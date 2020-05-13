24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4505:2512:2916:0819:2420:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تضارب في أرقام "كورونا" بين وزارة الصحة والمندوبيات الجهوية (5.00)

  2. تفاصيل الحالة الوبائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة (5.00)

  3. "أكوا باور" تمنح مائة ألف كمامة لمشفى ابن سينا (5.00)

  4. توقيف رئيس ملحقة عين الشق بسبب خرق الطوارئ‎ (5.00)

  5. ‪مهنيون يضعون تصورا للنهوض بالسياحة المغربية بعد "أزمة كورونا‬" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | نقابة تطالب بإنصاف الممرضين في يومهم الأمميّ

نقابة تطالب بإنصاف الممرضين في يومهم الأمميّ

نقابة تطالب بإنصاف الممرضين في يومهم الأمميّ
جمال سماحي من تطوان
الأربعاء 13 ماي 2020 - 06:38

اعتبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة بطنجة تطوان الحسيمة، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن جائحة كورونا "كان لها دور بارز في كشف الاختلالات البنيوية التي يعاني منها النظام الصحي، وأبرزت دور المؤسسات العمومية الأساسي في حماية صحة المواطنين"، داعيا الحكومة والوزارة الوصية إلى "إنصاف فئة الممرضين، وبقية الشغيلة الصحية".

ودعت النقابة سالفة الذكر في بلاغ أصدرته بمناسبة تخليد اليوم الأممي للممرّض، توصّلت به هسبريس، الحكومة المغربيّة، ومعها وزارة الصّحة، إلى "تمكين الممرّضين المجازين الحاصلين على تكوين لمدّة سنتين من ترقية استثنائيّة، وإنصاف الممرّضين المساعدين"، و"إخراج مصنّف الكفاءات والمهن، وإحداث هيئة وطنيّة للممرّضين وتقنيّي الصّحة بمضمون ديمقراطيّ".

وشدّد البلاغ ذاته على ضرورة "تحسين شروط العمل وتوفير التّجهيزات الضّروريّة قصد ضمان خدمات صحيّة بالجودة المطلوبة"، داعيا في الصّدد ذاته إلى "توظيف جميع الممرّضين وتقنيّي الصّحة المعطّلين، لتمكين القطاع من موارد بشريّة قادرة على تلبيّة حاجيات المواطنين من الخدمات الصّحيّة".

من جهة أخرى، طالبت الهيئة النقابية ذاتها، في بلاغها، بـ"الرّفع من قيمة التّعويض عن الأخطار المهنية وتوحيد قيمته، ورفع تعويض الحراسة والإلزامية والمداومة، ومراجعة طريقة احتسابه"، و"صرف التعويض عن المردودية وتحيين قيمته بما يتناسب والأجر الشهري لموظفي القطاع، إضافة إلى صرف التعويض عن المسؤولية لرؤساء الأقسام والمراكز الاستشفائية وتعميمه على مسؤولي قسم شبكة المؤسسات الصحية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.