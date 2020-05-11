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الرئيسية | مجتمع | نقابة تعليمية تقترح جملة إجراءات لاستئناف الدراسة

نقابة تعليمية تقترح جملة إجراءات لاستئناف الدراسة

نقابة تعليمية تقترح جملة إجراءات لاستئناف الدراسة
هسبريس من الرباط
الاثنين 11 ماي 2020 - 18:21

قالت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن انتشار الوباء فترة استثنائية يجب التعامل معها بقرارات وإجراءات استثنائية، تضمن سلاسة إنهاء الموسم الدراسي الحالي، والانطلاق للتحضير للموسم المقبل، وهذا ما يستدعي التعامل بالمرونة اللازمة مع المذكرات والمقررات المرتبطة بالتقويم والأطر المرجعية للامتحانات.

واقترحت النقابة مُوجِّهات أساسية يجب استحضارها لإتمام الموسم الدراسي الحالي في أحسن الظروف، بداية باعتبار ضمان صحة وسلامة التلاميذ وكل العاملين بالقطاع أولوية الأولويات.

وطالبت النقابة في رسالة إلى وزير التعليم، سعيد أمزازي، بإعداد بروتوكول صحي صارم يتم تطبيقه في المؤسسات التعليمية في حالة اتخاذ قرار رفع الحجر الصحي، واعتماد ما تم إنجازه من المنهاج الدراسي إلى حدود تعليق الدراسة في منتصف شهر مارس كأساس للتقويم والامتحانات الإشهادية.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة اعتبار السنة الدراسية الحالية منتهية لكل المستويات غير الإشهادية، والاعتماد على المراقبة المستمرة لاتخاذ قرار الانتقال إلى المستوى اللاحق، مع إعطاء الصلاحية لمجالس الأقسام لتحديد عتبات الانتقال وقرار التوجيه.

وفي حالة اتخاذ قرار برفع الحجر الصحي، اقترحت الجامعة تخصيص الفترة الفاصلة عن التاريخ المحدد للامتحانات للدعم المكثف، ثم التركيز على إنجاح الامتحانات الإشهادية، وخاصة السنة الثانية باكالوريا، والسنة الثانية للأقسام التحضيرية.

بالإضافة إلى توفير كافة شروط الوقاية لضمان السلامة الصحية لكل المجتمعات التعليمية في حالة اتخاذ قرار بالعودة أثناء اجتياز الاختبارات الإشهادية، وذلك بتقليص عدد التلاميذ في الفصول إلى 15 تلميذا، وتوفير الكافي من مواد التعقيم والنظافة والكمامات.

وفي "حالة استمرار الحجر الصحي إلى ما بعد شهر يونيو، وهذا ما لا نتمناه للبلاد"، تقول النقابة القطاعية ذاتها، تستكمل السنة الدراسية 2019-2020 شهر شتنبر المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - 'متتبع الاثنين 11 ماي 2020 - 18:36
رفع الجر الصحي لا و لن يعني استئناف الدراسة التعليم في ظل هذه الأوضاع الحالية التي تعرف انتشار الوباء بسرعة يبقى اخر انشغالات الدولة
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21
2 - essaid الاثنين 11 ماي 2020 - 18:42
كوني اب ل ٣ تلاميذ ارى انه مقترح عملي ومنطقي، يراعي مبدأ تكافؤ الفرص اللهم يسر
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-10
3 - مصلوحي الاثنين 11 ماي 2020 - 18:50
رفع الحجر الصحي أمر خطير.واستئناف الدراسة في هذه الظروف ضرب من الجنون,خاصة وأن معظم المقررات تم انجازه.يجب على من يقترح اعادة فتح المدارس أن يتحمل مسؤولية ما قد يمتج عن ذلك من ويلات.حياة الناس أولا وأخيرا.
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14
4 - خليل الاثنين 11 ماي 2020 - 18:52
أنا كأب تعبت كثيرا،بين العمل،والدراسة مع أطفالي،أقول هذا وأنا متعلم،فمادا عن الآباء الأميين....التمدرس عن بعد صعب جدا يكاد يكون مستحيل.
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17
5 - طالب الاثنين 11 ماي 2020 - 18:59
انا مريض وعندي نقص المناعة لايرحم الوالدين اعتمدو على النقاط لعدنا ولا شي حل مبغيتش نخرج من الدار
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11
6 - sifao الاثنين 11 ماي 2020 - 19:01
تمديد السنة الدراسية الى غاية 30 غشت ، والغاء العطلة الصيفية ، وعدم التسرع في اتخاذ القرارات قبل وضوح الوضعية الوبائية بالمملكة
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-14
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