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الرئيسية | مجتمع | عدد الأطفال المصابين بفيروس "كوفيد 19" يصل إلى 546 بالمملكة

عدد الأطفال المصابين بفيروس "كوفيد 19" يصل إلى 546 بالمملكة

عدد الأطفال المصابين بفيروس "كوفيد 19" يصل إلى 546 بالمملكة
هسبريس من الرباط
الأحد 10 ماي 2020 - 17:00

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن عدد الأطفال المصابين بفيروس كورونا بلغ إلى 546 حالة موكدة على المستوى الوطني.

وأوضح محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريحه الصحافي اليومي، أن من بين 6063 مصاباً بالمغرب منذ بداية الوباء، تم تسجيل 546 حالة لدى الأطفال أقل من 14 سنة؛ أي بنسبة مئوية تبلغ 9 في المائة.

وأضاف المسؤول بوزارة الصحة أن أكثر من 95 في المائة من هؤلاء الأطفال المصابين لم تكن لديهم أعراض أثناء التكفل بهم، أو كانت حالاتهم بسيطة، بينما الحالات الخطيرة لم تتجاوز 1,3 في المائة.

ووفق تصريح اليوبي فقد سجل المغرب حالة وفاة واحدة في صفوف الأطفال المصابين؛ تعود لرضيع عمره 17 شهراً كان يعاني من أمراض عدة، أبرزها مشاكل في النمو والكليتين.

وبخصوص 153 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، أشار اليوبي إلى أن جل هذه الحالات سجلت في جهات الرباط سلا القنيطرة، وفاس مكناس، ومراكش آسفي، وطنجة تطوان الحسيمة.

ولم تسجل 5 جهات بالمغرب أي إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي درعة تافيلات، والشرق، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب.

وأضاف اليوبي، في تصريحه، أن جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب خلتا من أي حالة متكفل بها بالمستشفيات المخصصة لفيروس كورونا.

ومن بين الحالات الـ 153 المسجلة خلال اليوم الأحد، 130 حالة تم اكتشافها ضمن عملية تتبع وزارة الصحة للمخالطين، أي بنسبة 85 في المائة. وبلغ مجموع المخالطين منذ بداية الوباء بالمملكة 35 ألف حالة، فيما يوجد أزيد من 9 آلاف مخالط تحت التتبع الطبي.

ولا يوجد أي تغيير في نسبة الوفيات من إجمالي عدد الإصابات؛ فقد بلغت اليوم الأحد 3.1 في المائة، علما أن نسبة الشفاء تواصل الارتفاع، وقد بلغت 42.1 في المائة.

وأعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل حالتَي وفاة جديدتَين، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 188 حالة. كما تأكدت 93 حالة شفاء إضافية رفعت إجمالي المتعافين إلى 2554 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - meryem الأحد 10 ماي 2020 - 17:08
أظن أن هناك علاقة بين قانون تكميم الأفواه و عدم الإنضباط للحجر الصحي. لأن المواطن شَعر بطعنة الغدر من الدولة اللتي من المُفترض أنَّها تحميه.
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3
2 - rima الأحد 10 ماي 2020 - 17:09
اذا فتحت المدارس سوف تقع كارثة صحية في البلاد لا قدر الله يجب عدم التسرع في اتخاذ القرارات لان مع التسرع تقع الندامة
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5
3 - المتمعن الأحد 10 ماي 2020 - 17:12
الله يشافي اجيال المستقبل الله يحفظ اطفالنا البرءاء
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4 - ابن تومرت الأحد 10 ماي 2020 - 17:14
العلماء يقولون ان حدة الفيروس وخطورته بدات تقل تدريجيا ومن ضمنهم البروفسيور الشهير ديديه راوولت .. لذا, ربما - وهذا تخميني الخاص - تراخت الدولة في تطبيق الحجر الصحي الصارم لكن مع تفعيل اقصى درجات التاهب لانه فيروس لا يوثَقُ فيه ..
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5 - الله الشافي الأحد 10 ماي 2020 - 17:19
يارب شافي جميع مرضى المسلمين.الاطفال مسؤولية الاهل فالمرجو من جميع الاباء اخد الحيطة على ابناءهم.
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