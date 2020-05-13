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الرئيسية | مجتمع | بوعياش: مشروع القانون "22.20" متجاوز .. ولا يليق بالمغرب

بوعياش: مشروع القانون "22.20" متجاوز .. ولا يليق بالمغرب

بوعياش: مشروع القانون "22.20" متجاوز .. ولا يليق بالمغرب
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 13 ماي 2020 - 00:30

قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنها تفاجأت بمشروع القانون رقم 22.20 المتعلق بتقنين استعمال مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات المفتوحة والشبكات المماثلة، معتبرة أن هذا المشروع الذي خلّف ضجة كبيرة دفعت الحكومة إلى تأجيل إحالته على البرلمان "متجاوز بشكل كبير".

وعبّرت بوعياش، في ندوة رقمية حول "الوضع الحقوقي وأسئلة المرحلة"، نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، عن رفضها للمضمون العام لمشروع القانون سالف الذكر وليس فقط للبنود المجرّمة للدعوة إلى مقاطعة منتجات معينة أو التشكيك في جودتها، قائلة: "لقد فاجأني مضمون مشروع القانون كله، وليس الجزئية المتعلقة فقط بتجريم الدعوة إلى المقاطعة".

وأضافت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبّر، منذ يوليوز 2019، عن رأي واضح بخصوص هذا الموضوع، حيث أكد أنه لا يمكن تقييد الحرية على المنصات الرقمية، مشددة على أن منصات التواصل الاجتماعي "أصبحت حاضنة للحريات، لأنها هي التي تبدأ التداول حول المواضيع المجتمعية والتعبئة حولها ومن ثم تصبح مثارا للتداول العمومي قبل أن تصبح فعلا عموميا".

وترى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مشروع القانون رقم 22.20، الذي سمّاه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بـ"قانون تكميم الأفواه"، لا يليق بالمغرب، الذي يعد من البلدان التي لديها نسبة كبيرة في ولوج مواطنيها إلى شبكة الأنترنيت، مبرزة أن الدولة عليها أن تكون مدافعة عن الحريات والحقوق وحمايتها، وعدم تقييد الحرية إلا إذا كانت تفضي إلى العنف والكراهية والعنصرية والتمييز.

وبالرغم من أن الجهاز الحكومي لم يستشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مقتضيات مشروع قانون تقنين استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، فإن بوعياش اعتبرت أن هذه المسألة "متجاوزة، لأن المشروع لم يتم تداوله بشكل علني وقانوني، وهناك التباس حوله".

وأوضحت أن المجلس إذا لم تتم استشارته من طرف البرلمان، بعد إحالة مشروع القانون عليه، سيبادر إلى تقديم إحالة ذاتية، "وسوف نُسمع صوتنا في هذا الموضوع"، على حد تعبيرها، مضيفة "لا أفهم الأسباب التي جعلت الحكومة لا تستشيرنا في هذا المشروع، ولكن مؤسستنا لها اختصاصات وسيتم إعمالها".

من جهة ثانية، استبعدت بوعياش أن يحدث تراجع في الحريات بعد انقضاء حالة الطوارئ الصحية التي شهدت عودة قوية للسلطة لفرض تطبيقها، مشيرة إلى أن السلطات تتدخل حاليا تفعيلا لدورها في تدبير الأزمة، باعتبارها الطرف الذي يضبط الوضع régulateur، سواء في الشق الاقتصادي أو الاجتماعي.

وأردفت أن الدولة بممارستها لسلطاتها في تدبير المرحلة الراهنة استرجعت دورها كدولة راعية Etat de providence، "لأن تدبير هذا الوباء لن يكون من طرف الخواص ولا من مؤسسات متفرقة، بل لا بد من التقائية من حيث التدبير، وهذه الالتقائية تقتضي تدخل الدولة، لتكون هناك استمرارية إلى حين استرجاع الصيرورة الاقتصادية والاجتماعية العادية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - المنطق الأربعاء 13 ماي 2020 - 00:49
تابردات العاصفة عاد خارجة أمينة بوعياش
سبحان الله
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37
2 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأربعاء 13 ماي 2020 - 01:00
آخر من يتكلم عن قانون 22.20 هو مجلس بوعياش.. فهل سيطالب بإلغاءه أما إدخال تحسينات عليه
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30
3 - زين العابدين الأربعاء 13 ماي 2020 - 01:01
عارفين هاد الشى أبو عياش تكلمي شويه على الهشاشه وفقراء المغرب الدين يعانون في صمت العيش الكريم التعليم الصحه اما قانون تكفيف الافواه غنسياه ما فيهاش واخا نموتو
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28
4 - Taza haut الأربعاء 13 ماي 2020 - 01:06
عندما ننتج مجتمع يحتاج الى من يعلمه كيف يضع الكمامة و كيف يحترم التوصيات فهذا مجتمع قد تم تكبيله بالقيود و الجهل و اما قانون 20/20 فهو مجرد دعاية و فقاعة صابون في العلن لحجب الحقيقة المزيفة التي يروج لها امثالك من العلمانيين و اللادينيين فوسط الفوضى و الاخبار المزيفة و الشائعات التي سمحت بها الدولة لتمر عبر مواقع التواصل كان حق اريد به باطل لتقييد ما بقي من الاقلام الحرة النزيهة التي تعمل في الظل و من يريد الخير لهذا البلد لن يتقدم طلبا له و انما سينتظر ان يطلب منه و هو كاره لانها مسؤولية امام الله و اولي الامر و سيظل المغرب في مستنقعه حتى يأتي امر الله فباليقين لا تغيير في الدول العربية بمثل هذه الحكومات و الشعوب التي تتقاتل في رمضان لاتفه الاشياء و لن ننتج جيلا نحن قدوته لانه عرف منا سوى الخداع و المكر و الهجرة
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7
5 - كمال الأربعاء 13 ماي 2020 - 01:08
كنا نظن ان المؤسسة التي ترأسينها حرة و نزيهة الا اننا كنا غالطين.
القرار تمت المصادقة عليه منذ مارس ولم نر لك رأي حتى بعد مضي شهرين، و تراجع الحمومة عنه بعن ان سخط المغاربة عليه.
انتي يلاه طفات عليك الشمعة.
ولا سباقين غير لصايتي حريتي
و انتهاك حرمة رمضان
واي حاجة كتقيس المسلم فالعقيدة ديالو
..........
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19
6 - ريفي من الحسيمة يبايع سيدنا الأربعاء 13 ماي 2020 - 01:09
نعم فالحقوق تشمل جميع المشاركات والمواضيع التي تكون دائما مربوطة بشكل كبير بلا شك ان يعرف أن هنالك بعض الإجراءات الوقائية لمنع وصول الارتباط بين شرعية الأسهم العالمية المطابقة لعملية مراجعة وان كان هناك احتكار لمجال الإبداع الفني للمنتديات و لا نجزم بالضرورة عن رأي المنتدى وإنما رأي دائم بمجلس للقرار المندمج قبل ساعة ما معنى هكذا هي البداية والنهاية و شكرا
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-8
7 - معنديش السمية الأربعاء 13 ماي 2020 - 01:09
واااو صورة فوتوغرافية معبرة عن واقع المدافعين عن حقوق الإنسان فالمغرب!! صورة للتاريخ..
بالمناسبة جات معاك لكمامة!!!!
احترامي ليك كشخص وكنحتارم المسيرة النضالية ديالك.
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-13
8 - ابوهاجوج الجاهلي الأربعاء 13 ماي 2020 - 01:13
(لبكا أورا لميت خسارة) كان على السيدة بوعياش ان تدلي بهذا التصريح وقت النقاش والردود من كل جانب حتى مرت الزوبعة وجاءت بالرد. ان كانت تؤمن بان هذا القانون لا يصلح للمغرب في الوقت الحالي لماذا انتظرت هذه المدة كلها؟!!!
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16
9 - وهل الشارع ... الأربعاء 13 ماي 2020 - 01:14
.. حاضن للحرية؟
هل يستطيع سواق السيارات تجاوز السرعة المحددة واخرق الضوء الاحمر ؟.
وهل يستطيع كل من اراد ان يأكل جهارا في رمضان ؟.
وهل يستطيع خطيب الجمعة ان يقول ما شاء،
والمعلم والاستاذ ان يلقن التلاميذ والطلاب ما شاء.؟
وكذلك منابر وسائل التواصل الجماعي لا يمكن ان يقول فيها الناس ما يشاؤون لانها فضاء عام.
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-1
10 - Abdelaziz الأربعاء 13 ماي 2020 - 01:15
تأخرت كثيرا في تصريحك. سبقك الشعب وفرض قراره.
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19
11 - الحكومة و الكمامة الأربعاء 13 ماي 2020 - 01:17
الحكومة إستغلت ظرفية هذه الجائحة و أهتمت بصناعة الكمامات حتى أصيبت بهسترية و سعار الكمامة و أرادت التكميم الدائم لأفواه الشعب الذي أصبح يعري خروقات و سوء تسيير هذه الحكومة و ينتقض كل ما يراه غير منطقي على أرض الوطن
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7
12 - Hamid الأربعاء 13 ماي 2020 - 01:20
حتى انت عفى عليك الزمان، أصبحت مهمتكم الحكومة تقول يمين وانتم تقولون يسار والحكومة تقول يسار وانتم تقولون العكس عمل سهل بدون تعب
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11
13 - مهندس متعاقد الأربعاء 13 ماي 2020 - 01:21
الأحزاب التي تضع مثل هذه القوانين هي من لم تعد تليق بالمغرب! و لم تعد تمثل من صوت عليها و على المغاربة أن يعاقبوها في 2021 حتى تكون عبرة لمن سولت له نفسه أن يخدم لوبي المصالح الإقتصادية الضيقة
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9
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