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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة: 153 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

وزارة الصحة: 153 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

وزارة الصحة: 153 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأحد 10 ماي 2020 - 16:05

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 153 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6063 حالات في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد التوصل بتحاليل سلبية لحالات مشتبه في إصابتها بالجائحة، قد بلغ 59861 منذ بداية انتشار الفيروس على مستوى المملكة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض محمد اليوبي، في تصريحه الصحافي اليومي، أنه تم تسجيل حالتَي وفاة جديدتَين ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 188.

المصدر نفسه أضاف أنه، بين الساعة الرابعة من بعد زوال أمس السبت ونفس التوقيت اليوم الأحد، تأكدت 93 حالة شفاء إضافية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2554 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (54)

1 - احذروا الأحد 10 ماي 2020 - 16:13
رفع الحجر الصحي ولو تدريجيا، سيكون انتحارا وسيكلف ضريبة باهظة الثمن، الآن نحتاج لفرض حالة الطوارئ لاسبوعين لضبط تطور الفيروس، وصدقوني ان هذا هو الحل الوحيد للحد من انتشار الفيروس، واقرؤوا تاريخ الاوبئة. وكذلك الصين لم ترفع الحجر الا بعد بلوغ 0 صابة.
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206
2 - aziz الأحد 10 ماي 2020 - 16:13
على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها كما يجب وبحزم في هذا الظرف بالذات لأنه يبدو أن هناك تراخ من جانبها في الآونة الأخيرة كما هو ملاحظ في جل المدن ، فعليها إغلاق أماكن تفريخ الوباء وفرض احترام جميع التدابير الوقائية من طرف المواطنين، و إن اقتضى الحال إنزال افراد الجيش إلى الشوارع بمركباته المزمجرة كما فعلت الأردن التي بدأت تعود الحياة بها إلى حالتها الطبيعية ، هذا إذا أردنا التحكم في الوباء بالفعل وذلك قبل أن يتحكم هو في الجميع !!!!
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135
3 - امال الأحد 10 ماي 2020 - 16:13
حاولوا أن لا يتسرب اليأس إلى انفسكم ولا تستسلموا اليه لكي لا تكونوا عرظة للإحباط فالله الذي أنزل الداء سينزل الدواء.اكثروا من التدرع الى الله العلي القدير في هذه الأيام المباركة وكذلك التقرب اليه بالذكر والمناجاة والاستغفار حيث قال جل و علا "وما كان الله ليعذبهم و أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون" باذن الله سوف نخرج من حلق الضيق إلى أوسع الطريق .
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111
4 - Jaouad الأحد 10 ماي 2020 - 16:14
علاش التحاليل كل نهار كتنقص?بغينا تساليو هدشي ونعيدو مع ولادنا رحمونا شوية را هدي شهرين مشفت ولادي.
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72
5 - غيييور الأحد 10 ماي 2020 - 16:14
ياربي تفرجها علينا ولكن اللامبالاة ديال البعض الناس الله اهديهم
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55
6 - المتمعن الأحد 10 ماي 2020 - 16:16
لاحول ولا قوة الا بالله اللهم يسر ولا تعسر
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47
7 - amigo الأحد 10 ماي 2020 - 16:16
اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه .
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50
8 - بوسف الأحد 10 ماي 2020 - 16:17
باربي تحفظنا من هاذ الوباء ، هاذشي ولا غادي او كيتزاد
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28
9 - bihi الأحد 10 ماي 2020 - 16:18
الاشكالية أن الدولة سدات المحلبة لي فيها 2 الاشخاص و خلات الوزين ديال الصبابط و الخواتم اللي فيه 200 شخص.
بالاضافة الى البؤر التي ظهرت في صفوف الحرس الملكي و الجنود ببنجرير و باقي المصانع و السجون.
الخلاصة أن الدولة أرادت مواطن نموذجي و لكن وجدت نموذج مواطن صنعته على مى السنين.
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133
10 - richi الأحد 10 ماي 2020 - 16:18
أعياد الله دخلوا ديوركم هاد شي راه بزاف راه غادي تندموا وضروا ناس ابرياء الله اهديكم .خاص الصرامة الشديدة قبل فوات الأوان. اللهم لطفك
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14
11 - علال الأحد 10 ماي 2020 - 16:19
صراحة انا شخصيا امرضت .كنت اصحيح اقبل من الحجر كندير الرياضة كنخدم.دبا اعضامي اترخاو امريض الى جاتني هاد كورونا غادي تديني .بان ليا مول هاد الفكرة اديال الحجر باغي يتهنا منا.
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16
12 - ابو يحيى الأحد 10 ماي 2020 - 16:19
يارب يارب هرمنا هرمنا متى ينتهي هدا المرض والخوف
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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22
13 - كريم الأحد 10 ماي 2020 - 16:20
قطع الشك بي الياقين،استعدادات لدخول الشهر الثالت من الحجر الصحي.
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28
14 - casa الأحد 10 ماي 2020 - 16:20
يااارب ارفع البلاء والوباء والغمة عن الامة الاسلامية
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27
15 - bouazza الأحد 10 ماي 2020 - 16:20
حضي راسك لوجه الله و وليدك
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16
16 - said الأحد 10 ماي 2020 - 16:21
ليس هناك استقرار في حالة الإصابات فهي في ارتفاع نسأل الله السلامة والعافية التزموا بيوتكم حتى يرفع الله عنا هذا الوباء ومزيد من الحيطة والحذر
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24
17 - متتبع فيلالي الأحد 10 ماي 2020 - 16:21
اللهم إنا نسألك العفو و
العافية
في الدين و الدنيا و الآخرة
منى سيرفع الحجر الصحي؟؟؟؟؟
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18
18 - الاطلسي الأحد 10 ماي 2020 - 16:21
الحمدلله بدأت الحالات في الانخفاض نسأل الله ان يبعد عنا هذا الوباء وعودة الحياة الى مجاريها
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-50
19 - اللهم ارفع هذا الوباء الأحد 10 ماي 2020 - 16:21
صافي الا تبعنا هاد الوباء غادي ازيد الاقتصاد غير في الضرر اكثر مما هو عليه
الوباء خاصو مدة اشهر ربما سنوات باش اغبر نهائيا والله اعلم
اما الركود الاقتصادي مايقدرش اطول
لابد من حل يراعي الجانب الوبائي والجانب الاقتصادي
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10
20 - خالد الأحد 10 ماي 2020 - 16:22
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا راه خاص تشديد المراقبة على الراجلين اكثر ماشي اصحاب السيارات كاين شي وحدين لكدورو في الدروبة كثر من الطاكسيات الله يهدي ما خلق
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12
21 - محلل اج الأحد 10 ماي 2020 - 16:22
اللهم خفف مانزل ؛ حسبنا الله ونعم الوكيل:اللهم عجل بالفرج حتى نصلي صلاة العيد في المساجد
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4
22 - Mohammed Abed الأحد 10 ماي 2020 - 16:23
ليوم ناس خارجين بزاف واخا بكمامات ماكينش مسافة أمان و كاين لي داير كمامة في عنقوا ماشي نيفو ..

ماعرفناش هاد تصرفات صبيانبة علاش
نتمناو من الله يرفع علينا هاد البلاء
و نتمنااو مايحلوش لحدود بين شركات الطيران لأنها السبب الرىيسي في انتشار الوباء
واخا يديرو اجباري كمامات في طيارات ولا يقيس لحرارة داكشي ماخدامش و نتمناو تحسن امور و التزام بقواعد النضافة
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2
23 - ELBAZ الأحد 10 ماي 2020 - 16:24
الفرج قريب انشاء الله تفاءلو
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9
24 - الرحالي الأحد 10 ماي 2020 - 16:24
اللهم ياخالق الكون ارفع عنا الوباء والطف بعبادك الضعفاء انك على كل شيء قدير يارحمان يارحيم
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10
25 - ELBAZ الأحد 10 ماي 2020 - 16:24
الفرج قريب انشاء الله تفاءلو
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8
26 - bouybawn isa الأحد 10 ماي 2020 - 16:26
ولو بعد رفع الحجر او حالة الطواري لابد من الاستمرار في الاساليب الوقاية اسوة بباقي الدول الاوربية التي تفرض بالقانون و تحت طائلة اداء غرامة للمخالفين لعدة اسباب منها ان الفيروس مازال قائما وقد تظهر بؤر هنا وهناك بسبب اللامبالات بطرق الوقاية. فالصين وما ادراك ما الصين التي يصرب بها المثل في انضباط الشعب لولا الالتزام بكل اساليب الوقاية لما وصلت في بعض الايام الى 0 اصابة.
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6
27 - حفيظ الأحد 10 ماي 2020 - 16:28
الحالات في ارتفاع وتفصلنا ايام قليلة على نهاية الحجر.يجب على الحكومة تمديد الفترة حفاظا على صحة المواطنين و في نفس الوقت مراعاة ظروف المواطنين الذين ليس لهم دخل.
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6
28 - karim الأحد 10 ماي 2020 - 16:30
رفع الحجر الصحي يوم 20 ماي فيه خطورة على صحة المواطن و يجب على الدولة ان تتحمل مسؤوليتها لا زال عدد الحالات يتجاوز اكثر من 100 حالة كل يوم لازال الوقت متبكر يجب الانتظار و الا نتظار
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8
29 - مواطن الأحد 10 ماي 2020 - 16:30
أتمنى من المغاربة أن يستشعروا لذة الشهر الكريم،و الجائحة ستمر بسلام إن شاء الله.
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7
30 - Driss الأحد 10 ماي 2020 - 16:31
,عندما نذهب للاحياء الشعبية الناس تتتصرف كأنه ليس هناك أية كورونا و اختلاط وازدحام في المحلات التجارية اللهم اذهب عنا هادا الوباء........
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9
31 - oujdi الأحد 10 ماي 2020 - 16:34
يجب رفع الحجر الصحى لكن تدريجيا ابتداء بالمهن الحرفية والتجار لانهم فى امس الحاجة الى العمل و اخد الاحتياطات الضرورية لتفادى تفشى المرض
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1
32 - نظم الأحد 10 ماي 2020 - 16:40
هذا الفيروس اختار السكة الحديدية التي تربط بين طنجة والرباط ومكناس وفاس ومراكش ....ربما وجد راحة اثناء سفره بهذه الطريق اما مدن وقرى خارج هذه السكة حتى وان ظهر يهرب ولا يهدأ هناك...فالمواطنون عامة لا نلومهم بسبب عدم التزامههم وانما فئة قليلة قد لا تتجاوز نسبة 0،1%من السكان التي تسببت في انتشار الفيروس في السكان المدن التي تعرف الاصابات دون توقف.
وعموما نتفاءل خيرا ان شاء الله سيندثر هذا الزائر القاتل لا محالة ونحن على الله متوكلون .
نحن المغاربة جميعا نحترمك ايها الفيروس ولا نتكلم عنك عيبا ولا غيبا ونخن نعرفك انك خطير ومخيف ...فقط اتركنا في حالنا نعيش وابتعد عن ارضنا ارض الشرفاء والمرابطين والكرماء .
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2
33 - متتبع الأحد 10 ماي 2020 - 16:40
لايوجد الحجر الصحي في المغرب كلشي داخل خارج إلا الأطفال إستعدو الأسوء
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14
34 - عبدالواحد عبدالواحد الأحد 10 ماي 2020 - 16:42
بعض الناس الحجر الصحي زادهم غير المرض وقلة الشي.
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4
35 - الظاهر الأحد 10 ماي 2020 - 16:45
عن نفسي لن ازيد عن 20ماي وساخرج راه حالة الاكتئاب والانتحار ازدادت
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6
36 - عزوز الأحد 10 ماي 2020 - 16:45
امور واضحة من تضامن على تلاتة دفعات حتى الحجر الصحي واضح تلاتة مراحل الله يحد البأس
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6
37 - محب للوطن الأحد 10 ماي 2020 - 16:47
في الحقيقة يجب على جميع المواطنين من صغيرهم إلى كبيرهم بأن يلزمو بيوتهم حفاظا على أحبائهم لأن الأمور إن بقيت على هذا الحال فلا وجود لمسألة رفع الحجر الصحي لأنها ستكون بمتابة قراري إنتحاري يتخد في حق الدولة والمواطنين لأنكم كما تعلمون وكما يعلم الجميع مستوانى في الطب كما جاء في منشور صحفي فرنسي يقول على أن جميع مصحات المغرب لا يساوي مصحة (مارسيليا في فرنسا ) وكل الشكر والتقدير لكل مواطن من صغير إلى كبير يقوم بدوره على أتم وجه ويبقى ملتزم في منزله لا يخرج إلا للضرورة (ونسأل الله عز وجل بأن يرزقنا بفرح تدمع به أعيننا من شدته وتنشرح له صدورنا)
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0
38 - عابر سبيل الأحد 10 ماي 2020 - 16:48
إذا كانت دول فكرنا اسبانيا أو إيطاليا قد خففت من إجراءات الحجر الصحي رغم العدد الهائل الوفيات فهذا له أحد التفسيرية التاليين :
1. هذه الدول لا تعير أي قيمة لمواطنيها. ( وهذا ليس صحيح كما نعلم جميعا ).
2. إذا كان الوباء سيقتل %1 من الشعب فإن الانهيار الاقتصادي سيقتل %99 من الشعب.
حتى في حالات الحرب التي يموت فيها المئات يوميا لا تتوقف عجلة الاقتصاد لأن الفقر و الجوع و فقدان الشغل يفتك بجميع الناس.
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39 - خلاصة الأحد 10 ماي 2020 - 16:48
خلاصة قول انتهى الحجر الصحي ازقة مملوءة اسواق مكتض عن اخرها وسلطات صائمة هناك عديد من علامات الاستفهام
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40 - بوشعيب الأحد 10 ماي 2020 - 16:49
اللهم ارحم جميع الموتى واشف كل مريض . ويا إخواني الله يجازيكم بكل خير مزيد من الصبر والحزم حتى نتخطى هذا الوباء . ونتمنى من السلطات أن تكثر من التجوال وضرب كل من سولت له نفسه أن يخالف الحجر الصحي . وكملاحظة الناس جاهلة على الشراء رغم التحذيرات فلاحول ولاقوة إلا باالله
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41 - محمد الأحد 10 ماي 2020 - 16:51
رغم هاد الحجر الصحي ھناک العدید لایلتزم به ...یمارسون الریاضۃ..السباحۃ,,,,, أنا شخصیا بعید علی اولادي ٤ شهور بسبب هاد الحجز ...واحد لم یلتزم وانا شنو دنبي!!!!!
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42 - الراكون الأحد 10 ماي 2020 - 16:52
أظن شهرين من الحجر كافية و الآن علينا التفكير في توعية الناس حول التباعد الاجتماعي و قواعد النظافة و الوقاية و محدودية ركاب وسائل النقل مع اجبارية الكمامة.
لا يمكن أن تتحمل الفئات الهشة أكثر من هذا، إن كنت أنت تطيق المكوث في البيت و الخروج مرتين في الشهر للتسوق فهنالك جار لك عليه الخروج يوميا وراء معيشه أو هربا من ضيق مسكنه. أضف إلى ذلك أن الحجر لا يطبق أصلا بصرامة و العديد يخرجون بدون ضرورة.
ربما يجب رفع الحجر عن الأقاليم التي تسجل صفر حالة و انتظار أسبوعين على الأكثر بالنسبة للباقين. على أن تبقى الحدود بين الأقاليم مغلقة لتجنب التفشي.
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43 - Rachid الأحد 10 ماي 2020 - 16:59
الصراحة هادشي مزال باقي مطوال و خاصهم يزيدو شهر باش نقضيو على الوباء المشكل في بعض الناس خارجين و مزاحمين عند الخضار والباتيسري و ..... ألمانيا رفعت الحجر الصحي تدريجيا و اليوم المرض بدا ينتشر بقوة مرة أخرى
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-1
44 - mimouass aliouass الأحد 10 ماي 2020 - 17:00
و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم و الحمد له و الشكر له إن الله لممتحن عباده ايشكرون ام يكفرون ايطيعون ام يعصون لقد اقترن الله طاعته بطاعة الرسول و أولي الأمر منا لذا كل قرار اتخذته الحكومة إتجاه هذا الوباء علينا التعامل معه لأنه في صالح المجتمع برمته ولدي اقتراح للسيطرة على هذا الوباء بإذن الله اقتراحي هو العزل الصحي لجميع المواطنين داخل بيوتهم قبل الشروع في العزل الصحي يجب اقتناء كل أسرة حاجياتها التي تكفيها لمدة ثلاثة اسابيع حتى نتمكن من تعيين الإصابات و بؤرها و السيطرة عليها دون إصابات و تفشي الوباء وسط المجتمع برمته و بعد الاقتناء للحاجيات و إعطاء الأمر للبقاء داخل المنازل على السلطات المحلية لكل مدينة أو قرية تعقيم المحلات التجارية و المرافق و الشوارع و الأزقة و المنازل و السيارات و كل ما وجدوه خارج المنازل و كل ما يمكن للفيروس أن يعيش فيه و هذا سبيل القضاء على الوباء ببلادنا إن شاء الله رب العالمين و بحول الله و قوته و الحمد لله رب العالمين
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45 - Al8Ali الأحد 10 ماي 2020 - 17:00
السلام رمضان كريم...والله هدا الوباء اضهر لنا حقيقة كل شيء....(.راكم عارفين)..بلا من نتكلم.. أما بالنسبة لوباء علينا التأقلم معه حتى يأتي الفرج..فهو عبارة عن حرب عالمية ثالثة.. وانتمى أن نخرج منتصرين والسلام تقبل الله صيامكم...
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46 - سفيان الهولندي الأحد 10 ماي 2020 - 17:03
الله يكون في عونكم والله الى قاتلكم الخوف رغم انكم مسلمون وتؤمنون بالقدر كنت اعتقد بأن الاروبيون أخوف منا ولكن ما عايشته في هذا الوقت مع كورونا اثبت العكس.
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47 - عيسى الأحد 10 ماي 2020 - 17:04
لا يجب رفع الحجر الصحي ما دامت نسبة المصابين من بين الخالطين هي 85% . لان 15% من الصابين الجدد غير معروف مصدرهم
لما تصل النسبة الاولى 100% في تلك الوقت نكون قد طوق و حصر الفيروس في المخالطين فقط و هم معزولون عن الاسوياء. بعد ذلك يمكن رفع الحجر كليا.
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48 - محمد الأحد 10 ماي 2020 - 17:05
علينا جميعا التحلي بالصبر والفرج سياتي باذن الله .
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49 - غير داوي الأحد 10 ماي 2020 - 17:10
تخيل لو كان حنا بحال الدول الآخرين 10،000 تحليله فنهار كون سلينا هدي شحال.كون راني دابا راني خرج من الخدمة أجاي فطريق ثاني تنغني.دعيناك الله الحكومه.
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50 - Yoyo الأحد 10 ماي 2020 - 17:10
توضيح لمجلس جماعة الحاجب بجهة فاس مكناس وضح بان الحاجب يحصى حالتين فقط وان باقي الحالات المتمثلة في الحرس الملكي اصيبوا بالرباط وتم جلبهم للايواء فقط بثكنة الحاجب والتداوي بالمستشفى العسكري بمكناس،فلماذا تحصى هذه الحالات على جهة فاس مكناس وليس على الجهة الاصلية للاصابة الرباط،هذا هو الذى دفع الوزارة لتحديد الاصابات بالنسب الئوية
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51 - عبد الله الأحد 10 ماي 2020 - 17:11
الواجب تمديد الحجر الصحي فالخطب جلل والأمر جسيم ..فالفيروس متربص بكل المتقاربين المتهاونين كما جرى ببعض الأماكن الذي تشهد الخلطة بغير الإتيان بوسائل الوقاية الاحترازية..
هاهي بعض الدول التي بدأت في رفع الحجر الصحي التدريجي تشهد موجة إصابات مرتفعة مرة أخرى كألمانيا
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52 - Abdellah الأحد 10 ماي 2020 - 17:14
الله ايرحم الوالدين شي واحد ايفهمني حاجة كل يوم كيلقاو اغلبية من المخالطين بحال اليوم 130 اصابة من 153 اصابة كلها مخالطة علاش هاد المخالطين مايداروش ليهم تحاليل بمرة و راه غادي نسمعو كل نهار حالات نقصو على حساب فهمي انا مشكل من دولة ماكيديروش تحاليل بزاف كون كانا كيدرو تحاليل بزاف كون حاسرنا المرض من شحال هادي الإمارات نسمة قليلة كل يوم 25 الف تحليلة و حنا كل يوم 3000 تحليلة ...
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53 - معلق الأحد 10 ماي 2020 - 17:18
على الدولة محاسبة المسؤلين على إدارة هذه الجائحة لأننا بعد 50 يوم من الحجر وهناك أشخص ضحو بقوت يومهم لم نقلص عدد الإصابات لأن كل مايقومن به هو التطبيل نحن أول دولة قامت بكذا وكذا في حين الإصابات في تزايد مستمر هناك انتشار البؤر صناعية في قطاعات غير حيوية حيت أصبح الخي صناعي البرنوصي يفوق عدد الإصابات فيه الكتير من الجهات
الدول الأروبية التي بدئنا الحجر قبلها تقلصت نسبت الإصابات من 3000إلى أقل من1000ونحن بدأنا ب 60 أو 80 أصبحنا نسحل 190 أو160 كما أن هناك عدت إختلالات منها إدا كان شخص من المخالطين يريد إجراء تحليلة يجب أن ينتضر أيام لإجراء التحليلة وكذلك 3أيام للحصول على النتيجة أي تقريب 6 أيام إجمالا ومنهم من يستعمل الموصلات العموميةللمجئ يوميا لكي يجري التحليلة لكي يقول له رجع غدا وتصور أن يكون شخص حامل للفيروس يتردد مرة أو تلات مرات على المستشفى وهو يستعمل الموصلات
المغرب يقوم بتحاليل مخبرية قليلة ..
كما أن هناك إستهتار واضح من الموطنين لله يهديهم
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54 - مواطن مغربي الأحد 10 ماي 2020 - 17:20
نسأل الله تعالى أن يعجل لنا بالفرج للخروج من هذه الأزمة سالمين غانمين وتعود الحياة لطبيعتها من جديد. ومن هذا المنبر أطلب من عموم المواطنين والمواطنات الالتزام بتدابير الوقاية والنظافة التي تصدرها الجهات الرسمية و احترام مقتضيات الحجر الصحي وكل خطوة الى الوراء قد نؤدي ثمنها غاليا في قادم الأيام.
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