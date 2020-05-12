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كُتّاب وآراء
إجمالي كورونا يصل 6418 بتسجيل 137 إصابة في 24 ساعة
سجلت المختبرات الوطنية المعتمدة 137 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6418 حالة في المغرب.
وكشفت وزارة الصحة أن عدد الحالات المستبعدة، بعد التوصل بتحاليل سلبية لحالات مشتبه في إصابتها بالفيروس، قد بلغ 65397 منذ بداية انتشار الفيروس في أرجاء البلاد.
وأفاد مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض محمد اليوبي، في تصريحه الصحافي اليومي، أنه لم يتم تسجيل أية وفاة ليظل العدد الإجمالي للوفيات 188 حالة.
وأكمل اليوبي بأنه تم تسجيل 180 حالة شفاء إضافية ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 2991 حالة، وذلك في الفترة الزمنية بين الساعة الرابعة من بعد زوال أمس الاثنين ونفس التوقيت اليوم الثلاثاء.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
فأنزل الشفاء على كل جسد مريض من السماء
اللهم إنا دعوناك للشفاء لهم فلا ترد لنا دعاء
للمحاصرة الفيروس خاص تعزل المدن لي مافيها الفيروس و تسد الحدود ديالها باش مايخرج حتا واحد من دوك المدن و انا بحكم انني من ساكنة القنيطرة ف كنطالب من المسؤولين في التدخل و منع التنقل بين المدن لا يعقل جهة الرباط سلا القنيطرة هي الاولى فالاصابات و تنقل بينهم شئ عادي راه قنيطرة 0 حالة الله يرحم الوالدين راه كارثة عظمى منعو التنقل و حافظو على المدن لي خالية من الفيروس قبل فوات الاوان وقبل الندم من اخد هاد الاجراء لي مازال مفكرتو فيه .
و كنطالب من ساكنة الرباط و سلا الالتزام و اخد الحيطة و الحذر
الله يرحمنا
180 حالة شفيت
000 صقر وفاة
ارقام مقنعة بان الحرب على كورورونا سائرة في الاتجاه الصحيح
مع العلم ان المغاربة ليس لهم مايقتاتون عليه خصوصا ادا طالت المدة أكثر من هذا
800درهم لم تصمد لمدة 20 يوما في ظل هذه الازمة يجب مراجعت الأوراق الخاصة بالاسرة المعوزة وايجاد حلول تتناسب مع الوضع
إسألوا الله أن يرفع عنا هذا الوباء
ربي إرفع عنا البلاء وعجل بالشيفاء للمرضى وإنقلنا الى احسن حال
ما هو السبب؟؟
و الله يدير لفيها الخير
وحن لي خدامين خاصنا شي حل شركة فيها الالاف كل واحد منين جاي