في نفس يعقوب !!
ففي حالة ما إدا عاود الفيروس الانتشار ؟
ستلقي الحكومة اللوم على الشعب !!
لأن الحكومة المحكومة توصلت بما لا يدع مجالا للشك أن سجن السكان في بيوتهم ليس هو الحل الأمثل و الفعال لمواجهة الوباء .
و هي بهدا التغاضي و تبيان نوع من المرونة إنما لحماية نفسها من الغضب الشعبي الدي تعرف الحكومة أكثر من غيرها أنه قاب قوسين أو أدني بمعنى أخر كل العناصر متفوفرة بإستثناء شرارة بسيطة تكفي لإندلاع النيران .
لهدا تحاول حكومتنا المحروسة المنزوعة السلطة و المجردة من المصداقية أن تهيء الاوضاع و لو بالكدب و التهم الجاهزة كالعادة .
للدفاع عن نفسها و إلقاء اللوم علينا .
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12
18 - Saidovic الاثنين 11 ماي 2020 - 12:27
السلام عليكم
كثير من الدول الأوربية بدأت في التخفيف منذ مدة حتى لا يحس المرء بالملل؛ كالخروج مع اولاد في وقت محدد. أو القيام بالرياضة.
ألزم بيتك.. كم 60 يوما.. الحبس المنزلي
هناك من ليس له منزل بل بيت كراء..
الشعب المغربي يعيش في محنة الفراغ.. بطبعه 80% منه لا يحب القراءة والمطالعة؛او ليسوا بيتوتيين إنما شارعيين.. اكيد سيحسون بالقنط والاختناق
اللهم فرج
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13
19 - أبو خليل الاثنين 11 ماي 2020 - 12:29
نلل المواطنون الملتزمون بالحجر و تسلل التعب لمن يسهرون على تطبيق القوانين و لم يخجل من يخرقون القوانين من أنفسهم... بحجة لقمة العيش لا يحترمون ضوابط التباعد الاجتماعي و والوقاية و نسوا أن مئات الاطر الصحية ما تزال في حالة طوارى و لم يروا أسرهم منذ أسابيع... و نسوا أيضا أن آلاف التلاميذ و الآباء و المدرسين ينتظرون نهاية الحجر للعودة لمدارسهم... و الالاف ينتظرون العودة لعملهم في المقاهي و المطاعم التي هي مصدر رزقهم...
للأسف خرق الحجر يؤدي إلى مزيد من انتشار الوباء و تمديد الوضعية التي يعيشها المغرب...
على المغاربة أن يظهروا وعيهم...فكل واحد منا جزء من حل الازمة...
لا يغير ما بقوم حتى يعيروا ما بأنفسهم...
اللهم تب علينا
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5
20 - كمال المنصوري الاثنين 11 ماي 2020 - 12:29
في البداية إلتزم المواطنون عندما حسوا بصدق الحكومة و بأنها تبدل مجهودات، فأوقفوا نشاطاتهم و ضحوا بحريتهم إستجابةً للسلطات.
لكن بعد أسابيع تبين للشعب أن الحكومة سمحت للشركات و المعامل الغير الضرورية بالعمل و بالتالي أصبحت بؤراً فأصبحت أعداد الحالات تتزايد، فحس المواطنون بأن الحجر لا فائدة منه لانه لا يُعقَل ان يسجن نفسه ثم يضيع كل شيئ بسبب أخطاء الحكومة و يُمدد الحجر.
الدولة هي من تتحمل مسؤولية كل الانفلاتات و كل ما يحدث
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9
21 - Doc الاثنين 11 ماي 2020 - 12:30
Les gens respectueux peuvent rester confinés encore 15 à 30 jours
Ceux qui ne veulent pas ils faut les laisser sortir comme ils veulent et c est leurs problème le virus circulera entre eux et finira par partir dès que 65 % sera atteinte
Y apas d autres solutions ils sortent déjà font des matches de foot j en ai même vu à casa qui partagent des JOINS A4 ou 5!!!!!
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-2
22 - مواطن الاثنين 11 ماي 2020 - 12:30
كنتمنى من المغاربة أنهم يستشعروا لذة الشهر الكريم،و الجائحة ستمر بسلام إن شاء الله.
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1
23 - جهل الاثنين 11 ماي 2020 - 12:31
ليس تراخي ولا ملل بل هو جهل من اعلى المستويات
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2
24 - عامل يومي الاثنين 11 ماي 2020 - 12:32
انا في نظري ستقع كارثة عظمي وسنؤادي عليها الثمن غالي ( لي حرث الجمل دكو برجليه ) يجيب الاستعانة بالقوة المسلحة الملكية في المدن التي تخترق الحجر الصحي وتحيتي للجنود المغاربة في الحدود وجميع الثكنات ولا ننسى المجهودات التي بدلتها جميع السلطات من امن وطني درك ملكي قوة المساعدة و شيوخ واعوان المصالح كلها في المغرب
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2
25 - الحاج الاثنين 11 ماي 2020 - 12:33
الوضعية التي تتحدث عنها في هذا المقال هي معممة تقريبا في سائر المدن(فاس، طنجة،بني ملال، وجدة،أكادير، مراكش، مكناس،المحمدية،زاكورة، الناظور....)، نحن على اتصال مع أصدقائنا و يؤكدون التراخي و الامبالاة وخروج الأطفال للعب في الشارع خصوصا بعد الساعة 14:00، ولا كمامات ولا هم يحزنون
اللهم إن هذا لمنكر
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2
26 - متتبعة الاثنين 11 ماي 2020 - 12:33
هو بالضبط ذلك تغاضي السلطة حسب ما لاحظنا مرارا حيث يتنقل الجميع على مرأى من رجال السلطة جماعات شيوخا وأطفالا وعوائل ومراهقين يمارسون أنشطة مختلفة ولا يكلف الأعوان أنفسهم حتى سؤالهم عن سبب الخروج ورخصة التنقل.
عااافاكم ديرو خدمتكم راه الملتزمين بالطوارئ يشعرون بالحكرة والقهر في ظل هذا التسيب
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3
27 - mohamed chrif الاثنين 11 ماي 2020 - 12:34
كي لا نجعل دائما من المواطن كبش فداء

كل هذا سببه

إهمال الدولة و عدم تسريع عملية الإعانات هذه تقريبا 60 يوم و لم نتوصل بدرهم واحد
إهمال السلطات لآاء واجبهم و كذلك التسلط و التجبر في الكثير من الأحيان
زيادة على إهمال أطر الصحة لمهاهم بل و بعد المرات ترك مكان عملهم فارغ لا يوجد أحد
و كذلك ليس ملل بل يأس السكان لأنه اللي مايموتش ب covid19 يموت بالجوع
هادشي ما غاديش للخير و الله ياخد حقنا
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5
28 - Meryem الاثنين 11 ماي 2020 - 12:35
المشكل يكمن في أن فئة كبيرة من المواطنين غير مكترثة وغير ملتزمة بالحجر الصحي كما أن هناك فتور من السلطات لم نعد نرى ذلك الحماس في اتخاذ إجراءات صارمة في حق المخالفين والحرص الشديد على إجبار المواطنين بالالتزام البيوت.لا تفصلنا سوى تسعة أيام على انتهاء المرحلة الثانية من انتهاء فترة الحجر الصحي ولا زالت الوضعية الوبائية مقلقة أتمنى من الحكومة أن تتروى في اتخاذ أي قرار قد ينعكس سلبا وكل المجهودات المبذولة منذ البداية تذهب سدا.
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-1
29 - بيضاوي الاثنين 11 ماي 2020 - 12:35
هذه ربما تجربة من شأنها الاستعداد لرفع الحجر عند حلول الموعد.
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3
30 - المعزوزي الاثنين 11 ماي 2020 - 12:36
خرق الحجر الصحي لا يقتصر على الدار البيضاء و الرباط فحسب بل هناك مدن أخرى كفاس و بعض مدن الشمال.
والسبب في ذلك راجع بالدرجة الأولى إلى عدم وعي السكان بخطورة تصرفاتهم بخرق الحجر الصحي و كذلك بتراخي السلطات في تطبيق القانون و عاينت شخصيا في مدينة الدارالبيضاء أن خرق الحجر الصحي يتم أمام أعين رجال السلطة نهارا و هم يتفرجون من داخل سيارات الخدمة ولا يحركون ساكنا بينما لا تتحرك دوريات رجال الأمن والسلطات المحلية إلا مساءً...كأن الفيروس اللعين لا يتجول بين الناس إلا ليلاً...أما أثناء النهار "فالدنيا هانية"
المرجو المزيد من الصرامة في تطبيق الحجر الصحي و إلا فإن الكارثة ستقع...
اللهم جنبنا الأسوأ يا رب العالمين...
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0
31 - أحلى من العسل العقه!؟ الاثنين 11 ماي 2020 - 12:36
الملل فعلا!!!؟ لان الممل بالنسبة لمن يخرق الحجر الصحي سيجعله يقضي 15 يوما في المستشفى، او الإنعاش؛ اذا كتب له عمرا جديدا، لذلك يجب احترام تعليمات السلطات العمومية ##والبقاء بالدار##، وحفظنا الله والبشرية جمعاء من كل داء؛ إن شاء الله تعالى
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-1
32 - مواطن مغربي الاثنين 11 ماي 2020 - 12:36
هناك ازمة تدبير للازمة الامور تذهب نحو الاسوأ. تراخي من السلطات نعم، و الناس لم تجد مواكبة من طرف وسائل الاعلام للاسف التي كانت شبه غائبة في التحسيس و التعبئة.كلما فتحت التلفاز لم اجد سوى نفس الوجه الذي يحدثنا عن كورونا... و غياب تام للتحاليل العلمية من طرف مختصين لمعرفة هل نحن على الطريق الصحيح و غياب برامج توعوية وبالأمس خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة ليقول لنا كنا نظن أننا كنا على الطريق و لكن.... واش هذا وقت سوحليفة !
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0
33 - بلدي الاثنين 11 ماي 2020 - 12:37
في نظري لو أن الساكنة كانت تعيش في حراك و كانت تخوض في لأمور السياسة لرأيت رجال السلطة و الأمن يقومون بعملهم على أحسن وجه لقمع الساكنة و السيطرة على الوضع، لكن بما أن الامر يتعلق بسلامة و حياة الرعاع، فمنذ متى الدولة تكثرت لحياة و سلامة الرعية؟
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-2
34 - مراقب الاثنين 11 ماي 2020 - 12:38
نعم إنه الملل والمسؤلية الملقاة على عاتق رب كل أسرة ، الخوف من المستقبل المجهول وغياب مؤشرات إيجابية ، هو من جعل الناس تخرج لتبحث عن لقمة العيش ، نعم هي الأقدار ، وماباليد حياة ، في هاذه الضروف رجائنا في الله ، أن يرفع عنا هاذا الوباء ، وأن يرحم شهدائنا ويسكنهم فسيح جنانه .
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1
35 - بيضاوي الاثنين 11 ماي 2020 - 12:38
هذه تجربة من شأنها الاستعداد لرفع الحجر عند حلول الموعد.
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3
36 - ما فاهم والو الاثنين 11 ماي 2020 - 12:41
السلام عليكم المشكل الكبير بالمغرب ان اغلبية الناس يتزوجون وليس لديهم اَي مدخول قار بمعنى بريكولي ؟؟؟؟! والملاحظ الان الزواج والابناء يكلفون الكتير من مسكن وملبس ودراسة وتطبيب وووو ؟؟؟! بمعنى زواج اليوم ليس كالسابق ؟؟؟! في الامس القريب كان الأم ترضع والعائلة مجتمعة على طبق واحد والمعيشة رخيصة و المدرسة العمومية ووو؟؟؟! ادن الان يجب على الشباب التريت قبل الزواج ؟؟؟! خصوص ان الدولة رفعت يدها على التعليم والتطبيب والسكن وتركت الأمور لمافيات القطاع الخاص ؟؟؟؟! ادن اعتقد ان الذي ينجب الان بهذه الضروف يرتكب جناية له ولأولاده وللدولة ؟؟؟! الأولاد ضاءعينن في الزناقي
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2
37 - rachid الاثنين 11 ماي 2020 - 12:41
ا maroc كون تبقات قنون بحال itali تعطي لخطيا 350€ الله واحد لخرج اكون متبق لقانون مشي باك صاحبي ليتشد قيد ليه تبق فوق ظهر منبعد الى مخلصش اضربها حبس
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-3
38 - عزيز في الحجر الاثنين 11 ماي 2020 - 12:48
ملت و تعبت السلطات من متابعة المواطنين الذين لا يحترمون ضروف الحجر الصحي ولا يهتمون بوسائل الوقاية و لا يحترمون السلطات ولا يخافون من تطبيق العقوبات
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0
39 - الخميس الاثنين 11 ماي 2020 - 12:48
المشكل الأساسي في المغرب هو الوعي قلة الوعي وسببه الأمية والجهل في أوساط الساكنة الناس فهمت الدين الإسلامي بالمقلوب .
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-1
40 - موحا الاثنين 11 ماي 2020 - 12:50
الآفة الكبيرة في المجتمع ليست كورونا وانما الجهل والفقر. السلطات تحركت في البداية لكن انحرافات بعض رجال ونساء السلطة اتجاه المواطن من سب وشتم ادت الى انتقادها على المواقع الاجتماعية ربما ادى مراجعة تدخلاتهم. هذا الفيروس أربك الجميع ، فاضافة الى المرض والوفاة فرض على الباقي الاقامة الإجبارية في المنازل. "وخلق الانسان ضعيفا".
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0
41 - عزيز في الحجر الاثنين 11 ماي 2020 - 12:53
نقترح أن يتم رفع الحجر الصحي جزئيا في المناطق الخالية تماما من كورونا، و تشديد تطبيق الحجر الصحي في المدن التي لا تحترم هذا الوضع ، و إنزال الجيش بكل قوته من أجل المساعدة في ضبط المتهورين
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42 - Saidovic الاثنين 11 ماي 2020 - 12:54
السلام عليكم
اعتقد الأرقام منفوخة لتهيئة الناس لتمديد الحجر الصحي..
الأردن فعلت العزل الصحي الشامل لمدة يومين مرتين النتيجة :انحصار الوباء
تونس التزام الشعب و الحكومة بالتدابير النتيجة منذ 4 ماي حالات أقل من 10
المغرب كلا ايلغي بلغاه
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43 - جابر الاثنين 11 ماي 2020 - 12:56
الصين، فرضت الحجر على مدينة ووهان بؤرة الوباء ، فقط، ولم يشمل البلاد كلها التي لم تتوقف فيها الحركة التجارية . وإكتفى الشعب بإرتداء الأقنعة الواقية . هذا هو المنطق. ومضاعفات الحجر في حد ذاته، كما يحذر بذلك جل الخبراء، وخيمة وخطيرة إقتصاديا وإجتماعيا . وصدق من قال، كاد الفقر أن يكون كفرا.
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44 - ولد البرنوصي الاثنين 11 ماي 2020 - 13:03
سمحو ليا الخوت راه الحل الوحيد هو توزيع العسكر في جميع الأحياء الشعبية للمدن الكبرى اما المدن الصغرى راه السلطات متحكمة في الوضع او سمحو ليا حنا أغلبية تاع شعب كاموني او كمالة راكم عارفينها هدشي إدا داروه راه غادي إكون في مصالحتنا كاملين
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45 - abdelmoula الاثنين 11 ماي 2020 - 13:11
تشدد كبير لأعوان السلطة أدى بطريقة غير مباشرة إلى تمرد الناس
, il vont semer la colère du peuple et en plus les nombres données par le ministere de santé sont suspicieux ...
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46 - TRAS الاثنين 11 ماي 2020 - 13:11
ا حمل المسؤولية للمنطومة الصحية المهترءة ببلادنا اما المواطن فلا يمكن ان يبقى حبيسا لمدة شهرين وربما اكثر . لناخد على سبيل المثال الامارات العربية التي تجاوزت عدد التحليلات فيها المليون ونصف وعدد السكان بها في حدود خمسة مليون نسمة بينما في المغرب لا تتعدى ستون الف تحليلة فقط في ضرف شهرين لساكنة تقارب الاربعين مليون
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47 - للأسف الاثنين 11 ماي 2020 - 13:16
الاثنين معا في مدينتي عادت الحياة الى طبيعتها جميع المحلات التجارية والصناعية مفتوحة الى المقاهي و المطاعم السمان يخرجون كل صغتر وكبار بدون وجود ورقة او كمامة اما اعين السلطات لم يعد هناك حجر مم بداية رمضان نحن نطبل و نزمر دائما اننا فعلنا وفعلنا ونحن لم نفعل شئ الدول العربية التي نجحة في محاصرة الوباء هي تونس و الاردن لان تطبيق القانون عندهم من طرف السلطات فعلي و ليس كما عندنا نحن في التلفاز فقط
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48 - إسلام الاثنين 11 ماي 2020 - 13:21
ملل الساكنة يؤذي إلى خرق حالة الطوارئ، أنا أخرج مرة في الأسبوع منذ توقفت عن العمل، اشتري مستلزمات الاسبوع، لكن الدولة لم تفي بوعودها الكاذبة ، فاتورة الكهرباء ملتهبة، المصاريف اليومية في تزايد، نفذ ماكان مذخرا، أين هي 2000درهم التي وعدت بها الدولة الاجراء، حسبي الله ونعمة الوكيل. السلطات هم بشر مثلنا ويعيشون الواقع المر الذي فرض علينا.
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49 - بودواهي الاثنين 11 ماي 2020 - 13:25
كورونا قادم بقوة ان لم يتم التعامل معه بالجديدة المطلوبة ...
ان الخلل عندنا متعدد التوجه حيث المسؤولية الأولى ملقاة على عاتق الحكومة التي رأت في الحجر مناسبة للاجهاز على كل المكتسبات الديموقراطية و هو الامر الدي أدى و سيؤدي إلى الانتفاضة على كل القرارات الخاطئة...
ثانيا هناك ضغط القوت اليومي الدي لا يمكن ان يسد رمقه تلك العشرات من الدريهمات التي قررتها الحكومة كمساعدة للاسر حيث الغلاء الفاحش في الاسعار و هو ما يتطلب 3000 درهم كحد ادنى لللمساعدات عوض 800 درهم ..
ثالثا هناك ضعف و نقص فاضح في التوعية بخطورة الفيروس خاصة في الأوساط الشعبية ...
رابعا و هو الاخطر هناك عدم نضج السلطات في تعاملها مع الناس حيث العنف و الزجر المبالغ فيه و الكلام النابي الغير اخلاقي و سوء التصرف مما يخلق ردود فعل سلبية من طرف الناس ...
على الدولة ان تتحمل مسئوليتها في هدا الظرف العصيب و الا تتعامل على اساس انها فرصة للاجهاز على كل المكتسبات و هو الامر الدي يجعل منها حكومة قاصرة و سادجة مما يدعو إلى اقالتها ....
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