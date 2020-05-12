24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4605:2612:2916:0819:2320:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ديوان المائدة ـ17ـ .. بركاش "سيّاب الطبخ" وشميشة "نازك المأدبة" (5.00)

  2. دراسة تستشرف سيناريوهات نهاية انتشار جائحة "كورونا" في العالم‎ (5.00)

  3. مسافة الأمان بين الزبناء (5.00)

  4. إنتاج كمامات مجانية (5.00)

  5. فرنسا تفرض غرامات على مغاربة للتظاهر أمام سفارة الرباط بباريس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | إجمالي كورونا يصل 6418 بتسجيل 137 إصابة في 24 ساعة

إجمالي كورونا يصل 6418 بتسجيل 137 إصابة في 24 ساعة

إجمالي كورونا يصل 6418 بتسجيل 137 إصابة في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:10

سجلت المختبرات الوطنية المعتمدة 137 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6418 حالة في المغرب.

وكشفت وزارة الصحة أن عدد الحالات المستبعدة، بعد التوصل بتحاليل سلبية لحالات مشتبه في إصابتها بالفيروس، قد بلغ 65397 منذ بداية انتشار الفيروس في أرجاء البلاد.

وأفاد مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض محمد اليوبي، في تصريحه الصحافي اليومي، أنه لم يتم تسجيل أية وفاة ليظل العدد الإجمالي للوفيات 188 حالة.

وأكمل اليوبي بأنه تم تسجيل 180 حالة شفاء إضافية ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 2991 حالة، وذلك في الفترة الزمنية بين الساعة الرابعة من بعد زوال أمس الاثنين ونفس التوقيت اليوم الثلاثاء.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - تري الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:23
اقفلوا الشركات الله يرحم ليكم الوالدين وإلا سنبقى في و سط هاته الدوامة لا نعرف متى سنخرج منها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
48
2 - Sabrina الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:23
انشاء الله الفرح انهار عشرين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-33
3 - غيور على وطنه الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:24
لا يمكن أن نبقى في الحجر على طول نتمنى وضع خطة للخروج من الحجر مثل باقي دول العالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
46
4 - أبو عبدالله الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:24
اللهم آرفع عنا هذا الوباء عاجلا غير آجل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
78
5 - مواطن الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:25
يجب تمديد الحجر الصحي و الا ستكون الكارثة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
6 - عادل الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:25
الدولة ضيعت شهرين من عمرنا في حجر صحي لم يطبق أصلا، ولازال تمديد الحضر الوهمي قائم، لقد تم النفخ في فيروس جد عادي لغرض في نفس صناع القرار الدولي، والمسلم الحقيقي عموما لا يخاف كورونا ولكن يخاف رب كورونا، الاحتياط واجب ولكن النفخ في لاشيء لا يجوز...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
7 - لعله خير الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:25
في كل نقمة نعمة .الصبر حتى يأتي الفرج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
55
8 - marwa znagui الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:26
يا ربي تبعد علينا هاد الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
9 - الحاج ايمن الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:26
كانتمنا من الله اخليونا نخرجو نهار 20 كما فرحونا اليوم بغيناهم افرحونا بقرار رفع الحجر ولو تدريجيا راه وخا ازيدو الاصابات غاتبقا جميع الدول رفعت الحجر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - مواطن الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:26
رغم زيادة عدة مختبرات ولكن التحاليل قليلة جدا. علا هاد التحاليل لكتعمل يوميا غنبقاو تابعين المخالطين حتال 2025
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
11 - الفكهاني الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:27
واكواك اعباد الله.محدها تقاقي وهي تزيد فالبيض.حنا كنتسناو العدد ينخفض وهو كيرتفع.فالحقيقة الدولة مسؤولة بشكل كبير لانها لم تكن حازمة في تطبيق اجراء الحجر وسمحت لمعامل بالعمل وبالتالي انتشار البؤر الوبائية، وزيد عليها غياب الوعي لدى المواطنين. كان بالامكان ان نقضي على الوباء لو كان هنا مسؤولية فعلية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
12 - أطلسي الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:29
تمديد الحجر الصحي لا مفر منه لأن بعض البشر المخالفين للتعليمات لا يحترمون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
13 - المتفائل الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:30
یارب إن قدرتك تفوق قدرة الأطباء
فأنزل الشفاء على كل جسد مريض من السماء
اللهم إنا دعوناك للشفاء لهم فلا ترد لنا دعاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
14 - القنيطرة في خطر الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:30
سلام عليكم
للمحاصرة الفيروس خاص تعزل المدن لي مافيها الفيروس و تسد الحدود ديالها باش مايخرج حتا واحد من دوك المدن و انا بحكم انني من ساكنة القنيطرة ف كنطالب من المسؤولين في التدخل و منع التنقل بين المدن لا يعقل جهة الرباط سلا القنيطرة هي الاولى فالاصابات و تنقل بينهم شئ عادي راه قنيطرة 0 حالة الله يرحم الوالدين راه كارثة عظمى منعو التنقل و حافظو على المدن لي خالية من الفيروس قبل فوات الاوان وقبل الندم من اخد هاد الاجراء لي مازال مفكرتو فيه .
و كنطالب من ساكنة الرباط و سلا الالتزام و اخد الحيطة و الحذر
الله يرحمنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
15 - الصبر الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:31
اضن ان المقاربة الصحية لم تعطي أكلها أو ان التدابير التي اتخذت سابقا لم تكن بتلك الجودة المطلوبة فلا يعقل أن أكثر البؤر هي من مسؤولية الحكومة معامل ثكنات عسكرية متاجر كبرى سجون الخ سؤالي هل الشارع وحده من يجب أن ينضبط للتعليمات والاحتياطات الصحية ماذا عن مسؤؤلي هذه الوحدات خلاصة القول كلنا مسؤولون اما ان ننجو جميعا أو نغرق جميعا حان الوقت لصد التجمعات وعزل الاحياء وأن تكون هناك مقاربة واستراتيجية واضحة المعالم وأن نساعد السلطات كل من موقعه اما غبر هذا فاضن ان الداء سيستفحل المهم الله يلطف بنا ويبعد عنا هذا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
16 - Jaouad الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:31
التحاليل كل يوم في تناقص عوض الزيادة للقضاء على المرض إدن الدولة لا تريد القضاء على المرض وتريد إبقاء الشعب في السجن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
17 - محارب كوفيد19 الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:33
137 حالة مؤكدة
180 حالة شفيت
000 صقر وفاة
ارقام مقنعة بان الحرب على كورورونا سائرة في الاتجاه الصحيح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
18 - ابو عمران الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:34
اضن اننا متعادلان مع كورونة كل يوم نفس الإصابة ونفس حالة الشفاء (بفارق بسيط )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
19 - عبد الودود الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:34
المهم من هذا كيف سيكون الوضع في قادم الأيام مع إستمرار تسجيل هذه الإصابات المرتفعة
مع العلم ان المغاربة ليس لهم مايقتاتون عليه خصوصا ادا طالت المدة أكثر من هذا
800درهم لم تصمد لمدة 20 يوما في ظل هذه الازمة يجب مراجعت الأوراق الخاصة بالاسرة المعوزة وايجاد حلول تتناسب مع الوضع
إسألوا الله أن يرفع عنا هذا الوباء
ربي إرفع عنا البلاء وعجل بالشيفاء للمرضى وإنقلنا الى احسن حال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
20 - HBM الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:35
الدار البيضاء وحدها 70 إصابة جديدة وباقي ربوع المملكة من طنجة إلى تخوم الصحراء 67 حالة.
ما هو السبب؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
21 - Reda الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:35
كيضحكني لي كيݣول أقفلو الشركات ، را كلشي راجع الخدمه ،ݣاع الناس لي كنعرف غادي يبداو هاد الاسبوع ولا الاسبوع الجاي ،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
22 - عدي الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:36
اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء واشف مرضانا وارحم موتانا واحفظنا من سيئ الاسقام. آمين. الله يهدي الناس يحترموا الإجراءات المتخدة في محاربة هذا الوباء. بقاو فديوركوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
23 - مجرد رأي الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:38
يا ربي ينصت الناس إلى النصائح ويبتعدوا من الاختلاط في الأسواق ومع العائلة حتى نخفف من الوباء راها ضاقت بنا واحد محبوس حيث عندو مرض مزمن وواحد ك يدور ما مسوقش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
24 - simo الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:41
الحمد لله لم يتم تسجيل اي حالة وفاة منذ يومين المرجو التقيد بالحجر الصحي لانه الحل الوحيد رغم صعوبته حتى تمر هذه الازمة بأقل خسائر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - محمد الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:43
الحمد لله ان نسبة الوفيات غادي و كتراجع و هذا ان دل فانه يدل على ان اكثرية المصابين شباب و لكن ان تم الرفع من الحجر الصحي الجدي فان نسبة اصابة كبار السن ستكون كارثية و نرجع من حيث بدأنا و لكن بوفيات اكثر
و الله يدير لفيها الخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - عثمان الضاو الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:46
على حسب تفكيري المتواضع أظن أنه المناطق التي لا يثم ذكر فيها الحالات بعد مدة تأتي الوزارة بعد أيام و تقول أنها مصابة ستبقى جهة الرباط و جهة الدار البيضاء هم الأكثر تضررا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - Hamid الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:47
لا حجر بعد 20 ماي، ما لم يتحقق في شهرين لن يتحقق ولو في سنتين، دول فيها مآت الألاف دلحالات و رفعت الحجر، المغرب 6 الاف و باقي اخر دولة فارضة الحجر على الناس، كفى من العبث و تدمير الاقتصاد و معايش الناس، حبس الناس لن يعطي اكثر مما اعطانا الى اليوم، يخرجو الناس لعملهم و حياتهم مع اتخاذ الاختياطات، الكمامات و التباعد و تنظيف و ما فوق هذا لي مرض يداوا ولي مات الله يرحمو و ساليو علينا هاد الافلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
28 - الراكون الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:50
يجب حث الجمعيات المدنية و السياسية المستفيدة من أموال دافعي الضرائب على القيام بدورها في تعبئة المواطنين عبر انتشار فاعليها و مناضليها في الأحياء و البوادي و الأسواق لتوعية الناس بما يجب عليهم فعله بعد رفع الحجر. تحسيس الناس عن قرب بقواعد النظافة و الوقاية هي مسؤوليتهم كذلك و ليس فقط الإعلاميين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - agzennay الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:55
أنا ما بقيت تانفهام والو فهاد البلاد، ما كاين غير الإرتجالية فكل حاجة. حتا شيحاجا متانعطيوليها الوقت باش ندرسوها مزيان أنعطيو الخبار لهاد الشعب المسكين اللي تايستاهل اللي ياخذ بيديه. نهار 05 ماي 2020 خرجات المديرية ديال الأوبئة وتوقع باحثوها و مهندسوها بأن يبلغ عدد الإصابات 6400 عند 20 ماي، و اليوم 12 ماي 2020 وصل عدد الإصابات 6418. هذا يعني بهاد الوتيرة يوم 20 ماي غدي نكونو وصلنا ل 100.000. هدشي تيعري واقع البحث العلمي في دول العالم الثالث. تكلموا عل الواقع ولا تستشرفوا المستقبل في غياب الوسائل الضرورية لذلك. لك العون يا و طني الحبيب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
30 - howayda الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:55
خاص يتطبق الحجر الكلي حتاواحد مايخرج لا الخدمة و لا لاي حاجة واحد 20 يوم لقليلة خاص نصبرو اللهم شهر و نسدو علينا ولا نوليو فكوارث
وحن لي خدامين خاصنا شي حل شركة فيها الالاف كل واحد منين جاي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
31 - مصطفى الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:58
الحمد لله و الشكر لله ... اللهم ارحمنا و ارحم جميع المسلمين و اشفى مرضانا و جميع مرضى المسلمين يا عليم يا عظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 31 | عرض: 1 - 31

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.