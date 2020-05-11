التعافي من كورونا يصل 44,31% و8 جهات تسجل إصابات حديثة

هسبريس من الرباط

تفوق عدد المتعافين على مجموع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ18 الماضية، بعد تسجيل 205 حالة شفاء مقابل 163 عدوى حديثة بـ"كوفيد 19".

وكشفت وزارة الصحة أن الرصد الوبائي، بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الإثنين، جعل الحصيلة التراكمية للإصابات تصل إلى 6226 حالة، مقابل شفاء 2759 ووفاة 188، ما يعني أن عدد الحالات النشطة 3279.

البيانات المتوفرة على Covid.Hespress.com، بناء على تحليل المعطيات الرسمية، تحدد نسبة التعافي من الجائحة في نسبة 44,31%، بينما معدل الفتك لا يتخطى 3,02%.

وترتبط حالات الإصابة الجديدة بـ63 شخصا في جهة الدار البيضاء سطات و30 بفاس مكناس و29 في جهة الرباط سلا القنيطرة، و15 بمراكش آسفي و13 في جهة طنجة تطوان الحسيمة.

كما تأكدت 11 إصابة حديثة في جهة درعة تافيلات وإصابة واحدة في جهة بني ملال خنيفرة، زيادة على حالة أخرى إضافية على مستوى جهة سوس ماسة.

الحصيلة التراكمية وصلت، بناء على تحديث معطيات الرصد صباح اليوم الاثنين، إلى 1685 حالة معلنة إصابتها في جهة البيضاء و1205 بجهة مراكش، و902 بجهة طنجة و885 في فاس مكناس.

كما بلغ المجموع نفسه 578 حالة في جهة الرباط سلا القنيطرة و570 في جهة درعة، و176 بجهة الشرق و106 ببني ملال خنيفرة، و70 في سوس ماسة و43 بجهة كلميم، و4 في جهة العيون و2 بالداخلة وادي الذهب.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.