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الرئيسية | مجتمع | تضارب في أرقام "كورونا" بين وزارة الصحة والمندوبيات الجهوية

تضارب في أرقام "كورونا" بين وزارة الصحة والمندوبيات الجهوية

تضارب في أرقام "كورونا" بين وزارة الصحة والمندوبيات الجهوية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 12 ماي 2020 - 18:45

منذ أن قررت وزارة الصحة حجب عدد الإصابات المسجلة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى كل جهة، مقتصرة على نشر النسبة المئوية للإصابات بالجهات، والأسئلة تتناسل حول الأسباب التي دفعتها إلى القيام بذلك.

وأثار هذا القرار استياء بالغاً لدى العديد من المتابعين لوضعية وباء "كوفيد-19"، لا سيما أن الأرقام التي تنشرها وزارة الصحة على البوابة الرسمية لفيروس كورونا بالمغرب تأتي أحياناً متضاربة وغير منطقية مع أرقام بعض الجهات.

وفي جهة كلميم واد نون، حددت وزارة الصحة نسبة الإصابة في 0.7 في المائة على الساعة الرابعة من مساء اليوم الثلاثاء، علما أن النسبة في الفترة الصباحية كانت هي 0.67 في المائة، ما يعني زيادة في عدد الإصابات، لكن المندوبية الجهوية للصحة بكلميم واد نون أكدت عدم تسجيل أي إصابة بين الفترتين.

واستغرب معلقون على الصفحة الرسمية للمندوبية الجهوية للصحة بكلميم واد نون هذا التباين في الأرقام بين وزارة الصحة ومندوبيتها الجهوية، وقال معلق: "نتمنى أن يكون الأمر يتعلق بخطأ في الأرقام".

كما وقع التباس أيضا لدى ساكنة جهة بني ملال خنيفرة؛ إذ وفقاً لوزارة الصحة، بلغت الحصيلة بهذه الجهة اليوم 109 إصابات، لكن أرقام مندوبية الصحة بالجهة ذاتها تشير إلى استقرار العدد الإجمالي للإصابات في 99 حالة.

ويثير هذا التباين في الأرقام بين المندوبيات الجهوية وزارة الصحة على المستوى المركزي قلقاً لدى العديد من المتتبعين الذين دعوا وزير الصحة إلى الكشف عن تفاصيل الحالة الوبائية بالجهات كما كان الأمر سابقاً، لا سيما وأن النسب المئوية التي تُعلنها الوزارة تخالف معطيات المندوبيات الجهوية للصحة عندما يتم تحويلها إلى أرقام.

وأعلنت المختبرات الوطنية المعتمدة اليوم تسجيل 137 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6418 حالة.

وكشفت وزارة الصحة أن عدد الحالات المستبعدة، بعد التوصل بتحاليل سلبية لحالات مشتبه في إصابتها بالفيروس، قد بلغ 65397 منذ بداية انتشار الفيروس في أرجاء البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - المعلومة الثلاثاء 12 ماي 2020 - 18:50
حق الوصول للمعلومة حق دستوري بموجب الفصل 27
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104
2 - محسن الثلاثاء 12 ماي 2020 - 18:52
ونتمنى أيضا أن يتم إرجاع الطريقة القديمة في نشر معطيات المصابين حسب الجهات، من خلال نشر عدد الإصابات في كل جهة عوض النسبة المئوية لكل جهة
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78
3 - immad الثلاثاء 12 ماي 2020 - 18:54
الحمد لله شكوكنا كانت في محلها والارقام المصرح بها غير صادقة ويتم النفخ فيها فقط من اجل الزام المواطن للبقاء في منزله....لحاجة في نفس يعقوب!!!
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-98
4 - hafid الثلاثاء 12 ماي 2020 - 18:56
أنا وجدت اختلافا في عدد المتعافين إذ قمت باحتساب العدد انطلاقا من تصريحات المندوبيات الجهوية فوجدته 3045 حالة شفيت ( مع العلم أن تصريح مندوبية جهة الرباط ام يدلى به منذ 05من الشهر الجاري و الدار البيضاء من البارحة ) في حين مجموع وزارة الصحة هو 2991 حالة المرجو من هسبريس البحث في الموضوع و شكرا
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34
5 - محمدين الثلاثاء 12 ماي 2020 - 18:56
من الطبيعي ان تتغير النسبة المئوية ولو لم تسجل اي اصابة في تلك الجهة من 10 صباحا الى غاية 4 مساء وذلك بحكم زيادة عدد الاصابات في الجهات الاخرى
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46
6 - nour الثلاثاء 12 ماي 2020 - 18:57
على وزارة الصحة ان توافي المواطنات والموطنون بالحصيلة اليومية للمصابين بالفيروس على مستوى الاقاليم والمدن حتى يتسنى للمواطن من اخذ الحيطة والحذر اكثر .
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37
7 - hassan الثلاثاء 12 ماي 2020 - 18:57
الرقم بعد الفاصلة يحدد حسب إعدادات البرنام الذي يقوم بحساب النسب هناك من يريد أن يحتفظ بالعدد كما هو وهنا من يريد ان يكون العدد سهلا مثلا 0,24 يمكن ان يكون 0,25
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12
8 - فاطمة الزهراء الثلاثاء 12 ماي 2020 - 18:59
نشكر وزارة الصحة على كل المجهودات المبذولة،
لكن كمواطنة احتاج لمعرفة التفاصيل اكثر.
الحصول على المعلومة يكفله الدستور و هو واجب عليكم و حق من حقوقي كمواطنة ملتزمة بالحجر الصحي.
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19
9 - هشام الثلاثاء 12 ماي 2020 - 18:59
كل مغاربة عارفين بأن أرقام التي يقولها سي أيوبي كلها غير صحيحة مند بداية الوباء .هاد شي ما شي جديد على حكومة محكومة.
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19
10 - hamid الثلاثاء 12 ماي 2020 - 19:00
يجب على وزارة الصحة ان تقوم بمجهود في بلاغها اليومي باستعمال الشاشة التفاعلية و اضهار البيانات و المنحنيات الخاصة بعدد الاصابات و كذى عدد الحالات التي ثم اختبارها مخبريا و دلك حسب الجهات ثم تحديد العامل الاهم وهو R0 و ان يكون حسب الاقاليم لتكون الرئيا واضحة و ان يكون البلاغ متكاملا عوض الكلام بنسب ماوية لا تعني الكثير بالنسبة للمتتبع المحلي
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19
11 - أبو عبد الله الثلاثاء 12 ماي 2020 - 19:02
أصبح هي التخرميز في الأرقام. هاذوك النسب المئوية قبل ما يكونوا نسب مئوية راه كانوا أرقام. أسيدي بلا ما تعذبوا راسكم، هير اعطيونا الأرقام، راه ما عندنا ما انديرو بالنسب المئوية. واش كاينة منافسة ما بين الجهات؟
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17
12 - N.H الثلاثاء 12 ماي 2020 - 19:03
إلى كل من يظن أن وزارة الصحة أو غيرها يعطيو للرأي العام الأرقام الحقيقية و بشفافية في عدد الإصابات أو المتعافين أو الوفيات فإنه بليد أو مجنون
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