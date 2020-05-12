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الرئيسية | مجتمع | "أكوا باور" تمنح مائة ألف كمامة لمشفى ابن سينا

"أكوا باور" تمنح مائة ألف كمامة لمشفى ابن سينا

"أكوا باور" تمنح مائة ألف كمامة لمشفى ابن سينا
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 12 ماي 2020 - 21:09

قدّمت أكوا باور المغرب، وهي الشركة المطورة والمستثمرة والمشغلة لمركب الطاقة الشمسية نور بورزازات، هِبَة عبارة عن 100.000 كمامة من صنف FFP2 لفائدة المركز الاستشفائي ابن سينا في العاصمة الرباط.

ويأتي هذا الدعم، المندرج ضمن الحملة التضامنية الوطنية في مواجهة كوفيد-19، بعد أن قدمت الشركة مُساعدات لفائدة الساكنة القاطنة بجوار مركب نور ورزازات عبر توزيع 47 طناً من المواد الأساسية الرئيسية، من أغذية ومنتوجات التنظيف، حسب بلاغ صحافي للشركة.

وصرح باديس الدراجي، المُدير الجهوي لأكوا باور المغرب، وفق ما نقلته البلاغ، بأنه "أمام هذه الوضعية الاستثنائية التي تتطلب منا جميعاً الانخراط بقوة في التعبئة الوطنية من أجل مواجهة هذه الجائحة والحد من آثارها، تواصل أكوا باور المساهمة في المجهود الجماعي المبذول من أجل حماية الساكنة القاطنة ضمن النطاق الجغرافي لنشاطها".

وعبّرت الشركة سالفة الذكر عن "دعمها اللامشروط للمواطنين وللحكومة في المعركة التي يخوضونها بشجاعة منقطعة النظير ضد فيروس كورونا".

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1 - Hassan S الثلاثاء 12 ماي 2020 - 22:05
إنشاء الله من بعد تجاوز هذه الجائحة نريد من جميع مكونات الدولة أنهـا تقوم بعملهـا گل حسب المهـام الموگلة له نريد تغيير وگذالك على المواطن أن يغير عدة سلوگات سيءة لگي تزدهـر البلاد ومن غشنا ليس منا لو گان تدبير جيد لنجحنا في عدة قطاعات
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2 - الحمدلله الثلاثاء 12 ماي 2020 - 23:05
ان شاء الله سيكون الخير من وراء هذا الوباء وما هو إلا درس الأغنياء الفقراء رضاك يا رب
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