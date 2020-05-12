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الرئيسية | مجتمع | إلغاء امتحانات السادس ابتدائي والثالثة إعدادي

إلغاء امتحانات السادس ابتدائي والثالثة إعدادي

إلغاء امتحانات السادس ابتدائي والثالثة إعدادي
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 12 ماي 2020 - 15:50

أوضح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، صيغة التي سيتم من خلالها التعامل مع الموسم الدراسي بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي، والمستوى الثالثة إعدادي.

وأشار أمزازي، اليوم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في البرلمان، ضمن التدابير التي اتخذها قطاع التعليم لمواجهة جائحة كورونا، إلى أنه سيتم إلغاء الامتحانات الإشهادية للسنة السادسة ابتدائي والثالثة إعدادي.

وفي مقابل إلغاء الامتحانات الإشهادية بالمستويين الدراسيين المذكورين، أوضح وزير التربية الوطنية أنه سيتم اعتماد نقط المراقبة المستمرة المنجزة حضوريا للنجاح من قسم لآخر، وكذلك اعتماد نقط المراقبة المستمرة لنجاح باقي المستويات.

وأكد المسؤول الحكومي على أهمية استكمال المقررات الدراسية وتوفير الدعم التربوي اللازم، عبر الحرص على استمرارية عملية "التعليم عن بعد"، كما طالب بضرورة الاعتماد على مختلف المنصات الرقمية والقنوات التلفزية والكراسات التي سيتم توزيعها على تلاميذ السلك الابتدائي بالمناطق النائية بالوسط القروي.

ودعا سعيد أمزازي إلى إنجاح المحطات الأخيرة من الموسم الدراسي الحالي، والتعامل بجدية ومسؤولية مع المحطة المخصصة للدعم والتقوية، مطالبا بتمكين التلاميذ من اكتساب المعارف والكفايات التي ستؤهلهم لمتابعة دراستهم في السنة المقبلة بشكل عاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - تربوي الثلاثاء 12 ماي 2020 - 15:59
كان الأولى إلغاء جميع الاختبارات الإشهادية، أو تأجيلها إلى شهر شتنبر
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12
2 - مغربي قح الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:00
المغاربة ما طفروه حتى فالتعليم عن قرب بقى ليهم غير التعليم عن البعد .هذا راه البعد عن التعليم ماشي التعليم عن بعد!.
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162
3 - طالبة بالأقسام التحضيرية الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:04
التعليم العالي فوقاش نوبتو ؟؟؟؟؟؟
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38
4 - جالس في دارو الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:08
وهذه الكرسات التي ستنفق عليها اموالا باهضة وترسل الى العالم القروي من يدرسها للاطفال هل الاباء والامهات الاميين ام ماذا؟هل هذه الوزارة تفكر ام ماذا؟كان من الاحسن تقديم هذه الاموال التي تنفق على الكراسات وبدون جدوى إلى ذويهم المحتاجين في هذه الظرفية. ولنكن على يقين لااحد من التلاميذ سوف يدرس في هذه الكراسة لأن الوزير حسم كل شيء اي ان التلميد غير ملزم بالامتحان
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47
5 - meryem الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:09
ماذا بخصوص التعليم العالي كيف سيتم التعامل معه
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42
6 - عماد الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:10
ملي علنات الوزاره نجاح علش أيقرو وره تلامذ كيعنيو نفسيا
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2
7 - meryem الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:11
كيف سيتم التعامل مع طلبة التعليم العالي
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13
8 - التكوين المهني الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:12
و بالنسبة للتكوين المهني واش حتى هما معنيين بنقط المراقبة المستمرة د الدورة الاولى والثانية ؟؟ أنا كمتدرب وباقي المتدربين ما استطعناش نواكبو التعليم عن بعد حيث ماعندناش الانترنيت و تيليفون مزيان غير شوية د المتدربين لي كيحضرو مع الاستاذ
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7
9 - mohamed الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:13
تصيبني الحيرة عندما أسمعهم يتكلمون عن التعليم عن بعد و التعليم الرقمي و،..... كأنهم آتون من كوكب آخر . بالله عليكم كيف يتماشى التعليم الرقمي مع توزيع القفة الرمضانية في منتصف الليل و توزيع الإعانة على الملايين من المواطنين ! هل هؤلاء ادى أبنائهم الهواتف الذكية و الطابليت و الويفي و ..... كفاكم استهتارا بكرامة و عقول الدراوش
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17
10 - الشرق الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:15
بما ان الامور قد حسمت نتمناو من الوزارة الوصية تعلن عن نتاءج التلاميذ على بوابتها الالكترونية عند انقضاء الدراسة تخفيفا لحالتهم النفسية
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2
11 - علي الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:17
الاختبار الاشهادي ضروري والله اعلم
لو ان الوزير اعلن التأجيل حتى شهر 7 ويعلن مصير الاختبارات بالسادس والثالثة اعدادي
مجرد رأي
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-18
12 - باغي نعرف الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:17
التعليم عن بعد فما هو إلا ضحك على الدقون
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10
13 - وجدي الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:18
إنه يوم عيد بالنسبة للشغيلة التعليمية.كيف لا وهدا القرار هو بمثابة إعلان لعطلة ابتدأت في مارس وستمتد إلى شتنبر أي ستة أشهر من الاستجمام والاستمتاع بالراتب بدون بذل أي جهد.لكم الله يا من تنتظرون معونة 800درهم.على الأقل نخصم من راتبهم 500 درهم للفرد على مدار هده الستة أشهر ونقدم هده المبالغ للمحتاجين
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-16
14 - جهاد الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:18
أغلبية التلاميذ كيقراو باش ايدوزو الامتحان ويجيبو النقطة و مع الغاء الامتحانات الاشهادية التلاميذ المعنيين بهاد المستويين غيتهاونو فيما بقي لهم من دروس وهنا السلبي في الامر. نرجو من التلاميذ يوعاو بأهمية استكمال الدروس ديالهم و تعلم الكفاءات التي يجب عليهم تعلمها ليكونوا اهلا للمرور الى المستوى التالي . الله يوفق الجميع
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6
15 - محمد الريش الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:20
كان الاولى عدم الاعلان عن هذا القرار في الوقت الحالي السيد الوزير لمتابعة التعليم عن بعد .
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2
16 - محمد الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:22
اسي الوزير ....لا يوجد هناك تعليم عن بعد....ابنائنا تائهين لا يتوصلوا بشيء...
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1
17 - محمد أمين عمران الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:23
السي الوزير بالنسبة للمدارس الخاصة واش غدي يبقاو يحلبو فينا غير هكاك بدون وجه حق هدشي راه ماشي معقول شفلينا شي حل مع هاد الاخطبوط
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8
18 - عبو الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:23
كورونا عمقت جراح تعليمنا بإحداثها خندقا عميقا في المسار التعلمي لأبنائنا،مكرسة بذلك ضعف المستوى.
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2
19 - مواطن مغربي الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:24
قرار ليس وقته سيد الوزير
كان يحب عليك السكوت إلى 15 يونيو
اولا لكي يهتم و يستفيد التلاميذ من الدراسة عن بعد --- ثانيا بكالوريا الأولى في شهر 9 قرار غير صائب من الناحية النفسية للتلميذ و الآباء --- امتحان بعد غياب عن الدراسة لمدة 5 اشهر شيء غير مقبول و مباشرة بعده بداية سنة دراسية جديدة .
الباكالوريا الأولى في شهر 7 مثل البكالوريا الثاتية هذا هو المعقول ---
-
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8
20 - asmaa الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:24
و ماذا عن التعليم الجامعي؟ لم يتحدث عنه الوزير
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5
21 - نجات الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:25
ولمذا السادس الابتدائي والثالث ثانوي بالخصوص أين تكمن الحكمة ثم اعتبار ان. كل التلاميد يتابعون دراستهم عن بعد أمر غير منطقي فالميسورين فقط بإمكانهم ذلك وكل من تبقى وهم كثيرون متوقفو ن عن الدراسة كليا او جزئيا فهل من العدل ان يتم تجاهلهم واعتبارهم يتابعون دراستهم عن بعد وبالتالي يتم التعامل معهم في ساعة الامتحانات وكأنهم كانو يتابعون دراستهم
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0
22 - المنصوري الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:26
عند الامتحان يعز المرئ او يهان ضروري الامتحان باش اللي نجح على دراعو كان خاصهم الامتحانات فشتنبر
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2
23 - تلميذة مغربية الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:27
أما بالنسبة للأقسام الغير اشهادية؟ بحال جذع المشترك شناهوا المصير ديالناّ؟
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1
24 - هذا هو المنطق الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:27
لاحتساب المعدل العام السنوي يجب احتساب جميييع نقط المراقبة المستمرة للدورتين معا الاولى والثانية وليس فقط الدورة الاولى ، حتى لا يضيع 50 % من مجهودنا في الدورة الثانية. لأن السيد الوزير صرح أن السنة درسنا فيها 75% هذا يعني أن الدورة الأولى 50% و الثانية 25% لذلك يجب احتساب جميع النقط وشكرا
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1
25 - أستاذة وطنية الثلاثاء 12 ماي 2020 - 16:31
ماذا عن التكوين المهني وباقي المدارس العليا الطب والهندسة وووو كيف سيتم التعامل مع هؤلاء خاصة وأن التكوين يتطلب التطبيقي والممارسة
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