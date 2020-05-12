إلغاء امتحانات السادس ابتدائي والثالثة إعدادي

هسبريس من الرباط

أوضح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، صيغة التي سيتم من خلالها التعامل مع الموسم الدراسي بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي، والمستوى الثالثة إعدادي.

وأشار أمزازي، اليوم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في البرلمان، ضمن التدابير التي اتخذها قطاع التعليم لمواجهة جائحة كورونا، إلى أنه سيتم إلغاء الامتحانات الإشهادية للسنة السادسة ابتدائي والثالثة إعدادي.

وفي مقابل إلغاء الامتحانات الإشهادية بالمستويين الدراسيين المذكورين، أوضح وزير التربية الوطنية أنه سيتم اعتماد نقط المراقبة المستمرة المنجزة حضوريا للنجاح من قسم لآخر، وكذلك اعتماد نقط المراقبة المستمرة لنجاح باقي المستويات.

وأكد المسؤول الحكومي على أهمية استكمال المقررات الدراسية وتوفير الدعم التربوي اللازم، عبر الحرص على استمرارية عملية "التعليم عن بعد"، كما طالب بضرورة الاعتماد على مختلف المنصات الرقمية والقنوات التلفزية والكراسات التي سيتم توزيعها على تلاميذ السلك الابتدائي بالمناطق النائية بالوسط القروي.

ودعا سعيد أمزازي إلى إنجاح المحطات الأخيرة من الموسم الدراسي الحالي، والتعامل بجدية ومسؤولية مع المحطة المخصصة للدعم والتقوية، مطالبا بتمكين التلاميذ من اكتساب المعارف والكفايات التي ستؤهلهم لمتابعة دراستهم في السنة المقبلة بشكل عاد.