24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4705:2612:2916:0819:2320:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وثائق فرنسية ـ16ـ .. عندما نصبت فرنسا أوباسلام "أمغارًا" لصاغرو (5.00)

  2. متىَ تَقرأ ما سمَا به الفُرقانُ؟ (5.00)

  3. كورونا ومعادلة الصحة والحرية (5.00)

  4. عصابات الأحياء وسيوف الموت.. (5.00)

  5. حادثة البيضاء في 1907 .. عندما انهال قصف فرنسا على الشاوية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | "احتفال رسمي" بعيد ميلاد طفل تعافى من "كورونا"

"احتفال رسمي" بعيد ميلاد طفل تعافى من "كورونا"

"احتفال رسمي" بعيد ميلاد طفل تعافى من "كورونا"
محمد ايت حساين
الاثنين 11 ماي 2020 - 16:05

احتفل الطفل أنس، الذي تعافى مؤخرا من فيروس "كورونا" المستجد، بعيد ميلاده الثامن في أحد الفنادق حيث يقضي فترة النقاهة بمدينة ميدلت، رفقة أفراد عائلته المتعافين من مرض "كوفيد 19".

ونظمت عمالة إقليم ميدلت، بحضور أطر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، حفلا على شرف الطفل أنس المنحدر من دوار تكندوزت جماعة أموكر، الذي أكمل سنته الثامنة، إلى جانب أفراد من عائلته من الريش وأربعة أطفال آخرين.

وأورد مسؤول في المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بميدلت أن الهدف من هذا الاحتفال الذي أقيم على شرف الطفل أنس هو رفع معنوياته، خاصة أنه تعافى من وباء كورونا يوم 1 ماي الجاري، واستكمل سنته الثامنة أمس الأحد.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن فرحة الطفل كانت فرحتين، فرحة الشفاء من المرض وفرحة عيد ميلاده الثامن، مشيرا إلى أن هذا الحفل أضفى نوعا من البهجة والسرور على الأطفال وذويهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - أحمد من الداخلة الاثنين 11 ماي 2020 - 16:17
مبادرة جميلة وإلتفاتة إنسانية رائعة بارك الله فيكم اللهم ارفع عنا البلاء والوباء عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - عبد الاثنين 11 ماي 2020 - 16:23
استسمح الجميع بهذه المداخلة فمع الاسف كثرة هذه الصور التي تضهر المرضى الذين تم ئفاؤهم كالابطال على وسائل التواصل و التلفزة لا تخدم الحجر في شيء بل تشجع الناس على الخروج وعدم الالتزام يجب على وسائل التواصل ان تضهر معانات المرضى و خطورته المرض و الضحايا خير من الاحتفال كل مرة بمن خرج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - طنجة في خطر الاثنين 11 ماي 2020 - 16:26
بصحتك و راحتك سعداتك نتا غير براءة و لكن كورونا خير لك عملت لحفلة و لا في احلام فرح ما حدك صغير و بشفاء لكل طفل مغربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.