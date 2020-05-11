حقوقيون: الارتجالية تسود توزيع مساعدات بفاس‎

أيوب صدور

ندد فرع فاس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بـ"الارتجالية وسوء التسيير والضبابية"، التي تشوب عملية توزيع المساعدات على المحتاجين والمتضررين المنتمين إلى فئات تعاني الهشاشة الاجتماعية.

وطالب التنظيم الحقوقي، في رسالة موجهة إلى عامل إقليم فاس، بـ"فتح تحقيق في هذه الخروقات المعززة بالشهادات والشكايات، آخرها تنظيم احتجاج ليلي بمقاطعة جنان الورد، ضدا على ما قيل عنه رصد ممارسات ترمي إلى إقصاء من يفترض فيهم الاستفادة من الإعانات من قبل أحد أعوان السلطة المحلية".

وقالت المراسلة، تتوفر هسبريس على نسخة منها، إن عون السلطة يعمد إلى اختيار منازل بعينها لتقديم المساعدات وإقصاء الآخرين حسب تصريحاتهم، الشيء الذي يساهم في تعريض ساكنة المنطقة والمدينة عموما للخطر، بسبب خرق الحجر الصحي وعدم احترام شروط السلامة نتيجة التجمع.

واستحضر المصدر ذاته ظروف وتبعات الحجر بسبب وباء كورونا، مؤكدا أن عملية التوزيع تتم تحت جنح الظلام، وهو الوضع الذي يستدعي إحقاق العدل ومحاسبة المتورطين وإيصال المساعدات إلى من هم في حاجة إليها.