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كُتّاب وآراء
الإصابات الجديدة بكورونا تبلغ 218 حالة خلال 24 ساعة بالمغرب
سجل المغرب 218 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6281 حالة في المغرب.
وكشفت وزارة الصحة أن عدد الحالات المستبعدة، بعد التوصل بتحاليل سلبية لحالات مشتبه في إصابتها بالفيروس، قد بلغ 62699 منذ بداية انتشار الفيروس في أرجاء البلاد.
وأفاد مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض محمد اليوبي، في تصريحه الصحافي اليومي، أنه لم يتم تسجيل أية وفاة ليظل العدد الإجمالي للوفيات 188 حالة.
واسترسل اليوبي بأنه تم تسجيل 257 حالة شفاء إضافية ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 2811 حالة، وذلك في الفترة الزمنية بين الساعة الرابعة من بعد زوال أمس الأحد ونفس التوقيت اليوم الاثنين.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (47)
وهناك من يعيش في ظروف مادية جيدة، يخرج لشراء مستلزماته المعيشية من الأسواق الممتازة ويلتزم بيته مناشدا المخزن بالصرامة في تطبيق الحجر الصحي وضرب بيد من حديد كل من يخالف الطوارئ الصحية واصفا الفئة الهشة بالمستهترة والامكترثة.. للأسف الشديد نعيش في تناقض كبير، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
-الاصابات في المصانع التي لا أعلم لم لم تقم الدولة باغلاقها:مصانع الاحذية و الخواتم...
-الاصابات في السجون
-الاصابات في صفوف الجيش و الحرس الملكي و اعفاء الجنرال المسؤول خير دليل
-تراخي السلطة في تطبيق الحجر الصحي
-لا وعي المواطنين الذين لم يتمتعو بتعليم في المستوى
النموذج المغربي في تدبير كورونا مزوق من برة، ولكن من الداخل...
الاوروبيون فهموا انه لا يمكن البقاء في الحجر الصحي الكلي الى مالانهاية.
المرجو تشديد الاجراءات الاحترازية فالطرق مزدحمة بالسيارات اكثر من زمن قبل كورونا.
لكن إذا استمعت لكم السلطة عليكم أن تبرروا لكل أسرة سيتوفى لها ابن أو بنت أو اب أو أم أو جد أو جدة ..
و إذا ساء الوضع كما هو متوقع جدا ، فعليكم أن لا تتحملوا ضمائركم طيلة حياتكم .
و السلام عليكم ورحمة الله
كنتمناو من الخالق الرحمان الرحيم
ان يزداد عدد المتعافون و تنعدم الإصابات إن شاء الله