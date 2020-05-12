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Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | "جهة الرباط" تسجل أكبر عدد من الحالات الجديدة لجائحة "كوفيد-19"

"جهة الرباط" تسجل أكبر عدد من الحالات الجديدة لجائحة "كوفيد-19"

"جهة الرباط" تسجل أكبر عدد من الحالات الجديدة لجائحة "كوفيد-19"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:30

كشف تحيين معطيات الوضع الوبائي من لدن وزارة الصحة، بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، أن جهة الرباط سلا القنيطرة عرفت تسجيل 73 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19".

ووفق المصدر نفسه فإن مجموع الحالات المكتشفة خلال الفترة الزمنية نفسها قد بلغ 99 عبر مختلف جهات المغرب، لتصير الحصيلة التراكمية 6380 حالة، مقابل 2930 من المتعافين و188 حالة وفاة.

موقع Covid.Hespress.Com، من خلال تحليله البيانات الرسمية ذاتها، قال إن نسبة الحالات التي تتلقى العلاج صارت محصورة في 51,13% ممن تأكدت إصابتهم، بينما تم شفاء 45,92% وتراجع معدل الفتك إلى 2,95%.

الحالات الجديدة المرصودة خلال الساعات الـ18 الماضية تتعلق، زيادة على مصابي جهة الرباط، بـ14 إصابة في جهة طنجة تطوان الحسيمة و6 في مراكش آسفي، و5 في فاس مكناس وحالة واحدة بجهة الدار البيضاء سطات.

وبناء على ذلك فإن مجموع الحالات التي جرى الإعلان عنها في المغرب، منذ بداية انتشار الجائحة، قد وصل إلى 1733 إصابة مؤكدة في الدار البيضاء سطات و1212 بجهة مراكش، و916 في طنجة تطوان الحسيمة و894 بجهة فاس مكناس.

كما بلغت الحصيلة عينها 651 إصابة بجهة الرباط و571 في درعة تافيلالت، و176 في جهة الشرق و107 ببني ملال خنيفرة، و71 على مستوى جهة سوس ماسة و43 بكلميم وادي نون، و4 في جهة العيون و2 بالداخلة وادي الذهب.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - محمد الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:38
ساكنة الجهة تستنكر لامبالات المندوبية الجهوية لوزارة الصحة التي و عكس باقي المندوبيات لاتعطي معلومات واضحةو لا شاملة حسب المدن الشيئ الذي أثر على نفسية الساكنة.
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2 - سعد الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:40
أليس من حقنا كمواطنين قاطنين بجهة الرباط معرفة اين توجد هاته الحالات و البؤر، حتى نتفادى مجانبتها و تحاشي مخالطيها. أين الحق الدستوري في المعلومة ؟
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3 - مازال المشوار طويلا الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:45
مازالت العدوى ترخي بظلالها، كما ان انتشار كورونا لم يعد يفهم طريقة انتشاره، هل هو تراخي الناس في اتخاد التدابير والحيطة والحذر ام انه يؤكد ان صحة المغاربية ما بين وبين، الله يشفي الجميع ويلطف بنا .
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4 - samia الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:46
هدا الرقم الجديد فأول المعطيات تفألنا خير لأن الرقم أقل من 100ولكن بعد التوضيحات الجديدة تأزمنا بزاااااااف لأن جهة الرباط تكاترت فيها الحالات والبؤر وهدشي كيخوف ولكن كنا متوقعين أن عدد الحالات غتكتر عندنا لأن مكينش الحجر الصحي .وهدشي كيعصب الناس لدايرين الحجر الصحي ولكن الأجواء فالأزقة عادية إلا قبل الساعة 12 صباحا لأن الناس نائمة وحتى تراخي السلطات تزيد من تفاقم الوضع لأن في الأيام الأولى كانت الدوريات وأصوات سيارات السلطات تمر في الأزقة وتزر الخوف والهلع لدى مخالفين الحجر الصحي لكن الآن لاوجود لهم فأحيائنا نتمنى مزيدا من الحضر بين الساكنة والبقاء في البيوت وعدم التهافت على الأسواق في كل وقت والله ولي التوفيق
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5 - said الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:48
الحمد لله دائماً تكون الحصيلة الأكبر في المدن الكبيرة وهذا راجع التقارب والاختلاط و ملاحضة أن هذه الأيام لم تعد تلك الدوريات التي كانت يقوم بها رجال الأمن الالتزام بالحجر الصحي هو المنفد الوحيد لتخفيف من هذا الوباء
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6 - عزالذين الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:51
73 إصابة جديدة بجهة الرباط - سلا - القنيطرة

للمرة المليون يا أيها المسؤولون المحترمون
كم من حالة في مدينة الرباط
كم من حالة في مدينة سلا
كم من حالة في مدينة القنيطرة
و شكرا و نعتذر لكم عن الإزعاج في طلبنا كمواطنين للمعلومة الدقيقة ربما الأمر صعب صعب صعب كثيرا و يأخد من وقتكم الكثير أعانكم الله
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7 - Abdelghani الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:52
جهة الرباط تسجل اكبر عدد من الحالات الوبائية لانه بطبيعة الحال تصرف فيها جميع اموال الشعب من عائدات ثرواته وهذا شيء طبيعي فماذا ستجني كورونا من مدن هي اصلا مهمشة وبها عدوئ اكثر من وباء كورونا ومنذ عهد الاستقلال, كورونا لاتضرب المناطق الفقيرة والطبقة الكادحة لانها تعرف بان هذه الفئة جد متضررة اصلا,لذا تجدها تضرب بطون الحرام وسارقي وناهبي اموال وثروات الشعب المغربي,كورونا تضرب فقط المدن التي يقولون عنها سياحية كالرباط والبيضاء والصويرة ومراكش واغادير لما تعرفه من ليال حمراء وفسق وفساد ودعارة ومخذرات الئ اخره.الله يمهل ولايهمل فلا تنسوا ذكر اسم الله تعالئ.
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8 - مغربي بي من الريف الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:53
قيل لنا من طرف المسؤولين والعارفين لتطور الوباء ان الدخول في الحجر الصحي ليس كالخروح.والان اقول للمتهورين الذين يخرقون الحجر الصحي والطوارء يتحملوا مسؤوليتهم لانتقال العدوى إلى اولادهم وزوجاتهم وأمهاتهم والأسواق وتفشيه.....انتظروا
شهرا آخر لرفع الحجر الصحي اذا توفرت الشروط الا وهي R0 وذلك اذا كنا مواطنين محترمين للقانون والسلطات والتعليمات.والا فشهرا آخر. نحن سنتقبله حفاظا على وطننا.
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9 - وفاء الثلاثاء 12 ماي 2020 - 10:55
هل اكتشفت بؤرة جديدة بجهة الرباط أم مادا؟الله يحد الباس وموحااال نخرجو نهار 20
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