"أكوا باور" تمنح مائة ألف كمامة لمشفى ابن سينا

هسبريس من الرباط

قدّمت أكوا باور المغرب، وهي الشركة المطورة والمستثمرة والمشغلة لمركب الطاقة الشمسية نور بورزازات، هِبَة عبارة عن 100.000 كمامة من صنف FFP2 لفائدة المركز الاستشفائي ابن سينا في العاصمة الرباط.

ويأتي هذا الدعم، المندرج ضمن الحملة التضامنية الوطنية في مواجهة كوفيد-19، بعد أن قدمت الشركة مُساعدات لفائدة الساكنة القاطنة بجوار مركب نور ورزازات عبر توزيع 47 طناً من المواد الأساسية الرئيسية، من أغذية ومنتوجات التنظيف، حسب بلاغ صحافي للشركة.

وصرح باديس الدراجي، المُدير الجهوي لأكوا باور المغرب، وفق ما نقلته البلاغ، بأنه "أمام هذه الوضعية الاستثنائية التي تتطلب منا جميعاً الانخراط بقوة في التعبئة الوطنية من أجل مواجهة هذه الجائحة والحد من آثارها، تواصل أكوا باور المساهمة في المجهود الجماعي المبذول من أجل حماية الساكنة القاطنة ضمن النطاق الجغرافي لنشاطها".

وعبّرت الشركة سالفة الذكر عن "دعمها اللامشروط للمواطنين وللحكومة في المعركة التي يخوضونها بشجاعة منقطعة النظير ضد فيروس كورونا".