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كُتّاب وآراء
أمزازي ينبه إلى استمرار المعركة ضد "كوفيد -19"
نبّه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن المعركة مع فيروس "كورونا" لم تنته بعد.
ونشر أمزازي، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مبيانا حول التطوّر الأسبوعي لانتشار فيروس "كوفيد-19" بالمغرب، وذيّله بتعليق حول نظرته للوضعية الوبائية التي يعرفها المغرب.
وقال الوزير في تعليقه: "للأسف، وكما يظهر جليا في هذا الرسم البياني، لسنا بعد في مأمن من هذا الوباء"، مضيفا: "كنا نظن في الأسبوع المنصرم أن الحالة الوبائية ببلادنا في تحسن".
وجاء ضمن التدوينة ذاتها: "كنا نظن أننا نبتعد شيئا فشيئا عن مرحلة الخطر، وأننا نتحكم في وضعية الوباء جيدا، لكن يجب على كل المغاربة أن يستوعبوا أن المعركة لم تنته بعد".
وفي تفاعله مع التعليقات، أشار الوزير إلى أننا "حققنا الكثير، وتفادينا الأسوأ بتضامن الجميع، فلنواصل إذن في هذا الصمود ضد الفيروس، ولكل المغاربة نقول: لنتعامل جميعا، وفي آن واحد، بوعي ومسؤولية، وبمزيد من الالتزام بالحجر الصحي".
ودعا سعيد أمزازي، في ختام تعليقه، إلى مواصلة "تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإلا فلنتحمل كلنا المسؤولية".