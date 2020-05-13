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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة: 48 حالة جديدة تجعل حصيلة كورونا 6466 بالمغرب

وزارة الصحة: 48 حالة جديدة تجعل حصيلة كورونا 6466 بالمغرب

وزارة الصحة: 48 حالة جديدة تجعل حصيلة كورونا 6466 بالمغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:00

أكدت وزارة الصحة رصد 48 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 6466 حالة في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 67742 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته فإنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الأربعاء، ليستقر إجمالي الوفيات في 188.

وتم التيقن أيضا من 108 حالات شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 3099 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (70)

1 - سليمان الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:11
يارب تكون فاتحة خير ان شاء الله و ان يرفع عنا الله هذا البلاء يارب العالمين يا ارحم الراحمين
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193
2 - الروداني الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:12
اللهم لك الحمد اللهم ارفع عنا هدا الوباء
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135
3 - halima الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:12
Vos statistiques recenssent les cas en 18!!!!???? Ou sont ceux de 24 heures????
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-234
4 - رباطي الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:12
جهة الرباط كانت تسير في منحى ومؤشر جيد لولا انتشار الوباء بين أفراد الحرس الملكي
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84
5 - navace الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:13
الحمد لله. لدي احساس و تقةفي الله ان الغمة قريبة الزوال
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141
6 - وسام الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:13
الحمد لله رب العالمين يا فرحتاه يا فرحتاه إن شاء الله مبقالينا والو خبر مفرح فهاد الصباح الجميل ****
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93
7 - 5دقاءق وراء الافطار كمثال الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:13
الا بغيتنا نقضيو على هدا المصيبة خاصنا ندير الحجر بحال الخمس دقائق لي وراء الافطار حتى واحد ما كا يدور في الزنقة
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115
8 - عقلية متخلفة . الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:13
كل من كان بالأمس في العزاء المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وكل من صلى تلك الصلاة التي لا تحترم شروط التباعد كل واحد من هؤلاء كان سببا في نقل العدوى لصديق أو أخ أو زوجة أو أم أو ابن أو طفل صغير يعتبر مجرما عن سبق إصرار وترصد ..
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122
9 - Jad الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:13
الحمد لله الله يرفع علينا الوباء يارب
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58
10 - Mohamed الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:14
اللهم ارفع عنا البلاء . اللهم ارفع عنا البلاء.اللهم ارفع عنا البلاء.
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54
11 - Abou Othmane الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:15
الحمد لله مؤشرات ايجابية تؤشر على بداية نهاية الوباء.فمزيدا من الصبر إن فرج الله قريب.
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45
12 - saufaine الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:16
الحمد لله اليوم الحصيلة خفيفة وهذا يبشر بالخير ونسأل الله تعالى أن يوقف زحف هذا الوباء ومزيدا من الحيطة والحذر
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38
13 - Madkouri الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:16
الحمد لله على نعمه لأننا قد أصبحنا بالملل أثناء الحجر الصحي والان أن شاء الله لقد أصبح لنا امل من الخروج من هذه الازمة
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31
14 - samir الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:16
الحمدلله نتمنى أن ينحسر الفيروس ابتداء من اليوم ، نرجو من السكان الإلتزام . مابقى قد مافات .
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27
15 - نوستالجي الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:17
لابأس هاد النهار ..............................
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18
16 - خير ان شاء الله الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:17
التفاؤل شيئ رائع

خاص يكون عندنا يقين بأنه غادي يجي النهار لي يخرج الدكتور اليوبي للاعلام وبدون ورقة ويقول للمغاربة 0 حالة إصابة ، ولا حالة وفاة وشفاء جميع المرضى ان شاء الله .

داك النهار غادي يجي ان شاء الله، فقط نبقاو فديورنا، ونحاولوا نتعاونوا باش نقدروا نوصلوا ليه. ونضبطوا ونلتزموا بوسائل الوقاية، أكثر من أي وقت آخر.

قادرين نصنعوا الفرق حنا كاملين، وقادرين نأثروا فالمحيط ديالنا.

بقى_فدارك
سننتصر_بإذن_الله
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36
17 - Rachid الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:17
هذا خبر مفرح والحمد لله خاصة أن عدد المتعافين بلغ 108 في الوقت الذي لم تسجل اية وفاة ولله الحمد. للعلم أجريت تقريبا 3000 تحليلة...إن شاءالله، يكون اليوم هو بداية الانفراج...على بركة الله
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41
18 - De Rabat الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:18
الحمد لله
Espérons que ça continue voir diminuer incha allah
Il suffit de s’engager tous pour pouvoir arrêter cette pandémie
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16
19 - Soufiani الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:18
اللهم لك الحمد خير انشاء الله،
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17
20 - ابو آلاء الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:19
غفرانك ربنا و إليك المصير. اللهم انا نستعين بك و نستهديك. اللهم ارفع عنا هذا البلاء
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28
21 - أنوار الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:19
شكرا للوزارة الوصية على المجهودات لي تتبذلها ليل و نهار،
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22
22 - هنا وهناك الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:20
ستفرج بادن الله وستنخفض حالات الاصابات مزيدا من الصبر والجدبة وحداري من الاستهتار
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15
23 - عادل الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:20
المسؤول عن فشل الحضر الصحي ليس المواطن، بل من سمح للمصانع والمعامل الغير حيوية بالاشتغال، وأغفل التدابير الصحية بالثكنات والسجون...
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30
24 - كريم الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:20
معرفناش ثاااني هد الأرقام واش دبصاح ولا تاني طلقينها علينا.
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-44
25 - ibrahim الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:21
الحمد لله، خبر يبعث على الأمل
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15
26 - جميلة الرباط الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:21
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه اليوم بدات بوادر الفرج تتسلل إلى قلوبنا مع هذا العدد نطلب الله أن لا نصدم في المساء وان لا تنضاف حالة أخرى و ان يبدأ العد التنازلي عندنا حتى يصل ل صفر حالة في الأيام القادمة و ان يحفظ آلله المغاربة في كل بقاع الأرض
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16
27 - عبد ربه الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:21
الحمد لله صافي ما بقاش المرض ومابقاش الحجر
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-24
28 - عادل الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:21
الحمد لله الإصابات اليوم منخفضة.يلاحظ جليا أن عدد المتعافين في ارتفاع وهذا ما يفسر أن الفيروس بدأ يفقد نوعا ما من فعاليته وفي الأيام القادمة إنشاء الله سيندثر ,هذا المؤشر يلاحظ في جميع الدول.
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16
29 - [email protected] الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:22
الحمد لله على كل حال يارب يا ذا الجلال والإكرام ياأحد ياصمد يامن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم رفع عنا هادا الوباء يارب قولو أمين
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18
30 - مغربي امازوني الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:22
الحمد لله. أظن أن الحجر الصحي المشدد ليلا في رمضان و الطقس الحار أديا إلى تفادي الإصابة في الأسبوعين الأولين من شهر الصيام. القادم أفضل بحول الله. فلنبق متفائلين.
اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والداء يا أرحم الراحمين.
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9
31 - ali الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:23
الحمدلله على كل حال الله يرفع عنا هدا الوباء يارب و قريب يفاجيها علينا سيدي ربي إنشاء الله
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8
32 - أمين الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:23
انخفاض في الاصابات يبعث الأمل في نفوسنا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
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18
33 - بنت المغرب الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:23
يارب يبدأ العدد في النزول يارب ويرتفع عدد المتعافين
أعصابنا تعبت من الترقب كل يوم
اللهم ارفع عنا هذا الوباء في الأيام المباركة
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20
34 - souad الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:25
الحمدلله 3 ايام لم تسجل اي وفاة اللهم اشفي جميع المرضى يا رب .
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22
35 - MED الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:26
الحمد لله. سيتم إن شاء الله محاصرة الوباء بفضل انخراط الجميع.
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14
36 - sam الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:26
الحمدلله هذا خبر مفرح مع استقرار عدد الوفيات نتمنا من المواطنين المزيد من التقيد بالحجر الصحي حتى نخرج من هذه المحنة بأقل الاضرار
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16
37 - التازي الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:27
الحمد لله رقم أقل من الأيام لي دازت نتمنى أن يستمر في الانخفاض وهذا رهين بانضباط الناس والتزامهم بالحجر الصحي.
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14
38 - ELHASSAN الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:27
AL Hamdo lillah cette matinée indique des signes optimistes pour un début de déclin du coronavirus. nous constatons une amélioration du nombre des guéris et la stabilisation du nombre de décès d'une part et d'autre part la diminution du nombre sous traitement (3179). cette situation appelle davantage de précaution et d'engagement par tous. Bon Ramadan
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9
39 - سوسي الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:28
نتمنى أن يستمر منحنى الاصابات في التنازل فمزيدا من الصبر
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11
40 - Tilila الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:29
الحمدلله نسال الله الطف بنا وان يشفي جميع المرضى ويرحم موتنا يجب غلر الشعب التزام بيوتهم
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15
41 - الفاسي الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:29
قوموا بغلق المعامل وفرض حالة الطوارئ لا دخول ولا خروج بإختصار إغلاق وإنغلاق البلاد لمدة أربعة عشر يوما إن كنتم فعلا تريدون حصر الوباء
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2
42 - تساؤل دون رد الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:29
الكل يود معرفة عدد الأشخاص او الاختبارات المخبرية tests التي تنجز خلال كل 24 ساعة؟ و الكل يتساءل عن سبب ضعف عدد التشخيصات او التحليلات المخبرية tests مقارنة حتى مع بعض الدول الصغيرة و الضعيفة من حيث الامكانيات..سؤال يحير جل المغاربة.. ؟
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3
43 - Kamal الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:29
حساب الجهات فوق 50 اعلان الوزارة 48 لا افهم
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1
44 - عزالدين الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:31
الحمد للله
نتمني أن الحصيلة في المساء تبقى ضئيلة
أظن أن عزل الحارات و البؤر سوف تعطي أكلها
في نظري يجب تمديد الحجري الصحي 15 اليوم مبدئيا و تتبع ما سيقع في البلدان التي خرجت جزئيا من الحجر كفرنسا و إسبانيا و إيطاليا لكي تكون لنا نظرة شاملة عن احتمال الموجة الثانية
لأن في مدينة ووهان في الصين هناك حالات بدأت تضهر بعد الخروج من الحجر
الله يلطف
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5
45 - اليقضة الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:35
الحمد لله نتمنا ان تسير الامور على هذا المنوال الى حين الانخفاض التام فلو طبقناالحجر الصحي كما يجب لخرجنا من الجائحة منذ ايام خلت الله اهدي الجميع.
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3
46 - yasmine الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:36
الحمدلله، ربي يرفع عنا هاد الوباء والبلاء ويشفي جميع المرضى ويرحم جميع أموات أمة سيدنا محمد ويصبر عائلتهم يارب العالمين
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6
47 - Ahmed الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:36
Sur ce site il y'a 48 nouveaux positifs mai sur le site covidhespress il y'a
Casa 28 fes7 marrakech8 orient 3 rabat 3 souss 3 tanger 3 total 52 merci
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6
48 - Naturaliat الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:37
الحمد لله حالات الشفاء تبعث الأمل

لو أن الكل التزم لكان عندنا صفر حالة منذ ايام

ولكن حصل العكس والنتيجة عب تمديد الحجر من جديد بدون شك.....

لو عملنا بحيث رسول الله صلى الله عليه وسلم
(كل راع وكلكم مسؤول عن رعيته) لانتصرنا على الوباء

انا الان فانكم تؤخرون العودة الحياة العادية

الله يهديكم
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2
49 - Samir الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:39
اتمنى ان ينجلي هذا الكابوس إلى غير رجعة سئمنا منه أصبحنا نعيش روتينا قاتلا في بيوتنا ونحن صابرون جالسون صامدون ننتظر الفرج وآخرون يعيشون كأن لم يكن شيء يعكر صفو حياتهم منغمسين في الاستهتار بحياتهم وحياة غيرهم ولا حول ولا قوة الا بالله فالحمد لله على كل شيء
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2
50 - santos الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:39
اللهم اشف مرضانا ومرضى الهندوسيين يا رب العالمين
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-5
51 - اكرم الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:43
وراه مزالة 9000 مخالط اعباد الله يعني عدد الحالات في اليوم لن يعرف استقرار وكل نهار غنعيشو نفس الضغط مع السي اليوبي
اللهم إلى دارو التحاليل للمخاليطين فيوم واحد
واليوم الموالي نقدو نقولو رآه الوباء محاصر ولا العكس
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3
52 - سيدي علي الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:43
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا
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2
53 - سعيد الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:44
ندعو الله أن يرفع عنا البلاء يارابي
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2
54 - افران الاطلس المتوسط الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:44
يستمر عدد المصابين في الارتفاع وعلى الرغم من الخطر الناس لا يريدون احترام الحجر الصحي ويبدأون بالخروج بدون سبب وجيه يخاطرون بحياتهم . هناك اناس مسؤولون عن أفعالهم ويعرضون حياتهم وحياةالاخرين للخطر ، ويريدون العيش مع مخاطر الإصابة بفيروس كورونا ، كان من الضروري الانتظار شهرا آخر على الأقل في الحجر الصحي
le nombre d'infectés ne cesse d’augmenter et malgré le danger ne veulent pas respecter le confinement et commence a sortir dehors sans raison valables au péril de leurs vie. les gens sont responsables de leur actes et mettent leur vie en danger, ils veulent vivre avec les dangers d'une infection du virus Corona, il a fallu normalement attendre encore au moins un mois de plus
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-5
55 - متوكل على الله الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:45
اللهم لك الحمد والشكر حتى ترضى .اللهم لك الحمد والشكر اذا رضيت. اللهم لك الحمد والشكر بعد الرضى،اطلب من الله ان ينصلح حال هذه الامة بعد الوباء
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2
56 - موسى الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:47
الحمد لله ،نلاحظ إنخفاض نسبة المصابين،ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذا المؤشر بداية النهاية لهذا الوباء اللعين.نتمنى من جميع المواطنين أن يتحملوا مسؤوليتهم وأن يلتزموا بالحصر الصحي الشامل.هناك امل كبير في الله تعالى أن هذا الوباء سينتهي إن شاء الله تعالى قبل نهاية هذا الشهر الكريم.الحدر ثم الحدر حتى يمكننا أن نخرج سالمين من هذا النفق اللعين.
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2
57 - سلمان الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:48
وزارة الصحة اعلنت 48 حالة جديدة لكن عملية حسابية بسيطة تعطينا 52 حالة جديدة في جدولكم الخاص بالتقسيم حسب الجهات. أيهما أصح؟
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4
58 - لحسن الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:48
الأرقام تبين ان السلطات والطاقم الطبي يقومون بواجبهم جازاهم الله خيرا وأن بعض المواطنين والمواطنات لا يقومون مع الأسف بما يجب القيام به .
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2
59 - ولد حميدو الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:49
ادا تواصلت نسبة الشفاء ضعف نسبة المصابين سنصل لصفر حالة و الطوب هو ان تصبح نسبة الوفيات اقل من 2%
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2
60 - متتبع عن كثب الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:51
هناك مؤشران جيدان جدا : استقرار الوفيات وارتفاع نسبة الشفاء وهذا يدل على اننا في وضعية جيدة جدا. اما الاصابات الجديدة فلا تدعو للقلق يمكن التغلب عليها بالتزام قواعد النظافة والتباعد والفحص المبكر. اذن من وجهة نظري يجب التفكير في الرفع التدريجي للحجر مع اخذ الاحتياطات.
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4
61 - said الأربعاء 13 ماي 2020 - 10:52
ابشروا الفرج قريب ان شاء الله ..كلما استحكمت حلقاتها فرجت
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3
62 - Belghiti الأربعاء 13 ماي 2020 - 11:01
Je vois que notre pronostic était correcte, mais où est il ?.
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0
63 - bouazza الأربعاء 13 ماي 2020 - 11:02
لماذا لا يتم تخصيص ثلاثة أيام في الاسبوع لي التبضع فقط
حتى تفوت هذا الجايحة
الثلاثاء و الخميس و الاحد هده الايام مخصصة لتبضع
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2
64 - houda الأربعاء 13 ماي 2020 - 11:03
je suis personnel paramédical Avicenne. prière prendre plus de précautions soyez vigilant je vous prie. ensemble nous devons nous en sortir. respectez le confinement le gouvernement les autorités. préservons protégeons NOTRE ROI Notre Royaume
Restez chez vous nous sommes la pour vous. restons unis et solidaires. Merci..
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2
65 - الزمامرة الأربعاء 13 ماي 2020 - 11:07
السماء تمطر واليوم 48 حالة... ولا حالة وفاة اللهم لك الحمد يا رب العالمين... إن شاء الله غادي يكون غي الخير... الدعاء الدعاء الدعاء
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5
66 - immad الأربعاء 13 ماي 2020 - 11:09
واقيلا الوفاء صبح ناعس ..،حتى للرابعة عاد يبانو الاعداد الحقيقية .،،،،المهم مشيا بلا رجعة يا كورونا الخبيث.
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67 - abdeslam الأربعاء 13 ماي 2020 - 11:11
أطل كل صباح على نافدة هيسبريس لأطلع على مدى تطور الاصابات بجائحة كورونا المستجد لعلي أجد تطورا آيجابيا قد يعطيني الأمل بأن رجوعنا للوطن بات قريبا لكن للأسف يتلاشى حلمي يوما بعد يوم اسبوع بعد اسبوع شهرا بعد شهر وقدينتقل الأمر لسنة بعد أخرى.
لماذا تم تعذبنا بهذه الط يقة الو حشية. لماذا؟؟؟
هل من منقد؟؟؟
نريد العودة إلى وطننا. كفى استهثارا بعقولنا وتلاعبا بقلوبنا. استشرى الظلم في حقنا.
الوطن للجميع بكل ما فيه سوادا تعلق الأمر بالمسرات أ بعكسها..
عالق
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68 - عبد العزيز الأربعاء 13 ماي 2020 - 11:12
بغيت نفهم علاش عدد المخالطين شهر كامل و هو محصور بين 7000 و 9000 مخالط
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69 - متتبعة الأربعاء 13 ماي 2020 - 11:15
الحمد لله اللهم ارفع عنا الوباء اللهم فرجها على عبادك المسلمين إن بعد العسر يسرا نطلبو من الله خير غير تفاءلوا وصليو واستغفرو الله لعله يرحمنا برفع الوباء في القريب إن شاء الله استغفرك ربي واتوب اليك
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70 - kevan الأربعاء 13 ماي 2020 - 11:23
يجب علينا أن نلغي جميعا وإلى الابد سلام الوجه وهده مناسبة للتعود على ذلك لانه سبب المشاكل و بعض الناس يعملونه كل لحضة .
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