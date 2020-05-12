24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:46
|05:26
|12:29
|16:08
|19:23
|20:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- كورونا يسقط أول الضحايا في كرة القدم المصرية
- قفف رمضانية
- سلطات الرباط تحاصر "بؤر كورونا" بمنع التنقل بين أحياء في العاصمة
- البرلمان يتجاوز خلافات التمثيل ويعتمد التصويت الإلكتروني عن بعد
- نزاع حول ممر يتطور إلى إطلاق نار ودهس بجرار
تضارب في أرقام "كورونا" بين وزارة الصحة والمندوبيات الجهوية (5.00)
دراسة تستشرف سيناريوهات نهاية انتشار جائحة "كورونا" في العالم (5.00)
مهنيون يضعون تصورا للنهوض بالسياحة المغربية بعد "أزمة كورونا" (5.00)
- أمزازي: "امتحانات الباك" في يوليوز والالتحاق بالمدارس خلال شتنبر - (235)
- دعم المدارس الخاصة يثير جدلا .. وأرباب القطاع يخشون "الانهيار" - (122)
- وزير التربية يؤكد مواصلة التعليم عن بعد حتى نهاية الموسم الدراسي - (97)
- مغاربة يحتجّون أمام قنصليّات المملكة: "أعيدونا إلى أرض الوطن" - (95)
- تضارب في أرقام "كورونا" بين وزارة الصحة والمندوبيات الجهوية - (91)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تدابير وزارة التربية لاستكمال الموسم الدراسي تجلب استحسان نقابات
أثارت الإجراءات المعلن عنها من قبل وزارة التربية الوطنية بشأن استكمال الموسم الدراسي، الثلاثاء، استحسان النقابات التعليمية، خاصة أنها ترتبط بسلامة المتعلمين والشغيلة، إلا أنها أكدت ضرورة الالتزام بمزيد من الإجراءات حتى لا يكون التلاميذ والشغيلة التعليمية ضحايا لسيناريو الأزمة.
وفي هذا الإطار، قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، إن مصير الموسم الدراسي ليس مرتبطا فقط بقرار لوزارة التربية الوطنية، بل هو رهين بكل القضايا المرتبطة بتدبير ملف جائحة كورونا.
وتابع دحمان ضمن تصريح لهسبريس أن "الوزارة ليست لها السلطة الكلية لتدبير الملف، وكان لا بد من أخذ رأي مختلف الفرقاء الاجتماعيين"، مشيرا إلى أن الأمر مرتبط بـ"قرار جماعي، على غرار الإجراءات الحكومية لتدبير ملف كورونا، يأخذ بعين الاعتبار عددا من النقاط، من بينها تطور انتشار الوباء واتساع عدد الإصابات، خاصة في ظل عدم استقرار الأرقام".
وأوضح دحمان أن القرار يأخذ بعين الاعتبار مستويين؛ "الأول يتعلق بضمان شروط الصحة والسلامة"، متسائلا بهذا الخصوص عن الإجراءات التي يجب أن تتخذ لحماية التلاميذ والشغيلة التعليمية.
والمستوى الثاني "مرتبط بالإجراءات التي ستتبع القرار الذي يعد سيناريو أزمة، وبالتالي يجب تقييم الإجراءات المواكبة له"، يقول دحمان، مشيرا إلى أن "مجموعة من الأطر ستنخرط في تطبيقه، كما سينتج عنه ارتباك في الموسمين الدراسيين، سواء الحالي أو المقبل".
وأكد المتحدث "ضرورة إشراك النقابات في دراسة المقاربات والسياق، حتى لا تكون الشغيلة والتلاميذ ضحايا لهذا السيناريو".
يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التابع لحزب الاستقلال المعارض، قال من جهته إن "القرار يتوافق مع المذكرة التي سبق أن قدمتها الجامعة للوزارة، إلا أنها أغفلت عددا من النقاط المرتبطة بالمترشحين الأحرار للباكالوريا وتلاميذ التربية غير النظامية".
وأوضح علاكوش ضمن تصريح لهسبريس أن "مقترح الوزارة يتوافق مع المذكرة التي قدمناها؛ إذ اقترحنا سيناريو يتضمن إجراءات تأخذ بعين الاعتبار الحرص على السلامة الجسدية للتلاميذ والشغيلة والأسر".
وتساءل عن مآل المترشحين الأحرار للباكالوريا، قائلا إن "لهم الحق في اجتياز الامتحان، إلا أن السيناريو الذي أعلنت عنه الوزارة لم يتناول أي نقطة تتعلق بهذا الأمر".
وتحدث أيضا عن تلاميذ التربية غير النظامية في مستويات السادس ابتدائي والثالثة إعدادي، مشيرا إلى أن هؤلاء لم يجتازوا امتحانات المراقبة المستمرة.
واقترح علاكوش أن يجتاز هؤلاء التلاميذ الامتحانات في شهر شتنبر، على غرار تلاميذ الباكالوريا، مقدما اقتراحات أخرى تتعلق بالامتحانات المبرمجة، منها اعتماد المؤسسات الأصلية، وتطبيق نظام التفويج مع تقليص المدة إلى النصف؛ فعوض اجتياز الامتحان في ثلاثة أيام، يمكن إجراؤها في يوم ونصف يوم، مع تقليص عدد ساعات الامتحانات أيضا إلى النصف.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
اما هذا القرار فسينجب لنا ادمغة فارغة
لاننا سئمنا من الانتظار .
ماعلى المواطن المغربي الا ان يتفاعل مع مثل هاته التوصيات ويتعاون بشكل اكبر لدحر هادا الفيروس الفتاك.
فتحيا عالية لكم من ساهم في بلورة هاته القرارات الجريئة
كل من ارتقى الى مستوى أعلى بتحصيل ناقص لوحدات البرامج،سيتعثر بدون شك في المستوى الذي ارتقى اليه ؛ويبقى احتمال ارتفاع نسبة الفشل والتكرار واردة في السنة المقبلة.
في السنة المقبلة سيعاني الأساتذة كثيرا من تدني المستوى ؛خصوصا في الشعب العلمية ..