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تدابير وزارة التربية لاستكمال الموسم الدراسي تجلب استحسان نقابات

تدابير وزارة التربية لاستكمال الموسم الدراسي تجلب استحسان نقابات
هسبريس - أمال كنين
الثلاثاء 12 ماي 2020 - 22:31

أثارت الإجراءات المعلن عنها من قبل وزارة التربية الوطنية بشأن استكمال الموسم الدراسي، الثلاثاء، استحسان النقابات التعليمية، خاصة أنها ترتبط بسلامة المتعلمين والشغيلة، إلا أنها أكدت ضرورة الالتزام بمزيد من الإجراءات حتى لا يكون التلاميذ والشغيلة التعليمية ضحايا لسيناريو الأزمة.

وفي هذا الإطار، قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، إن مصير الموسم الدراسي ليس مرتبطا فقط بقرار لوزارة التربية الوطنية، بل هو رهين بكل القضايا المرتبطة بتدبير ملف جائحة كورونا.

وتابع دحمان ضمن تصريح لهسبريس أن "الوزارة ليست لها السلطة الكلية لتدبير الملف، وكان لا بد من أخذ رأي مختلف الفرقاء الاجتماعيين"، مشيرا إلى أن الأمر مرتبط بـ"قرار جماعي، على غرار الإجراءات الحكومية لتدبير ملف كورونا، يأخذ بعين الاعتبار عددا من النقاط، من بينها تطور انتشار الوباء واتساع عدد الإصابات، خاصة في ظل عدم استقرار الأرقام".

وأوضح دحمان أن القرار يأخذ بعين الاعتبار مستويين؛ "الأول يتعلق بضمان شروط الصحة والسلامة"، متسائلا بهذا الخصوص عن الإجراءات التي يجب أن تتخذ لحماية التلاميذ والشغيلة التعليمية.

والمستوى الثاني "مرتبط بالإجراءات التي ستتبع القرار الذي يعد سيناريو أزمة، وبالتالي يجب تقييم الإجراءات المواكبة له"، يقول دحمان، مشيرا إلى أن "مجموعة من الأطر ستنخرط في تطبيقه، كما سينتج عنه ارتباك في الموسمين الدراسيين، سواء الحالي أو المقبل".

وأكد المتحدث "ضرورة إشراك النقابات في دراسة المقاربات والسياق، حتى لا تكون الشغيلة والتلاميذ ضحايا لهذا السيناريو".

يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التابع لحزب الاستقلال المعارض، قال من جهته إن "القرار يتوافق مع المذكرة التي سبق أن قدمتها الجامعة للوزارة، إلا أنها أغفلت عددا من النقاط المرتبطة بالمترشحين الأحرار للباكالوريا وتلاميذ التربية غير النظامية".

وأوضح علاكوش ضمن تصريح لهسبريس أن "مقترح الوزارة يتوافق مع المذكرة التي قدمناها؛ إذ اقترحنا سيناريو يتضمن إجراءات تأخذ بعين الاعتبار الحرص على السلامة الجسدية للتلاميذ والشغيلة والأسر".

وتساءل عن مآل المترشحين الأحرار للباكالوريا، قائلا إن "لهم الحق في اجتياز الامتحان، إلا أن السيناريو الذي أعلنت عنه الوزارة لم يتناول أي نقطة تتعلق بهذا الأمر".

وتحدث أيضا عن تلاميذ التربية غير النظامية في مستويات السادس ابتدائي والثالثة إعدادي، مشيرا إلى أن هؤلاء لم يجتازوا امتحانات المراقبة المستمرة.

واقترح علاكوش أن يجتاز هؤلاء التلاميذ الامتحانات في شهر شتنبر، على غرار تلاميذ الباكالوريا، مقدما اقتراحات أخرى تتعلق بالامتحانات المبرمجة، منها اعتماد المؤسسات الأصلية، وتطبيق نظام التفويج مع تقليص المدة إلى النصف؛ فعوض اجتياز الامتحان في ثلاثة أيام، يمكن إجراؤها في يوم ونصف يوم، مع تقليص عدد ساعات الامتحانات أيضا إلى النصف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - قولوا العام زين الثلاثاء 12 ماي 2020 - 22:46
خطة مستحسنة ولكن يجب الحيطة والحذر
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11
2 - الزغاري الثلاثاء 12 ماي 2020 - 22:46
كان ممكن بشيء من المجهودات الوقائية ان جميع التلاميذ يدوزو الامتحانات بدون استثناء في شهري يونيو و يوليوز
اما هذا القرار فسينجب لنا ادمغة فارغة
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-50
3 - حسن الثلاثاء 12 ماي 2020 - 22:48
ان هذه الاجراءات تبقى ناقصة ما لم تحدد المقررات والاطر المرجعية الخاصة بامتحانات البكالوريا 2020 حتى يتمكن التلاميذ من معرفة ما عليهم ليجتازوا الامتحان في احسن الظروف
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12
4 - Abderrahman الثلاثاء 12 ماي 2020 - 22:49
الناس ديال الجامعة يبقاو معلقين ماعارفين راسهم من رجليهم
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18
5 - رأي الثلاثاء 12 ماي 2020 - 22:49
تدبير حيد وعقلاني، نتمنى من باقي القطاعات اتخاذ نفس التدابير الاحترازية لحماية الموظفين والمرتفقين، واعفاء المسؤولين الجهويين والاقليميين الذين لا يمتثلون للتعليمات المركزية
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7
6 - souad الثلاثاء 12 ماي 2020 - 22:49
تدابير جيدة راعت الظرف والحالة النفسية للتلاميذ ولكن هناك سوال : ماذا عن التعليم العالي ؟ والاقسام التحضيرية وامتحاناتهم ؟
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14
7 - أستاذ الثلاثاء 12 ماي 2020 - 22:51
بالنسبة لنتائج التلاميذ اللذين لا يتوفرون على كود مسار و خصوصا الابتدائي أين سيتم نشرها و بالنسبة لإمتحان السادس ابتدائي أحرار و الثالثة ثانوي إعدادي أحرار ما مصيرهم و هناك من لم يجتز بعد إختبار الرياضة أحرار باكالوريا و ماذا عن الإختبارات التطبيقية للتكوين المهني و هناك من لم يجتز أي امتحان فالدورة الثانية كيف سيتم إحتساب المعدل و عتبة النجاح خصوصا أن هناك تلاميذ كانت لهم فرصة الإستدراك فالدورة الثانية ووووو.......
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1
8 - طالب باحث السويسي الرباط الثلاثاء 12 ماي 2020 - 22:51
نتمنى ان يتم الجسم في مصير السنة الحامعية في أقرب وقت
لاننا سئمنا من الانتظار .
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7
9 - النقابات الله يهديكم الثلاثاء 12 ماي 2020 - 22:51
ان القرار يتناسب مع مذكرتنا ومنهجنا وسياستنا وتفكيرنا وطموحاتنا ومناوراتنا وحياتنا و فلسفتنا..... هههه الله يهديكم علينا كون غير سكتو احسن لكم كورونا وباء عالمي والقرار مرتبط بالحفاظ على وطن بأكمله في سياق دولي موبوء والأمر يهم نقابات او نفايات... فلا داعي للركوب الأعرج... تحية للمفكرين و المنظرين المختصين للي دارو التخريجة والحل رغم بعض الملاحظات.. الله يهديكم علينا ولا داعي للاستغباء شكون هذا للي عكس الحفاظ على صحة المواطنين والتلاميذ والأطر... باززززز
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4
10 - جمال الثلاثاء 12 ماي 2020 - 22:52
قرار سديد وذو حس اجتماعي اقتصادي وسياسي في آن واحد.
ماعلى المواطن المغربي الا ان يتفاعل مع مثل هاته التوصيات ويتعاون بشكل اكبر لدحر هادا الفيروس الفتاك.
فتحيا عالية لكم من ساهم في بلورة هاته القرارات الجريئة
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6
11 - Hamid sgheir الثلاثاء 12 ماي 2020 - 22:57
نتائج تقنية التعلم عن بعد كانت ناجحة لتلاميذ الثانوي والاعدادي نريد توضيح على مستوى الاحرار باكالوريا وشكرا للجميع
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2
12 - متتبع الثلاثاء 12 ماي 2020 - 23:00
لم يحضر في هذا التدبير مستوى التحصيل لدى التلاميذ؛لو روعي التحصيل لكان أفضل: سنة بيضاء أفضل من سنة عرجاء.
كل من ارتقى الى مستوى أعلى بتحصيل ناقص لوحدات البرامج،سيتعثر بدون شك في المستوى الذي ارتقى اليه ؛ويبقى احتمال ارتفاع نسبة الفشل والتكرار واردة في السنة المقبلة.
في السنة المقبلة سيعاني الأساتذة كثيرا من تدني المستوى ؛خصوصا في الشعب العلمية ..
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1
13 - الذباب الحكومي الثلاثاء 12 ماي 2020 - 23:06
بدأنا نلاحظ تجييش عدد من المعلقين للتهليل و التطبيل لمثل هذه القرارات الحاسمة
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0
14 - wissal الثلاثاء 12 ماي 2020 - 23:07
غادي نجتازوا الامتحانات فالدروس الحضورية يعني لي قرينا قبل 14 مارس ولكن ماعارفييينش شناهوما بالضبط دوك الدروس حيت كل أستاذ و فين وصل؟ المرجو شي توضيح من طرف المسؤولين...
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