"احتفال رسمي" بعيد ميلاد طفل تعافى من "كورونا"

محمد ايت حساين

احتفل الطفل أنس، الذي تعافى مؤخرا من فيروس "كورونا" المستجد، بعيد ميلاده الثامن في أحد الفنادق حيث يقضي فترة النقاهة بمدينة ميدلت، رفقة أفراد عائلته المتعافين من مرض "كوفيد 19".

ونظمت عمالة إقليم ميدلت، بحضور أطر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، حفلا على شرف الطفل أنس المنحدر من دوار تكندوزت جماعة أموكر، الذي أكمل سنته الثامنة، إلى جانب أفراد من عائلته من الريش وأربعة أطفال آخرين.

وأورد مسؤول في المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بميدلت أن الهدف من هذا الاحتفال الذي أقيم على شرف الطفل أنس هو رفع معنوياته، خاصة أنه تعافى من وباء كورونا يوم 1 ماي الجاري، واستكمل سنته الثامنة أمس الأحد.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن فرحة الطفل كانت فرحتين، فرحة الشفاء من المرض وفرحة عيد ميلاده الثامن، مشيرا إلى أن هذا الحفل أضفى نوعا من البهجة والسرور على الأطفال وذويهم.