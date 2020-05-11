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الرئيسية | مجتمع | وزيرة السياحة تتوقع إقبال المغاربة على الحجوزات في فصل الصيف

وزيرة السياحة تتوقع إقبال المغاربة على الحجوزات في فصل الصيف

وزيرة السياحة تتوقع إقبال المغاربة على الحجوزات في فصل الصيف
هسبريس من الرباط
الاثنين 11 ماي 2020 - 23:00

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إن مشاكل قطاع السياحة كبيرة والحكومة قررت أن تقدم دعما شاملا لتفادي الأزمة، مشددة على أن القطاع لن يسجل أي مشاكل كثيرة؛ وهو ما يتطلب توضيحا.

وأعلنت المسؤولة الحكومية، ضمن اجتماع اليوم الاثنين للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب بهدف الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، أنها تتوقع قيام المواطنين بحجوزات للصيف المقبل، بسبب الانخفاض المحتمل في الأسعار.

وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي قالت أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية إن المؤشرات تدل على أن العديد من المواطنين سيقضون عطلتهم، وخصوصا أن الحركة ستعود بكل تأكيد إلى القطاع السياحي، مشددة على ضرورة الحفاظ على العملة الصعبة.

وفي هذا الصدد، أكدت نادية فتاح العلوي أن مشروع القانون سالف الذكر الذي تمت المصادقة عليه حدد 15 شهرا لتعويض كل من حجز قبل إعادة ثمن الحجوزات، مبرزة أن الهدف هو الحفاظ على العملة الصعبة في هذه الفترة، وخصوصا أن المرحلة التي سيعرفها المغرب في الأشهر المقبلة ستكون صعبة.

وأكدت الوزيرة المسؤولة على القطاع السياحي أن مشروع القانون رقم 30.20 يخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 إلى 30 شتنبر 2020، التي ألغيت نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" بصفته طارئا يصعب التنبؤ به وتجاوزه.

وشددت المسؤولة الحكومية على أن مشروع القانون يمنح الزبائن تعويض واستعادة مبالغ الفنادق وتذاكر الطائرات، وذلك بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، مشيرة إلى أن الهدف المتوخى من مشروع القانون يكمن في الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل؛ وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات، مؤكدة على تجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين، لا سيما الزبناء.

ويسعى المشروع إلى تحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب، من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة، حيث ستسمح مقتضياته لمقدمي الخدمات بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم بوصل بالدين على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة دون أي زيادة في السعر.

وفي هذا الإطار، نصت المادة الخامسة من مشروع القانون المذكور على أن لمقدم الخدمات التي تعذر عليه الالتزامات الناشئة عن العقود أن يقترح على الزبون بدل إرجاع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ وصلا بدين يجوز لهذا الأخير استعماله.

ويمكن في هذا الصدد، حسب مشروع القانون، لمالكي الفنادق والمنشآت السياحية أو يقدموا بكل وسيلة تثبت التوصل داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، مبرزا أنه يبين فيه مبلغ الوصل بدين وشرط استعماله.

المشروع وضع مقتضيات خاصة بالعمرة، والتي لا تنطبق عليها شروط باقي النقل الجوي، موضحا أن "مدة صلاحية الاقتراح المقدم إلى الزبون تحدد في تسعة أشهر ابتداء من تقديم الاقتراح للمعني".

ونبّه مشروع القانون إلى أنه في حال تعذر الخدمة الجديدة بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، فإن مقدم الخدمات يقوم فورا بإرجاع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ أو المبلغ المساوي للرصيد المتبقي من وصل الدين الذي لم يتم استعماله من لدن الزبون حسب الحالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - الضحك على الذقون الاثنين 11 ماي 2020 - 23:10
الحجز في المنازل واللي خرج الحجز في المستشفيات الميدانية
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41
2 - يسن الاثنين 11 ماي 2020 - 23:11
منين جاوهم الفلوس الاستاذة الوزيرة... مت فراسكش نص الشعب مزال متوصل بالتعويضات... ملقا تا ما ياكل عاد يسافر... اتقي الله و باركة من ضحك على الضقون... ضقنا ضرعا بكم
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100
3 - محمد الاثنين 11 ماي 2020 - 23:11
يبقى تعامل الشغيلة في الفنادق دون المستوى مع اخوانهم المغاربة.لاحظت هاد الشئ عدت مرات و لا اضن انا هادا سيتغير في الاجل القريب.على العموم نتمنى للجميع ان يستدرك هاته الازمة الاقتصادية
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50
4 - atlas الاثنين 11 ماي 2020 - 23:12
المشكل في السياحة في المغرب الاتمنة جد مرتفعة ليست في متناول الطبقة المتوصطة. والخدمات جد ضعيفة. انا في فرنسا افضل في السياحة او قضاءعطلتي في اسبانيا او البرتغال اتمنة متواضعة وخدمات ممتازة لاخوف من المشرملين او اصحاب الباركينكات....
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111
5 - soukaina الاثنين 11 ماي 2020 - 23:12
يعني الحدود غدي حلوها حت شتنبر ؟ ياريت يحدو ليناا
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15
6 - kamal الاثنين 11 ماي 2020 - 23:14
Pour les hôtels de lux il faut baisser les tarifs jusqu'à 150 dhs au lieu de 2000 dhs / nuit et pour les autre hotels il faut baisser vos tarfi jusqu'à 120 dhs /nuits si vous voulez travailler si non vous pouvez gardez vos tarifs élevé et on verra ce qui va vous passer
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26
7 - المختار الاثنين 11 ماي 2020 - 23:15
سياحتي لهذه السنة ستكون ان شاء الله غير سانتقل من ولاية بيت النوم الى ضواحي الصالة وساتمتع باشعة الشمس من البالكون حيث المناظر الخلابةللشارع الخالي من البشر وعلى السطح ساضرب خيمتي .اما السيارة فهي مركونة في المراب في ظل ظليل لا ينغص عليها اصحاب السترات الصفراء هدوءها وفي الاخير اعود سالما غانما الى بيتي حيث ولاي النوم وما احلاه في زمن الحجر الصحي.عافاناالله من هذا الوباء وعطلة سعيدة فوق السطوح.
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88
8 - allaoui الاثنين 11 ماي 2020 - 23:16
هل هؤلاء العالقين في اوربا الذين تركتم دون التفاتة تنتظرون ان يقوموا بحجوزات في الصيف.
من نيتكم !!!!
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55
9 - عبدالرحيم الاثنين 11 ماي 2020 - 23:16
بصراحة فكرة تشجيع السياحة الداخلية جيدة. اذا خرجنا من الحجر فالكثير من المغاربة سيسافرون مثلا من الشمال بمراكش وغيرها..لان الفنادق لن تكون مزدحمة وسعرها سيكون مناسب .
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-31
10 - غريب الاثنين 11 ماي 2020 - 23:16
يبقى حلم مشروع بغض النظر عن الحالة التي نعيشها حاليا.
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21
11 - مواطن قصراوي الاثنين 11 ماي 2020 - 23:17
كلها وهمه، حتى نخرجو من هذه المحنة عاد النهضرو فالحجوزات، حتى قطعتو اليأس من أجانب
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32
12 - N H الاثنين 11 ماي 2020 - 23:17
سيرو براكا مضحكو علينا يلاه بانو ليكم المغاربة!!!؟بلا متعولو الناس واحلة في مصروفها بقا ليهم غير السياحة
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45
13 - معاد الاثنين 11 ماي 2020 - 23:18
الفنادق المغربية سنوات هما تيحسبوا المغربي التعريفة مدوبلة ملي شي اجنبي تيحجز الفندق تيكون الثمن ارخص عيب وعار وهاد المسألة الناس لجربات راه كانوا كيشوفو التعامل والفرق حتى في الاستقبال ماعليناش راحنا خوت الله يهدي الجميع كبر بخوك ولبغا الكراب يتصاحب معاه فالشتا
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42
14 - mazwan الاثنين 11 ماي 2020 - 23:18
لا نريد سياح أو القادمين من الخارج ينقلون لنا وباء كورونا لا نريد أورو نريد الصحة ثم الصحة ثم الصحة اولا
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-18
15 - طنجة في خطر الاثنين 11 ماي 2020 - 23:19
لمغاربة جيبهم خاوي صيف دخل و حنا باقين محجوزين في ديورنا و عاد غانزيدو نقبل لحجوزات غير لفينا يكفينا و كورونا مادارت فينا غير حلمي يا لوزيرة راحنا في وضعية خطيرة
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12
16 - abdoo abdoo abdoo abdoo الاثنين 11 ماي 2020 - 23:20
هذا يسمى الضحك على الدقون.....
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15
17 - زين العابدين الاثنين 11 ماي 2020 - 23:22
الا صوابتو مع الناس في الثمن وتكون اثمنه معقوله في تناول الجميع وتحسين الخدمات الفندقيه
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4
18 - %%%% الاثنين 11 ماي 2020 - 23:24
de quels marocains vous parlez ceux qui ont touchés 2000dh de la cnss ou ceux de 1200 dh de ramed si le ministre notre salaires n est pas 7 millions comme vous et les hauts fonctionnaires de l etat descendez sur terre nous avons tout perdue de quel tourisme vous parlez .
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10
19 - simo الاثنين 11 ماي 2020 - 23:24
ليس هنالك حجوزات .مدام الفيروس منتشر .
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8
20 - Sabrina الاثنين 11 ماي 2020 - 23:25
المهم هو فتح الاجواء الجوية .الى ما ما اتفتحاش ما كاين لا سياحة لا والو.السياحة الداخلية. مغاديش اتوكلنا العام كامل.اش غادي ادير لينا عشرين يوم فشهر اثمنية.
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11
21 - مواطن الاثنين 11 ماي 2020 - 23:25
وخا حجزوا ليا هذ الصيف كلوا خليوا غير افوت رمضان وانا جايا واش من نيتكم واش حنا تنقولوا يا ربي دوز هذ الازمة خلاص نخرجوا نخدموا على روسنا واش 90% من المغاربة ما لقين حتى ما ياكلوا وانتما تضحكوا علينا
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16
22 - Brahim الاثنين 11 ماي 2020 - 23:26
لقد حجزت تذكرة طيران مع الخطوط الملكية للطيران وكان ذالك أوائل شهر مارس، ألغيت رحلتي في نفس الشهر، حاولت الإتصال بالشركة، لا مجيب، أرسلت بريد إلكتروني أيظا لا مجيب، قال لي صديق أن أتصل بالفدرالية المغربية للطيران نفس الشيئ لا مجيب، لحدود كتابة هذه السطور لم يتم تعويضي و لم يتم حتى الرد علي إحتراما لي كزبون، فهمت أن الزبون ملغى من حسابات هذه الشركات و مع ذالك لن أستسلم و سأظل أطالب في حقي
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18
23 - المغربي الحر جرف تافلالت الاثنين 11 ماي 2020 - 23:27
اس خصك العريان؟؟؟ خاصني خاتم امولاي
واش كورنا خلان لنا باش ندوزوا العطلة .( المدارس الحرة / مواد التعقيم / استهلاك الأسر في المنازل المتضاعف/ البطالة وووو) والله إلى كتضحكوا علينا .حتى الذبيحة لعيد الأضحى ستكون مستحيلة على الكثيرين ) قايلك الحجوزات الفندقية ،يكفينا امنا محتجزين في المنازل بسبب الحجر الصحي
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9
24 - رفيق علال الاثنين 11 ماي 2020 - 23:30
يجب ان نسافر في بلادنا السعيدة دائما ولكن يجب اتخاد مجموعة الإجراءات صارمة غي حقا الفنادق وسائل. النقل بان يستقبلوا المغاربة بتربية حسنة وان لا يقوم باعمال لا تليق بمقامهم في الفنادق والمقاهي وطكسيات يتركون المغاربة ليقومون بخدمة الاجانب ولا يعرون اي اهتمام للمغاربة
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5
25 - منصف التازي الاثنين 11 ماي 2020 - 23:33
لا ارى من 10 ايام التزام كثير من المواطنين بالحجرالصحي . شيء طبيعي و لا يمكن فرضه على ناس ثلاجتهم فيها ( قرعة خل و الخمارة و قنينات ماء) ما بين قوسين كلام موجه لكثير من الذباب الالكتروني الدي اليوم و ما طال على هيسبريس ينتقدون من يخرجون لشراء الواجبات او يبحثون عن مصدر رزق في عز الازمة . هده المخلوقات لهم مرتبات سمينة الله يديم عليهم نعمه لا نحسد حد هم يتبضعون من مرجان و اسواق la belle vie و اسيما و اسواق السلام و لهم سيارات فراهة مصروفهم الشخصي يتمناه رب اسرة فقيرة مرتب يلبي به حاجيات بيته .يوجد ناس تعيش في غرفة و مطبخ و مرحاض مشروك مع الجيران .هده المخلوقات لا تفكر في الفقراء و ما اكثرهم في بلدي السلام عليكم . شهرين من الحجر مازادت كورونا الا انتشارا.
الحل كما فعلت اور;با. التباعد الاجتماعي ارتداء الكمامات والالتزام بمعايير النظافة.
لا يمكن تحميل المواطنين خطا الحكومة التي سمحت للشركات بالعل بدون فرض شروط حتى اصبحوا بؤر و كدلك كما سمعنا تكنات عسكرية و بعض السجون
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13
26 - Ahmed الاثنين 11 ماي 2020 - 23:34
السياحة وكورونا لا يلتقيان وجود كورونا يلغي السياحة الى وقت غير محدد
السياحة هي حرية التنقل دون قيد او شرط
السياحة هي الشواطىء و المسابح والمطاعم والمقاهي
السياحة هي الشعور بالامن والأمان والاطمئنان
بوجود كورونا لن يغامر شخص بالنزول في فندق وكله شكوك هل الغرفة معقمة ام لا هل الشخص الذي كان فيها قبله مريض هل عمال الفندق لا عدوى بينهم
هل هل هل أسئلة كثيرة لن يكون جواب الا بعد انحباس الوباء بشكل نهائي وبعد ذلك يمكن التكلم عن السياحة
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12
27 - سلام الاثنين 11 ماي 2020 - 23:36
لقينا مناكلو بقا غير نتساراو ونسافرو عمر داوود مايعاود انساي انساي التقشف أساس النجاح وان كان لدي فائض اتصدق به خير لي من حجز تذكرة واخوتي في المحنة
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10
28 - قار في بيته الاثنين 11 ماي 2020 - 23:36
الخوف من الوباء وراحة البال في السفروالسياحة لايجتمعان.
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7
29 - عالق بريء الاثنين 11 ماي 2020 - 23:37
العملة الصعبة اشمن عملة صعبة مدام مفتحتو لينا لا مطار لا تا شي معبر نخويو نرجعو للخدمة باش نجيبو فالصيف شي فرانكات ونصيفطو للعائلة شويه وها الخدمة مشات وها التعويضات مشاو وها لكرا طالع وها لمغرب معرفين منين نديرو خدمة والسبب مجهول خليتونا عالقين على امل نخويو جيوب كلها هنايا ونصدعو العائلة برا يصيفطو لينا فلوس اولا كفاش زعما وهدوك مساكن للي عالقين فالخارج واش باش يمشيو يسعاو من الجمعيات يدبرو يصيفطو العملة الصعبة للعائلة في المغرب؟ قرارات طائشة معندها تا شي معنى وكلنا مشينا فيها ضحايا صراعات وسياسات وتحزبات شي باغي يضرب فشي او ربما شي جهة كتستنا باش تتدخل وتبيع لينا وهم زعما هاد الجهة مهتمة بنا مشي بحال الجهات الاخرى قصر ومخزن وبرلمان وجمعيات مدنية وأجانب وبرلمان ورأس المال سبعة د الدويلات في دولة ولا واحدة قادرة تعطينا شي حل؟ وا لخدمة مشات والتعويض مشا كفاش دبا كفاش تقلب على خدمة ؟ خليو الصراعات بيناتكم بلا متبرزطونا حنا الشعب الله يهديكم
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9
30 - Saidovic الاثنين 11 ماي 2020 - 23:38
السلام عليكم
وطيري يا طيارة
دمي مغربي يعني ابن بطوطة يعني السفر اتولي النفسية مبسوطة يعني كون انجلس في البلاد يا انتسطا ولا انتسوطا
أعييينا من الهدرة وماكين غير الصدى
وطيري يا طيارة
طال الحجر
و ذبل الزعتر
ووجوه ذبلت كأنها خارج من القبر
شي واكل التمر وشي تاركين ليه الزمر
شي اشفر وشي احفر
شي 40000 درهم في الشهر
وبوفري 400 ريال وإياك اتهدر
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7
31 - عبد الرحمن الاثنين 11 ماي 2020 - 23:42
لا سياحة ولا هم يحزنون ، اذا لم يكن هناك لقاح فالخوف والركون في البيت هو الذي سيسود.
زد على المستوى الضعيف في الفنادق و المطاعم من الناحية النظافة ..فين اوا غادي.!
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2
32 - اقتراح الاثنين 11 ماي 2020 - 23:42
كلها يلغي بلغاه وكيف علمت الوزيرة المحترمة أن الوباء سيختفي في الصيف حتى الصين لم يختفي فيها الوباء ومازالت تسجل إصابات بعد مرور 6 أشهر كفى خزعبلات هذا الوباء ليس له لحد الساعة دواء الزموا بيوتكم
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2
33 - MOWATINE الاثنين 11 ماي 2020 - 23:42
يذل من يشاء ويعز من يشاء ولاحول ولاقوة إلا بالله العظيم
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4
34 - MRE الاثنين 11 ماي 2020 - 23:43
بلادنا زينة و لكن كاين الفرزيات في التعامل مع المغاربة و الاجانب. مراكش كنخلصوا الفين درهم و كتحس بالحكرة. الفرزيات حتى مع الدراري صغار. هدشي خصو يتبدل و يكون الخير. ان شاء الله الكونجي فالبلاد هاد العام. غير يترجلو معانا.
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7
35 - الله يرحمنا من سيئ الاسقام الاثنين 11 ماي 2020 - 23:44
مادام اللقاح باقي ما بان ماكاين خروج وتا لبان ماكاين فلوس هذا العام وتا لكانو مغتكون كانة للخروج وغيكون الخوف سيد الموقف تال الصيف للعام الماجي وهذه مناسبة باش اصحاب الفنادق والمطاعمالسياحية يعرفو قيمتنا ووليو يقدرونا احسن شوية من النصارى
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2
36 - Salah de Essaouira الاثنين 11 ماي 2020 - 23:46
الله يهدكم عاد مرحبا بنا في بلدنا حتا شددوا أروبا اوا تيكون عندنا باش
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1
37 - Khachoggi الاثنين 11 ماي 2020 - 23:50
الاجانب يعاملون معاملة طيبة جدا بتعليمات من الإدارة،رغم أن التعريفة للمغاربة مضاعفة أو أكثر زد على ذالك أن أصحاب الرياضات ما أن تعطيهم أسما مغربيا حتى يقولون لك أن الكل مكان شاغر،تجربة شخصية،سيحو في فنادقكم أيها العنصريون
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1
38 - احمد تازة الاثنين 11 ماي 2020 - 23:51
لا تحبون الا العملة الصعبة يعني الدولار واليورو هذا مهم نحن فهمناه مند السبعينات فالكثير منا حول الملايين الى بلاده وانتم تعرفون ذلك ولان في هذا الوقت الحرج هل من مساعدة ولو بالكلام الطيب فقط نحن لا نريد لا مساعدة ولا شيئ سوى اطلاق الطائرات لنعود الى وطننا في الوقت المناسب
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39 - مهاجر الاثنين 11 ماي 2020 - 23:51
زرت المغرب شهر شتنبرواتذكراول وجبة غذاء في اكاديرفي مقهى فقدموا لي طبق صغيرجدا فيه: 4 اوراق سلاطة خضراء, 4 زيتون اسود, 4 قطع طماطم وبصل=70dh + طبق سمك 120dh+ قنينة ماء 15dh.زرت بعدها مراكش غرفة في الفندق 900dh. الله احسن عوان الفقير وذوي الدخل المحدود.
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3
40 - y.c الاثنين 11 ماي 2020 - 23:52
في كتير من الأحيان يفضل الزبون الموقع الرسمي للفندق للقيام بالحجز لكن في غالب الأحيان يكون هذا الأخير أغلى بكتير من مواقع الحجز الإلكترونية الأخرى ك booking و ebookers.... بحجة ان هؤلاء يقومون باقتناء مجموعة من الحجوزات المسبقة وبالتالي التحكم في الأسعار أكتر من صاحب الفندق نفسه و هذا ما يدفع المغاربة للمرور عبرها وبالتالي ضياع عمولة ثثعدى 30% بالعملة الصعبة فالزبون مغربي والفندق مغربي والشركات العالمية تاخذ العمولة .
يجب الانتباه الى هدا الجانب خصوصا في هذه الظرفية التي تستوجب تظافر الجهود للحد من نزيف العملة الصعبة
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0
41 - ابن البادية الاثنين 11 ماي 2020 - 23:58
ثلاثة إدرات (السياحة والثقافة والشبيبة والرياضة ) لم يسبق ان إستفدت من خدماتهم طيلة حياتي ولا اعرف حتى مقرات إدارتهم لا أظن أن انتعاشهم او إفلاسهم سيفيدني في شيئ .
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