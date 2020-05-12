"جهة الرباط" تسجل أكبر عدد من الحالات الجديدة لجائحة "كوفيد-19"

هسبريس من الرباط

كشف تحيين معطيات الوضع الوبائي من لدن وزارة الصحة، بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، أن جهة الرباط سلا القنيطرة عرفت تسجيل 73 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19".

ووفق المصدر نفسه فإن مجموع الحالات المكتشفة خلال الفترة الزمنية نفسها قد بلغ 99 عبر مختلف جهات المغرب، لتصير الحصيلة التراكمية 6380 حالة، مقابل 2930 من المتعافين و188 حالة وفاة.

موقع Covid.Hespress.Com، من خلال تحليله البيانات الرسمية ذاتها، قال إن نسبة الحالات التي تتلقى العلاج صارت محصورة في 51,13% ممن تأكدت إصابتهم، بينما تم شفاء 45,92% وتراجع معدل الفتك إلى 2,95%.

الحالات الجديدة المرصودة خلال الساعات الـ18 الماضية تتعلق، زيادة على مصابي جهة الرباط، بـ14 إصابة في جهة طنجة تطوان الحسيمة و6 في مراكش آسفي، و5 في فاس مكناس وحالة واحدة بجهة الدار البيضاء سطات.

وبناء على ذلك فإن مجموع الحالات التي جرى الإعلان عنها في المغرب، منذ بداية انتشار الجائحة، قد وصل إلى 1733 إصابة مؤكدة في الدار البيضاء سطات و1212 بجهة مراكش، و916 في طنجة تطوان الحسيمة و894 بجهة فاس مكناس.

كما بلغت الحصيلة عينها 651 إصابة بجهة الرباط و571 في درعة تافيلالت، و176 في جهة الشرق و107 ببني ملال خنيفرة، و71 على مستوى جهة سوس ماسة و43 بكلميم وادي نون، و4 في جهة العيون و2 بالداخلة وادي الذهب.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.