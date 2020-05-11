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الرئيسية | مجتمع | التعافي من كورونا يصل 44,31% و8 جهات تسجل إصابات حديثة

التعافي من كورونا يصل 44,31% و8 جهات تسجل إصابات حديثة

التعافي من كورونا يصل 44,31% و8 جهات تسجل إصابات حديثة
هسبريس من الرباط
الاثنين 11 ماي 2020 - 11:00

تفوق عدد المتعافين على مجموع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ18 الماضية، بعد تسجيل 205 حالة شفاء مقابل 163 عدوى حديثة بـ"كوفيد 19".

وكشفت وزارة الصحة أن الرصد الوبائي، بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الإثنين، جعل الحصيلة التراكمية للإصابات تصل إلى 6226 حالة، مقابل شفاء 2759 ووفاة 188، ما يعني أن عدد الحالات النشطة 3279.

البيانات المتوفرة على Covid.Hespress.com، بناء على تحليل المعطيات الرسمية، تحدد نسبة التعافي من الجائحة في نسبة 44,31%، بينما معدل الفتك لا يتخطى 3,02%.

وترتبط حالات الإصابة الجديدة بـ63 شخصا في جهة الدار البيضاء سطات و30 بفاس مكناس و29 في جهة الرباط سلا القنيطرة، و15 بمراكش آسفي و13 في جهة طنجة تطوان الحسيمة.

كما تأكدت 11 إصابة حديثة في جهة درعة تافيلات وإصابة واحدة في جهة بني ملال خنيفرة، زيادة على حالة أخرى إضافية على مستوى جهة سوس ماسة.

الحصيلة التراكمية وصلت، بناء على تحديث معطيات الرصد صباح اليوم الاثنين، إلى 1685 حالة معلنة إصابتها في جهة البيضاء و1205 بجهة مراكش، و902 بجهة طنجة و885 في فاس مكناس.

كما بلغ المجموع نفسه 578 حالة في جهة الرباط سلا القنيطرة و570 في جهة درعة، و176 بجهة الشرق و106 ببني ملال خنيفرة، و70 في سوس ماسة و43 بجهة كلميم، و4 في جهة العيون و2 بالداخلة وادي الذهب.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - renard الاثنين 11 ماي 2020 - 11:08
نهيب بدولة أن تتحمل مسؤليتها لأن بعد تقريبا شهرين اتنين من الحجر لنحرز تقدم بل الإصابات تواصل ارتفاعاها عل عكس إسبانيا وووو
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27
2 - أمين الاثنين 11 ماي 2020 - 11:09
الححمدالله الله يشافي الجميع أنه سميع موجيب خبر مفرح
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25
3 - Ingénieur الاثنين 11 ماي 2020 - 11:11
رغم انخفض نسبة الوفيات إلا ان هناك عدة أخطاء أدت بنا إلا هذه الوضعية:
1) التأخر في غلق الحدود رغم علمنا بخطورة الوباء وأنتشاره الكبيرو رغم اكتشاف أول حالة، مع عدم تطبيق حجر صحي على الوافدين من أوروبا.
2) عدم فرض حجر صحي كلي 100% لمدة 14يوم، لو صبرنا هذه المدة القصيرة(الطوارئ 24/24) لكان الضرر أخف من ورقة المقدم التي تركت كورونا يسجل آلاف الإصبات في مرمى الأسود لشهور...
3) عدد التحاليل لايزال محتشما مقارنة بأفقر الدول ولن يمكن من أكتشاف حالات الإصبات في الوقت المناسب مما يترك المجال للخصم بالتغلغل في معسكرنا مثل المصانع و العائلات...
4)الخضارة و الحوانت يوزعون المواد الغذائية على الناس و يضعون الكمامة في أعناقهم حتى إذا رأوا الشرطة وضعوها مع تراخي الشرطة.
5) ارتباك في توزيع المساعدات من صندوق كورونا وإلغاء تعويضات CNSS (ربما كان فارغ؟) أدى إلى خروج الناس للبحت عن رزقهم..
6) العلماء يحسمون اليوم بأن كلوروكين فاشل في علاج كورونا..
هناك 7)و8) ولكن اسطر هسبريس لا تمكن من ذلك
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15
4 - واىل مراكش الاثنين 11 ماي 2020 - 11:13
الحمد لله نسبة الشفاء ترتفع من كل نسبة و الله ايشافي باقي المرضى و الله ايرفع هاد الوباء و ان شاء الله ستعود الحياة الطبيعية هير الصبر و الالتزام الحجر الصحي و الوقاية و التباعد الاجتماعي و عدم التراخي و الاستهتار
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16
5 - كريم الاثنين 11 ماي 2020 - 11:16
يجب على الداخلية أخد قرار نشر القوات المسلحة في جميع أنحاء المدن الكبرى لإحترام الحجر الصحي لمدة 14 اليوم
و توزيع الأكل على بيوت المواطنين
و حذر التجول لمدة 24 ساعة
و سنتغلب على هذا الوباء يعني جهل بعد المواطنين
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12
6 - طارق ابن زياد الاثنين 11 ماي 2020 - 11:17
نعم الشفاء في ارتفاع ملحوض ولكن ما يقلقني هو عدد الاصابات داءما في 24ساعة كنلقاو فوق 100 اصابة بدء العد العكسي للخروج من الحجر كما فعلت اغلببةالدول في العالم هل نحن بهده الاصابات نرفع الحجر سؤال يبقي مطروح للحكومة؟؟
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17
7 - طنجة في خطر الاثنين 11 ماي 2020 - 11:20
شفاء اليوم مزيانة خبر جميل هد صباح ولكين على لمواطن يخدم عقلوا راه اصابات مرتفعة راحنا في حالة خطيرة
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10
8 - وجدي الاثنين 11 ماي 2020 - 11:23
الحمدلله جهة الشرق 0 حالة . نطلب من السلطات منع دخول أي شخص إلى المغرب الشرقي . و تشديد المراقبة عند الحواجز .
و الله يشافي الجميع .
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13
9 - معلومات وافية الاثنين 11 ماي 2020 - 11:25
تحية لهسبريس..معلومات وافية وشاملة ودقيقة في المنصة الخاصة بتتبع وضع الوباء بالمغرب..والله العظيم إنه أحسن وأبلغ وأفضل من موقع كوفيد 19 التابع لوزارة الصحة...وأشكركم لأنكم تقدمون إفادة دقيقة مومثاة في عدد الحالات التي تتلقى العلاج..والذي بلغ حتى الآن 3279 وهو ما لا يقدمه موقع وزارة الصحة..تحية مجددة لكم
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9
10 - الحقيقة العلمية الاثنين 11 ماي 2020 - 11:27
الاكيد علميا أن الفيروس لن يختفي نهائيا ويجب رفع الحجز والرجوع للحياة العادية كما فعلت جميع الدول الاروبية مع البقاء على وسائل الاحترازية والوقاىية لان الناس سوف تموت ماديا ونفسيا والاقتصاد سينهار بالاضافة أن كل الدول الافريقية تعيش بدون حجز ونسبة الوفايات شبه منعدمة لانها منطقة غير مهدد بالحجم الذي نتصور كاروبا.لاسباب مناخية بشرية والتغدية.والله خير حفظا.
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5
11 - مواطن الاثنين 11 ماي 2020 - 11:29
والله ثم والله ان لم تفرض الدولة حجرا صحيا شاملا لمدة 14 يوما 24/24ساعة 7/7 ايام فلن يكون هناك تراجع الاصابات بل سنواجه ازمة صحية عنيفة وهذا ما لانتمناه.
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9
12 - effectifs cumulés الاثنين 11 ماي 2020 - 11:38
لا تياسوا فالارقام المعطات تراكمية تضم المتعافين و المتوفين و المرضى الذين يتلقون العلاج.
مثال: عدد المرضى الذين يتلقون العلاج حاليا بجهة درعة تافيلالت هو 148 فقط بقية الافراد تعافوا لكنهم يحتسبون في العدد التراكمي
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1
13 - ولد حميدو الاثنين 11 ماي 2020 - 11:40
حالات تتلقى العلاج 3279
متى ستصبح 0 حالة ان شاء اللة قبل ان يدخل البرقوق الى السوق
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2
14 - Alibadr الاثنين 11 ماي 2020 - 11:44
شهرين من الحجر الصحي ....كنت اتمنى ان لا نصل 10 حالات يوميا ......او نصل 0......ولكن كما ترون ما زلنا في نفس المستوى...اتمنى ان نسمع خبر مفرح في الايام المقبلة .....ان شاءالله.
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2
15 - دابا تزيان الاثنين 11 ماي 2020 - 11:46
الحالات المتمثلة للشفاء في مدينة ورزازات تعد بي الجملة.هل هناك سر،رغما أنهم أخير من أصيب بي الفيروس.
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1
16 - عبد المولى ادريس الاثنين 11 ماي 2020 - 11:52
المصيبة غادية و كتكبر ... المشكل البوليس مزيرين الطريق .. فين غادي واش هندك الرخصة ... مزيان ... و لكن الخنشة مثقوبة من جهة الجوطيات و اماكن التبضع .... الزحام على مالين الحوت... الزحام على الخضرة ... كاين لي داير الزحام ما كيتبضع ما والو غير خارج داير دورة... ايوا السيبة هادي.... واحد قال ليك منعونا من الرياضة فرمضان... اللهم نهز الورقة ديال المقدم و نخرج نتمشى فالمارشيات و هانا داير الرياضة .... مازال خاص التوعية ... ومازال ما غادي نخرجوا من الحجر الا بقينا على هاد البسالة ... الله يستر
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1
17 - جائحة كورونا الاثنين 11 ماي 2020 - 11:53
رغم التعافي مايزال هنا تسجيل حالات جديدة جد مرتفعة مما يبطىء التعافي التام من هذا الوباء
اذا تتبعتم الاخبار العالمية المباشرة عن فايروس كورونا نجد كثير من الدول التي مثلنا لم يعد يسجل عندها حالات جديدة بينما نحن لانحسد على حالتنا
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18 - kamal الاثنين 11 ماي 2020 - 11:55
السلام عليكم

شيئ عادي جدا جدا في ظل ارتفاع نسبة الاصابات والبؤر ان يكون هناك تمديد لفترة الحجر الصحي

شي ناس تايقوليك عادي تكون زيادات في ظل ارتفاع ارتفاع نسبة التحاليل ههههه الكلاخ.

صافي نبقاو نجيرو غير 500 تحليله باش مانلقاو والو ونتا ترتاح.

خاص شي عقول الحجر الصحي.
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19 - مواطن مغربي الاثنين 11 ماي 2020 - 11:55
لازلنا نتصارع مع الوباء ورغم عدم تراجعنا، لكننا لم نحرز تقدما مهما، لا زالت العدوى تنتشر والناس لا غير مبالين بخطورة الامر. عملية الحجر ضعيفة في بعض التجمعات خصوصا كبريات المدن اضافة الى التراخي الحاصل في شهر رمضان من طرف الجميع، يجب الحزم بصرامة من اجل الوصول الى نتائج افضل.
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