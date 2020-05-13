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هل تضمن وزارة التربية الوطنية تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ؟

هل تضمن وزارة التربية الوطنية تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ؟
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 13 ماي 2020 - 09:00

لم ينته الجدل الذي رافق امتحانات نهاية السنة الدراسية الجارية منذ أسابيع، رغم حسْم وزير التربية الوطنية، الثلاثاء، في مواعيد إجرائها، خاصة امتحانات الباكالوريا، بسبب تفاوت التقدم في المقرر الدراسي قبل تعليق الدراسة.

وسيُجرى الامتحان الوطني للسنة الثانية باكالوريا خلال شهر يوليوز المقبل، على أن يُجرى الامتحان الجهوي للسنة الأولى باكالوريا في شهر شتنبر، وستنحصر مواضيع الامتحانات في الدروس التي تم إنجازها حضوريا، إلى حدود تعليق الدراسة.

وبالرغم من أن هذا الإجراء يرمي، كما قال وزير التربية الوطنية في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى "ضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ"، فإن هناك تفاوتا في الدروس التي توقفت عندها الدراسة؛ وهو ما يثير مخاوف تلاميذ من أن يُمتحنوا في دروس لم يبلغوها بعد.

مصدر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قال إن الوزارة ستأخذ التفاوت في الدروس التي توقفت عندها الدراسة يوم 14 مارس الماضي بعين الاعتبار، وأن هذا الأمر لن يطرح إشكالا.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، "أن هذه الأمور تُؤخذ دائما بعين الاعتبار كلما كان هناك طارئ يحُول دون استكمال الأساتذة لبعض الدروس"، مؤكدا أن التلاميذ سيُمتحنون فقط في المواضيع التي درسها الجميع منذ انطلاق الدراسة إلى غاية تعليقها.

وأفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين بأنه ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين "ستشمل مواضيع امتحان البكالوريا بالنسبة إلى السنة الأولى والثانية، حصريا، الدروس التي تم إنجازها، حضوريا، قبل تعليق الدراسة، على أن تتم برمجة حصص مكثفة عن بعد للمراجعة والتحضير لهذا الامتحان ابتداء من الأسبوع المقبل وإلى غاية نهاية شهر يونيو 2020، بهدف تمكين المترشحات والمترشحين من اجتيازه في أحسن الظروف".

وزاد البلاغ أنه بالنسبة إلى باقي المستويات الدراسية للأسلاك الثلاثة (ابتدائي وإعدادي وثانوي)، "فلن يخضع التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بهذه المستويات لامتحانات آخر السنة، بما في ذلك الامتحان الخاص بالمستوى السادس ابتدائي وامتحان السنة الثالثة إعدادي، وسيتم إقرار النجاح والمرور إلى المستوى الموالي استنادا على نقاط الامتحانات وفروض المراقبة المستمرة المنجزة، حضوريا، إلى حدود تاريخ تعليق الدراسة، أي 14 مارس 2020".

من جهته، اعتبر حسن اللحية، أستاذ بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، أن المهم هو أن التلاميذ الذين سيجتازون امتحانات الباكالوريا سيُمتحنون في المقروء، أي في الدروس التي درسوها، وليس في المقرر بشكل عام.

بدوره، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن التفاوت في مستوى التحصيل الذي بلغه التلاميذ لن يغيبَ عن الأطر التي ستضع امتحانات الباكالوريا، وأنها من المفروض أن تأخذ هذا الجانب بعين الاعتبار.

وأشار الراقي، في تصريح لهسبريس، إلى أن الأطقم المكلفة بوضع الامتحانات تتشكل من أساتذة متمرسين ومفتشين، "ولن يغيب عنهم هذا الأمر"، مبرزا أن هذه ليست المرة الأولى التي سيُمتحن فيها التلاميذ في الدروس التي توقفت عندها الدراسة، إذ سبق أن حصلت واقعة مماثلة حين قاطع تلاميذ الباكالوريا الدراسة بسبب حرب الخليج مطلع تسعينيات القرن الماضي، حيث اتُّخذ حينها قرار بحصر مواضيع الامتحانات في الدروس التي حضرها التلاميذ فقط، ولم تشمل المقرر كاملا.

وأردف الراقي أن امتحان تلاميذ الباكالوريا في الدروس التي توقفت عندها الدراسة يوم 14 مارس كان من بين المطالب التي رفعتها النقابة الوطنية للتعليم إلى وزارة التربية الوطنية، باعتبار أن دروس التعليم عن بعد لا يمكن اعتمادها في امتحان التلاميذ، لضعف مردوديتها.

تأكيد وزير التربية الوطنية أن الامتحانات ستُجرى فقط في الدروس التي تم إنجازها إلى حين تعليق الدراسة، حسب الراقي، يعكس إقرارا بعدم تحقيق التعليم عن بُعد للغاية المتوخاة منه؛ "بل هو تأكيد صريح على فشل هذه الآلية"، يردف المتحدث، مشيرا إلى أن نقابته قامت باستمزاج رأي بيّن أن ثلث التلاميذ فقط هم الذين واكبوا دروس التعليم عن بعد.

ووفق المعطيات التي قدمها الراقي، بناء على استمزاج آراء الأساتذة التابعين للنقابة الوطنية للتعليم في مختلف مناطق المغرب، فإن معدل التلاميذ الذين لم يواكبوا دروسهم عبر التعليم عن بعد وصل إلى الثلثين، فيما لم تتجاوز نسبة التلاميذ المواكِبين الثلث، مشيرا إلى أن بعض الأساتذة سجّلوا غيابا تاما للتلاميذ عن متابعة الدروس عن بعد، "وبالتالي فلا يمكن اعتماد هذا التعليم في التقويم"، يردف الفاعل النقابي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - معلق مغربي الأربعاء 13 ماي 2020 - 09:11
الوزارة لم تقم بضمان تكافؤ الفرص في أيام الرخاء و الأيام العادية منذ استقلال المغرب في الخمسينات، عساك تضمن هاد التكافؤ دابا مع هاد الجايحة و المرض اللي داير.
الله يهديكم تانتوما، أسئلة يقدر يجاوب عليها طفل مازال ماتمشى.
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4
2 - تلميذ الأربعاء 13 ماي 2020 - 09:15
من الضروري قول الدروس التي سنمتحن فيها
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5
3 - أسد البحر الأربعاء 13 ماي 2020 - 09:16
السيد الوزير, خرجتو ليوما بقرارات كتخص المستويات التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية ولقيتو حلول للسنتين الأولى والثانية باكلوريا, وقلتو أنكم في ما بعد غادي تطرقو للمصير تاع الطلبة فالجامعات والمعاهد العليى ومراكز التكوين المهني, تال هنا مزيان, ولكن السيد الوزير ما خصصتوش ولو حرف واحد من الندوة تاعكم ليوم لواحد الفئة مهمة حتى هي إلى ما فراسكمش يا سيد الوزير تاهما تايقراو وغادي يدوزو الامتحانين الجهوي والوطني, هاد الفئة هي فئة المعاقين, بالضبط الناس لي عندهم إعاقات حركية والمكفوفين, هاد الناس يا سيد الوزير راه تايدوزو الامتحانات بالمساعدة تاع ناس لي كايكتبو ليهم, تا واحد ما تسوق لهاد الفئة, لا نتوما سيد الوزير, ولا حتى رئيس الحكومة, ما شفناهش هضر عليهم حتى فسيناريو من السيناريوهات ولا تصور من التصورات ولا تسويف من التسويفات ديالو. ولا وقيلا أنا لي نسيت أن هاد الناس ما عمركم ما عتابرتموهم مواطنين, سمح ليا سيد الوزير نسيت هاد القاعدة.
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10
4 - inconnue الأربعاء 13 ماي 2020 - 09:17
هل يضمن المغر ب تكافؤ الفرص بين المدن ؟؟
جهة درعة هل تنتمي الى المغرب ؟ لا اظن
لك الله يا جهتي......
تنظيم السككي يشمل كل المدن الوسط الى جنوب الصحراء معادا ورزازات و الرشيدية الاننا نحن المغرب الغير النافع ......... نعم من يصدر حاجيات المملكة من التمور و النحاس هل نحن ام باقي المدن ؟؟؟؟؟؟
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-11
5 - ABC الأربعاء 13 ماي 2020 - 09:18
اعتقد ان طريقة التقييم التي سيخضع لها التلاميذ ستكون غير مصنفة وغير عادلة حيث ان تقييم التلميذ بهذه الطريقة نسبي بحيث ان التلميذ تفوت عليه فرصة استدراك التاخر في المرحلة من التحصيل الدراسي لأسباب عديدة عائلية شخصية عدم التاقلم بالنسبة للتلاميذ المنتقلين بين المدن... المسؤولية جسام على الأساتذة لإبداء الليونة أكثر في تقييم التلاميذ وعدم تحمل مسؤولية رسوبهم الظرفية غير مناسبة لرسول التلاميذ بهذه الطريقة وعدم إعطائهم فرصة لتحسين أدائهم الدراسي . الرسول في زمن كورونا ستكون له تداعيات نفسية خطيرة على التلاميذ السلك ابتدائي خاصة وكذلك على ابائهم في حالة إذا كان أحد الوالدين مثال لكورونا وتخصع كل أسرة الحجر الصحي الكرة عند أساتذة تربويا ونفسيا اما سياسيا الوزارة تدبر امورها كيف تشاء .
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-2
6 - تلميد الأربعاء 13 ماي 2020 - 09:22
عافاكم بغينا نفرحو الميمة
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-1
7 - han الأربعاء 13 ماي 2020 - 09:29
اتمني التوفيق لجميع الطلبة فنا لست متخونا بل بالعكس فرص النجاح اصبحت جد كبيرة
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0
8 - تلميذ الأربعاء 13 ماي 2020 - 09:30
سيدي الوزير قرار سليم ولكن هناك فقط شيء ان هناك بعض الطلبة تفوت عليهم فرصة استدراك التاخر في المرحلة التحصيل الدراسي وعدم اخذهم فرصة ادائهم الدراسي وهذا فقط وصلى الله على نبينا محمد ...
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9 - Ezouran الأربعاء 13 ماي 2020 - 09:31
ومتى كانت الوزارة تضمن تكافؤ اافرص حتى في الظروف العادية؟تلميذ لا تتوفر لديه (آلاف) وسائل العيش البسيطة جدا خاصة في المناطق النائية في الجبال كيف له ان يواجه مستلزمات الدراسة؟ورغم ذلك نتحدث عن الوزارة وتكافؤ الفرس.
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1
10 - مواطن2 الأربعاء 13 ماي 2020 - 09:36
وزير التربية الوطنية طرح حلولا لامتحانات نهاية السنة الجارية بصفة استثنائية نظرا لحالة الوباء التي فرضت اغلاق المؤسسات التعليمية ابتداء من 14 مارس وهي حلول توافقية مع الحالة الراهنة ومنطقية في آن واحد. الملاحظ ان الانتقادات لا تنقطع واصحابها لا يدلون باي بديل.وربما عند البعض هو اعلان سنة "بيضاء" لا لشيء سوى لاثارة البلبة بين التلاميذ .ما درسه التلاميذ الى غاية 14 مارس يعد كافيا لاجراء الامتحانات علما بان الدراسة في احسن الاحوال تتوقف في الاسبوع الثاني من ماي حيث تنتهي دراسة المقررات.يعني ان السنة الى غاية 14 مارس كادت ان تنتهي.المقصود هو ايجاد حلول استثنائية لهاته السنة التي عرفت تعثرات كثيرة في مجالات متعددة بدلا من اعلان سنة " فارغة " خدمة للتلاميذ وللوطن.ولا عيب في ما قرره وزير التربية الوطنية.بل هو الصواب بالنسبة للتلاميذ واوليائهم.ولا داعي للمزايدات.
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4
11 - ربيع الأربعاء 13 ماي 2020 - 09:37
في هدا القرار سيكون ظلما كتيرا لبعض التلاميذ مادا نقول لتلميد كان في الدورة الأولى ضعيفا وكان ينوي تعويض ما فاته في الدورة التانية إلا يجب إعادة النظر في دلك.
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