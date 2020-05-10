وزارة الصحة: 153 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 153 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6063 حالات في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد التوصل بتحاليل سلبية لحالات مشتبه في إصابتها بالجائحة، قد بلغ 59861 منذ بداية انتشار الفيروس على مستوى المملكة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض محمد اليوبي، في تصريحه الصحافي اليومي، أنه تم تسجيل حالتَي وفاة جديدتَين ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 188.

المصدر نفسه أضاف أنه، بين الساعة الرابعة من بعد زوال أمس السبت ونفس التوقيت اليوم الأحد، تأكدت 93 حالة شفاء إضافية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2554 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.