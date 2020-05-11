جامعيون يطلقون بوابة للتعليم ودعم الطلبة عن بعد‎

هسبريس من الرباط

أحدث أستاذان بكلية العلوم بالرباط تجربة في الدعم والتدريس عن بُعد، تتمثل في إنشاء بوابة إلكترونية مفتوحة لسائر الطلبة المغاربة المسجلين في الأسلاك العلمية SMC وSV في السداسي 4 والسداسي 6.

وأوضح الواقفون وراء المبادرة أنه من خلال البوابة، سيعمل جميع الأساتذة المتطوعين في هذا الفضاء على نشر الدروس النظرية والأعمال الموجهة والتطبيقية عن بعد وبشكل يومي، كل حسب المستوى الجامعي الخاص به بالموقع الإلكتروني، وذلك كتابيا وبالصوت والصورة.

وقال خالد بوكرين وعبد العزيز آسموني، الأستاذان المشرفان على هذا الموقع، إن طريقة التواصل والتفاعل بين الطلبة والأستاذ تتم عن طريق منصة "گوگل كلاسروم"، التي يتم من خلالها شرح ما تم نشره.

وأضاف المتحدثان أنه منذ تأسيس البوابة الإلكترونية، لقي فيها هذا الفضاء نجاحا كبيرا، مما دفع العديد من الطلبة والأساتذة إلى المشاركة في كل الدروس المبرمجة في هذا الفضاء الخاص بدروس الدعم، وذلك من خلال التسجيل مجانا.