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كُتّاب وآراء
التعافي من كورونا يصل 44,31% و8 جهات تسجل إصابات حديثة
تفوق عدد المتعافين على مجموع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ18 الماضية، بعد تسجيل 205 حالة شفاء مقابل 163 عدوى حديثة بـ"كوفيد 19".
وكشفت وزارة الصحة أن الرصد الوبائي، بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الإثنين، جعل الحصيلة التراكمية للإصابات تصل إلى 6226 حالة، مقابل شفاء 2759 ووفاة 188، ما يعني أن عدد الحالات النشطة 3279.
البيانات المتوفرة على Covid.Hespress.com، بناء على تحليل المعطيات الرسمية، تحدد نسبة التعافي من الجائحة في نسبة 44,31%، بينما معدل الفتك لا يتخطى 3,02%.
وترتبط حالات الإصابة الجديدة بـ63 شخصا في جهة الدار البيضاء سطات و30 بفاس مكناس و29 في جهة الرباط سلا القنيطرة، و15 بمراكش آسفي و13 في جهة طنجة تطوان الحسيمة.
كما تأكدت 11 إصابة حديثة في جهة درعة تافيلات وإصابة واحدة في جهة بني ملال خنيفرة، زيادة على حالة أخرى إضافية على مستوى جهة سوس ماسة.
الحصيلة التراكمية وصلت، بناء على تحديث معطيات الرصد صباح اليوم الاثنين، إلى 1685 حالة معلنة إصابتها في جهة البيضاء و1205 بجهة مراكش، و902 بجهة طنجة و885 في فاس مكناس.
كما بلغ المجموع نفسه 578 حالة في جهة الرباط سلا القنيطرة و570 في جهة درعة، و176 بجهة الشرق و106 ببني ملال خنيفرة، و70 في سوس ماسة و43 بجهة كلميم، و4 في جهة العيون و2 بالداخلة وادي الذهب.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
1) التأخر في غلق الحدود رغم علمنا بخطورة الوباء وأنتشاره الكبيرو رغم اكتشاف أول حالة، مع عدم تطبيق حجر صحي على الوافدين من أوروبا.
2) عدم فرض حجر صحي كلي 100% لمدة 14يوم، لو صبرنا هذه المدة القصيرة(الطوارئ 24/24) لكان الضرر أخف من ورقة المقدم التي تركت كورونا يسجل آلاف الإصبات في مرمى الأسود لشهور...
3) عدد التحاليل لايزال محتشما مقارنة بأفقر الدول ولن يمكن من أكتشاف حالات الإصبات في الوقت المناسب مما يترك المجال للخصم بالتغلغل في معسكرنا مثل المصانع و العائلات...
4)الخضارة و الحوانت يوزعون المواد الغذائية على الناس و يضعون الكمامة في أعناقهم حتى إذا رأوا الشرطة وضعوها مع تراخي الشرطة.
5) ارتباك في توزيع المساعدات من صندوق كورونا وإلغاء تعويضات CNSS (ربما كان فارغ؟) أدى إلى خروج الناس للبحت عن رزقهم..
6) العلماء يحسمون اليوم بأن كلوروكين فاشل في علاج كورونا..
هناك 7)و8) ولكن اسطر هسبريس لا تمكن من ذلك
و توزيع الأكل على بيوت المواطنين
و حذر التجول لمدة 24 ساعة
و سنتغلب على هذا الوباء يعني جهل بعد المواطنين
و الله يشافي الجميع .
مثال: عدد المرضى الذين يتلقون العلاج حاليا بجهة درعة تافيلالت هو 148 فقط بقية الافراد تعافوا لكنهم يحتسبون في العدد التراكمي
متى ستصبح 0 حالة ان شاء اللة قبل ان يدخل البرقوق الى السوق
اذا تتبعتم الاخبار العالمية المباشرة عن فايروس كورونا نجد كثير من الدول التي مثلنا لم يعد يسجل عندها حالات جديدة بينما نحن لانحسد على حالتنا
شيئ عادي جدا جدا في ظل ارتفاع نسبة الاصابات والبؤر ان يكون هناك تمديد لفترة الحجر الصحي
شي ناس تايقوليك عادي تكون زيادات في ظل ارتفاع ارتفاع نسبة التحاليل ههههه الكلاخ.
صافي نبقاو نجيرو غير 500 تحليله باش مانلقاو والو ونتا ترتاح.
خاص شي عقول الحجر الصحي.