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كُتّاب وآراء
وزيرة السياحة تتوقع إقبال المغاربة على الحجوزات في فصل الصيف
قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إن مشاكل قطاع السياحة كبيرة والحكومة قررت أن تقدم دعما شاملا لتفادي الأزمة، مشددة على أن القطاع لن يسجل أي مشاكل كثيرة؛ وهو ما يتطلب توضيحا.
وأعلنت المسؤولة الحكومية، ضمن اجتماع اليوم الاثنين للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب بهدف الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، أنها تتوقع قيام المواطنين بحجوزات للصيف المقبل، بسبب الانخفاض المحتمل في الأسعار.
وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي قالت أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية إن المؤشرات تدل على أن العديد من المواطنين سيقضون عطلتهم، وخصوصا أن الحركة ستعود بكل تأكيد إلى القطاع السياحي، مشددة على ضرورة الحفاظ على العملة الصعبة.
وفي هذا الصدد، أكدت نادية فتاح العلوي أن مشروع القانون سالف الذكر الذي تمت المصادقة عليه حدد 15 شهرا لتعويض كل من حجز قبل إعادة ثمن الحجوزات، مبرزة أن الهدف هو الحفاظ على العملة الصعبة في هذه الفترة، وخصوصا أن المرحلة التي سيعرفها المغرب في الأشهر المقبلة ستكون صعبة.
وأكدت الوزيرة المسؤولة على القطاع السياحي أن مشروع القانون رقم 30.20 يخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 إلى 30 شتنبر 2020، التي ألغيت نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" بصفته طارئا يصعب التنبؤ به وتجاوزه.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن مشروع القانون يمنح الزبائن تعويض واستعادة مبالغ الفنادق وتذاكر الطائرات، وذلك بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، مشيرة إلى أن الهدف المتوخى من مشروع القانون يكمن في الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل؛ وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات، مؤكدة على تجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين، لا سيما الزبناء.
ويسعى المشروع إلى تحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب، من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة، حيث ستسمح مقتضياته لمقدمي الخدمات بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم بوصل بالدين على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة دون أي زيادة في السعر.
وفي هذا الإطار، نصت المادة الخامسة من مشروع القانون المذكور على أن لمقدم الخدمات التي تعذر عليه الالتزامات الناشئة عن العقود أن يقترح على الزبون بدل إرجاع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ وصلا بدين يجوز لهذا الأخير استعماله.
ويمكن في هذا الصدد، حسب مشروع القانون، لمالكي الفنادق والمنشآت السياحية أو يقدموا بكل وسيلة تثبت التوصل داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، مبرزا أنه يبين فيه مبلغ الوصل بدين وشرط استعماله.
المشروع وضع مقتضيات خاصة بالعمرة، والتي لا تنطبق عليها شروط باقي النقل الجوي، موضحا أن "مدة صلاحية الاقتراح المقدم إلى الزبون تحدد في تسعة أشهر ابتداء من تقديم الاقتراح للمعني".
ونبّه مشروع القانون إلى أنه في حال تعذر الخدمة الجديدة بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، فإن مقدم الخدمات يقوم فورا بإرجاع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ أو المبلغ المساوي للرصيد المتبقي من وصل الدين الذي لم يتم استعماله من لدن الزبون حسب الحالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (41)
من نيتكم !!!!
واش كورنا خلان لنا باش ندوزوا العطلة .( المدارس الحرة / مواد التعقيم / استهلاك الأسر في المنازل المتضاعف/ البطالة وووو) والله إلى كتضحكوا علينا .حتى الذبيحة لعيد الأضحى ستكون مستحيلة على الكثيرين ) قايلك الحجوزات الفندقية ،يكفينا امنا محتجزين في المنازل بسبب الحجر الصحي
الحل كما فعلت اور;با. التباعد الاجتماعي ارتداء الكمامات والالتزام بمعايير النظافة.
لا يمكن تحميل المواطنين خطا الحكومة التي سمحت للشركات بالعل بدون فرض شروط حتى اصبحوا بؤر و كدلك كما سمعنا تكنات عسكرية و بعض السجون
السياحة هي حرية التنقل دون قيد او شرط
السياحة هي الشواطىء و المسابح والمطاعم والمقاهي
السياحة هي الشعور بالامن والأمان والاطمئنان
بوجود كورونا لن يغامر شخص بالنزول في فندق وكله شكوك هل الغرفة معقمة ام لا هل الشخص الذي كان فيها قبله مريض هل عمال الفندق لا عدوى بينهم
هل هل هل أسئلة كثيرة لن يكون جواب الا بعد انحباس الوباء بشكل نهائي وبعد ذلك يمكن التكلم عن السياحة
وطيري يا طيارة
دمي مغربي يعني ابن بطوطة يعني السفر اتولي النفسية مبسوطة يعني كون انجلس في البلاد يا انتسطا ولا انتسوطا
أعييينا من الهدرة وماكين غير الصدى
وطيري يا طيارة
طال الحجر
و ذبل الزعتر
ووجوه ذبلت كأنها خارج من القبر
شي واكل التمر وشي تاركين ليه الزمر
شي اشفر وشي احفر
شي 40000 درهم في الشهر
وبوفري 400 ريال وإياك اتهدر
زد على المستوى الضعيف في الفنادق و المطاعم من الناحية النظافة ..فين اوا غادي.!
يجب الانتباه الى هدا الجانب خصوصا في هذه الظرفية التي تستوجب تظافر الجهود للحد من نزيف العملة الصعبة