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الرئيسية | مجتمع | الإصابات الجديدة بكورونا تبلغ 218 حالة خلال 24 ساعة بالمغرب

الإصابات الجديدة بكورونا تبلغ 218 حالة خلال 24 ساعة بالمغرب

الإصابات الجديدة بكورونا تبلغ 218 حالة خلال 24 ساعة بالمغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 11 ماي 2020 - 16:10

سجل المغرب 218 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6281 حالة في المغرب.

وكشفت وزارة الصحة أن عدد الحالات المستبعدة، بعد التوصل بتحاليل سلبية لحالات مشتبه في إصابتها بالفيروس، قد بلغ 62699 منذ بداية انتشار الفيروس في أرجاء البلاد.

وأفاد مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض محمد اليوبي، في تصريحه الصحافي اليومي، أنه لم يتم تسجيل أية وفاة ليظل العدد الإجمالي للوفيات 188 حالة.

واسترسل اليوبي بأنه تم تسجيل 257 حالة شفاء إضافية ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 2811 حالة، وذلك في الفترة الزمنية بين الساعة الرابعة من بعد زوال أمس الأحد ونفس التوقيت اليوم الاثنين.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (47)

1 - مغربي الاثنين 11 ماي 2020 - 16:16
هل الحكومة تمتلك خطة بديلة للحجر الصحي المعمول به حاليا، والذي ظهرت فيه العديد من الثغرات، خصوصا في ظل عدم احترام بعض الناس للحجر الصحي ( لان المواطن الحقيقي هو الذي يحترم اختيارات الجماعة والمسؤولين) . فالمفروض التعامل مع هذه الفئة بالحجر القسري في منازلهم. واستعمال الزجر وإشراك القوات المسلحة الملكية في عملية الضبط.
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35
2 - امال الاثنين 11 ماي 2020 - 16:18
حاولوا أن لا يتسرب اليأس إلى انفسكم ولا تستسلموا اليه لكي لا تكونوا عرظة للإحباط فالله الذي أنزل الداء سينزل الدواء.اكثروا من التدرع الى الله العلي القدير في هذه الأيام المباركة وكذلك التقرب اليه بالذكر والمناجاة والاستغفار حيث قال جل و علا "وما كان الله ليعذبهم و أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون" باذن الله سوف نخرج من حلق الضيق إلى أوسع الطريق .
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43
3 - عبد العزيز مزيوق الاثنين 11 ماي 2020 - 16:18
بعض الاحياء كترو في الخروج وهد مبكر جدا الله يرفع عنا البلاء يارب
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22
4 - إبراهيم الاثنين 11 ماي 2020 - 16:18
الله إلطف بينا أوصافي. في الوقت الذي ننتظر فيه أن يتناقص العدد وجدنا انفسنا في ارتفاع غير متوقع.
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17
5 - مواطن الاثنين 11 ماي 2020 - 16:18
لا يمكن للمغرب أن يتبع النموذج الصيني أو الأوروبي من أجل تدبير الحجر الصحي. النموذج المغربي خارجيا جيد و يحسد عليه و حتى من طرف الدول الكبرى في تدبير أزمة كورونا، أما داخليا نرى الهشاشة الإجتماعية، الفقر، عدم قدرة العائلات الفقيرة على البقاء في البيوت مقابل الصبر على الجوع و إجبار أطفالهم الصغار كذلك على التحمل و هذا شهر رمضان.. هناك من كان يعمل في مجال النقل، المقاهي، المطاعم، السياحة، الحمامات، المخابز، التجارة، الحرف الصغرى… و ما أكثرهم، كلهم متضررين ماديا و معنويا و حتى الذين تمكنوا من أخذ المنحة الهزيلة 800 أو 1000 درهم..
وهناك من يعيش في ظروف مادية جيدة، يخرج لشراء مستلزماته المعيشية من الأسواق الممتازة ويلتزم بيته مناشدا المخزن بالصرامة في تطبيق الحجر الصحي وضرب بيد من حديد كل من يخالف الطوارئ الصحية واصفا الفئة الهشة بالمستهترة والامكترثة.. للأسف الشديد نعيش في تناقض كبير، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
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41
6 - مواطنة الاثنين 11 ماي 2020 - 16:18
فعلا قفزة كبيرة جدا كنا نتمنى أن يبدأ المنحنى في النزول. فلا تتوقعوا رفع الحجر يوم 20 ماي.لطفك يا ربي.
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9
7 - مواطنة الاثنين 11 ماي 2020 - 16:19
الله يلطف والله يحد الباس ياربي... مؤخرا كنلاحظو تهاون من طرف بعض المواطنين
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10
8 - الحريزي الاثنين 11 ماي 2020 - 16:19
رفع الحجر الصحي يوم 20 ماي سيكون بمثابة إنتحار، للأسف لي حرث الجمل دكو.
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6
9 - انفلات الاثنين 11 ماي 2020 - 16:19
يبدو أن المغرب وصل لدرجة عدم التحكم في ضبط تحركات المواطنين
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6
10 - العالامي القلعة الاثنين 11 ماي 2020 - 16:19
بدون لغة خشب، المسؤول عن الزيادة في عدد الاصابات و البؤر:
-الاصابات في المصانع التي لا أعلم لم لم تقم الدولة باغلاقها:مصانع الاحذية و الخواتم...
-الاصابات في السجون
-الاصابات في صفوف الجيش و الحرس الملكي و اعفاء الجنرال المسؤول خير دليل
-تراخي السلطة في تطبيق الحجر الصحي
-لا وعي المواطنين الذين لم يتمتعو بتعليم في المستوى

النموذج المغربي في تدبير كورونا مزوق من برة، ولكن من الداخل...
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13
11 - noura الاثنين 11 ماي 2020 - 16:19
السلام عليكم. سبب زيادة إنتشار الوباء هو التجمعات بالليل والنهار وكل الأحياء الشعبية تتجاهل الحجر الصحي ناهيك على الإكتظاظ في الشوارع والأزقة وبالمحلات التجارية، وأمام المخابز وفي "السويقات..." والسلطات تتحمل مسؤوليتها.
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6
12 - حميدو الاثنين 11 ماي 2020 - 16:20
نطلب من الله السلامة والعافية ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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8
13 - وسام الاثنين 11 ماي 2020 - 16:20
دبا مزيان يعني ديك شهرين د الحجر منفعات فوالوا لا حول و لا قوة إلا بالله التقهرت بالمرة كانت 100<كورونا<200 دبا الباريم تزاد صراحة يا رب السلامة
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6
14 - Abdou RABAT Far الاثنين 11 ماي 2020 - 16:20
يجب المرور إلى حطة الإغلاق الشامل للمرافق العامة لمدة اسبوعبن ماعدا القطاعات الحساسة..بالإضافة الى تشديد حظر التجول طيلة اليوم .وحث الناس على التبضع لشراء كل مايحتاجونه خلال هده الفترة. اللهم نصيرو جوج سيماناات ولا نبقاو مشدودين العام كامل صيف وشتا
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7
15 - أطلسي الاثنين 11 ماي 2020 - 16:20
بعض البشر المخالفين للحجر لا يحترمون. ولكن السلطة مامحلها من الإعراب إذا لم يتم الضرب من حديد كل من سولت له نفسه اللعب بأرواح الناس .توتس اليوم لا حالة .لماذا نحن دائما في ارتفاع أين الخلل.
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16 - hicham الاثنين 11 ماي 2020 - 16:20
الدولة طالقة اللعب الدنيا بنهار عامرة بحالا كورونا كاينا غير في الليل
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17 - مع التمديد الاثنين 11 ماي 2020 - 16:21
يجب تمديد الحجر الصحي الى نهاية شهر يونيو فستكون مغامرة جد كبيرة إذا تم رفعه مع عيد الفطر كل ما تم تشييده وبناؤه لشهوره سيتم هدمه ونصبح في عداد الهالكين
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3
18 - هام جدا الاثنين 11 ماي 2020 - 16:21
يا ربي سلامة رقم قياسي نسال الله الرحمة الحل الوحيد هو هذا الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية
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19 - كريم الاثنين 11 ماي 2020 - 16:21
شئ طبيعي ،مع رتفاع نسبة التحاليل.
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20 - N.H الاثنين 11 ماي 2020 - 16:21
نتمنو أن تكون الشفافية في عدد المتعافين و لا تقومون بإعطاء أرقام منفوخ فيها للتغطية على عدد الإصابات الذي في حالة تزايد يوم بعد يوم و هذا بسبب تقاعس السلطات عن القيام بماهمها
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21 - ~÷! الاثنين 11 ماي 2020 - 16:21
les résultats journalières suivent le principe de compensation ... trop trop trop intéressant !!!
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22 - طنجة في خطر الاثنين 11 ماي 2020 - 16:21
مشينا فيها السفينة كتغرق بالاصابات كورونا و سبب هوما حنا عادنا عادي تقول كورونا جا يدوز عدنا سياحة الله يهدينا حتى يدينا
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23 - فؤاد الاثنين 11 ماي 2020 - 16:21
اظن ان الامور بدأت في الخروج عن السيطرة للاسف والسبب قلة الوعي عن البعض لا حول ولا قوة الا بالله
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24 - احمد تازة الاثنين 11 ماي 2020 - 16:22
اللهم الطف بعبادك يارب لا حول ولا قوة الا بك يالله نحن ضعفاء وانت القوي وانت القادر على كل شيئ اذا اردت شيئا ان تقول له كن فيكون
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25 - بوهالي الاثنين 11 ماي 2020 - 16:22
هادشي طلع ف الراس ارتفاع مهول في عدد المصابين تمديد الحجر الصحي الى 20 يونيو ثم انخفاض الاصابات بعدها ثم اقتراب انتهاء الحجر ثم ارتفاع مرة اخرى عدد الاصابات ثم تمديد الى 20 يوليوز ثم انخفاض تديجي ثم اقتراب انتهاء الحجر ثم ارتفاع عدد الاصابات ثم التمديد الى 20 غشت و سيستمر التمديد من 20 الى 20 حتى انتهاء 2020
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26 - Jamal الاثنين 11 ماي 2020 - 16:22
يجب ان نتعلم التعايش مع هذا الوباء. انها كارثة حقيقية.
الاوروبيون فهموا انه لا يمكن البقاء في الحجر الصحي الكلي الى مالانهاية.
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27 - عبد المنعم الاثنين 11 ماي 2020 - 16:22
رغم الارتفاع في عدد الاصابات بجب ان نكون متفائلين بالخير، سبب ارتفاع الحالة يتلخص في مجهودات الاختبارات لكشف عن الاصابات بالفيروس.
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28 - هشام الاثنين 11 ماي 2020 - 16:22
الشيء الإيجابي هو إرتفاع كبير لحالات الشفاء الحمد
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29 - saido الاثنين 11 ماي 2020 - 16:22
اللهم فرج عنا الكرب، اتمنى من كل المغاربة الصبر ان الفرج قريب، لا تقنطوا من رحمة الله. ما باليد حيلة الامر لله الواحد القهار.
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30 - جالس في دارو الاثنين 11 ماي 2020 - 16:23
المنحنى في الارتفاع الله يستر اللهم أرفع علينا هذا الوباء يارب ويارحيم رحمتك وسعت كل شيء.
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31 - مابقى والو الاثنين 11 ماي 2020 - 16:23
الطلعة الاخيرة قبل الهبوط مابقى والو ونخرجو للحرية
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32 - بائع القسبور بالتقسيط الاثنين 11 ماي 2020 - 16:23
السلام، الى حد الآن لم أفهم طبيعة منحنى تطور كورونا في المغرب، جميع الدول لديها منحنى parabolique الا نخن، مرة طالع مرة هابط، مرة ثابت، مرة اعوج،...
المرجو تشديد الاجراءات الاحترازية فالطرق مزدحمة بالسيارات اكثر من زمن قبل كورونا.
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33 - Mohamed الاثنين 11 ماي 2020 - 16:24
اللهم لطفك الارقام في تزايد مستمر
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34 - القضية موترة الاثنين 11 ماي 2020 - 16:24
التزايد الكبير لعدد الاصابات لاينذر بالخير، الناس التي لا تلتزم ولا تحتاط ستحاسب يوم القيامة لانهم يتسببون في ضرر للاخرين عيب وعار كما ان هذا الازدياد سياسهم في تاخير وتعتر رفع الحجر وانكماش في الاقتصاد كما ان غالبية المواطنين ضعفاء ويعانون من هشاشة عميقة الله يلطف بينا الله يرفع عنا الوباء ويضعف قوته وحدته. وسرعة انتشاره امين.
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35 - عمر الاثنين 11 ماي 2020 - 16:24
المصانع هما السبب في انتشار الفيروس دهب الحجر سدى
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36 - الحمداني الاثنين 11 ماي 2020 - 16:24
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.كنا نريد الخروج من الحجر الصحي ولكن مع الاسف هناك تماطل ولا وعي اللهم لطف بنا فإنك على كل شىء قدير.
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37 - ملاحظ الاثنين 11 ماي 2020 - 16:24
مبقانا والو على 6400 باش انخافضو الحالات
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38 - اعصيم سمير الاثنين 11 ماي 2020 - 16:24
اللهم ارفع عنا البلاء والاسقام.اللهم احفظ بلدنا المغرب الحبيب من كل سوء.اللهم احفظ ملكنا الهمام محمد السادس ربي تحفظو وتحفظ ليه الميمة لي ولداتو.
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39 - شفاء الاثنين 11 ماي 2020 - 16:24
اللهم بشرنا بالخبر اليقين وانت خير المبشرين بزوال فيروس كورونا اللعين وشفاء المصابين وفتح المساجد للمصلين وأمنا من كل سوء ومكروه يارب العالمين اللهم زد في الشفاء وبارك وارحم موتانا وموتى المسلمين آمين يارب العالمين
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40 - مغربي بايطاليا الاثنين 11 ماي 2020 - 16:25
اطالب من الموطنين و بألحاح عدم ترك الابناء الخروج هنا بايطاليا الفيروس ينتشر بسرعة حتى المتعافون اصبو مرة اخرى هدا الوباء فتاك يجب الاحتياط منه حتى بعد الرفع حالات الطوارء يجب الا ندهب الى المطاعم او المقهى او المسبح فانه تعيش في هدا المكان لمدة طويلة هنا في ميلانو في مطعم واحد وفي يوم واحد الكل اصب بهدا الفيروس لان نادال كان يحمل فيروس فاصاب 150 شخص كل من دخل المطعم في يوم 20 فبراير الماضي
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41 - moha الاثنين 11 ماي 2020 - 16:25
المشكل في الاصابات الجديدة ومخالطيهم والبؤر المهنية والعائلية وهذا يهدد رفع الحجر الكلي وخاصة في مدن معينة
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42 - صحراویة مغربیة الاثنين 11 ماي 2020 - 16:25
حصاد تراخي السلطة فی تطبیق قانون الطوارٸ
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43 - هاجر الاثنين 11 ماي 2020 - 16:25
الوضع خطير علينا ان نكثر من الدعاء و الاستغفار
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44 - رضوان الاثنين 11 ماي 2020 - 16:25
رجاء الزموا بيوتكم ولا تخرجوا الا للضرورة القصوى.فالامر لايبشر بالخير.
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45 - محمد الشرقي الاثنين 11 ماي 2020 - 16:26
أحب أن أوجه عتابا للأشخاص الذين يطالبون برفع الحجر الصحي قريبا : من السهل الاختباء وراء الحاسوب أو الهاتف و كتابة أي شيء مهما كان غبيا و إجراميا .
لكن إذا استمعت لكم السلطة عليكم أن تبرروا لكل أسرة سيتوفى لها ابن أو بنت أو اب أو أم أو جد أو جدة ..
و إذا ساء الوضع كما هو متوقع جدا ، فعليكم أن لا تتحملوا ضمائركم طيلة حياتكم .
و السلام عليكم ورحمة الله
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46 - الشرقي الاثنين 11 ماي 2020 - 16:26
نتجه أكيد إلى تمديد الحجر على الأقل حتى 31 ماي. تسطيح المنحنى يبدو بعيدا عنا والله المستعان.
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47 - معلق الاثنين 11 ماي 2020 - 16:27
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنتمناو من الخالق الرحمان الرحيم
ان يزداد عدد المتعافون و تنعدم الإصابات إن شاء الله
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