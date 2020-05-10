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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة: 153 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 153 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6063 حالات في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد التوصل بتحاليل سلبية لحالات مشتبه في إصابتها بالجائحة، قد بلغ 59861 منذ بداية انتشار الفيروس على مستوى المملكة.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض محمد اليوبي، في تصريحه الصحافي اليومي، أنه تم تسجيل حالتَي وفاة جديدتَين ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 188.
المصدر نفسه أضاف أنه، بين الساعة الرابعة من بعد زوال أمس السبت ونفس التوقيت اليوم الأحد، تأكدت 93 حالة شفاء إضافية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2554 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (54)
بالاضافة الى البؤر التي ظهرت في صفوف الحرس الملكي و الجنود ببنجرير و باقي المصانع و السجون.
الخلاصة أن الدولة أرادت مواطن نموذجي و لكن وجدت نموذج مواطن صنعته على مى السنين.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
العافية
في الدين و الدنيا و الآخرة
منى سيرفع الحجر الصحي؟؟؟؟؟
الوباء خاصو مدة اشهر ربما سنوات باش اغبر نهائيا والله اعلم
اما الركود الاقتصادي مايقدرش اطول
لابد من حل يراعي الجانب الوبائي والجانب الاقتصادي
ماعرفناش هاد تصرفات صبيانبة علاش
نتمناو من الله يرفع علينا هاد البلاء
و نتمنااو مايحلوش لحدود بين شركات الطيران لأنها السبب الرىيسي في انتشار الوباء
واخا يديرو اجباري كمامات في طيارات ولا يقيس لحرارة داكشي ماخدامش و نتمناو تحسن امور و التزام بقواعد النضافة
وعموما نتفاءل خيرا ان شاء الله سيندثر هذا الزائر القاتل لا محالة ونحن على الله متوكلون .
نحن المغاربة جميعا نحترمك ايها الفيروس ولا نتكلم عنك عيبا ولا غيبا ونخن نعرفك انك خطير ومخيف ...فقط اتركنا في حالنا نعيش وابتعد عن ارضنا ارض الشرفاء والمرابطين والكرماء .
1. هذه الدول لا تعير أي قيمة لمواطنيها. ( وهذا ليس صحيح كما نعلم جميعا ).
2. إذا كان الوباء سيقتل %1 من الشعب فإن الانهيار الاقتصادي سيقتل %99 من الشعب.
حتى في حالات الحرب التي يموت فيها المئات يوميا لا تتوقف عجلة الاقتصاد لأن الفقر و الجوع و فقدان الشغل يفتك بجميع الناس.
لا يمكن أن تتحمل الفئات الهشة أكثر من هذا، إن كنت أنت تطيق المكوث في البيت و الخروج مرتين في الشهر للتسوق فهنالك جار لك عليه الخروج يوميا وراء معيشه أو هربا من ضيق مسكنه. أضف إلى ذلك أن الحجر لا يطبق أصلا بصرامة و العديد يخرجون بدون ضرورة.
ربما يجب رفع الحجر عن الأقاليم التي تسجل صفر حالة و انتظار أسبوعين على الأكثر بالنسبة للباقين. على أن تبقى الحدود بين الأقاليم مغلقة لتجنب التفشي.
لما تصل النسبة الاولى 100% في تلك الوقت نكون قد طوق و حصر الفيروس في المخالطين فقط و هم معزولون عن الاسوياء. بعد ذلك يمكن رفع الحجر كليا.
هاهي بعض الدول التي بدأت في رفع الحجر الصحي التدريجي تشهد موجة إصابات مرتفعة مرة أخرى كألمانيا
الدول الأروبية التي بدئنا الحجر قبلها تقلصت نسبت الإصابات من 3000إلى أقل من1000ونحن بدأنا ب 60 أو 80 أصبحنا نسحل 190 أو160 كما أن هناك عدت إختلالات منها إدا كان شخص من المخالطين يريد إجراء تحليلة يجب أن ينتضر أيام لإجراء التحليلة وكذلك 3أيام للحصول على النتيجة أي تقريب 6 أيام إجمالا ومنهم من يستعمل الموصلات العموميةللمجئ يوميا لكي يجري التحليلة لكي يقول له رجع غدا وتصور أن يكون شخص حامل للفيروس يتردد مرة أو تلات مرات على المستشفى وهو يستعمل الموصلات
المغرب يقوم بتحاليل مخبرية قليلة ..
كما أن هناك إستهتار واضح من الموطنين لله يهديهم