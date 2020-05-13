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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة: 48 حالة جديدة تجعل حصيلة كورونا 6466 بالمغرب
أكدت وزارة الصحة رصد 48 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 6466 حالة في المغرب.
وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 67742 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وتبعا للمصدر ذاته فإنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الأربعاء، ليستقر إجمالي الوفيات في 188.
وتم التيقن أيضا من 108 حالات شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 3099 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (70)
خاص يكون عندنا يقين بأنه غادي يجي النهار لي يخرج الدكتور اليوبي للاعلام وبدون ورقة ويقول للمغاربة 0 حالة إصابة ، ولا حالة وفاة وشفاء جميع المرضى ان شاء الله .
داك النهار غادي يجي ان شاء الله، فقط نبقاو فديورنا، ونحاولوا نتعاونوا باش نقدروا نوصلوا ليه. ونضبطوا ونلتزموا بوسائل الوقاية، أكثر من أي وقت آخر.
قادرين نصنعوا الفرق حنا كاملين، وقادرين نأثروا فالمحيط ديالنا.
بقى_فدارك
سننتصر_بإذن_الله
Espérons que ça continue voir diminuer incha allah
Il suffit de s’engager tous pour pouvoir arrêter cette pandémie
اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والداء يا أرحم الراحمين.
أعصابنا تعبت من الترقب كل يوم
اللهم ارفع عنا هذا الوباء في الأيام المباركة
نتمني أن الحصيلة في المساء تبقى ضئيلة
أظن أن عزل الحارات و البؤر سوف تعطي أكلها
في نظري يجب تمديد الحجري الصحي 15 اليوم مبدئيا و تتبع ما سيقع في البلدان التي خرجت جزئيا من الحجر كفرنسا و إسبانيا و إيطاليا لكي تكون لنا نظرة شاملة عن احتمال الموجة الثانية
لأن في مدينة ووهان في الصين هناك حالات بدأت تضهر بعد الخروج من الحجر
الله يلطف
Casa 28 fes7 marrakech8 orient 3 rabat 3 souss 3 tanger 3 total 52 merci
لو أن الكل التزم لكان عندنا صفر حالة منذ ايام
ولكن حصل العكس والنتيجة عب تمديد الحجر من جديد بدون شك.....
لو عملنا بحيث رسول الله صلى الله عليه وسلم
(كل راع وكلكم مسؤول عن رعيته) لانتصرنا على الوباء
انا الان فانكم تؤخرون العودة الحياة العادية
الله يهديكم
اللهم إلى دارو التحاليل للمخاليطين فيوم واحد
واليوم الموالي نقدو نقولو رآه الوباء محاصر ولا العكس
le nombre d'infectés ne cesse d’augmenter et malgré le danger ne veulent pas respecter le confinement et commence a sortir dehors sans raison valables au péril de leurs vie. les gens sont responsables de leur actes et mettent leur vie en danger, ils veulent vivre avec les dangers d'une infection du virus Corona, il a fallu normalement attendre encore au moins un mois de plus
حتى تفوت هذا الجايحة
الثلاثاء و الخميس و الاحد هده الايام مخصصة لتبضع
Restez chez vous nous sommes la pour vous. restons unis et solidaires. Merci..
لماذا تم تعذبنا بهذه الط يقة الو حشية. لماذا؟؟؟
هل من منقد؟؟؟
نريد العودة إلى وطننا. كفى استهثارا بعقولنا وتلاعبا بقلوبنا. استشرى الظلم في حقنا.
الوطن للجميع بكل ما فيه سوادا تعلق الأمر بالمسرات أ بعكسها..
عالق