الإصابات الجديدة بكورونا تبلغ 218 حالة خلال 24 ساعة بالمغرب

هسبريس من الرباط

سجل المغرب 218 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6281 حالة في المغرب.

وكشفت وزارة الصحة أن عدد الحالات المستبعدة، بعد التوصل بتحاليل سلبية لحالات مشتبه في إصابتها بالفيروس، قد بلغ 62699 منذ بداية انتشار الفيروس في أرجاء البلاد.

وأفاد مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض محمد اليوبي، في تصريحه الصحافي اليومي، أنه لم يتم تسجيل أية وفاة ليظل العدد الإجمالي للوفيات 188 حالة.

واسترسل اليوبي بأنه تم تسجيل 257 حالة شفاء إضافية ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 2811 حالة، وذلك في الفترة الزمنية بين الساعة الرابعة من بعد زوال أمس الأحد ونفس التوقيت اليوم الاثنين.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية