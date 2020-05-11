دراسة ترصد نجاعة الخطاب التوعوي زمن "كورونا"

رشيد بيجيكن من أكادير

خلص الطالب الباحث بجامعة ابن زهر بأكادير، سعيد أوحمو، إلى كون الخطاب التوعوي للمصالح المختصة لكل من وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا باقي الوزارات والهيئات، "يُمرر وبصفة وافرة عبر قنوات الاتصال السمعي البصري، من قنوات تلفزية و"راديو"، إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي، من "فيسبوك" و"تويتر و"واتساب""، ودليل ذلك "إلمام أغلب الساكنة بجائحة "كوفيد-19"، تعريفها، أعراضها، طرق انتقالها، ووسائل الوقاية منها رغم الحجر الصحي المفروض عليها".

وجاء ذلك ضمن دراسة تحت عنوان: "نجاعة الخطاب التوعوي للمصالح الإدارية المغربية في فترة الأزمات، أزمة كورونا نموذجا"، أعدها الطالب الباحث في ماستر الخطاب ومهن التواصل، تحت إشراف الأستاذ إسماعيل ماداني علوي، وتمحورت حول فعالية رسائل التوعية، الداعية إلى احترام إرشادات السلامة الصحية والتدابير الوقائية من جائحة "كورونا"، خاصة في المناطق التي تعرف اكتظاظا سكانيا كبيرا، إضافة إلى جرد المعيقات التي حالت دون الالتزام بالنصائح المقدمة.

وقال سعيد أوحمو، في تصريح لهسبريس، إن "الدراسة عرفت مشاركة 339 مستجوبا في الاستبيان المخصص لها، موزعين على أغلب جهات المملكة، أما عن أهم خلاصاتها، فقد أبرزت الدور البارز الذي تقوم به وحدات التواصل بمختلف مصالح الإدارة المغربية، لإقناع المواطنين بضرورة الالتزام بالإرشادات العلمية للوقاية من هذا المرض، معتمدة في ذلك على عدة أدوات، كتبسيط اللغة المستعملة والاعتماد على الدارجة أو الأمازيغية، إلى جانب استعمال مصطلحات علمية مبسطة سهلة الالتقاط، والاعتماد على قنوات تواصلية متنوعة ومبتكرة".

"وللوصول إلى النتائج المتوخاة، دأبت خلايا التواصل على إعداد مختلف الوصلات والرسائل بأسهل صيغة يمكن استيعابها بها، إذ كانت في مجملها واضحة وسهلة وسريعة الالتقاط، كذلك تم اللجوء إلى اللغة العامية (الدارجة( واللغة الأمازيغية لغة تواصل فعالة ومؤثرة، والاعتماد على شخصيات مجتمعية ذات مصداقية وتأثير"، يقول الطالب الباحث سعيد أوحمو قبل أن يضيف: "إجمالا، تم تكييف أساليب الخطاب الدعائي وفق المتغير الحالي، وهو الأزمة الصحية الحالية، وتنوعت قنواته ليغطي أكبر عدد من المواطنين، ويضمن تجاوبهم بشكل إيجابي، وتم شحنه بحمولة دينية وعاطفية تارة، وبحمولة تحذيرية تهديدية تارة أخرى".

ومن أبرز المقترحات العلمية والعملية لتجويد الخطاب الدعائي التي جاءت في الدراسة نفسها، خلق خلايا للتواصل بالمصالح اللاممركزة للوزارات والهيئات الحكومية، ووضع استراتيجية تواصلية داخلية لهذه المصالح، وتعيين مختصين في مهن التواصل بالمناصب المحدثة لهذه الوظيفة عوض الإداريين، بالإضافة إلى برمجة التكوين والتكوين المستمر لفائدة العاملين بخلايا التواصل بالمصالح اللاممركزة، وجعله أولوية في مخطط عمل هذه الأخيرة.

كما اقترحت الدراسة عينها من أجل الرقي بنوعية الخطاب المستعمل، الزيادة في قيمة الموارد المرصودة لخلايا التواصل، سواء أكانت موارد بشرية أو مالية أو لوجيستيكية، إلى جانب تشجيع البحث العلمي بمختلف الجامعات، في ميدان التواصل والخطاب لإبراز أهميته وفضائل تطويره، وإدراج مقررات دراسية تعنى بالجانب التواصلي والخطابي لدى التلاميذ والطلبة.

الطالب أوحمو ختم تصريحه بالتأكيد أن نجاعة الخطاب التوعوي لمختلف المصالح المختصة، تبرز في التقيد بمجمل الإرشادات والتدابير الوقائية للحد من انتشار عدوى "كورونا"، مردفا: "هذا ولكل قاعدة استثناء، فبعض المناطق، وإن على قلتها، عرفت خرقا واضحا للنصائح والتوجيهات الاحترازية، إذ يمكن تفسيرها باختلاف السلوك الذاتي للأفراد وتعدد قناعاتهم ومرجعياتهم السوسيو-اقتصادية والثقافية".