فيروس "كورونا" يستهدف الشباب بالمغرب .. معدل العمر: 34 سنة

هسبريس من الرباط

كشف محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، أن أغلب الإصابات المسجلة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الأيام الماضية استهدفت فئة الشباب، وذلك خلافاً لبداية الحالة الوبائية التي كانت تسجل أغلب الإصابات في صفوف كبار السن.

وأفاد محمد اليوبي، في التصريح الصحافي اليوم الثلاثاء، أنه خلال هذا الأسبوع بلغ معدل العمر بالنسبة للحالات المصابة بـ "كوفيد 19" 34.5، علماً أن هذا المعدل العمري كان خلال بداية الوباء مستقراً في 54.8.

وأوضح مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة ارتفاع الإصابات، في تصريحه، أن الفئة التي باتت تتعرض للعدوى هي الأقل سناً في المغرب.

وفسر المسؤول بوزارة الصحة هذا التحول في فئة المصابين كون الشباب هم الفئة الغالبية التي لا تلتزم بإجراءات العزل في المنازل، مضيفاً أن هذا الأمر يوضح أيضاً الحالات التي نكتشفها على شكل بؤر في بعض المدن.

توزيع الإصابات حسب الجنس، وفق المصدر ذاته، فتسجل فئة الرجال أعلى نسبة من حيث الإصابات بالفيروس وبلغت 56 في المائة، بينما معدل الإصابات في صفوف النساء هو 44 في المائة.

ومن بين 137 حالة المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، فقد تم اكتشاف 121 ضمن عملة تتبع المخالطين للمصابين، أي بنسبة 89 في المائة.

وسجلت جل هذه الحالات الجديدة في جهة الرباط سلا القنيطرة، ثم بدرجة أقل في جهة الدار البيضاء سطات وطنجة تطوان الحسيمة، وجهة مراكش آسفي وفاس مكناس.

واستبعدت المختبرات الوطنية خلال الـ 24 ساعة، ما مجموعه 2698 حالة كان من المحتمل إصابتها بالفيروس، إلا أن التحري الطبي أكد خولها من الوباء.

وسجلت المختبرات الوطنية المعتمدة 137 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6418 حالة في المغرب.