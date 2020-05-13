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الرئيسية | مجتمع | جمعية: التعليم عن بُعد لا يتجاوز ساعتين يومياً

جمعية: التعليم عن بُعد لا يتجاوز ساعتين يومياً

جمعية: التعليم عن بُعد لا يتجاوز ساعتين يومياً
هسبريس من الرباط
الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:17

قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إن عملية التدريس عن بُعد في المغرب، التي كانت نتيجة حالة الطوارئ الصحية لمواجهة جائحة كورونا، تقتصر على تمارين ودروس لا تستغرق في الغالب ساعتين في اليوم.

ومنذ العشرين من مارس المنصرم، لزم تلاميذ المغرب منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وأعلنت وزارة التربية الوطنية عن برنامج للتعليم عن بعد للحيلولة دون إهدار السنة الدراسية؛ وذلك من خلال تشجيع الأساتذة على تسجيل الدروس على شكل فيديوهات تنشر على الأنترنيت.

وذكرت الجامعة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنها توصلت بشكايات عدة حول مطالبة عدد من المدارس الخصوصية الآباء بأداء واجبات التمدرس كاملة بما فيها مصاريف النقل المدرسي رغم أنه متوقف.

وأوردت الهيئة أن عدداً من الآباء وأولياء التلاميذ وجدوا أنفسهم مُضطرين لتوفير، وبشكل مستعجل، مجموعة من الوسائل والأدوات اللوجيستيكية اللازمة للتعليم عن بُعد؛ علما أن منهم من توقفت أنشطتهم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولمعالجة هذه المشاكل، اقترحت الجامعة تشكيلة لجنة حوار وطنية تضم كل الفاعلين في الحقل التعليمي، بما في ذلك الوزارة الوصية وجمعيات المجتمع المدني، للنظر في موضوع التعليم عن بُعد، أخذاً بعين الاعتبار ظروف الجائحة التي تضرر بسببها كل المجتمع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - دفع غير المستحق الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:27
الدراري تايقراو 8 ساعات مع كورونا ساعتين يعني ربع المدة، اذن من حق الأولياء المطالبة باسترداد 75 في المأئة من الواجبات الشهرية طبق المادة 68 من قانون الالتزامات والعقود
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3
2 - استاذ الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:31
نعم انا كأستاذ أضطر الى جعل التدريس عن بعد لا يتجاوز الساعتين للاسباب التالية :
ضعف صبيب الانترنيت
قلة عدد التلاميذ المهتمين
غلاء الانترنيت (التلاميذ يشتكون من نفاذ التعبئة)
اغلب التلاميذ الذين لم ينخرطوا في التعليم عن بعد يستغلون تعبئة عشرة دراهم *6 للولوج الى مواقع التواصل مدة اسبوع افضل من هدرها على درس واحد . مايكروسوفت تيمز تحتاج الى انترنيت سريع و الى حاسوب قوي
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8
3 - sohail الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:40
اودي اشمن تدريس عن بعد هذا راه تكرفيس عن بعد خاصني يوميا نفيق مع ولدي ونستنو الأستاذة تفيق باش تصيقط تمرين ونشرح الولد مازال ماسليت تمرين انتهت الحصة تدخل أستاذة على الخط نعاود نشرح الولد وهكذا حتى الثالثة وفالاخير اقولك ارى خلص شكون اخلص الاخر ما بقينا فاهمين والو
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6
4 - حسن الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:41
كيف يمكن ان نطلب من التلميذ ان يتابع دروسه عن بعد وهو يعلم ان مصير انتقاله الى القسم الاعلى حسم بحساب معدل الفروض التي انجزت حضوريا قبل 14 مارس. انه العبث
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4
5 - متتبع حر الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:41
إنه الضحك على الذقون و على فلاذات أكبادنا ، قد يقول قائل أن الأزمة لم تكون متوقعة ، نعم و أقول له لم يكونا معا متوقعان ، مجئهما كان مفاجآ " المسؤول على القطاع و الأزمة "
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0
6 - مريم الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:43
و بعد التحية، نسأل الله العلي القدير أن يرفع عنا هذا الوباء برحمته جل جلاله، و نتوجه إلى جامعة حماية حقوق المستهلك، مشكورة على اقتراحها اجتماع كافة المتدخلين من أجل دراسة الوضعية التعليمية الراهنة، المشاكل و الصعاب التي أبانت عنها الدراسة عن بعد، و الحلول الكفيلة بضمان استمرارها إلى غاية نهاية الموسم الدراسي دون أن يستغل أرباب المدارس الخصوصية ذلك و ابتزاز الآباء و أولياء أمور التلاميذ، و دون تقاعس من أساتذة و أطر القطاع العمومي، و توصية خاصة بعدم إغفال شريحة من الأمهات و الآباء الذين يواجهون وباء كورونا في الصفوف الأمامية دون أن تتوفر لهم إمكانية مواكبة تمدرس أبنائهم عن بعد
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-1
7 - سعيد الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:47
سبحان مبدل الأحوال معالي وزير التعليم كان دائما محط انتقاد الأساتذة وكانت لهم معه حزازات حادة.ولكن بمجرد إعلانه إنهاء السنة الدراسية صار رجل دولة ورجل المرحلة والإنسان المناسب في المكان المناسب وكل شيء.من الصحب جدا فهن سيكولوجية المعلم...
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8 - تلميذة الأربعاء 13 ماي 2020 - 11:14
دابة على الأقل انزل عتبة نجاح مبقاش 10حيت كنين تلاميذ خاصهم غير فاصيلة او انجحوا
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9 - تلميذ الأربعاء 13 ماي 2020 - 11:17
ضعف الامكنيات هناك اصدقاء للاسف لا يملكون سوا الخط
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