إجمالي كورونا يصل 6418 بتسجيل 137 إصابة في 24 ساعة

هسبريس من الرباط

سجلت المختبرات الوطنية المعتمدة 137 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6418 حالة في المغرب.

وكشفت وزارة الصحة أن عدد الحالات المستبعدة، بعد التوصل بتحاليل سلبية لحالات مشتبه في إصابتها بالفيروس، قد بلغ 65397 منذ بداية انتشار الفيروس في أرجاء البلاد.

وأفاد مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض محمد اليوبي، في تصريحه الصحافي اليومي، أنه لم يتم تسجيل أية وفاة ليظل العدد الإجمالي للوفيات 188 حالة.

وأكمل اليوبي بأنه تم تسجيل 180 حالة شفاء إضافية ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 2991 حالة، وذلك في الفترة الزمنية بين الساعة الرابعة من بعد زوال أمس الاثنين ونفس التوقيت اليوم الثلاثاء.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية