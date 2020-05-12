24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:46
|05:26
|12:29
|16:08
|19:23
|20:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- كورونا يسقط أول الضحايا في كرة القدم المصرية
- سلطات الرباط تحاصر "بؤر كورونا" بمنع التنقل بين أحياء في العاصمة
- البرلمان يتجاوز خلافات التمثيل ويعتمد التصويت الإلكتروني عن بعد
- المتحدث باسم الرئاسة الروسية يعلن إصابته بكورونا
- الحكومة تشدد مراقبة مالكي ومستعملي "الجيت سكي" وسفن الترفيه
ديوان المائدة ـ17ـ .. بركاش "سيّاب الطبخ" وشميشة "نازك المأدبة" (5.00)
دراسة تستشرف سيناريوهات نهاية انتشار جائحة "كورونا" في العالم (5.00)
فرنسا تفرض غرامات على مغاربة للتظاهر أمام سفارة الرباط بباريس (5.00)
- أمزازي: "امتحانات الباك" في يوليوز والالتحاق بالمدارس خلال شتنبر - (194)
- رصيف الصحافة: الحكومة تتجه نحو تمديد إضافي لمدّة الحجر الصحّي - (191)
- لشكر: كورونا يمنع اجتماع الاتحاديين .. و"حزب الوردة" ليس زاوية - (97)
- مغاربة يحتجّون أمام قنصليّات المملكة: "أعيدونا إلى أرض الوطن" - (81)
- وزيرة السياحة تتوقع إقبال المغاربة على الحجوزات في فصل الصيف - (79)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إلغاء امتحانات السادس ابتدائي والثالثة إعدادي
أوضح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، صيغة التي سيتم من خلالها التعامل مع الموسم الدراسي بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي، والمستوى الثالثة إعدادي.
وأشار أمزازي، اليوم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في البرلمان، ضمن التدابير التي اتخذها قطاع التعليم لمواجهة جائحة كورونا، إلى أنه سيتم إلغاء الامتحانات الإشهادية للسنة السادسة ابتدائي والثالثة إعدادي.
وفي مقابل إلغاء الامتحانات الإشهادية بالمستويين الدراسيين المذكورين، أوضح وزير التربية الوطنية أنه سيتم اعتماد نقط المراقبة المستمرة المنجزة حضوريا للنجاح من قسم لآخر، وكذلك اعتماد نقط المراقبة المستمرة لنجاح باقي المستويات.
وأكد المسؤول الحكومي على أهمية استكمال المقررات الدراسية وتوفير الدعم التربوي اللازم، عبر الحرص على استمرارية عملية "التعليم عن بعد"، كما طالب بضرورة الاعتماد على مختلف المنصات الرقمية والقنوات التلفزية والكراسات التي سيتم توزيعها على تلاميذ السلك الابتدائي بالمناطق النائية بالوسط القروي.
ودعا سعيد أمزازي إلى إنجاح المحطات الأخيرة من الموسم الدراسي الحالي، والتعامل بجدية ومسؤولية مع المحطة المخصصة للدعم والتقوية، مطالبا بتمكين التلاميذ من اكتساب المعارف والكفايات التي ستؤهلهم لمتابعة دراستهم في السنة المقبلة بشكل عاد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
لو ان الوزير اعلن التأجيل حتى شهر 7 ويعلن مصير الاختبارات بالسادس والثالثة اعدادي
مجرد رأي
كان يحب عليك السكوت إلى 15 يونيو
اولا لكي يهتم و يستفيد التلاميذ من الدراسة عن بعد --- ثانيا بكالوريا الأولى في شهر 9 قرار غير صائب من الناحية النفسية للتلميذ و الآباء --- امتحان بعد غياب عن الدراسة لمدة 5 اشهر شيء غير مقبول و مباشرة بعده بداية سنة دراسية جديدة .
الباكالوريا الأولى في شهر 7 مثل البكالوريا الثاتية هذا هو المعقول ---
-