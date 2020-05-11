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كُتّاب وآراء
خرق "الطوارئ" في مدن مغربية .. ملل الساكنة أم تغاضي السلطة؟
وضعية استثنائية تعيشها مدينة الدار البيضاء خلال الأيام المنصرمة، تمثلت في الخرق الجماعي لحالة الطوارئ الصحية من قبل السكان، وتراخي المواطنين في الالتزام بإجراءات الوقاية اللازمة؛ وهو ما تسبب في موجة استياء عارمة للنشطاء في الشبكات الاجتماعية.
ولم يقتصر الوضع على خرق حالة الطوارئ الصحية فقط، وإنما عاينت جريدة هسبريس الإلكترونية عدم التزام جلّ السائقين بقوانين الجولان والسير في العاصمة الاقتصادية للمملكة، حيث يُقدم عدد كبير من المواطنين على الخرق المعلن لإشارات المرور، ما نتج عنه انعدام التنظيم في بعض المحاور الطرقية، لا سيما خلال أوقات الذروة.
عدم انضباط المواطنين في الدار البيضاء لقوانين السير والجولان أسفر عن مجموعة من الحوادث المرورية، فضلا عن اندلاع العديد من المناوشات الكلامية بين السائقين قبيل اقتراب موعد أذان صلاة المغرب، ما قد يساهم في تفشي الفيروس بين الأوساط العائلية والمهنية.
وتعليقاً على هذه الظواهر الاجتماعية التي لم تعد منحصرة على الدار البيضاء فقط، وإنما أصبحت موجودة في جميع المدن الكبرى للمملكة، قال علي الشعباني، باحث في علم الاجتماع، إن "المواطنين ملّوا من الحجر الصحي الإجباري من جهة، وهناك تشدد كبير لأعوان السلطة أدى بطريقة غير مباشرة إلى تمرد الناس وعدم قبولهم بتلك الإجراءات الصارمة من جهة ثانية".
وأضاف الشعباني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ما يقع حاليا في الأحياء الشعبية عكس ما كنا نراه في بداية الحجر الصحي، من خلال المرونة والتفهم اللذين أبداهما أعوان السلطة لإقناع المواطنين بلزوم المنازل، لكن انعدمت فيما بعد هذه الأساليب، وأصبحت لغة السلطة قائمة على عدم التفاهم".
وأوضح الأستاذ الجامعي أن "الإستراتيجية المتخذة أعطت مفعولا عكسيا، وهو ما لاحظناه راهناً في مجموعة من المدن، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي زادت تشددا، فانعدمت بذلك المرونة مع المواطنين"، وزاد: "صحيح طالت مدة الحجر الصحي في البلاد، وهو ما ساهم في ذلك، لكن تبقى هذه الظواهر الاجتماعية طبيعية".
وتابع الأكاديمي: "الوضعية الاستثنائية لا تعيشها مدينة الدار البيضاء فقط، بل انتقلت إلى مدن أخرى أكثر هدوءاً، من قبيل مدينة الرباط التي كانت معروفة بسلامة جولانها، حيث بدأ الناس يملون الحياة ويخرجون إلى الشارع لقضاء حوائجهم"، مستدركا: "نعرف أن من يترك منزله فلا يفعل ذلك قصد الترفيه، وإنما للبحث عن مورد رزق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (49)
نطلبو من السلطات اعادة النظر واتخاد اجراءت صارمة من جدبد
في تقديري هما معنا. شخصيا طال على الأمد رغم انني لا اخرج الأ مرة واحدة كل يوم لشراء ما يلزم البيت وقد لاحظت في الأيام الأخيرة تزايد عدد الأفراد يوما عن يوم في الحي الذي اسكنه من جميع الأعمار على مرآى من السلطات المحاضرة. اللهم الطف بنا.
وهناك من يعيش في ظروف مادية جيدة، يخرج لشراء مستلزماته المعيشية من الأسواق الممتازة ويلتزم بيته مناشدا المخزن بالصرامة في تطبيق الحجر الصحي وضرب بيد من حديد كل من يخالف الطوارئ الصحية واصفا الفئة الهشة بالمستهترة والامكترثة.. للأسف الشديد نعيش في تناقض كبير، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
لو كان الحجر الصحي يحترم احتراما تاما ...لما وجدنا مخالطين للحاملين للفيروس ....
هذا المخالط كيف اتصل بالحامل؟؟؟؟؟
هناك تهاون
هناك تراخ
هناك عبث بصحة الجميع ....
يجب تغيير الاسلوب ....
اسلوب التوعية
اسلوب التواصل
اسلوب فرض الحجر الصحي
الناس تتجول كان شيئا لم يقع .....!!!
حتى الخوف الذي كانت تحس به الناس في الايام الاولى بدا يتراجع ......
هناك خلل .....يجب تصحيحه .....
و الا ستطول مدة انتشار الفيروس ...
ففي حالة ما إدا عاود الفيروس الانتشار ؟
ستلقي الحكومة اللوم على الشعب !!
لأن الحكومة المحكومة توصلت بما لا يدع مجالا للشك أن سجن السكان في بيوتهم ليس هو الحل الأمثل و الفعال لمواجهة الوباء .
و هي بهدا التغاضي و تبيان نوع من المرونة إنما لحماية نفسها من الغضب الشعبي الدي تعرف الحكومة أكثر من غيرها أنه قاب قوسين أو أدني بمعنى أخر كل العناصر متفوفرة بإستثناء شرارة بسيطة تكفي لإندلاع النيران .
لهدا تحاول حكومتنا المحروسة المنزوعة السلطة و المجردة من المصداقية أن تهيء الاوضاع و لو بالكدب و التهم الجاهزة كالعادة .
للدفاع عن نفسها و إلقاء اللوم علينا .
كثير من الدول الأوربية بدأت في التخفيف منذ مدة حتى لا يحس المرء بالملل؛ كالخروج مع اولاد في وقت محدد. أو القيام بالرياضة.
ألزم بيتك.. كم 60 يوما.. الحبس المنزلي
هناك من ليس له منزل بل بيت كراء..
الشعب المغربي يعيش في محنة الفراغ.. بطبعه 80% منه لا يحب القراءة والمطالعة؛او ليسوا بيتوتيين إنما شارعيين.. اكيد سيحسون بالقنط والاختناق
اللهم فرج
للأسف خرق الحجر يؤدي إلى مزيد من انتشار الوباء و تمديد الوضعية التي يعيشها المغرب...
على المغاربة أن يظهروا وعيهم...فكل واحد منا جزء من حل الازمة...
لا يغير ما بقوم حتى يعيروا ما بأنفسهم...
اللهم تب علينا
لكن بعد أسابيع تبين للشعب أن الحكومة سمحت للشركات و المعامل الغير الضرورية بالعمل و بالتالي أصبحت بؤراً فأصبحت أعداد الحالات تتزايد، فحس المواطنون بأن الحجر لا فائدة منه لانه لا يُعقَل ان يسجن نفسه ثم يضيع كل شيئ بسبب أخطاء الحكومة و يُمدد الحجر.
الدولة هي من تتحمل مسؤولية كل الانفلاتات و كل ما يحدث
Ceux qui ne veulent pas ils faut les laisser sortir comme ils veulent et c est leurs problème le virus circulera entre eux et finira par partir dès que 65 % sera atteinte
Y apas d autres solutions ils sortent déjà font des matches de foot j en ai même vu à casa qui partagent des JOINS A4 ou 5!!!!!
اللهم إن هذا لمنكر
عااافاكم ديرو خدمتكم راه الملتزمين بالطوارئ يشعرون بالحكرة والقهر في ظل هذا التسيب
كل هذا سببه
إهمال الدولة و عدم تسريع عملية الإعانات هذه تقريبا 60 يوم و لم نتوصل بدرهم واحد
إهمال السلطات لآاء واجبهم و كذلك التسلط و التجبر في الكثير من الأحيان
زيادة على إهمال أطر الصحة لمهاهم بل و بعد المرات ترك مكان عملهم فارغ لا يوجد أحد
و كذلك ليس ملل بل يأس السكان لأنه اللي مايموتش ب covid19 يموت بالجوع
هادشي ما غاديش للخير و الله ياخد حقنا
والسبب في ذلك راجع بالدرجة الأولى إلى عدم وعي السكان بخطورة تصرفاتهم بخرق الحجر الصحي و كذلك بتراخي السلطات في تطبيق القانون و عاينت شخصيا في مدينة الدارالبيضاء أن خرق الحجر الصحي يتم أمام أعين رجال السلطة نهارا و هم يتفرجون من داخل سيارات الخدمة ولا يحركون ساكنا بينما لا تتحرك دوريات رجال الأمن والسلطات المحلية إلا مساءً...كأن الفيروس اللعين لا يتجول بين الناس إلا ليلاً...أما أثناء النهار "فالدنيا هانية"
المرجو المزيد من الصرامة في تطبيق الحجر الصحي و إلا فإن الكارثة ستقع...
اللهم جنبنا الأسوأ يا رب العالمين...
اعتقد الأرقام منفوخة لتهيئة الناس لتمديد الحجر الصحي..
الأردن فعلت العزل الصحي الشامل لمدة يومين مرتين النتيجة :انحصار الوباء
تونس التزام الشعب و الحكومة بالتدابير النتيجة منذ 4 ماي حالات أقل من 10
المغرب كلا ايلغي بلغاه
, il vont semer la colère du peuple et en plus les nombres données par le ministere de santé sont suspicieux ...
ان الخلل عندنا متعدد التوجه حيث المسؤولية الأولى ملقاة على عاتق الحكومة التي رأت في الحجر مناسبة للاجهاز على كل المكتسبات الديموقراطية و هو الامر الدي أدى و سيؤدي إلى الانتفاضة على كل القرارات الخاطئة...
ثانيا هناك ضغط القوت اليومي الدي لا يمكن ان يسد رمقه تلك العشرات من الدريهمات التي قررتها الحكومة كمساعدة للاسر حيث الغلاء الفاحش في الاسعار و هو ما يتطلب 3000 درهم كحد ادنى لللمساعدات عوض 800 درهم ..
ثالثا هناك ضعف و نقص فاضح في التوعية بخطورة الفيروس خاصة في الأوساط الشعبية ...
رابعا و هو الاخطر هناك عدم نضج السلطات في تعاملها مع الناس حيث العنف و الزجر المبالغ فيه و الكلام النابي الغير اخلاقي و سوء التصرف مما يخلق ردود فعل سلبية من طرف الناس ...
على الدولة ان تتحمل مسئوليتها في هدا الظرف العصيب و الا تتعامل على اساس انها فرصة للاجهاز على كل المكتسبات و هو الامر الدي يجعل منها حكومة قاصرة و سادجة مما يدعو إلى اقالتها ....