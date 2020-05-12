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كُتّاب وآراء
99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 18 ساعة في المغرب
أكدت وزارة الصحة رصد 99 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 6380 حالة في المغرب.
وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 64299 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وتبعا للمصدر ذاته فإنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، ليستقر إجمالي الوفيات في 188.
وتم التيقن أيضا من 119 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 2930 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
خاص يكون عندنا يقين بأنه غادي يجي النهار لي يخرج الدكتور اليوبي للاعلام وبدون ورقة ويقول للمغاربة 0 حالة إصابة ، ولا حالة وفاة وشفاء جميع المرضى ان شاء الله .
داك النهار غادي يجي ان شاء الله، فقط نبقاو فديورنا، ونحاولوا نتعاونوا باش نقدروا نوصلوا ليه. ونضبطوا ونلتزموا بوسائل الوقاية، أكثر من أي وقت آخر.
قادرين نصنعوا الفرق حنا كاملين، وقادرين نأثروا فالمحيط ديالنا.
بقى_فدارك
سننتصر_بإذن_الله
1) التأخر في غلق الحدود رغم علمنا بخطورة الوباء وأنتشاره الكبيرو رغم اكتشاف أول حالة، مع عدم تطبيق حجر صحي على الوافدين من أوروبا.
2) عدم فرض حجر صحي كلي 100% لمدة 14يوم، لو صبرنا هذه المدة القصيرة(الطوارئ 24/24) لكان الضرر أخف من ورقة المقدم التي تركت كورونا يسجل آلاف الإصبات في مرمى الأسود لشهور...
3) عدد التحاليل لايزال محتشما مقارنة بأفقر الدول ولن يمكن من أكتشاف حالات الإصبات في الوقت المناسب مما يترك المجال للخصم بالتغلغل في معسكرنا مثل المصانع و العائلات...
4)الخضارة و الحوانت يوزعون المواد الغذائية على الناس و يضعون الكمامة في أعناقهم حتى إذا رأوا الشرطة وضعوها مع تراخي الشرطة.
5) ارتباك في توزيع المساعدات من صندوق كورونا وإلغاء تعويضات CNSS، فالعمال لم تصلهم لحد الآن 2000 dh (ربما كان فارغ؟) مما أدى إلى خروج الناس للبحت عن رزقهم..
6) لايوجد مفتشي الدولة متخصصين في البروتوكول الصحي من أجل زيارات مفاجئة للمصانع والأسواق..
هناك 7)و8) ولكن اسطر هسبريس لا تمكن من ذلك
الرباط سلا القنيطرة +73
طنجة تطوان الحسيمة +14
مراكش أسفي +6
فاس مكناس +5
الدار البيضاء سطات +1
الله يفرجها علينا يارب
الحمد لله تم إكتساب خبرة في التعامل مع المرض لدى الأطباء و الممرضين ... نعم لتجربة السويدية .
ماشي كلشي غادي يضرب الرقم في المسبة و يقسم على 100 راه كاين لي جدول الضرب محافضوش
و على الدولة ان تكون اكثر حزما .كيف يعقل لشعب لا يرمي القمامة في المكان المخصص لها ان تنتظروا منه الالتزام بالحجر
كورونا اثبثت لنا ان هناك فىة من المغاربة جهل و همج لا يلتزمون بالقانون و يريدون قانون الفوضى .و اول من يفسد الحياة في الايام العادية هم هاته الفىة
يتبولون اكرمكم في جنبات الرصيف.يلقي بالازبال عشواىيا لا يحترم قانون السير لا يحترم الجيران.يركن سيارته امام مدخل كراجك.يتكلم بصوت مرتفع ليلا.يتكلم بكلمات نابية.عند ذهابه للاستجمام في البحر يدهب بفوطة الحمام.ليس لديه شورت للسباحة.
خلاصة القول الهايشمايش ابناء عم بوزبال و اخوال خيشبيش
على الدولة ان تطبق عليهم القانون بحذافره فهم لا يستحون و لا يخافون