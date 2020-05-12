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الرئيسية | مجتمع | 99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 18 ساعة في المغرب

99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 18 ساعة في المغرب

99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 18 ساعة في المغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:00

أكدت وزارة الصحة رصد 99 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 6380 حالة في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 64299 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته فإنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، ليستقر إجمالي الوفيات في 188.

وتم التيقن أيضا من 119 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 2930 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - [email protected] الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:12
التفاؤل شيئ رائع

خاص يكون عندنا يقين بأنه غادي يجي النهار لي يخرج الدكتور اليوبي للاعلام وبدون ورقة ويقول للمغاربة 0 حالة إصابة ، ولا حالة وفاة وشفاء جميع المرضى ان شاء الله .

داك النهار غادي يجي ان شاء الله، فقط نبقاو فديورنا، ونحاولوا نتعاونوا باش نقدروا نوصلوا ليه. ونضبطوا ونلتزموا بوسائل الوقاية، أكثر من أي وقت آخر.

قادرين نصنعوا الفرق حنا كاملين، وقادرين نأثروا فالمحيط ديالنا.

بقى_فدارك
سننتصر_بإذن_الله
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28
2 - إبراهيم الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:13
اعتقد ان الوضع لايمكن معه رفع الحجر الصحي
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18
3 - Ouail الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:14
باربي ترفع هاد الوباء و ترجع الحياة الطبيعية
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18
4 - Ingénieur الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:15
الاخطاء التي أدت بنا إلا هذه الوضعية:
1) التأخر في غلق الحدود رغم علمنا بخطورة الوباء وأنتشاره الكبيرو رغم اكتشاف أول حالة، مع عدم تطبيق حجر صحي على الوافدين من أوروبا.
2) عدم فرض حجر صحي كلي 100% لمدة 14يوم، لو صبرنا هذه المدة القصيرة(الطوارئ 24/24) لكان الضرر أخف من ورقة المقدم التي تركت كورونا يسجل آلاف الإصبات في مرمى الأسود لشهور...
3) عدد التحاليل لايزال محتشما مقارنة بأفقر الدول ولن يمكن من أكتشاف حالات الإصبات في الوقت المناسب مما يترك المجال للخصم بالتغلغل في معسكرنا مثل المصانع و العائلات...
4)الخضارة و الحوانت يوزعون المواد الغذائية على الناس و يضعون الكمامة في أعناقهم حتى إذا رأوا الشرطة وضعوها مع تراخي الشرطة.
5) ارتباك في توزيع المساعدات من صندوق كورونا وإلغاء تعويضات CNSS، فالعمال لم تصلهم لحد الآن 2000 dh (ربما كان فارغ؟) مما أدى إلى خروج الناس للبحت عن رزقهم..
6) لايوجد مفتشي الدولة متخصصين في البروتوكول الصحي من أجل زيارات مفاجئة للمصانع والأسواق..
هناك 7)و8) ولكن اسطر هسبريس لا تمكن من ذلك
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6
5 - hicham الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:16
توزيع الحالات حسب الجهات:
الرباط سلا القنيطرة +73
طنجة تطوان الحسيمة +14
مراكش أسفي +6
فاس مكناس +5
الدار البيضاء سطات +1
الله يفرجها علينا يارب
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13
6 - سكيلاتشي الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:17
يجب تمديد الحجر الصحي مازلنا لم نصل الى ما نتمناه علينا الاحتياط اكثر
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9
7 - التازي الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:17
هل هذا العدد 99 كلهم مخالطون ام خارج عنهم. لماذا لا توجد عندكم تفاصيل. رجاء نريد ان نعرف. راحنا ملتازمين بيوتنا وبغينا توضيح اكثر
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14
8 - زيزو الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:20
مدام ناس خارجة و زحام ي لا كمامات لا ملاي بك مانطفروهش خاص لعسكر يحرج و حجر يتزاد نتوما عاد باغين تحلو على شي وحدين الدولة تهاونات فمرحلة تانية دبا ديرو فينا مابغيتو
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5
9 - za3tout الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:20
تعنت العديد من الادارات لاجبار الموظفين على الحضور وايضا العديد من الشركات وتهور العديد من المواطنين بالاحياء الشعبية و ايضا الاحياء الاخرى مع تساهل بعض اصحاب السلطة سيؤدي إلى كوارث لا تحمد عقباها . الله يحفظ وصافي !
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9
10 - سعيد الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:20
الحمد لله على كل حال اليوم الحصيلة خفيفة وهذا بفضل الله وبفضل جميع الأطر الطيبة والممرضين ونسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء ويجب الالتزام بحالة الطوارئ الصحية حتى نتمكن بإذن الله سبحانه وتعالى أن تمر هذه الفترة العصبية بأقل الخسائر
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0
11 - عاشق تدغين الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:21
وأياكم ترفعو الحجر الصحي اعطو لناس 2000 درهم وعطهم يومين يشترو الكافي لي مدة شهر وخرجونا العسكرفي كل حومة وزنقة وعطهم يطلعو حتى السطوحة بحال القناصة الزمت الشديد شهر الله ماخصرة قريبة ولا ربح معطل
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6
12 - فاتي الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:22
واش جهة الدار البيضاء سطات مكتسجل لا حالات شفاء لاوالو حيت مكاين حتى معطيات
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2
13 - تعليقي الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:24
كيف تطلبون من الناس بالحجر وقطاعات الدولة سارت بؤر رئيسية للوباء يجب أن تكون الدولة قدوة للمواطنين وليس العكس
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6
14 - مواطنة الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:25
سلام عليكم بغيت نطلبكم فهاد الايام المباركة نجمعوا شي الف دعوة عسى ربي يسمح لينا و اعفو علينا و يرفع عنا البلاء كولووو امين لعلها ساعة استجابة
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12
15 - marrakchi الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:25
نعم لرفع الحجر الصحي....نسبت الفتك ضئيلة جدا، عدد الوفايات التي تسببها حوادث السير أكبر بكثير.
الحمد لله تم إكتساب خبرة في التعامل مع المرض لدى الأطباء و الممرضين ... نعم لتجربة السويدية .
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-7
16 - وجدان الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:25
من الطبيعي أن تزداد عدد الإصابات اليومية خصوصا بعد ظهور عدة بؤر وباءية في المجال الصناعي و التجاري و في بعض الأحياء الشعبية دون ان ننسى تهاون السلطات المحلية. اضن انه لا يجب التركيز على عدد الإصابات لأنه بالتأكيد إذا قمنا بتحاليل مكثفة كنا سنجد عدد كبير من من المغاربة امصابون دون أن تظهر عليهم اعراض، لذلك يجب التركيز على عدد المصابون في العناية المركزة، عدد الشفاء و عدد الوفيات التي تبقى إيجابية لحد الان الحمد الله. ارجو التحلي بالصبر و احترام الحجر الصحي و نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا و يرحم موتانا و يبعد عنا هذا الوباء قريبا انشالله.
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4
17 - استاذ باحث الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:26
منصة كوفيد تعتمد النسب المؤوية . واش عارفين بلي المغاربة مغاديش يفهموها و. قلبو العجب للارقام الصريحة باش يفهموها البسطاء لعل وعسى يخافوا شوية وويلزموا منازلهم .
ماشي كلشي غادي يضرب الرقم في المسبة و يقسم على 100 راه كاين لي جدول الضرب محافضوش
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0
18 - مغربي من وراء الشمس الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:27
يا ناس ، إني أخاطب العقلاء في هذا البلد ، هذا الفيروس لا يحتاج كل هذه الضجة و هذا التهويل ، اقتصادنا في خطر ، هذا مخطط خارجي لاضعاف الدول الفقيرة حتى يتم اغراقها في الديون ، أقل من 200 وفاة في ظرف شهرين لا تحتاج كل هذا الحجر الذي نحن فيه ، السرطان يقتل مائة مغربي يوميا حسب آخر إحصائية ، سيقول بعضهم ، كيف تقول هذا و الدول الكبرى حتى هي في الحجر ، اولا اخواني الدول الكبرى لا يجب ان نثق في احصائياتها هناك تهويل كبير ثانيا تلك الدول اقتصادياتها كبيرة و لن تتأثر و سأعطيكم مثال : لو ان شخصان في هذا الحجر واحد عنده الف درهم و الآخر عشرة آلاف سنتيم من يتأثر فيهم كثيىرا بعد الحجر ، ألن يضط. صاحب الألف درهم من السلف من صاحب عشرة ملايين؟ فكروا جيدا قبل فوات الآوان.
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-9
19 - رشيد العلوي الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:27
اللهم انا نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان ترفع عنا جائحة كورونا عن قريب بجاه سيدنا محمد طه الحبيب. برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب المستضعفين. اللهم احفظنا بما حفظت به الذكر الحكيم.
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10
20 - شفاء الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:29
الحمد لله مؤشرات تدل على أن الفرج قادم باذن الله تعالى اللهم زد وبارك في الشفاء ونتمنى من العلي القدير أن لاتكون إصابات جديدة وأن يستقر عدد الموتى عند هذا العدد والطف اللهم يارب
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6
21 - fayouki الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:31
الحمد لله خبر مفرح أنه لم تسجل أي حالة وفاة الحمد والمنة لك يا أرحم الراحمين و معدل الإستشفاء في تصاعد هذا يثلج الصدر لكن علينا أن نتحمل جميعا مسؤوليتنا تجاه هذا الوباء إذا نحن أردنا الخروج من هذه الأومة. اللهم عجل بالفرج
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0
22 - مرزوك عبدااله الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:36
اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء والله ان هذا الشيء مهول جدا مرض خطير حول العالم الى جحيم
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0
23 - حقيقة الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:38
كان هذا متوقعا بالنسبة لشهر رمظان نظرا للإقبال على الأسواق وكذا تضاعف ايمان الناس بالفكرة الخاطئة القدر خيره وشره. ما أرجوه أن لا تفتح السلطات الحجر قبل زوال العيد وتضعف امام لوبيات وقف الحجر الاقتصادية والأصولية كذلك. ليس الحجر في حد ذاته هو المبتغى بل التباعد الاجتماعي بما فيه العائلي. والعيد القادم هو فعلا فييسنا وعيد لكورونا
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24 - Lahbib الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:39
يجب التفكير الجدي في التعايش مع الجائحة نحن مازلنا بعيدين جدا عن 0 إصابة في اليوم التحكم في الوباء يحتاج لعدة شهور وكل يوم في الحجر يعني سنة من تدهور الاقتصاد يجب منح الثقة لهذا الشعب في الخروج مع الحفاظ على ارتداء الكمامة و التباعد الاجتماعي
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25 - Zaidi الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:39
انتشار الفيرويس ناتج من اخلال من المواقع المسؤلية.(الشركات ارباب الاسر ........)
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26 - لبنى الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:40
مؤشر جيد ياربي تحد الباس وترفع علينا هد الوباء ان شاء الله سينخفض المؤشر وستتعافى الحالات بإذن الله .كنتمناو مايحيدوش الحجر الصحي حتى يفوت العيد ان شاء الله في هد الفترة احنا عارفين الناس كيفاش تتصرف اغلبية واخدين الامر باستهتار اذ ستكون هناك زيارات وخروج لشراء الحلويات وماخفي اعظم
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27 - meds kehel الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:40
الله يحمي المملكة المغربية من كل وباء على المواطنين الالتزام بالحجر الصحي و عدم التهاون بالموضوع
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28 - محسن الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:43
متى سيتم الافراج عن مستحقات الترقية. ؟؟؟ننتظر تلك البركة بفارغ الصبر لتسديد ما تراكم من ديون. مع متمنياتي بالفرج للجمييييع
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29 - محقق الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:48
لا يمكن رفع الحجر الصحي .و اذا رفع فسيكون بمثابة انتحار جماعي .
و على الدولة ان تكون اكثر حزما .كيف يعقل لشعب لا يرمي القمامة في المكان المخصص لها ان تنتظروا منه الالتزام بالحجر
كورونا اثبثت لنا ان هناك فىة من المغاربة جهل و همج لا يلتزمون بالقانون و يريدون قانون الفوضى .و اول من يفسد الحياة في الايام العادية هم هاته الفىة
يتبولون اكرمكم في جنبات الرصيف.يلقي بالازبال عشواىيا لا يحترم قانون السير لا يحترم الجيران.يركن سيارته امام مدخل كراجك.يتكلم بصوت مرتفع ليلا.يتكلم بكلمات نابية.عند ذهابه للاستجمام في البحر يدهب بفوطة الحمام.ليس لديه شورت للسباحة.
خلاصة القول الهايشمايش ابناء عم بوزبال و اخوال خيشبيش
على الدولة ان تطبق عليهم القانون بحذافره فهم لا يستحون و لا يخافون
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30 - mouss الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:55
عدم احترام المواطن للضوابط الملزمة و استهتاره بخطرورة الفيروس و عدم تقديره لمجهود الاطقم الطبية و اللامبالات في الاسواق و غفلة قيمة وضع الكمامة الوقائية كلها عوامل تاثر على مجهود رجال السلطة .. وبالتالي فعدد الاصابات يبارح مكانه .وان كان كذلك فبقاء الحجر مع التشديد هو الافضل و هو الحل لا ثالث لهما
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